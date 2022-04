Behringer Kobol Expander, Nachbau des RSF-Synthesizers

(Euro)-Rack Version des Kobol

Mit dem Behringer Kobol Expander wird auf Facebook ein testbereiter Prototyp des analogen Synthesizers gezeigt. Bislang hatte Behringer nur die Entwicklung der Keyboard-Version des Kobol angekündigt.

Anfang der 80er-Jahre wurde von RSF (Ruben & Serge Fernandez), nachdem sie sich an einem Modularsystem versucht hatten, der Kobol Expander in kleiner Stückzahl gebaut. Angeblich waren es nur rund 200 Stück, weshalb dieser monophone Synthesizer heutzutage recht rar und gesucht ist. Es gab noch einen Expander II, der mit weiteren CV-Quellen, Ringmodulator, Gate-Delay und Lag-Prozessor als Ergänzung zu dem semi-modularen Synthesizer gedacht war. Im Vergleich zur Keyboard-Version fehlen dem Expander Speicherplätze und Sequencer. Dafür besitzt er zahlreiche CV-Anschlüsse.

Der von Behringer gezeigte Prototyp entspricht auf den Bildern dem Expander (1) weitestgehend, inklusive des aufgedruckten Signalweges. Hauptunterschiede sind die Eurorack-kompatiblen Patch-Buchsen, MIDI- und USB-Anschlüsse und die mit 3 HE geringere Größe.

Der Kobol Expander hat ein paar interessante Features, wie zum Beispiel die CV-Steuerung der VCO Waveform-Regler, separate Abgriffe für die synchronisierbaren VCOs sowie CV-Eingänge für die Parameter der beiden ADS-Hüllkurven. Beim 24 dB Tiefpassfilter können sowohl Cutoff als auch Resonance spannungsggesteurt werden. Neben den beiden Hüllkurven gibt auch der LFO sein Signal an zwei separaten Buchsen aus und so können die Modulatoren zur Ansteuerung von anderen semi-modularen Synthesizern und Modularsystemen genutzt werden.

Laut Posting ist der Behringer Kobol Expander bereit zur Testphase. Ob die Vorankündigung zum Kobol Expander II wohl lange auf sich warten lässt?