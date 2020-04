Test: Sontronics Podcast Pro, dynamisches Sprechermikrofon

Industriedesign fürs Heimstudio

Das Sontronics Podcast Pro ist ein dynamisches Sprechermikrofon, für das der Hersteller nicht nur einem runden Klang bewirbt, sondern es soll auch unempfindlich gegen Umgebungsgeräusche sein. Mit Superniere und optimiert für Sprachanwendungen kann man es auch als Gesangsmikrofon einsetzen. Darüber, ob sich ein Mikrofon für dieses oder jenes eignet, entscheidet jedoch stets der persönliche Geschmack. Trotzdem gibt es gute Gründe, sich für das Podcast Pro zu entscheiden.

Wem der Hersteller Sontronics nicht geläufig ist, dem sei kurz ausgeholfen, denn es handelt sich um einen der in jüngster Zeit aufkommenden Newcomer im Bereich der Mikrofonhersteller. Inzwischen gibt es viele dieser zum Teil kleinen Firmen, die in Technik und Design doch sehr eigenständige Wege gehen, wobei die Mikrofone oftmals sogar in Handarbeit gefertigt werden. Viele tummeln sich dabei im unteren Preissegment und liefern dabei auch ansehnliche Qualität ab. Das müssen sie auch, denn sie konkurrieren schließlich mit etablierten Marken.

So wurde Sontronics im Jahr 2004 von Trever Coley ins Leben gerufen, denn der Musiker und Audio-Enthusiast wollte sich laut Angaben des Herstellers einen langen Traum erfüllen und bringt seitdem Mikrofone in unterschiedlichen Formen und Farben auf den Markt, bis hin zu teuren Bändchen jenseits der 2.000,- Euro. Neben dem reichhaltigen Angebot an Mikrofonen und inzwischen überarbeiteten Klassikern aus eigenem Hause bietet Sontronics auch Zubehör vom Kabel bis hin zum Mikrofonstativ an. Die Modelle STC-2, ORPHEUS und APOLLO sind laut Hersteller beliebt und erfolgreich.

Spannend bei vielen dieser kleinen Anbieter finde ich, dass sie nicht bloß versuchen, altehrwürdigen Produkten nachzueifern, sondern sie beleben den Markt mit eigenen Konzepten und wie im Fall des Podcast Pro auch mit außergewöhnlichem Design. Es ist im Einstiegssegment angesiedelt und bedient den recht unübersichtlichen Markt an günstigem Audioequipment. Das Gesangsmikrofon CORONA war schon vor dem Virus da und ist als dynamisches Gesangsmikrofon sehr artverwandt, dies haben wir bereits bei AMAZONA.de getestet.

Erster Eindruck

Schlicht und sicher verpackt im Schaumstoff erreicht mich das erstaunlich leichte Mikrofon. Das irritiert angesichts des Shure SM7B und RODE PodMic etwas, die jeweils um 1 kg auf die Waagschale bringen. So wiegt das Podcast Pro inklusive Schwenkhalterung laut Küchenwaage nur 313 Gramm, wobei das Gewicht allein die Qualität nicht definiert.

Trotzdem dürfte die Elektronik in jedem Mikrofon den geringsten Anteil ausmachen, auch wenn ein solides Gehäuse die Innereien sicher nicht nur vor elektromagnetischen Einflüssen schützt, sondern auch vor Vibrationen. Zubehör liegt nicht bei, die Gewindeaufnahme mit 3/8 Zoll muss notfalls mit einem Adapter auf 5/8 Zoll erweitert werden. Es könnte sich zwar auch um ein eingeschraubtes Reduziergewinde handeln, aber einfach abschrauben konnte ich es irgendwie nicht.

Typisch für Sontronics und vom Design etwas eigenständig ist der Grill mit den senkrechten Lamellen. Das kennt man als Funkamateur von diversen Handmikrofonen, aber im Pro-Audio-Bereich ist mir das so noch nicht begegnet. Hinter dem Grill befindet sich ein maschiger Drahtkorb mit dahinter liegendem Schaumwindschutz, beides soll Explosionslaute wirksam von der Kapsel fernhalten.

Einzustellen gibt es nichts, das XLR-Kabel findet hinten Anschluss. Wie üblich bei solchen Sprechermikrofonen lässt sich die Halterung auch für die Montage auf den Kopf drehen und erlaubt die Befestigung an einem Galgen. Die beiden seitlichen Rändelschrauben halten das Mikrofon mit den Gummiunterlegscheiben sicher in Position und bei Bedarf lässt es sich schnell neigen, was jedoch auch zum Quietschen führen kann.

Grundsätzlich ist das in Schwarz oder Rot erhältliches Sontronics Podcast Pro solide verarbeitet, die Schrauben des aufgesetzten Deckels mit den Lamellen sind seitlich sichtbar, Stichwort Industriedesign. Daran erinnert auch das Metallgehäuse, das anscheinend einen Drahtkorb umschließt, dieser ist in Teilen sichtbar und hat keine klanglichen Auswirkungen. Mit einer Länge von 180 mm ist das Gehäuse recht kompakt gehalten, der Durchmesser beträgt 60 und mit Halterung 82 mm.

Anwendungstypisch nutzt das Podcast Pro eine Superniere. Dadurch ist die Richtwirkung stärker als bei einer herkömmlichen Niere und dämpft Raumreflexionen somit wirkungsvoller, als Tauchspulenmikrofon benötigt es zudem keine Phantomspeisung. Der Hersteller bewirbt es auch für den mobilen Einsatz, leicht genug dafür ist es jedenfalls. So würden vier PodMics oder SM7B alleine schon über 4 kg auf die Waage bringen, Tischstative kämen also noch hinzu. Vier Podcast Pro sind mit rund 1,3 kg dagegen vergleichsweise tragbar, sofern man ein mobiles Podcasting-Setup benötigt.

Auch wenn Sontronics es für den Außeneinsatz bewirbt, halte ich den Formfaktor des Podcast Pro dafür eher nicht geeignet. Für Reportagezwecke ist ein Stabmikrofon sinnvoller und lässt sich besser auf den Sprecher ausrichten, ohne Stativ oder Handgriff gestaltet sich das mit dem Podcast Pro eher schwierig. Für das Heimstudio ist die Handhabung hingegen einfach, weil es sich auch bedenkenlos an leichten Stativen montieren lässt.

Technisch gibt Sontronics eine Impedanz von 600 Ohm und eine Empfindlichkeit von -50 dB bei 2 dB Toleranz an, der Frequenzgang beträgt 50 Hz bis 15 kHz. Trotz hoher Impedanz ließ es sich tadellos an verschiedenen Eingängen betreiben und verrichtete laut und rauscharm seinen Dienst. Das hätte ich angesichts der Daten nicht erwartet und ist auch gut so für den avisierten Einsteiger.

Der Frequenzgang ist typischerweise etwas eingeschränkt, was für die Praxis und Angesichts des auf Sprache ausgerichteten Einsatzbereichs kein nennenswerter Nachteil ist. Im Gegenteil ist bei Sprachaufnahmen weniger der Frequenzgang wichtig, sondern ob ein Mikrofon zur jeweiligen Stimme passt. Ebenso ist nicht zu erwarten, dass die Zielgruppe über einen optimierten Aufnahmeraum verfügt. Leider hält sich der Hersteller mit weiteren Angaben und Frequenzdiagrammen zurück, so dass ein Sprachtest zur Beurteilung ausreichen muss.

Das Podcast Pro in der Praxis

Am Zoom LiveTrak L-8 angeschlossen habe ich es mit dem RODE PodMic verglichen. Es liegt in derselben Preisklasse und bietet mit der dynamischen Kapsel einen ebenbürtigen Gegner. Hierbei zeigte sich, dass das Podcast Pro deutlich lauter ist und den einfallenden Schall seitlich und rückwärtig sehr gut dämpft. Hier zunächst das Sprachbeispiel.

Wie erwähnt müssen Stimme und Mikrofon zueinander passen, das finde ich in meinem Fall weniger optimal. Die Abstimmung ist vergleichsweise dunkel und einen Mindestabstand sollte man nicht unterschreiten. Bespricht man es zu nah, ist der Windschutz quasi wirkungslos und Explosionslaute treten in den Vordergrund, ebenso ein leicht nasaler Klangcharakter. Mit etwas größerem Abstand klingt es zwar weiterhin dunkel, dennoch bleibt die Stimme präsenter als beim PodMic, das man dafür näher besprechen kann und dafür mehr Höhen mitliefert. Dabei klingt das Podcast Pro weniger feingezeichnet, was in dieser Preisklasse durchaus verschmerzbar ist, aber es wohl weniger für die Abnahme von Instrumenten brauchbar macht. Die tiefere Abstimmung hat auch Vorteile, besonders bei hohen Stimmen mit scharfen Sibilanten. Diese treten dann nicht so stark in den Vordergrund und unschönes Zischeln wird ohne Nachbearbeitung direkt vermieden.

Beim Anstoßen an das Mikrofonstativ hat sich das leichte Gehäuse gerächt, das derartige Vibrationen eher unzureichend abfangen kann. Wer es an einem Computertisch mit externen Festplatten betreiben will, könnte trotz Richtwirkung ein Brummen nur durch physische Entkopplung verhindern. Immerhin ist das Podcast Pro sehr unkompliziert, vor allem auch bei der Einsprechrichtung. Eine Superniere lässt befürchten, dass man es direkt von vorne besprechen muss, was bei seitlichen Bewegungen zum Abweichen von Klang und Lautstärke führen kann. Erfreulicherweise stellt sich das Podcast Pro als unkomplizierter Partner zur Verfügung, denn bei größerem Abstand von mehr als 10 cm kann man sich auch etwas von der Einsprechrichtung weg bewegen. Dennoch sorgt der reduzierte Einfallswinkel dafür, dass Raumreflexionen bei ungünstiger Aufstellung weniger ein Problem bedeutet.

Wem es allerdings zu dumpf erscheint, sollte nicht anfangen, den Klang mittels Equalizer zu verbiegen, denn besonders das Anheben von hohen Frequenzen wirkt sich mitunter negativ auf das Rauschverhalten aus. Für Voiceover-Anwendungen in nicht ganz optimaler Umgebung kann das Podcast Pro durchaus interessant sein, zumal es sich aufgrund der zurückgestellten Höhen möglicherweise besser durchsetzen kann. Empfehlenswert ist es daher nicht nur für Design-Liebhaber, sondern für Anwender, die recht einfach gute Sprachaufnahmen auch bei ungünstiger Aufnahmesituation erstellen wollen. Zwar ist es etwas stoßempfindlich, dafür trotz hoher Impedanz recht unkompliziert zu betreiben.