Test: Presonus Faderport 8, DAW-Controller

Vor rund 10 Jahren stellte der Hersteller Presonus seinen kleinen, kompakten DAW-Controller Faderport vor. Lediglich einen Fader bot dieser Controller, dazu aber eine Menge Funktionstasten sowie eine Transportsektion. Viele Nutzer wünschten sich daraufhin aber eine größere Version des Faderports mit mehr Möglichkeiten zum Steuern der DAW, mussten aber letztlich viele Jahre warten, bis der amerikanische Hersteller diesem Wunsch endlich nachkam. Nun ist er aber da: Der Presonus Faderport 8 bietet die klassischen acht (Motor-) Fader und viele weitere Funktionen. Schauen wir einmal, wie er sich in der Praxis schlägt.

Aufbau

Der erste Eindruck ist schon mal sehr gut. Aus dem Karton hole ich einen rund 2,7 kg schweren und 330 x 305 x 57 mm messenden Controller. Die Optik sagt sofort zu, das schwarze Gehäuse aus einem Metall/Kunststoffmix macht dazu einen stabilen Eindruck. Die Bedienoberfläche ist klar strukturiert und gestaltet sich wie folgt:

Zentraler Blick- und Arbeitspunkt sind die acht 100 mm Motorfader, die sich äußerst geräuscharm bewegen und eine Auflösung von 10 Bit bieten, d.h. 1.024 Schritte. Zu jedem der acht Kanäle gehören jeweils ein dedizierter Soft-Button für Mute, Solo und Select sowie ein 2,0 x 1,7 cm (HxB) großes LC-Fenster/Display, das je nach Arbeitsmodus unterschiedliche Informationen darstellt. Links davon ein Endlosdrehregler samt Push-Funktion, der wahlweise das Panorama eines selektierten Kanals oder andere Parameter steuert. Darunter die Buttons ARM ALL, Solo Clear und Mute Clear, die global für alle Kanäle arbeiten und beispielsweise die Solo-Schaltung mehrere Kanäle in der DAW wieder aufzuheben. Die darunter liegenden Buttons Bypass, Macro, Link sind ab Werk zunächst nur Presonus Studio One Nutzern dienlich, alle anderen müssen diese selbst konfigurieren. Die Shift-Funktion mit der man verschiedenste Zweitfunktion von Buttons aktivieren kann, liegt direkt darunter, diese gibt es in zweiter paralleler Ausführung auch noch mal rechts der acht Fader.

Die rechte Seite des DAW-Controllers beherbergt eine fünfteilige Transportsektion, alles hintergrundbeleuchtet und damit auch gut zu erkennen. Das gilt übrigens für nahezu alle Buttons des Presonus Faderport 8, ein klarer Pluspunkt. Direkt darüber ein weiterer Endlosdrehregler samt Cursor-Tasten und diverser Auswahlmöglichkeiten, welche Funktion vom Encoder übernommen werden soll. Dies reicht vom Blättern durch alle Kanäle (einzeln, in 8er Gruppen), dem horizontalen/vertikalen Zoomen des DAW-Fensters, dem Scrollen durch das Arrangement, Aktivierung des Metronoms oder dem Steuern des Masterchannels. Section und Marker funktionieren (leider) nur in Verbindung mit Studio One, hiermit lässt sich die Arranger- (Section) oder Markerspur (Marker) öffnen.