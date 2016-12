Test: sE Electronics V3 und V7, Mikrofone

sE Electronics, der noch recht junge Mikrofonhersteller mit eigener Fertigungsstätte in Shanghai, baut seine Produktpalette stetig aus. So durfte ich in den vergangenen Jahren einige Produkte der Company testen. Gemeinsam war ihnen immer ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.

Ganz neu bietet sE Electronics nun auch zwei dynamische Gesangsmikrofone für die Bühnenperformance an. Ob auch sie punkten können, wird der Test offenbaren.



Das sE Electronics V3

Hier stellt sE ein dynamisches Mikrofon mit Nierencharakteristik vor.

Der Frequenzgang reicht von 50 Hz bis 16 kHz, die Impedanz beträgt 600 Ohm.

Das schwarze Metallgehäuse liegt gut ausbalanciert in der Hand und hat mit 295 Gramm ein angenehmes Gewicht. Länge und Durchmesser betragen 181 x 52 mm. Der Einsprechkorb, der die Kapsel mit Neodym Magnet schützt, ist ebenfalls schwarz und aus stabilem, einlagigen Drahtgeflecht.

Innen ist ein Schaumstoff gegen Wind und Popplaute angebracht, der mit seiner roten Farbe gut mit dem schlichten Schwarz korrespondiert. Vorne ist der Kopf abgeflacht. So kommt die Stimme näher an die Kapsel und kann den Nahbesprechungseffekt besser ausnutzen.

Ein kleines, aber sinnvolles Feature, ist der Ring um den Korb, der an sechs Stellen abgeflacht ist. So bleibt das Mikro beim Ablegen auf einer glatten Fläche einfach liegen und rollt nicht davon.