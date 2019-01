Test: Tascam DP-24 SD, DP-32 SD, Portastudios

Braucht man so was heute noch?

Die Geschichte der Portastudios ist lang und reicht zurück bis zu mehrspurigen Kassettengeräten der 80er Jahre. Die Modelle Tascam DP-24 SD und DP-32 SD sind der jüngste Spross, allerdings im Vergleich zu den Vorgängern günstiger und abgespeckt. Das DP-32 SD bietet entsprechend 32 statt 24 Spuren, weggefallen sind der CD-Brenner und MIDI. Der Test des DP-24 liegt gut fünf Jahre zurück, dieser ist hier zu lesen und gilt entsprechend für die Nachfolger. Daher möchte ich primär aus heutigem Blickwinkel klären, ob Portastudios überhaupt noch zeitgemäß oder längst überholt sind. Vor allem auch deshalb, weil Tascam selbst mit dem Model 24 einen Analog-Mixer mit integriertem Multitracker anbietet, der zwar teurer ist, sich dafür aber auch als Audiointerface nutzen lässt.

Mit den Modellen DP-03 SD, DP-006 und DP-008 EX gibt es auch günstigere Modelle der DP-Serie, diese bieten entsprechend weniger gleichzeitig nutzbare Spuren und Ausstattungsmerkmale. Im Grunde sind sie gewöhnliche Multitracker, wie auch der Tascam DR-680MKII. Im Gegensatz dazu sind der Tascam DP-24 SD und DP-32 SD ganze Produktionsstudios, die von der Aufzeichnung über die Verarbeitung bis hin zum Mastering alles mitbringen, ohne dass man dafür einen Computer braucht. Das macht sie eigenständig, denn die Konkurrenz bis 500 Euro kommt nicht ganz ohne Computer aus. So bezeichnet man das Zoom R16, R24 und das iZotope Spire zwar auch als portable Studios, allerdings verfolgt gerade Letzteres einen anderen Ansatz. Auch der Zoom L-12 und L-20 spielen eher in der Liga des Tascam Model 24 und fokussieren sich primär auf das Recording.

Für wen ist das Tascam DP-24 SD und DP-32 SD sinnvoll?

In einer Bedarfsermittlung sollte man zunächst die eigenen Anforderungen abklären, angefangen bei der Aufnahme. Musiziert man alleine oder zu zweit, lassen sich die einzelnen Parts auch nacheinander einspielen. Hingegen könnte im Proberaum der Einsatz mehrerer Kondensatormikrofone sinnvoll sein, die wiederum je eine Phantomspeisung benötigen. Akustische Instrumente mit Tonabnehmer brauchen entsprechend einen Hi-Z-Eingang. Will man die Aufnahmen später in einer DAW nachbearbeiten, reicht ein Fieldrecorder, der eine mehrkanalige WAV-Datei anlegt oder Einzeldateien je Spur erzeugt. Geräte, die einen Downmix aller Eingänge speichern, lassen jedoch nur die Nachbearbeitung der Summe zu und Lautstärkeverhältnisse können nachträglich nicht angepasst werden. Wenn Platz außerdem eine Rolle spielt, kein Computer am Einsatzort vorhanden ist oder man einen Workflow bezogen auf das Wesentliche bevorzugt, können der Tascam DP-24 SD und DP-32 SD durchaus geeignet sein. Ich selbst habe mir diese Fragen vor einigen Jahren gestellt und vielleicht wäre der Kauf des DP-32 damals die bessere Entscheidung gewesen, als mich durch verschiedene DAW-Systeme zu hangeln. So stoße ich als hochgradig sehbehinderter Anwender häufig bei der Computernutzung auf Barrieren, die mir ein reduziertes Gerät nicht in dieser Form bieten.

Lassen Sie mich an dieser Stelle die DAW-Nutzung und die Portastudios Tascam DP-24 SD und DP-32 SD gegenüberstellen. Für den Computer spricht die Flexibilität, enorme Rechenleistung und Speicherplatz. Updates führen neue Funktionen ein und die fast unbegrenzte Erweiterbarkeit wird lediglich durch die Hardware limitiert. Gefällt eine Software nicht, nutzt man eine andere und virtuelle Instrumente erweitern das Ganze bis ins Bodenlose und das für relativ wenig Geld. Alles wird digital verschaltet, es gibt kein Analograuschen, wenn man externe Geräte vernachlässigt. Auch dass Plugins häufig abstürzen oder für Probleme sorgen, ist nicht die Regel und die zahlreichen DAW-Nutzer sind nach jahrelangen Diskussionen die technisch überlegene Mehrheit. Dass man mit hochauflösenden Digitalformaten und präzisen A/D-Wandlern arbeiten kann, die man bei Nichtgefallen ebenfalls schnell austauscht und somit auch die Qualität eines Studios sukzessive verbessert, spricht für die Computertechnik. Einen Rückwärtstrend gibt es nicht, außer dass manche Controller-Hersteller den Weg der pseudo-analogen Bedienung gehen. Nachteilig dabei ist, dass nicht immer jede DAW zum Controller passt und die Sollbruchstelle bei den Schnittstellen liegt. Der virtuelle Gerätepark muss nicht umständlich gelagert und verkabelt werden. Selbst die Frage, ob PC oder Mac, stellt sich abseits von Logic auch nicht mehr wirklich.

Im Gegensatz dazu ist der Tascam DP-24 SD und DP-32 SD ein eigenständiges Gerät mit allem drin, wie Mischpult, Effektgerät und Mastering-Recorder. Fällt es aus, geht gar nichts mehr. Es wirkt riesig, belegt aber weniger Stellfläche als Notebook, Controller und Audiointerface zusammen. Von der Haptik wirkt es wie ein professionelles Mischpult zum Anfassen, alles sitzt fest und wackelt bis auf die Eingangsregler kaum. Wichtige Funktionen bietet es im Direktzugriff und daher sind die Features schnell zu erschließen. Weil aber die Eingänge, A/D-Wandler und Verstärker fest eingebaut sind, ebenso auch Effekte und Funktionen, wird ein Firmware-Update keine klanglichen Veränderungen mitbringen. Gefällt ein Effekt nicht, kann man es immerhin mit Outboard-Equipment verbinden. Dafür bleibt der Workflow immer gleich und hat man das Gerät verinnerlicht, wird man über Jahre damit unverändert und ablenkungsfrei arbeiten, ohne dass die Kreativität beeinträchtigt wird. Tascam bewirbt zwar das Heimstudio, ich kann mir aber durchaus den professionellen Einsatz vorstellen. Dafür lässt es sich nicht als Audiointerface einbinden, es gibt keine Digitalschnittstellen und keinen SMPTE-Timecode, über USB können nur Daten mit der SD-Karte ausgetauscht werden und das System arbeitet nicht redundant. So kann ein Fehler der SD-Karte zum Verlust aller Daten und somit der gesamten Produktion führen, Datensicherungen muss man somit händisch anlegen.

Tascam DP-24 SD und DP-32 SD im Überblick

Das professionell anmutende Portastudio ist mit Netzteil, ausführlicher Anleitung und eingelegter SD-Karte mit 2 GB Speicher solide verpackt. Die beiden Modelle unterscheiden sich in Gewicht und Anzahl der Fader. Der DP-32 SD wiegt 6,2 kg und die 20 Fader mit 45 mm Regelweg stehen enger zusammen, als beim 400 g leichteren DP-24 SD mit 18 Reglern zuzüglich Master. Das Gehäuse ist etwa 51,4 cm breit, 34 cm tief und 10,4 cm hoch. Die haptische Anmutung ist extrem wertig, lediglich die Drehregler für die Eingänge wackeln leicht. Das Chassis besteht aus solidem Metall, an der Front und den Seiten sind Kunststoffteile angeschraubt, an denen man das Pult gut anheben kann. Die Anleitung ist sehr ausführlich, in sauberem Deutsch geschrieben und arbeitet das Gerät Schritt für Schritt ab. Das ist besonders für Ein- und Umsteiger sinnvoll, die sich bislang nicht an die Digitaltechnik herangetraut haben. Die hinteren Gerätefüße sind etwas höher, so dass das Pult leicht angeschrägt steht. Das kontrastreiche Farbdisplay und die zugehörigen Bedienelemente, die 12 Endlosdrehregler und das große Drehrad sind in einem Kunststoffaufsatz eingelassen, der auf dem Gehäuse thront. Das ist zwar nicht ganz einheitlich, stellt aber eine gute Abgrenzung dar und ist durch die Schrägheit auch besser bedienbar.

Der SD-Kartensteckplatz und die USB-Schnittstelle befinden sich von vorne gut zugänglich im schrägen Kunststoffaufsatz. Als Kontrastprogramm ist der etwas wackelige Power-Taster zu sehen, der irgendwie nicht zum soliden Rest passen will. Auch missfällt mir, dass die 2,5 mm Klinkenbuchse für den optionalen Fußtaster RC-3F an der Front zu finden und dadurch eine Sollbruchstelle ist. Der 6,35 mm Kopfhörerausgang links daneben ist hingegen sehr gut platziert.

Die acht XLR/TRS-Kombibuchsen ohne Verriegelung, Umschalter auf Hi-Z, vier Klinkenbuchsen als Ausspielwege und Main-Out finden sich neben den RCA-Cinch-Ausgängen auf der Rückseite. Eine Kensington-Buchse und der Netzteilanschluss sind ebenfalls hier zu finden, das Steckernetzteil ist schmal und etwas klobig, passt aber gut in Netzleisten.

Wie erwähnt, muss man bei den neuesten Versionen auf MIDI und CD-Brenner verzichten. Während ich Letzteres noch tolerieren kann, wäre eine Synchronisationsmöglichkeit vor allem dann wichtig, wenn man hintereinander mit verschiedenen Klangerzeugern arbeiten will. Im Prinzip könnte man sicher auch eines der Instrumente als Master einsetzen, auf den synchronen Start eines Sequencers muss man jedoch verzichten. Dafür hat der Tascam DP-24 SD und DP-32 SD eine Preissenkung erfahren, die Kompromisse dürften trotzdem manche Interessenten vom Kauf abhalten. An der Frontseite befindet sich noch die Blende für das CD-Laufwerk. Da juckt es mich schon in den Fingern, das Gerät zu öffnen und nachzusehen, ob der Controller noch vorhanden ist. SDHC-Karten bis 32 GB lassen sich nutzen, größere Karten könnte man im Format FAT 32 ebenfalls einsetzen. Der Vorgänger DP-24 hatte übrigens auch schon einen SD-Schacht, weshalb die Bezeichnung Tascam DP-24 LE für den Nachfolger eigentlich passender wäre.

Der Tascam DP-24 SD und DP-32 SD in der Praxis

Wer erinnert sich noch an seinen ersten Cassettenrecorder? Wie war das noch gleich, Batterien und Kassette rein, Aufnahmetaste drücken und nach dem Reinigungsband wurde schließlich alles aufgezeichnet, dann zurückspulen und noch einmal von vorne. Diese Gedanken hatte ich, als ich den Trümmer auf meine Konsole gehievt habe. Netzteil rein, Mikrofon angeschlossen, Studiomonitore und Kopfhörer dran und der Schnellstartanleitung gefolgt, Phantomspeisung ein, Gain-Regler aufdrehen, Spur 1 scharf und Aufnahmetaste drücken, los geht’s. Stopp und zurück zum Anfang und – wie geil ist das denn? Aufnahme fertig! Okay, etwas übersteuert, aber egal, nächster Versuch: Anfang angehört und Stopp gedrückt, danach die Aufnahmetaste und siehe da, echtes Überschreiben. So nimmt man einfach mitten im Take auf und überspielt einen Teil, der Rest vor und nach der Aufnahme bleibt erhalten. Mit Auto-Punch-In funktioniert das sogar automatisch, indem man den Marker auf die zu überschreibende Stelle setzt. Das ist wirklich wie bei einer Bandmaschine mit dem erfreulichen Umstand, dass es nahezu keinen Verschleiß gibt und man rückwirkend fehlerhafte Entscheidungen revidieren kann. Das geht auch mehrmals, denn die tatsächlichen Audiodaten verbleiben zunächst auf der Speicherkarte und lassen sich bei Bedarf bereinigen. Genauso habe ich mir das immer vorgestellt und es mag durchaus an mir liegen, dass ich diese Einfachheit noch an keiner DAW so erfahren habe. Schaltet man das Portastudio aus und wieder ein, wird das aktuelle Projekt geladen und man kann direkt weiterarbeiten. Was man nicht machen darf, ist die SD-Karte im Betrieb entnehmen oder einfach das Steckernetzteil ziehen, davor wird im Handbuch an mehreren Stellen gewarnt.

Die acht Eingänge werden mit A bis H bezeichnet, das trennt sie auch von der Durchnummerierung der einzelnen Spuren. Je Eingang gibt es eine Taste für die Zuweisung, einen Gain-Regler und eine LED, die vor Übersteuerungen warnt. Aktiviert man den Hi-Z-Umschalter für den achten Eingang, wird dies ebenfalls von einer LED signalisiert. Zwei Tasten aktivieren die +48 V Phantomspeisung für die Eingänge A bis D und E bis H, das hat man gut gelöst, so dass nicht alle Eingänge unter Spannung stehen. Nutzt man eine Gitarre, wird die Phantomspeisung für Eingang H nicht aktiviert. Im Umkehrschluss bedeutet das jedoch auch, dass man entsprechend nur vier Stereogeräte anschließen kann. Vielleicht hätte man vier Mono- und vier Stereoeingänge einbauen können, damit man nicht zwei Monoeingänge sorgfältig für ein Stereogerät einpegeln muss.