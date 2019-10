Test: Tascam Model 24, Model 16, Mischpult mit Multitrack-Recorder

Das gigantische Portastudio

Vorwort der Redaktion

Im März 2019 veröffentlichten wir den Test des Tascam Model 24 zum ersten Mal. Im September folgte dann die Ankündigung eines kleineren Modells namens Model 16. Da die Funktionen beider Mischpulte nahezu identisch sind, haben wir uns dazu entschlossen, das Model 16 nicht separat zu testen, sondern unseren bestehenden Model 24 Test zu überarbeiten und auf den aktuellen Stand zu bringen.

Der erste Eindruck des Tascam Model 24/Model 16

Mit Tascam Model 24 und Model 16 bringt der Hersteller der legendären Portastudios eine neue Heimstudio-Generation auf den Markt. Es handelt sich dabei um “Alleskönner”: Mischpult, SD-Recorder und Audiointerface in einem Gerät. Ich selbst habe Anfang der 90er mit einem 4-Spur Cassettenrecorder Tascam Portastudio begonnen, Mehrspuraufnahmen zu machen. Daher könnte man mir beim Thema Tascam sozusagen eine nostalgische Befangenheit vorwerfen und ich habe mich sehr gefreut, das Model 24 für euch unter die Lupe nehmen zu können.

Seit kurzer Zeit ist auch eine kleinere Version namens Model 16 erhältlich. Funktional sind beide Modelle nahezu identisch, das Model 16 bietet aber deutlich weniger Eingangskanäle. Sollten sich Unterschiede zwischen den beiden Modellen ergeben, gehe ich im Test näher darauf ein.

An dem neuen Tascam Model 24 ist nun fast nichts mehr “Porta” und der Name kommt auch in der Modellbezeichnung nicht mehr vor. Bei der Lieferung bin ich von der Größe des Pakets überrascht. Zwar kannte ich die Bilder des Tascam Model 24 aus dem Internet, aber die wahre Größe hat sich mir dadurch nicht offenbart.

Mit Abmessungen von 57,6 x 51,3 cm und über 10 kg Lebendgewicht spielt es in einer ganz anderen Liga als zum Beispiel das Zoom L-12, das ich bereits im Test hatte (auch das Zoom L-20 wiegt nur lächerliche 3,7 kg). Im Vergleich dazu ist das Tascam Model 24 ein ausgewachsener Riese. Damit ist es ein Gegenentwurf zum Miniatuarisierungswahn und beansprucht seinen legitimen Platz im Studio bzw. auf dem Schreibtisch. Gemessen an analogen Mischern von anno dazumal sind 10 kg aber natürlich auch nicht die Welt und eher eine Eigenschaft eines soliden Arbeitsgerätes. So mobil wie die Konkurrenz von Zoom ist es natürlich nicht – muss es aber auch nicht sein. Dazwischen positioniert sich übrigens das Presonus Studiolive AR22, das ebenfalls bereits für euch getestet wurde. Die kleinere Variante Model 16 bringt es immerhin auf 7 kg, die Abmessungen belaufen sich auf 430×463×113 mm.

Nach dem Auspacken wird schnell klar: Die Verarbeitung des Model 24 ist sehr gut, der Rahmen ist komplett aus Metall gefertigt und ein Hauptgrund für das hohe Gewicht. Die abnehmbaren Seitenpaneele in Holzoptik bestehen aus Plastik. Alle Klinkenbuchsen sind aus Metall und mit dem Chassis verschraubt, die vollwertigen 100 mm Fader und die Drehregler bzw. Schalter machen allesamt einen sehr soliden Eindruck. Da gibt es nichts zu meckern. Die EQ- und Pan-Regler rasten brav in der Mittenposition ein. Aufgrund der geringeren Maße muss das Model 16 mit 60 mm Fadern auskommen, hier fehlen also 4 cm zum größeren Bruder.

Bis auf den Stromanschluss und USB-Stecker befinden sich alle Ein- und Ausgänge auf der Vorderseite und man hat während der Arbeit immer einen guten Überblick über das komplette Setup. Die Bedienelemente haben alle eine ordentliche Größe, das ist man heute ja fast nicht mehr gewohnt.

An Ein- und Ausgängen geizt das Tascam Model 24 wahrlich nicht: Ganze 16 Mikrofoneingänge bzw. 22 Line-Eingänge bietet es und alle Kanäle können ohne Beschränkung gleichzeitig aufgenommen und auch abgespielt werden.

Das Model 16 ist mit 10 Mikrofoneingängen zwar nicht viel weniger luxuriöser ausgestattet als sein größerer Bruder, allerdings fällt der Unterschied bei der Gesamtanzahl der Kanäle deutlich größer aus. Das Model 16 bietet insgesamt nur 14 Kanäle, auch diese können aber komplett gleichzeitig aufgenommen bzw. abgespielt werden.

Dafür bedarf es entweder einer Class-10 SD-Karte, die mittlerweile für sehr wenig Geld zu haben ist oder eines Computers (Windows 7, 8.1 und 10 bzw. MacOs ab Version 10.11). Während beim Mac der Core-Audio-Treiber zum Einsatz kommt und man das Tascam Model einfach anschließen kann, ist unter Windows die Installation von Treibern notwendig, um es als Audiointerface zu betreiben. Es lässt sich übrigens auch beim Tascam Model „zweigleisig“ fahren, da es die Möglichkeit bietet, gleichzeitig auf SD-Karte und in der DAW aufzunehmen.

Die technischen Daten des Tascam Model 24/Model 16

Gewandelt wird beim Tascam Model 24 mit 44,1 kHz oder 48 kHz und 16 bzw. 24 Bit. Die Konkurrenz von Presonus oder Zoom schafft hier schon 96 kHz, wenn auch mit einer Verringerung der Spurenzahl. Ich persönlich könnte auf 16 Bit verzichten, denn ich sehe keinen Grund damit aufzunehmen, wenn 24 Bit zur Verfügung stehen. Maximal können 24 Spuren (22 Spuren + Stereomischung) aufgenommen werden, daher auch die Zahl 24 in der Modellbezeichnung.

Der Verstärkungsbereich der Mikrofonvorverstärker liegt zwischen 0 und 50 dB. Einige Mitstreiter bieten hier 60 dB an, wobei das Rauschverhältnis bei der Bewertung von Preamps immer eine recht große Rolle spielt. Was nützen mir 60 dB, wenn das Rauschen im letzten Viertel unverhältnismäßig hoch ansteigt? Die Konkurrenz von Zoom hat hier vorgelegt und der L-Serie recht brauchbare Vorverstärker geschenkt, die auch im oberen Pegelbereich recht leise arbeiten. Ob Tascam hier mithalten kann, wird der Praxistest zeigen. Die Line-Eingänge sind auf +4 dBu ausgelegt und bieten einen Verstärkungsbereich von 0-40 dB, während der maximale Eingangspegel bei +22 dBu liegt. Das klingt vielversprechend für die Einbindung von externem Equipment und Preamps, ein Bereich, in dem der kleine Zoom so seine Probleme hatte.

Die komplette Mischsektion ist analog aufgebaut. Für die ersten 12 Kanäle gibt es einen analogen Kompressor (beim Model 16 verfügen nur die ersten acht Kanäle über den One-Knob-Kompressor) und einen EQ mit parametrischen Mitten. Für die Kanäle 13–20 gibt es einen gewöhnlichen 3-Band-EQ. Kanal 21 und 22 sind für ein Stereo-Line-In-Signal ausgelegt (via Cinch, Miniklinke oder Bluetooth) und hier entfällt der EQ komplett. Aber halt – Bluetooth? Ja, das Tascam Model 24 bietet eine Bluetooth-Schnittstelle, um Musik mal eben ohne Kabel vom Handy ins Mischpult zu streamen.

In meinem Studio wird es dafür nicht viel Gelegenheit geben, denn da sind Handys aufgrund von eventuellen Störgeräuschen nicht so gern gesehen. Manch olle Mikrofontypen oder alte Analogtechnik ist nicht gegen Funksignale von Mobilfunk- oder Schnurlostelefonen gewappnet. Aber für den einen oder anderen ist die Bluetooth-Schnittstelle bestimmt ein nützliches Gimmick. Wer sein Handy lieber einstecken will, findet dafür im letzten Kanalzug einen 3,5 mm Klinkeneingang. Das Symbol dafür ist auch schon fast wieder retro – ein Handy mit Button? Gibt es das noch?

Was mir beim Aufbau der Mixersektion etwas Stirnrunzeln bereitet, ist die Tatsache, dass die Phantomspannung nur für alle Kanäle gemeinsam aktiviert/deaktiviert werden kann. Diese Entscheidung von Tascam kann ich nicht nachvollziehen. Zwar funktionieren fast alle dynamischen Mikros auch dann, wenn 48 Volt anliegt, bei fehlerhafter Erdung oder defekten Kabeln kann es aber vorkommen, dass zum Beispiel ein Gesangsmikrofon den Sänger beim Kontakt mit dem Mund mit einem Stromschlag küsst. Für bestimmte Bändchenmikrofone können 48 Volt sogar tödlich sein. Sowie man also nur ein einziges Kondensatormikrofon benutzen will, muss auf allen Kanälen 48 Volt Phantomspannung anliegen. Hier wäre zumindest eine Unterteilung in Gruppen wünschenswert.

Während das Model 24 über einen grafischen 7-Band-Equalizer verfügt, bietet das Model 16 an dieser Stelle einen 4-Band-EQ mit zwei durchstimmbaren Mitten.

Eine gedruckte Bedienungsanleitung in 5 Sprachen liegt beiden Models bei. Ich persönlich stehe auf gute Lektüre zu einem Produkt und das Handbuch erklärt viele Funktionen auf verständliche Art und Weise.

Das Tascam Model 24/Model 16 in der Praxis

Aufgrund der Größe könnte man fast annehmen, es gäbe einen Lüfter, dem ist aber nicht so, nach dem Einschalten und im Betrieb ist das Tascam Model 24 mucksmäuschenstill.

Wie bei der Konkurrenz von Zoom sind alle Eingangskanäle einem fixen Aufnahmekanal zugewiesen. Kanal 13 nimmt also ausschließlich auf Kanal 13 auf. Bei Overdub-Aufnahmen bzw. wenn man zur mehrere Takes einer Stimme oder eines Instruments aufnehmen will, heißt es also: Kabel umstecken. Das beansprucht natürlich die Steckverbindungen. Es wäre toll gewesen, wenn es eine Möglichkeit gäbe, die Eingangskanäle verschiedenen Aufnahmekanälen zuzuweisen, so wie das damals beim Portastudio der Fall war.

Die Verwendung als Audiointerface ist zumindest am Mac extrem einfach: einfach einstecken und loslegen. 24 Eingänge und 22 Ausgänge bzw. 16 Ein- und 14 Ausgänge beim Model 16 stehen zur Verfügung. Gerade bei den Ausgängen bei beiden Varianten eine beachtliche Zahl! Jeder Kanal kann also wieder ins Pult zurückgeschickt werden. Man kann den Mix dort bearbeiten und dann beispielsweise eine Stereospur davon aufnehmen. Das Signal wird übrigens nach dem Kompressor und vor dem EQ aufgenommen. Fader-Positionen und Effekte haben nur Auswirkungen auf den Stereoausgang. Es wäre ein tolles Feature gewesen, wenn man das Signal auch nach dem EQ abgreifen könnte. So hat der analoge EQ leider keinen Einfluss auf die Aufnahme der einzelnen Spuren.



Durch den analogen Aufbau der Mischersektion speichert das Tascam Model 24 keinerlei Information des jeweiligen Kanalzugs. Eben mal schnell einen Mix aufrufen, ist damit nicht drin. Alle Einstellungen zu Lautstärke, EQ und Effekten muss man sich daher nach dem Mix aufschreiben bzw. abfotografieren. Will man ein altes Projekt öffnen, muss man die Positionen aller Regler wieder manuell einstellen. Das kostet Zeit und es war ein Grund, warum in den 70ern und 80ern Mischpulte mit Automation und Total-Recall auf den Markt kamen. Bei der L-Serie von Zoom beispielsweise ist die Mixersektion digital und es werden all diese Einstellungen automatisch gespeichert und mit dem Laden des Projekts neu aufgerufen.

Bei den Mikrofon-Preamps offenbart sich eine Zweiklassengesellschaft. Die Kanäle 1 bis 12 zeigen sich von ihrer guten Seite und sind auch bei voll aufgedrehtem Gain (+50 dB) noch gut nutzbar. Die Preamps 13–16 rauschen leider bei Vollaussteuerung unverhältnismäßig hoch. Es empfiehlt sich also, bei diesen Kanälen mit lauten Signalen (wie Bassdrum) zu arbeiten. Die Effekt-Sektion bietet verschiedene Hallarten, Delay, Chorus, Flanger und Kombinationen von Hall und Delay. Jeder Effekt lässt sich durch die Einstellung “Parameter” noch etwas beeinflussen. Klanglich vermisse ich leider generell Tiefe, die Qualität ist eher mittelmäßig. Ich würde sie am ehesten verwenden, wenn jemand mal schnell etwas Hall benötigt, um sich während der Aufnahme besser zu fühlen. Fürs Mixing gibt es besser klingende Alternativen.

Im Handbuch wird des Öfteren darauf hingewiesen, dass man beim Aktivieren/Deaktivieren der Phantomspannung die Line- bzw. Kopfhörerausgänge stummschalten sollte. Dem ist unbedingt Folge zu leisten, da das gleichzeitige Knacksen aller Kanäle sehr laut ist und dadurch das Gehör bzw. Boxen Schaden nehmen können.

Beim Thema Kopfhörerausgang unterscheiden sich die beiden Modelle ohnehin, allerdings nur in der Anzahl. Während das Model 24 zwei Anschlüsse für Kopfhörer bietet, kommt das Model 16 mit einem aus.

Bei einem Stromausfall sind die aufgenommen Daten leider weg, das wird auch im Handbuch angekündigt und meine Tests haben das bestätigt. Hersteller anderer SD-Karten-Recorder bieten hier bereits Lösungen an, die Daten zu erhalten (Sound Devices MixPre Serie). Seit der aktuellen Firmware 1.30 können mit dem Tascam Model 24 übrigens SD-Karten mit bis zu 512 GB verwendet werden.

Die Einbindung von externen Preamps per Line-In funktioniert wunderbar, hier hatte die Konkurrenz von Zoom erhebliche Probleme. Auch das Bluetooth-Modul verrichtet wie versprochen seinen Dienst und steht dem Klinkeneingang klanglich in nichts nach. Damit lässt sich mal eben ein Guide-Track oder eine Pausenmusik ins Tascam Model 24 streamen.

Hier ein paar Klangbeispiele, aufgenommen mit Akustikgitarre und einem Schoeps MK4 Mikrofon. Der Gain-Regler des Tascam ist auf 3 Uhr:

Nun kommt der eingebaute Kompressor zum Einsatz:

In den beiden letzten Beispielen beißt der Kompressor zu heftig zu – das gilt es zu vermeiden. Hier einige Einstellungen am EQ:

Die Effekt-Sektion des Tascam Model 24:

Bei der Aufnahme legt das Tascam Model 24 übrigens für jede Spur eine WAV-Datei an.

Auch für jene Spuren, die nicht zur Aufnahme ausgewählt wurden. Diese Dateien haben dann eine Größe von 1 KB und man sollte sie nicht in die DAW importieren, da diese sonst eine Fehlermeldung produziert.

Was mich in der Arbeit mit dem Tascam Model 24 irritiert, ist die Tatsache, dass der Schreibvorgang auf SD-Karte ein wiederkehrendes Geräusch erzeugt, das auch aufgenommen wird.

Es ist zwar leise und im Hintergrund, aber doch hörbar. Das Geräusch tritt konstant etwa im Sekundentakt auf. Hier eine Aufnahme davon, bei der ich 40 dB digitales Gain hinzugefügt habe:

Auch in der DAW werden diese Geräusche aufgenommen, wenn die SD-Karte zur selben Zeit beschrieben wird (für meinen Test habe ich verschiedene Class-10 SD-Karten der Marke Sandisk Ultra, Sandisk Extreme und Toshiba verwendet). Drückt man den Rewind-Knopf und „spult“ zurück zum Anfang des Liedes, erzeugt dies ebenfalls ein Geräusch in der Aufnahmespur, wenn man genau hinhört:

Da werden ja fast schon Erinnerungen an die Geräusche beim Zurückspulen eines Cassettenrecorders wach. Ich hatte bisher schon einige SD-Karten Recorder, diese Sounds sind mir allerdings bisher noch nicht untergekommen. Bei Demo- oder Live-Aufnahmen mag das nicht ins Gewicht fallen, aber ich hoffe sehr, dass Tascam das mit einem der nächsten Firmware-Updates beheben wird. Wer nur mit der DAW aufnimmt, hat diese Probleme nicht.

Unterschiede zwischen Model 24 und Model 16

In der folgenden Tabelle findet ihr noch einmal alle Unterschiede zwischen den beiden Varianten zusammengefasst:

Alternative am Markt, der Zoom Live-Trak L-20

