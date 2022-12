Feature: Dolby Atmos in der Musikproduktion

3D Audio - der aktuelle Stand

Dem kinoaffinen Menschen ist Dolby als Platzhirsch für Mehrkanaltonsysteme durchaus vertraut. Und natürlich spielt Dolby bei den neuen 3D-Formaten ebenfalls vorne mit. Ursprünglich für den Kinomarkt entwickelt, soll Dolby Atmos den 3D-Sound nicht mehr nur in die Wohnzimmer bringen, sondern auch die Musikproduktion revolutionieren. Dies scheint der Firma aus San Francisco auch gut zu gelingen.

Im folgenden Artikel bringen wir euch die Anfänge von Dolby bis hin zum aktuellen Stand beim Einsatz in der Musikproduktion näher. Passend zum Thema haben wir mit einem der führenden deutschen Mix-Engineers in Sachen 3D-Audio, Hans Martin Buff, ein Interview geführt. Dieses findet ihr hier.

Die Anfänge – was ist Dolby Atmos?

Die ersten Experimente mit Stereosound fanden vor ca. 100 Jahren statt, sofern man von der Internationale Elektrizitätsausstellung 1881 in Paris absieht. Denn dort hatte der Erfinder Clément Ader eine stereofone Übertragung aus dem Opernhaus via Telefonleitungen realisiert.

In den Wohnzimmern kam der Stereoton erst nach dem Zweiten Weltkrieg an und ins Fernsehen des Nachkriegsdeutschlands sogar erst in den 1960er-Jahren. In den Kinos konnte sich der zweikanalige Stereoton indes niemals etablieren, da das Auditorium nur zu einem minimalen Teil im „Sweet Spot“ sitzt. Es entstand die Idee, dass ein Center-Speaker den Sweet-Spot stabilisieren könnte – so wurde Theatre Stereo/Dolby Stereo (im Heimsektor als Dolby Surround bekannt) geboren. Zwar wurde bspw. bereits in den 1960er-Jahren bei ToddAO mit einem sechs-Kanalsystem im Kino experimentiert (um nur einen Vertreter dieser Unternehmung zu nennen), den eigentlichen Startschuss für Stereo/Mehrkanalton im Kino (so wie wir ihn heute kennen), kam erst in den frühen 1980ern. Hierfür wurden mit einer Matrix-Schaltung vier Kanäle in einer Stereo-Tonspur (zweikanal) „versteckt“. Aus matriziertem Surround wurde diskreter Mehrkanalton (jeder Kanal hat eine eigene Spur) und später 3D Audio. Einen detaillierten Abriss dazu findet sich in unserem Workshop: Immersive Audio.

Die klassischen Surround-Formate sind beschränkt auf nur eine Ebene: 2D. In der Geschichte des Mehrkanaltons gab es aber immer wieder Versuche, Lautsprecher in der Höhe unterzubringen – hier sei als Beispiel nur Sonics aus dem IMAX Dome erwähnt – ernsthafte Verbreitung fanden diese Systeme jedoch nie.

Der „moderne“ 3D-Ton fand Anfang der 2000er seine Wurzeln. Eines der bekannteren Formate wurde von den Galaxy-Studios in Belgien 2005 vorgestellt: Auro-3D. Man fügte der 5.1-Ebene einfach eine weitere Ebene (Layer) mit vier Kanälen hinzu. So ergibt sich ein 9.1-System – die kleinste Auro-3D-Version. Zwar wurde das Verfahren in der Fachwelt viel beachtet, erreichte aber keine echte Marktrelevanz.

Im Jahr 2012 wurde Dolby Atmos vorgestellt, drei Jahre später kam das Konkurrenzprodukt DTS:X, für den Broadcast-Sektor wurde MPEG-H 2013 vorgestellt. Diese Systeme grenzen sich von den genannten anderen Verfahren durch einen großen Unterschied ab: Sie sind nicht mehr rein kanalbasiert, sondern objektbasiert. DTS:X und Dolby Atmos sind sich demnach recht ähnlich – rein vom Konzept her.

Was bedeutet objektbasiert bei Dolby Atmos?

Die bisher vorgestellten Systeme ordnen jedem Lautsprecher einen Kanal zu (im Kino werden auch Kanäle über mehrere Lautsprecher wiedergegeben). Wird nun ein Sound, ein Instrument oder eine Stimme „im Raum platziert“, wird das Signal auf die vorhandenen Kanäle verteilt, so dass sich eine entsprechende Phantomschallquelle bildet. So ist es von Stereo-Mischungen (zweikanal) her bekannt.

Hingegen werden Klangobjekte im Dolby Atmos-Stream (entsprechend auch bei DTS:X und MPEG-H) als „Audiodatei“ (stark vereinfacht gesagt) gespeichert und bekommen Positionsangaben mit Zeitindex. Der Prozessor, der das Abspielen steuert (Kinoprozessor, Surround-Verstärker etc.) verteilt die Klangobjekte auf die vorhandenen Speaker (deren Position er natürlich kennt). So kann das Lautsprecher-Setup an die Raumgröße und/oder an das Budget angepasst werden. Es gibt hier zwar keine vollständige Flexibilität, jedoch sind die Kinos und Wohnzimmer in der Positionierung der Lautsprecher freier als bei den altbekannten Formaten. Wäre das System noch flexibler, könnten hiervon sogar Planetarien profitieren.

Dolby Atmos sieht ein 7.1.2-Setup als „Minimalkonfiguration“ vor, kann aber auch auf einem 5.1.2 oder 5.1.4-Setup noch mit 3D-Sound wiedergegeben werden. Dolby Atmos ist vollständig abwärtskompatibel zu Dolby Digital: Moderne Mischungen können auf „alten“ Surround-Verstärkern mit Dolby Digital-Decoder (5.1) problemlos wiedergegeben werden. Die Höheninformationen (Kanäle in der oberen Ebene) werden dann auf den anderen Lautsprechern wiedergegeben – kein 3D-Sound mehr.

Prinzipiell sieht Dolby Atmos ein Bed mit einer Konfiguration von 7.1.2 vor. Bed spielt quasi auf ein „Sound-Bett“ an. Hierbei handelt es sich um eine kanalbasierte Mischung. Im Kino ist das interessant für Musik, Atmosphären und der gleichen Dinge. Die anderen Elemente des Mixes werden als Klangobjekte eingebettet. So kann der immer als Beispiel herhaltende Hubschrauber nicht nur von vorne nach hinten fliegen, sondern es können auch Höhenunterschiede akustisch dargestellt werden. Wie genau der Hubschrauber im Mix lokalisiert werden kann, hängt vom verwendeten Lautsprecher-Setup ab. Hier sind die objektorientierten Systeme (wie Dolby Atmos, DTS:X und MPEG-H) eben deutlich flexibler als die altbekannten Kandidaten.

Dolby Atmos und die Musikproduktion

Auch der Versuch, Musik über mehr als zwei Kanäle bzw. Lautsprecher wiederzugeben, ist keine neue Idee. Die eine oder der andere dürfte bei Oma und Opa auf dem Dachboden noch einen Quadrofonie-Verstärker gefunden haben. In der ersten Hälfte der 1970er-Jahre wurde im HiFi-Sektor diverses Equipment verkauft, das vier Lautsprecher ansteuern konnte. Leider hatten die Hersteller sich nicht auf den einen Standard geeinigt und so wurde der Markt mit verschiedensten Formaten und Lösungen eher eingeschüchtert.

Mit der Verbreitung von 5.1 im Heimsektor (und dem Erscheinen der DVD-Audio) wurden zunehmend Musikproduktionen in 5.1 angeboten. Leider setzte sich das nicht auf breiter Front durch und die Mischungen erschienen teilweise etwas einfallslos und wirkten oft so, als ob sich die Personen am Mischpult kein richtiges Surround-Mix-Konzept im Vorfeld erdacht hätten. Surround ist eben nicht nur ein Mischformat, sondern ein Produktionsformat, denn es sollte bereits beim Recording dieses Setup eingeplant werden. Hier wurde etliches an Potential verschenkt, abgesehen von ein paar Leuchtturmprojekten.

Mit Immersive Audio schickt sich nun die Musikindustrie an ein weiteres Mal den Versuch zu unternehmen, die 2-Kanal-Stereo-Mischungen hinter sich zu lassen. Diesmal haben die Anbieter der Systeme jedoch die Möglichkeiten für die Musikmischungen mehr im Fokus und supporten hier auch stärker. Allein in den Billboard Hot 100 sind gut zwei Drittel aller Mischungen in Dolby Atmos realisiert. Dies ist – nicht zuletzt – dem Umstand zu verdanken, dass Apple Music und die Universal Music Group (seit 2019) eine Partnerschaft mit Dolby unterhalten. Da die Deutsche Grammophon seit 1998 zu Universal gehört, sind auch hier Produktionen in Dolby Atmos erschienen.

Jedoch sind nicht nur aktuelle Produktionen in diesem Immersiven Audio-Format erschienen. Dass Kraftwerk bereits 2017 das komplette Repertoire in Audio und Video 3-D (Der Katalog) veröffentlicht hat, sollte mittlerweile allseits bekannt sein. Auch der Beatles-Katalog ist in Dolby Atmos neu erschienen. Während bei Kraftwerk auch versucht wurde, die Produktion auf 3D zu erweitern und nicht nur einen „simplen“ 3D-Mix abzuliefern, ist das Beatles-Projekt noch eher ein Upmix von vorhandenen Produktionen. Ferner sind auch zwei Alben von Avicii, von Roxette, Rammstein, Billie Elish, Ed Sheran … in Dolby Atmos verfügbar, die Liste ist mittlerweile recht lang und wird jede Woche länger.

Immerhin gibt es über 700 Studios, die mit Dolby Atmos-Mischungen aufwarten können und laut Apple haben bereits 80 % der Nutzenden schon Musik in Dolby Atmos gehört – also zumindest ausprobiert. Ob die jeweiligen Personen sich dieser Tatsache immer bewusst waren, ist eine andere Frage, da bei Apple auch eine Binauralisierung genutzt werden kann: Es wird eine Dolby Atmos-Hörumgebung akustisch „simuliert“ (wie bspw. bei DearVR oder dem Spatial Audio Designer). Hierbei wird von Binauralisierung (oder auch Kopfhörer-Virtualisierung) gesprochen.

Dolby Atmos in der DAW

Soll eine 3D-Audio-Mischung gefahren werden, stellt sich die Fragen nach der Durchführbarkeit. Die meisten Sequencer bieten maximal 5.1 oder 7.1 als Kanalkonfiguration an. (FL Studio und Presonus Studio One sind noch immer auf Stereo limitiert!) Immerhin sind einige Software-Häuser auch im 3D-Zeitalter angekommen. ProTools hat sich geöffnet, Nuendo/Cubase unterstützt Dolby Atmos vollständig „out-of-the-box“ und auch mit Logic sind solche Mischungen machbar.

Soll ein Hardware-Mischpult genutzt werden, wird es extrem spannend: Je nach Konfiguration des Mixers sind viele Auxwege oder andere „Verbiegungen“ des Workflows notwendig. In den Anfängen war eine „Dolby RMU“ notwendig. Die Rendering and Mastering Unit bekommt alle Signale für das Bed und die Klangobjekte. Für Letztere auch noch die Positionsdaten. Die RMU erzeugt dann den Daten-Stream. Als Software-Lösung steht die Dolby Atmos Production Suite zur Verfügung, die für ca. 270,- Euro lizensiert werden kann (quasi als „Software RMU“). Der in diese Suite integrierte Dolby Atmos Renderer erzeugt so genannte ADM-Files (spezielle BWF-Dateien). Diese enthalten alle Informationen (das Bed, die Klangobjekte, die Positionsdaten etc.), die für das Authoring notwendig sind.

Eben diese Funktionalität haben einige Hersteller fest in ihre Software integriert. So können bspw. Logic, Cubase und Nuendo sowie DaVinci Resolve auf die Dolby Atmos Production Suite komplett verzichten.

Die ADM-Dateien selbst lassen sich nicht auf DVD/BD brennen oder in einen Netflix-Stream integrieren. Zum einen können DVD und BD kein Dolby Atmos, zum anderen muss diese Mischung erst noch codiert werden. Das machen in der Regel die Authoring-Häuser bzw. die Streaming-Dienste. Dabei werden AC4-Files erzeugt. (Dolby Digital wurde als AC3-Datei gespeichert.) AC4/AC3 selbst sind „ready for distribution“. Wünschenswert wäre, dass die Dolby Atmos Production Suite sowie die genannten Audio-Programme selbst AC4/AC3-Files generieren könnten, allein für Testzwecke und zur Qualitätssicherung wäre dies interessant. Wer eigene AC4 (und evtl. AC3) Dateien erzeugen möchte, greift zum Dolby Media Encoder für „schlanke“ 300 Euro pro Jahr.

Spannend könnten noch die Steuerung der vielen (Mindestens 12, wenn es vier Höhenkanäle geben soll) Monitorlautsprecher werden, aber da hilft zur Not die DAW oder eine Eigenbaulösung. Monitorcontroller mit diesem Profil sind nicht unbedingt billig.

Mischkonzepte für Dolby Atmos

Wer Erfahrungen mit Surround-Mischungen (5.1/6.1/7.1) hat, kennt den Effekt, wenn ein Surround-Mix zu Kontrollzwecken auf Stereo heruntergemischt wird (ein so genannter Downmix). Die Ernüchterung ist meist sehr groß, selbst wenn die Surround-Kanäle nur subtil eingesetzt wurden – die Stereoversion macht den meisten weniger Spaß beim Hören. Fairnesshalber sollte nicht verschwiegen werden, dass ein dezidierter Stereomix besser klingt bzw. klingen kann als ein Downmix aus einem Format mit mehr Kanälen.

Zwar war dem Surroundsound in der Musikbranche kein übermäßig großer Erfolg beschieden, trotzdem erschienen einige Produktionen in diesen Formaten. Bereits hier war klar, dass ein Stereo-Mix-Konzept nicht sinnvoll 1:1 auf eine Surround-Produktion übertragbar sei. Seltsame Ideen und Ansätze wurden ausprobiert und in Fachmedien diskutiert. So gab es Produktionen, die einfach die Elemente einer Stereomischung zusätzlich noch zwischen hinten und vorne aufgeteilt haben oder einzelne Instrumentengruppen zwischen den Boxenpaaren in „Quasi-Stereo-Mischungen“ untergebracht haben: Dann erklangen die Drums als Stereomix „von hinten“ (gemischt als Stereomix zwischen den Surround-Speakern) und die Gitarren versammelten sich zwischen links vorne und links hinten, die Keyboards waren dann auf der rechten Seite aufgereiht. Solche Ansätze haben sich glücklicherweise nicht auf der breiten Fläche durchgesetzt. Live-Mischungen von Konzerten konnten recht einfach nutzen aus den zusätzlichen Kanälen ziehen: vorne Musiker, hinten Publikum. Auch bei rein akustischen Produktionen mit Orchestern und Chören konnten zusätzliche Mikrofone beim Surround-Konzept helfen.

Bei diesen Überlegungen wird klar: Die Produktion sollte von Anfang an bereits in Surround bzw. 3D geplant und „gedacht“ werden. Das „Aufblähen“ einer Stereomischung zu 5.1 oder gar Dolby Atmos ist oft mehr als undankbar. Entweder muss beim Recording bereits mit entsprechenden Mikrofon-Arrays gearbeitet werden oder es werden bei der Produktion entsprechende Sounds gewählt. Der leider schon von uns gegangene Absynth konnte direkt Mehrkanal-Sounds produzieren. Mit Dolby Atmos bzw. allgemein bei einem 3D-Setup sollte dieser Planung noch einmal mehr Aufmerksamkeit gewidmet werden. Denn: Eine Spur bei der Mischung nicht zu berücksichtigen, weil dieser überflüssig ist, stellt kein Problem dar. Umgekehrt wird das bedeutend schwieriger.

Einer, der sich bereits seit vielen Jahren mit den Themen 3D-Audio und Dolby Atmos beschäftigt, ist Hans Martin Buff, seines Zeichens erfolgreicher Mix-Engineer und Produzent, der u. a. als persönlicher Engineer für Prince und weitere namhafte Künstler wie die Scorpions, den Prinzen oder den Fanastischen Vier zusammengearbeitet hat.