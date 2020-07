Resynthetische Drums!

Mit Steinberg Backbone versprechen die Hamburger Entwickler nicht weniger als eine Neuheit: Ein Drum Re-Synthesizer, der das Erstellen von Drumsounds und Sounddesign-Elementen revolutionieren soll. Das klingt vielversprechend. Da werfen wir doch gerne einen Blick auf das gute Stück.

Der schnelle Blick

Der Download findet bei Steinberg Backbone wie immer über den hauseigenen Download-Manager statt. Klappt alles prima. Öffnen des Plugins im Host-Programm geht auch fix und Steinberg Backbone braucht nur wenig CPU-Ressourcen (solange man Resynth nicht exzessiv nutzt) – fein.

Leider gibt es zum Backbone keine Standalone-Version. Das fände ich aber gerade dann interessant, wenn man beim Kreieren von Sounds unabhängig von der DAW agieren und nicht immer eine Host-Applikation im Rücken haben möchte.

Die farbliche Absetzung der Module (Sample, Resynth, Pitch, Filter und Amp) ist simpel und stringent durchgezogen, sehr schön. Die Knöpfe finde ich allerdings nicht immer ganz übersichtlich. Bei Pitch ist der Key-Follow bspw. nicht an derselben Stelle wie bei Filter und Amp, die Beschriftung wirkt etwas unscheinbar und die unterschiedliche Größe der Knöpfe steigert meiner Ansicht nach nicht die Übersichtlichkeit, aber das sind Kleinigkeiten.

Auch schön ist, dass man nicht mit zig Fenstern „zugeballert“ wird. Die Sound-Library (Button „Load“) lässt sich bequem seitlich und die Effekt-Sektion wird unten angedockt. Für die einzelnen Module gibt es Detailansichten. Das ließe sich auch kaum anderes realisieren.

In der Anwendung

Steinberg Backbone ist nicht einfach nur ein weiterer Drum-Sampler wie Groove Agent oder Battery. Backbone zeigt sich weniger als Synthesizer, dafür als Drum-Sampler mit Extras und weitreichenden Editiermöglichkeiten. Es gibt auf dem Markt bereits etliche Drum-Sampler (wie Battery), auch welche mit Extras wie Decompose (Groove Agent), aber ein solches Tool, mit genau diesen Funktionen, dürfte eine längere Suche in Anspruch nehmen.

Steinberg Backbone bietet (wie bereits Groove Agent) die Möglichkeit, ein Sample mittels Decompose in seinen Geräuschanteil und seinen tonalen Anteil zu trennen. So kann man munter mischen und neue Drum-Sounds erzeugen. Auch die Gewichtung zwischen Geräusch und tonalem Anteil lässt sich neu ausrichten bzw. getrennt bearbeiten. Man kann sich so eine Bibliothek von Geräuschanteilen und tonalen Anteilen anlegen und bei Bedarf ins Spiel bringen. Dank der Layer-Möglichkeit lassen sich dazu unterschiedlichste Einzel-Samples übereinanderlegen.

Im Sample-Editor (in schickem Rosa) von Backbone lässt sich das Sample selbst kürzen, faden, umdrehen (reverse) und die Loop-Funktion steuern. Ein Hoch- und Tiefpass sind hier ebenso mit dabei (nicht alltäglich an dieser Stelle).

Interessant ist die Funktion, das Sample erst mit dem Note-off-Befehl zu triggern. Die Tonhöhe lässt sich ebenfalls analysieren … wäre das bei den anderen Samplern nur auch so verdammt einfach.

Das Resynth-Modul (in Blau) lässt sich im tonalen- oder Geräuschmodus betreiben. Es kann die Position innerhalb des Samples bestimmt werden (erinnert an die Granular-Synthese), auch Formantverschiebungen sind hier möglich. Die Resynthese-Funktion lässt sich auch noch beschleunigen oder verlangsamen, leider nicht umkehren (z. B. per Hüllkurve). Das entsprechende Sample vorausgesetzt, lassen sich hiermit interessante akustische Akzente erzeugen.

Die Tonhöhe (Pitch-Modul, in Rot dargestellt) lässt sich statisch oder in einer Hüllkurve ändern. Hier ist Steinberg Backbone eher traditionell von der Bedienung her. Ebenso ist die Filter-Sektion (in Gelb) ausgelegt.

Die Pegel-Hüllkurve (in einer Art Grün) ist im Amp-Modul zu finden. Auch hier ist die Bedienung eher traditionell. Es gibt eine Headroom-Funktion (wohl eher Margin, oder?) und die Möglichkeit, die Phase zu drehen.

Beim Gestalten der Hüllkurven ist der Anwender praktisch vollkommen frei. Das ADSR-Modell rückt eher in den Hintergrund, auch sehr schön. Es können frei Punkte zur Hüllkurve hinzugefügt werden.

Was in der Praxis etwas unkomfortabel ist: Backbone kann keine Drumkits erstellen. Wenn man Bass-Drum, Snare-Drum und HiHat erzeugt hat, braucht man drei Instanzen. Intuitives Einspielen geht so leider nicht. Auch das besondere Handling der HiHat (open, close …) ist so schwieriger. Das ist aber Jammern auf hohem Niveau, da man die Kreationen sehr leicht in jeden Drum-Sampler oder eine Audiospur exportieren kann: Einfach per Drag’n’Drop, so macht das Spaß. (Steinberg plant keine „Drumkit-Funktion“, wie auf Anfrage bekanntgegeben wurde.)

Platz zum Träumen … es gibt immer Wünsche

Die Effekt-Sektion ist mit acht Slots und einer Fülle von Effekten recht üppig ausgestattet. Die Effekte sind solide und klingen wirklich gut. Allerdings finde ich das Routing etwas unflexibel für ein solches Werkzeug. Mir ist klar, dass die meisten (Software-) Synthesizer ähnlich flexibel oder gar deutlich unflexibler sind (simples in Reihe schalten von Effekten), trotzdem hätte ich mir einen Feedback-Loop als Routing-Option gewünscht. Für manche Soundkreationen ist ein solches unumgänglich. Auch wären mehr gegenseitige Modulationsmöglichkeiten eine Idee für die 2.0-Version des „Rückgrats“.

Wirklich gewünscht hätte ich mir wie gesagt eine Standalone-Version. Ich arbeite beim Kreieren von Sounds lieber mit Standalone-Versionen, das scheint aber ein Trend zu werden, dass Standalone-Versionen nicht mehr mitgeliefert werden. Auch die Software-Spezialisten aus dem Hause Steinberg haben wohl die Idee diskutiert und verworfen.

Backbone ist nicht ein reiner Drum-Sampler, pardon Re-Synthesizer, sondern durchaus eine Werkstatt fürs Sounddesign in Film, TV, Game und Musik. Gerade im Zuge dessen wäre eine einfache Synthese (wie einst bei der Freeware Stomp) keine schlechte Sache. Immer erst einfache Wellenformen aus einem (Soft-) Synth zu exportieren, erscheint mir nicht gerade im Sinne eines guten Workflows. Auch der Support von Surround oder Immersive Audio ist (noch) nicht gegeben, wirklich schade.

Bei allen Luftschlössern und Wunschträumen, die ich hier baue, muss berücksichtigt werden: Steinberg Backbone ist für günstige 150,- Euro zu erstehen. Weitere Features würden Geld kosten, daher: Das ist keine Kritik an Backbone, eher eine Wunschliste. Wünschen kann man ja mal …

Groove Agent reicht doch eigentlich, oder?

Die große Frage: Reichen denn Groove Agent oder Halion nicht aus und man könnte sich Steinberg Backbone dann sparen? Klare Antwort: nein!

Groove Agent ist was anderes, obwohl der groovige Agent in seiner letzten Inkarnation durchaus den tonalen vom geräuschhaften Teil zu trennen weiß, so fehlt ihm die Bedienbarkeit und die Layer-Technik von Backbone. Selbst wenn man ähnliche Ergebnisse mit Groove Agent erreichen könnte, der Aufwand (und der Preis) liegen deutlich höher (Letzteres gilt auch für Halion).

Um es klar zu sagen: Backbone ist von der Bedienung und der Oberfläche her deutlich einfacher und übersichtlicher als Halion und Groove Agent. Das Plugin ist erfrischend schnörkellos – und das von Steinberg. Die Hamburger haben sich durchaus öfter den Vorwurf anhören müssen, Plugins mit Funktionen etwas zu überladen; es ist also ein guter Trend, der sich da abzeichnet.

Schade ist, dass sich Round Robin (durch Samples oder auch als „Fake“ in den Parametern) nicht realisieren lässt. Man müsste quasi händisch einzelne Samples exportieren und diese dann bspw. als Round Robin in Groove Agent (oder Battery etc.) exportieren. Leider bleiben Besonderheiten, die durch Spielparameter (Velocity, Key-Follow …) erzeugt werden, beim Wave-Export auf der Strecke. Ob es da mal einen gezielten Export zu Groove Agent (ReDrum, Drumrack, Battery …) oder wenigstens Halion geben wird? Wie gesagt: bei dem Preis und der Qualität der Software wirklich kein Kritikpunkt, nur wieder ein Wunsch.