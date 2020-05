Test: Sonic Charge Microtonic V3.3, Drum-Synthesizer Plugin

Je älter, desto besser

Sonic Charge Microtonic, Drum-Synthesizer und Sequencer zugleich, versieht seit 2004 zuverlässig seinen Dienst und Sonic Charge haben sich ebenso still und leise, wie auch z.B. TAL Software, zu einer Instanz entwickelt. Mit dem letzten Update von Microtonic 3.2 vom 2. Februar 2017 wurde MicroTonic für das Cross-Over-Projekt mit dem Teenage Engineering PO-32 Tonic erweitert. Danach wurde es wieder still um die Software.

Nun haben Sonic Charge am 29. März 2020 ein neues Update 3.3 herausgebracht, das nicht nur Kompatibilität mit MacOS Catalina (Authenticator / Notarization) und sogenannter „Sandboxed-Software“ wie Apple GarageBand herstellt, sondern das Programm auch JavaScript-fähig macht. Eine einfache PikaScript-Erweiterung gab es zwar schon vorher, aber JavaScript ist da wohl die bessere und zukunftssicherere Lösung. Außerdem lässt sich nun die Oberfläche skalieren (Prefs > Zoom) und bietet Retina / High-DPI-Unterstützung. Aber beginnen wir beim Anfang.

Kaufen

MicroTonic kann nur über die Website mit Benutzerkonto bei Sonic Charge für 99,- US-Dollar plus Steuer (derzeit 117,81 US-Dollar) erworben werden. Die Software wird durch eine Offline-Lizenzdatei autorisiert. Bei Sonic Charge gab es noch nie einen Sale, man kann sich das Warten also sparen und für eine Lizenzübertragung aus zweiter Hand ist eine Gebühr von 10,- USD + Steuer zu entrichten. Zumindest das Upgrade von Version 2.0 auf 3.0 war kostenlos, soweit ich das überblicken kann.

Klangerzeugung

Die acht monophonen Stimmen der Klangerzeugung von Microtonic sind rein synthetisch erzeugt und basieren, entsprechend dem Signalfluss von rechts nach links, jeweils auf einer Sektion für die Anschlagsdynamik, einem Noise-Generator, einer Oszillatorsektion und einer Mixersektion.

Velocity

In der Velocity-Sektion werden die Empfindlichkeit mit der Oszillator, Noisegenerator und Modulation (Hüllkurven) auf eingehende MIDI-Velocity-Daten eingestellt, von 0 bis 200 % plus, was einem expressiveren Live-Spiel zugute kommt.

Noise

Mit dem Rauschgenerator werden dem Grundklang rauschhafte Elemente hinzugefügt. Die Rauschfarbe kann mit einem Hoch-, Tief- oder Bandpassfilter eingestellt werden. Der Parameter Filter-Q bestimmt nicht nur die Flankensteilheit des aktiven Filters, sondern auch dessen Resonanzwert. Zusätzlich kann das Filter mit einer von drei Lautstärkehüllkurven moduliert werden. Der Rauschgenerator bietet auch einen Stereomodus, der zwei unabhängige Generatoren für den linken und rechten Kanal benutzt, was zu einem hallähnlichen Effekt führt.

Oszillator

Der Oszillator bietet die drei Schwingungsformen Sinus, Sägezahn und Dreieck und bestimmt die grundlegende Tonhöhe und Klangästhetik. Die Tonhöhe lässt sich auch per Hüllkurve (Attack/ Decay), Sinusschwingung und Zufall (Rauschen) in Geschwindigkeit und Auslenkungsgröße modulieren.

Mixer

Zuletzt kommt der Mixer in dem die beiden Klangmodule zusammengemischt werden. In der Mittenstellung sind Oszillator und Rauchanteil zu gleichen Teilen gemischt. Neben einem EQ und einem Verzerrer gibt es auch noch eine Choke-Gruppe, die pro Stimme festlegt, welche Sounds nicht gleichzeitig erklingen dürfen. Zusätzlich kann mit einem Bandpass-EQ, der über die ganze Audiobandbreite einstellbar ist, bearbeitet werden. Und ein Verzerrungseffekt ist auch dabei. Mittlerweile gibt es auch einen Audioexport, der auch 3 Bit-Audiodateien unterstützt.

Das einzige was mir wirklich fehlt, ist ein Parameter-Locking, Zumindest für die Master-Lautstärke, das gehört inzwischen zum guten Ton.

Plugin

Das Microtonic-Plugin kommt in zwei Versionen. Einmal als Dual-Stereo-Version, in der jede Stimme dynamisch einem von zwei Stereoausgangskänalen A und B zugeordnet werden kann. Zweitens als Multi-Out-Version, hier bietet das Plugin einen eigenen Stereokanal für jede der acht Stimmen, als insgesamt 16 Ausgänge.

Sequencer

Der Step-Sequencer ist ebenso simpel wie effektiv aufgebaut. Pro Stimme werden 16 Steps mit den Parametern Trigger, Accent und Fill programmiert. LEN(gth) gibt schließlich die Pattern-Länge an. Die Sequenzen können entweder hier oder in der Matrix-Ansicht, die alle Spuren auf einmal darstellt, programmiert werden. Die beiden Optionen Accent und Fill können im Übrigen auch in der Matrix-Ansicht über Halten von ALT-/CRTL plus Mausklick gesetzt und per SHIFT stummgeschaltet werden.

Pattern

16 Steps sind zwar nicht mehr zeitgemäß, aber das wird durch das einfach zu handhabende Pattern-Chaining wieder ausgebügelt. Bis zu 12 verschiedene Patterns können so aneinandergereiht werden.

Weiterhin können die Pattern-Ketten auch separat abgespeichert oder als MIDI-Datei exportiert werden. Einzelnen Patterns können intern kopiert oder per Drag & Drop-MIDI-Icon (oben links) einfach in die DAW gezogen werden. Das Geniale dabei ist, dass nur die Spuren in die DAW kopiert werden, die nicht stummgeschaltet sind. Die Patterns können aber auch über MIDI-Noten getriggert werden. Zuletzt bietet der Sequencer noch globale Sequencer-Parameter wie MIDI-Clock-Teiler (1/8 bis 1/32) Swing und Fill-Geschwindigkeit.

Eine weitere schöne Möglichkeit ist der Soundmorphing-Regler. Damit lässt sich zwischen zwei Parameterzuständen überblenden. Da für jede Stimme ein eigenes Instrumenten-Preset geladen und auch intern kopiert und eingefügt werden kann, lassen sich damit effektiv 16 Instrumente bereithalten. Denn der Morph-Regler kann, wie jeder andere Parameter in Microtonic auch, per MIDI automatisiert werden.

Pitched MIDI-Mode

Wem das Programmieren im Sequencer nicht liegt, kann die Stimmen von Microtonic auch extern über MIDI-Kanal 1 bis 8 ansprechen und sogar tonal über MIDI spielen. Der Modus wird durch das MIDI-DIN-Symbol in der Kopfleiste aktiviert. Über MIDI-Kanal 10 können aber weiterhin diverse Funktionen, wie Pattern- und Programm-Changes übermittelt oder einzelne Kanäle stummgeschaltet werden.

Patternarium

Fällt einem keine Idee für ein Pattern ein, so bieten Sonic Charge speziell für Microtonic die autogenerative Bibliothek Patternarium an. Das Patternarium ist ein Online-Server, erreichbar über die Website von Sonic Charge. Hier werden Patterns per „künstlicher Intelligenz“ erzeugt und miteinander kombiniert und alle Pattern der Datenbank sind natürlich lizenzfrei für alle Zwecke nutzbar. Die Patches können über einen Web-Browser heruntergeladen werden.

Javascript

Die letzte große Neuerung ist die Umstellung von der recht begrenzten PikaScript-Unterstützung zur wesentlich umfangreicheren JavaScript-Unterschtützung, mit der nun auch Funktionen der Benutzeroberflächen in MicroTonic verändert werden können.

So werden als Beispiele der Anwendung z. B. ein euklidischer Rhythmusgenerator, ein Werkzeug zur FM-Erzeugung (Feinabstimmung Stimmen) oder ein übersichtlicher Mixer mitgeliefert.

Leider fehlt es anscheinend noch sowohl an einem Tutorial als auch einer Dokumentation zur Programmierung eigener Skripte, insbesondere was die internen Schnittstellenansprache von Microtonic angeht, aber das kommt sicher noch.

Klang

Was die Klangqualität, bei 0,02 % CPU-Last bei meinem Mac Mini 2018 angeht, kann sich Microtonic auch heute noch locker behaupten. Punchy, körperlich und organisch drückt es aus den Lautsprechern. Von tiefen 808-artigen Bassdrums bis zu zischelnden und fiependen Percussions ist alles drin, was man als Elektromusiker braucht, aber es klingt niemals harsch mit irgendwelchen digitalen Artefakten behaftet.

Microtonic und Teenage-Engineering PO-32

Seit Version 3.2 können Sounds und Patterns von Microtonic in den Teenage Engineering PO-32 Tonic übertragen werden. Dazu gibt es das Icon mit dem TE-Logo in der Kopfleiste. Von dort können die Sounds oder Sounds plus Pattern überspielt werden. Das Menü erlaubt die Auswahl der Sound-Slots und die Position zum Anhängen der Patterns im PO-32.

Transfer – Einzelsounds

Zum Empfang muss der Operator mit Acc+Sound bereitgeschaltet werden, was er mit einem Sonarsignal akustisch bestätigt. Nun können über ein Audiokabel oder einfach per Halten des Tonic vor die Lautsprecherbox die Daten übermittelt werden. Beim Senden über Lautsprecher muss der Tonic mit der Vorderseite direkt vor den Lautsprecher gehalten werden, sonst funktioniert das nicht. War die Übertragung erfolgreich, signalisiert der Tonic dies mit einem Signalton. Der Modus lässt sich mit Drücken der Play-Taste manuell beenden. Auf dieselbe Weise können auch Sounds zwischen zwei Tonics ausgetauscht werden.

Allerdings ist die Kabelmethode zu bevorzugen, denn spätestens nach dem dritten Transfer über Mikrofon geht einem das Modemgezirpe tierisch auf den Geist.

Sounds und Pattern können aber auch als Audiodatei ausgetauscht oder archiviert werden.

Transfer – Sounds, 1-8 / 9-16

Es gibt jedoch einige Einschränkungen beim Überspielen zwischen Microtonic und PO-32. Zum Ersten ist der Teenage Engineering PO-32 nur vierstimmig, während der Microtonic achtstimmig ist. Es gibt zwar die Funktion „Optimize for PO-32‟, mit der das Programm versucht, die Patterns so umzuarrangieren, dass sich so wenige Stimmen wie möglich überlappen, doch ob das Ergebnis dem entspricht, was sich der Benutzer vorgestellt hat, ist eine andere Geschichte.

Durch die Lautstärkeeinstellungen der Steps in Microtonic lässt sich zwar beeinflussen, welche Steps beim Zusammenlegen vorrangig behandelt werden, aber die einzig sichere Methode ist, die Optimierung manuell zu erledigen. Basismäßig gilt, dass Sounds auf niedrigeren Spuren (1-4) Vorrang vor den Sounds auf den höheren Spuren (5-8) haben.

Des Weiteren sind einige Morphing-Parameter, die später auf dem B-Regler liegen, zu viel des Guten für den PO-32 sind, diese werden nicht oder nur mit eingeschränktem Wertebereich übertragen. Die Sounds an sich sind davon nicht betroffen und sollten auf beiden Plattformen immer gleich klingen. Aber im Großen und Ganzen kommt der Teenage Engineering PO-32 mit den Daten recht gut klar.

Das sehr gut geschriebene englische PDF-Handbuch gibt über diese Feinheiten und über die des Microtonic ausführlich Auskunft.