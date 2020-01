Test: AKG Lyra C44, Ultra-HD USB-Mikrofon

Hört man wohl das Gras wachsen?

Nein, meine sehr verehrten Damen und Herren, das ist kein Elektro-Herrenrasierer, auch wenn es von oben betrachtet den Anschein hat. Stattdessen haben wir es beim AKG Lyra, auch als C44 bezeichnet, mit einem bodenständigen und weniger poetisch anmutenden Stereo-Mikrofon mit integriertem Audiointerface zu tun, das sich am Computer und Smartphone gleichermaßen betreiben lässt. Ultra-HD bietet es mit der maximalen Auflösung von 192 kHz bei 24 Bit und wird als generisches Audiogerät im System eingebunden.

Im Fokus sieht AKG, wie üblich bei solchen Produkten, den Podcaster und Medienschaffenden, bewirbt es aber auch als Konkurrenz zum herkömmlichen Audiorecorder. Der aufgerufene Preis von unter 179,- Euro ist für ein USB-Mikrofon mit dieser Ausstattung zwar nicht wirklich hoch, trotzdem kann man dafür schon was erwarten. Deshalb muss es sich im Klangvergleich dem Sony PCM-D100 stellen, der nach wie vor als Referenz unter den Audiorecordern mit integrierten Mikrofonen gelten kann. Ob das AKG Lyra wohl überzeugt und vielleicht sogar den Sony vom Thron schubsen könnte? Beginnen wir zunächst mit einem Produktvideo.

AKG Lyra C44 im Überblick

Ein Mikrofon-Array aus vier Kapseln mit legendärem AKG-Sound wird versprochen, ebenso ein klassisches Design und Plug and Play, so dass es nicht nur am Computer, sondern auch mit Mobilgeräten genutzt werden kann. Multimode bezeichnet vier Charakteristiken, die sich aus Niere, Kugel, Stereo mit je 180 und 360 Grad zusammensetzen. Letztere Einstellung wird als Wide-Stereo bezeichnet und soll besonders räumliche Aufnahmen ermöglichen, während sich die Stereo-Einstellung mit zwei Kapseln gut für Instrumentenaufnahmen eignen soll.

Im Karton befindet sich das auf dem Tischständer montierte Mikrofon, ein USB-Kabel und ein Reduziergewinde von 5/8 auf ¾ Zoll, denn die metallene Halterung lässt sich abschrauben und so kann man es auch an einem herkömmlichen Mikrofonstativ befestigen. Ein paar Handzettel nebst einem Code für Ableton Live 10 Lite liegen ebenfalls bei, aber so ein Produkt erklärt sich nahezu von selbst.

Das Mikrofongehäuse besteht aus Kunststoff, der Einsprechkorb aus Metall verfügt über einen innenliegenden Windschutz. Das Design des AKG Lyra soll an Radiomikrofone vergangener Tage erinnern. Am Fußpunkt wird der USB-Stecker vom Typ-C eingesteckt, das rund 1,5 m lange Anschlusskabel kann für die Zugentlastung durch die rückseitige Aussparung am Tischstativ geführt werden.

Schwenkhalterung, Mikrofonverschraubung und Tischständer bestehen aus solidem Metall, die Halterung lässt sich vom Tischfuß abschrauben. AKG gibt ein Gesamtgewicht von 1 kg an, wobei das Mikrofon selbst mit knapp über 240 g nur ein Viertel des Gewichts ausmacht. Mit um 25 cm Gesamthöhe kann man es gut vor sich auf den Tisch stellen und leicht nach hinten neigen.

Auf der Frontseite befindet sich ein Endlosdrehregler, der die Lautstärke anhand der Windows-Einstellung digital regelt. Vier blaue LEDs zeigen die Betriebsart an und der Mute-Taster leuchtet rot auf, wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist. Dann lässt es sich über den unterseitigen Kopfhöreranschluss auch als externes Class-compliant Audiointerface ohne ASIO-Unterstützung nutzen. Das Mikrofonsignal wird ohne Mute-Funktion latenzfrei dem Audiosignal beigemischt.

Von dieser Seite aus wird es in Einstellung Niere besprochen, eine Besonderheit gibt es allerdings im Stereomodus. Im Gegensatz zum frontseitig besprochenen Audiorecorder orientieren sich die linke und rechte Seite an der tatsächlichen Sprecherposition. Nimmt man folglich ein Orchester oder Atmo auf, muss man die Kanäle nachträglich vertauschen, ansonsten ist die Aufnahme seitenverkehrt.

Auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich ein vierstufiger, rastender Drehknopf für die erwähnten Charakteristiken, in letzter Einstellung werden alle vier Kleinmembrankapseln im Stereomodus gebündelt. Das Mikrofon wird grundsätzlich als 2-Kanal-Interface im System eingebunden, auch wenn es im Monobetrieb arbeitet. Für Interviews eignet sich die Einstellung Kugel, eine Achtercharakteristik für zwei sich gegenüber sitzende Gesprächspartner ist nicht vorgesehen.

Die Verarbeitung des Gehäuses ist solide und robust. Nicht ganz jedoch passen dazu die hörbar schleifenden Kunststoffdrehregler mit immerhin gutem Drehwiderstand, die ruhig etwas wertiger hätten ausfallen können. Das Konzept erinnert stark an das the t.bone SC 500, das jedoch mit drei Kapseln ausgestattet ist und auch über eine Achtercharakteristik verfügt, dafür jedoch über keine Kugel.

Die Inbetriebnahme am Mac und unter Windows ist unproblematisch, allerdings zeigt sich am iPhone 7 Plus die Meldung mit der bekannten, wenn auch nur angeblich zu hohen Stromaufnahme. Mit iOS 13.3 war es jedenfalls nicht zu bewegen, am iPad 2018 übrigens genauso wenig. Dafür wurde es mit einem Adapter auf USB-C am Lenovo Moto One Vision anstandslos erkannt und Audio wurde direkt über das Lyra geroutet, umgekehrt wurde auch das Mikrofonsignal ans Smartphone durchgereicht.

Das Lyra in der Praxis

Unter Windows wird das Mikrofon als „AKG C44-USB Microphone“ im System eingebunden und die Parameter auf 24 Bit bei 48 kHz voreingestellt. Für Sprache reicht das locker aus, wobei sich die Abtastfrequenz bis auf 192 kHz mit allen Zwischenschritten für Aufnahme und Wiedergabe ändern lässt. Sind wir aber mal ehrlich, das ist mehr Marketing als praxisnah, denn Rauschverhalten und Auflösung der Kapseln rechtfertigen selbst bei guten Audiorecordern diese hohen Auflösungen eher weniger.

Am Kopfhörerausgang ist ein gutes und kräftiges Signal mit geringem Eigenrauschen in überzeugender Qualität zu hören, hier bekomme ich einen ersten Eindruck, was die Mikrofonkapseln leisten. Das funktioniert übrigens nicht am USB-Hub, so dass man das Signal nicht über den Kopfhörerausgang in einen Audiorecorder einspeisen kann.

Leider fehlt dem Mikrofon ein Level-Meter, so dass man sich auf das Gehör verlassen muss. Hierbei gibt es eine kleine Tücke, denn selbst wenn das Direktsignal noch sauber klingt, kann Clipping auf der tatsächlichen Aufnahme zu hören sein. Daher ist es ratsam, den Pegel in der DAW oder der Recording-Software zu überwachen oder gleich die Eingangslautstärke im Audiotreiber zu reduzieren. Hat man dies im Griff, überzeugt das Mikrofon mit einem guten Klangcharakter, hier als Beispiel eine Sprachaufnahme.

Die Klangqualität ist nach meiner Einschätzung ordentlich, lediglich das Stativ könnte besser entkoppelt sein. Bei Atmo ist jeder Audiorecorder ergonomisch als All-in-One-Lösung zwar im Vorteil, doch rauschen günstige Modelle nicht selten oder die Wandler lösen nicht so akkurat auf. So stellte ich das AKG Lyra dem Sony PCM-D100 und Zoom H3-VR gegenüber, dessen Klangqualität im Stereomodus etwa mit dem H1n vergleichbar ist, dazu nun drei Beispiele einer Außenaufnahme. Am besten achtet man auf die Vögel und den vorbeifahrenden Roller.

Zugegebenermaßen ist die Aufnahme nicht ganz fair abgelaufen. So habe ich den PCM-D100 im Modus 120 Grad eingestellt und den H3-VR im Stereomodus, der auch binaural mit allen Kapseln hätte aufzeichnen können. Das Lyra hat die Umgebung mit dem gesamten Array daher etwas besser eingefangen und somit wirkt das Hintergrundrauschen deutlicher, auch den vorbeifahrenden Zug kann man mit dem Lyra besser wahrnehmen. Trotz beworbenem Wide-Stereo ist das Panorama etwas eng, was im Vergleich ebenfalls auffällt. Bei der Aufstellung habe ich mich in der Richtung vertan und musste die Stereokanäle übrigens nachträglich vertauschen. Doch wie verhält es sich mit dem Eigenrauschen? Dazu baute ich die Rekorder im stillen Wohnzimmer auf und dies vor einer Wanduhr. Entsprechend gibt es auch hierzu drei Beispiele.

Das AKG Lyra C44 habe ich hier in der Stereo-Einstellung mit zwei Kapseln betrieben, wobei die Recorder in einem Abstand von rund 50 cm nebeneinander aufgestellt wurden. Grundsätzlich ist das Lyra der ruhigste Kandidat, während der Zoom Recorder ein unruhiges Geräusch mitbringt. Dies tun übrigens alle mir bekannten Modelle der H-Serie, was jedoch nur bei absoluter Stille auffällig ist. Dem PCM-D100 wurde jedoch zum Verhängnis, dass er in der vertikalen Achse nach oben etwas dämpft, weshalb man die Wanduhr mit dem Lyra deutlich besser hört, dafür aber weniger breit. Wenn man diesen Punkt vernachlässigt, kann das Lyra dem PCM-D100 tatsächlich etwas entgegensetzen. Wer ein lüfterloses Notebook oder Android Smartphone sein Eigen nennt, findet hier eine günstige Alternative mit guten Klangeigenschaften, dafür aber mit etwas weniger Breite. Je nach Anwendung muss dies per se kein Nachteil sein, man denke an Instrumentenaufnahmen im Innenraum, die dadurch etwas zentrierter wirken. Auch bei Interviews ist mir das Bild des PCM-D100 oftmals schon zu breit. Gerade für Sprachaufnahmen, aber nicht nur dafür, ist das AKG Lyra ein interessantes Produkt, zumal die Ergebnisse überzeugen können.