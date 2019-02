Test: Xils-Lab StiX, Version 1.5 Drum-Synthesizer

Das Ohr am (Poly-) Rhythmus

Mit Xils-Lab StiX 1.5 (Update) bereichert uns Xavier Oudin von Xils-Lab um einen „Next Gen X0X Sequencer‟ im Plugin-Format. Wobei die Gemeinsamkeiten mit den X0X-Geräten damit enden, dass die Steps in Form von Pattern abgespielt und perkussive Klänge dabei ausgeben werden. StiX ist von einer einfachen Drum-Machine Welten entfernt und kann dennoch so einfach oder so komplex sein, wie es die Anwender gerade haben wollen.

Mit Xils-Lab StiX 1.5 auch die Drum-Computer-Software ist, die Sie haben wollen und ob man dem X0X-Konzept tatsächlich noch etwas Neues abgewinnen kann, erfahren Sie im Test-Update zur Version 1.5.

Installation

StiX ist ein Plugin für DAWs in den Geschmacksrichtungen Mac OSX ab 10.5 und Windows ab XP (VST, Audio Unit, RTAS (Pro Tools 7.0+), AAX (32&64 Bit, Native). Die Software kann ausschließlich als Download über die Website von Xils-Lab erworben werden. Zur Autorisation ist ein iLok oder eLicenser erforderlich. Die entsprechenden USB-Dongles sind nicht unbedingt nötig, zumindest nicht für iLok. Die StiX-Autorisation kann hier auch auf der Festplatte abgelegt werden (Soft-iLok). Dann darf man aber nicht vergessen, die Lizenz ggf. beim Rechnerumzug wieder zu deaktivieren und wenn die Festplatte den Geist aufgibt, ist die Lizenz auch weg, für immer, auch mit TLC-Versicherung.

Beim iLok gibt es noch die Möglichkeit der Zero-Down-Time-Versicherung mit Diebstahl- und Verlust-Schutzoption. Die kostet allerdings 30,- USD im Jahr und man muss sich spätestens alle 90 Tage in seinen iLok-Konto einloggen, sonst tritt das Schutzsystem in Kraft und das alte iLok wird deaktiviert und man erhält neue Lizenzen zum Download auf ein neues iLok.

Das hört sich zwar nach Horror an, in Wahrheit lässt es einen aber wesentlich besser schlafen und vor allem reisen. Wer Lizenzen im Wert von mehreren tausend Euro auf dem iLok hat, für den sind die 30,- USD ein No-Brainer. Aber kommen wir zum Hauptthema, weswegen wir eigentlich hier sind.

Anwendung

Xils-Labs StiX 1.5 unterteilt sich in die zwei Komponenten Klangerzeugung und Sequencer. Für beide gab es zum Glück keine speziellen Vorbilder, nur die Vorgabe, es besser zu machen als alle anderen. So ist die Klangerzeugung erst mal ein (virtuell) analoger Synthesizer mit Oszillatoren, Filter, Modulatoren und Hüllkurve. Dabei ist jede der zehn Stimmen exakt gleich aufgebaut, was dem Verständnis beim Bearbeiten der Klänge bzw. dem Austauschen von Klang-Presets zwischen den Stimmen extrem zuträglich ist. Der Stimmenaufbau wäre recht klassisch, wenn es nicht Xils-Lab wäre, die es lieben, Konzepte auszubauen.

Easy

Doch keine Bange, denn zuerst gibt es mal den Easy-Modus, mit dem man schon weit kommt. Hier ist jedes Instrument in vier übersichtliche Makro-Klangparameter reduziert. Vier weitere Regler sind für die Intensität der Anschlagsstärke, die Lautstärke, das Filter und die AR-Hüllkurve zuständig plus zwei frei belegbare Makro-Regler. Danach kommt die Basislautstärke mit zuschaltbaren, resonanzfähigen Shelf-EQs, also eigentlich Hoch- und Tiefpassfilter. Werfen wir einen Blick auf den vollen Umfang der Klangerzeugung hinter dem Advanced-Taster.

Advanced

Jede der zehn Stimmen von Xils-Labs StiX 1.5 besteht aus drei Oszillatoren, von denen zwei entweder Sinus oder ein morphender Oszi sein kann. Morphen heißt, dass über den Wave-Regler fließend von Sägezahn (ganz links) nach Rechteck (ganz rechts) gewandelt werden darf. Gleich daneben befindet sich der Taster für den Hard-Reset der Oszillatorphase bzw. deren freies Driften, ganz nach analogem Vorbild. Der dritte Oszillator erzeugt Rauschen oder kann ein maximal 2 Sekunden langes Sample abspielen. Die mitgelieferten Samples sind speziell von Wave Alchemy für StiX angefertigt und erlauben eine größere Kontrolle als die eigenen Samples, die der Benutzer importieren kann.

Upadate 1.5 Noise & Sample-Oszillatoren

Diese können nun direkt and den Ausgang geschickt werden, unter Umgehung des Filters, was sehr hilfreich sein kann, wenn das Sample selbst schon fertig oder ausproduziert ist. Zudem kann nun die Start-Abspielposition innerhalb des Samples eingestellt und auch rückwärts abgespielt werden und der Noise-Oszillator hat sein eigenes Filter bekommen. Zur besseren Übersicht wird nun auch der Name des Samples von Oszillator 3 angezeigt, wenn man die Maus drüberfährt.

Außerdem sind das Noise-Filter und der Noise-Filter-Q-Parameter bei allen Modulationsmatrizen als Ziel hinzugefügt.

V1.5 Update

ADSR



Zur Klangerzeugung gesellen sich noch ausgiebige ADSR-Hüllkurven für Verstärker, Filter und Tonhöhe. Es kommen jedoch keine simplen Hüllkurven zum Einsatz. Zum einen hat jede Hüllkurve noch ein Skalierungsfaktor für die Zeit, so dass gleichzeitig extrem kurze wie extrem lange ADSR-Verläufe in einem Sound möglich sind. Zum andern können die Hüllkurven in den R-CLAP-Modus geschaltet werden. Das ist eine Hüllkurve, die speziell zum Erzeugen von Claps, schnalzenden Percussions und Rolls geeignet ist.

Zusätzlich zu den Zeitmultiplikatoren, mit denen die Hüllkurven bis zum Faktor 4 gestreckt werden konnten, gibt es jetzt noch die Divisoren, mit denen der Hüllkurvenverlauf ebenfalls um den Faktor 4 gestaucht werden kann, für noch knackigere Hüllkurven

V1.5 Update – LFO

In der LFO-Sektion ist ein One-Shot-Modus dazugekommen, der die LFO-Schwingungsform einmal abspielt und dann zurücksetzt. Der Modus ist für beide LFOs individuell setzbar, womit sich diese quasi als weitere Hüllkurven nutzen lassen.

Filter

Das Filter wird per Regler zwischen verschiedenen Modellen umgeschaltet und endlich bekommt man mal nicht schon wieder den Standard vorgesetzt. Das LP 24 dB Cem334 Filter stammt aus dem RSF Kobol und die verbleibenden 12 und 6 dB Hoch-, Tief- und Bandpassfilter aus dem Elka Synthex von Xils. Die Herkunft der zwei Kammfilter ist nicht angegeben. Hier hat man aber schon mal ein paar exzellente Filter im Gepäck, die nicht so alltäglich sind.

Die Klänge können nicht nur mit den beiden umfangreichen LFOs moduliert werden, sondern vor allem mit der üppigen Modulationsmatrix. Hier stoßen wir auch wieder auf die beiden Makroregler, die sowohl umfangreiche Modulationsquellen als auch Modulationsziele erlauben.

Wie wir sehen, haben Xils sich hier nicht mit einem „optimierten‟, also abgespeckten oder limitierten „Drum-Synthesizer‟ zufrieden gegeben, sondern einen vollwertigen Synthesizer für perkussive Zwecke zurechtgebogen. Für wen das schon genug Grund ist, in die Hände zu klatschen, der sollte erst sehen, was mit dem Sequencer geht, da wird es nämlich richtig spannend und deshalb kommen wir auch jetzt dazu.

Step-Modulation

Der Bereich Step-Modulation erlaubt es, drei frei wählbare Parameter, den zwei bereits erwähnten Makroreglern zuzuordnen, die dann über die zwei Modulationsspuren im Sequencer angesteuert werden.

Der Polystep-Bereich dürfte StiX von ziemlich vielen anderen Drum-Sequencern unterscheiden. Vier Parameter können je zwei horizontalen und vertikalen „Ballbewegungen‟ zugeordnet werden. Es können bis zu acht „Bälle‟ gesetzt werden, die der Reihe nach von den Schritten des Sequencers getriggert werden. Danach beginnt die Sequenz von vorne. Doch es gibt noch mehr.

Zusätzlich können die Bälle einer automatischen, chaotischen Bewegung ausgesetzt werden, in dem vom (X/Y-)Move- zum Lock-Modus umgeschaltet wird. Die Bälle verändern dann über die Zeit hinweg ihre Position, während der Sequencer läuft. Damit lassen sich kontinuierliche, automatisierte Klangveränderungen von subtil bis drastisch erzeugen, die mit anderen Mitteln nur schwer zu erzeugen sind. Es sollte noch unbedingt erwähnt werden, dass die Step-Modulation und Polystep pro Instrument gelten.

Pattern

Das Arbeiten mit dem Sequencer beginnt dann mit den Pattern. Für alle zwölf lässt sich die Anzahl der Takte separat einstellen. Die Auswahl liegt dabei zwischen ein bis acht Takten pro Pattern.

Update 1.5 Pattern Drag’n’Drop

Das Erstellen von systemischen polyrhythmischen Sequenzen, zu denen StiX fähig ist, lässt sich über das Plugin sicher wesentlicher komfortabler bewerkstelligen als über die meisten DAWs selbst.

Aber irgendwann möchte man die Pattern-Informationen selbst doch auch anderweitig verwerten und nicht nut die Einzelspuren. Ab Version 1.5 lassen sich die einzelnen Pattern nun einfach per Drag’n’Drop aus dem Plugin auf eine MIDI-Spur in der DAW ziehen und dort weiter bearbeiten

mit sämtlichen Informationen des StiX-Patterns.

Bisher ließ sich das „nur“ durch das Ausspielen der Pattern aus StiX und Aufnehmen der MIDI-Daten in der DAW bewerkstelligen. StiX kann damit also auch andere Klangerzeuger antriggern.

Da es aber immer noch DAWs gibt, die keine MIDI-Informationen von Plugins verarbeiten können, ist diese neue Option eine mehr als willkommene Lösung.

Außerdem können ab Version 1.5 mit dem neuen Preset-Manager die Pattern auch nach Anwendung getagged werden, wie z. B. Hauptthema, Variation, Break, Fill etc.

Song

Der Song-Modus bietet ebenfalls zwölf Positionen, über die die Patternabfolge festgelegt wird und wie oft ein Pattern wiederholt werden soll. Im Sequencer selbst haben wir die drei Ansichten Multi, Beat und Single.

Sequencer

Der Multi-Modus zeigt alle Spuren. Nicht auf den ersten Blick ersichtlich ist, dass per Links-Klick auf einen Step ein Schrittteiler zwischen 1 und 6 bestimmt werden kann, der angibt, wie oft die Note für diesen Schritt wiederholt wird. Rolls, Triolen Sextolen, Ruffs, kein Problem. Dran bleiben, es kommt noch mehr!

In der Beat-Ansicht lässt sich pro Instrumentenspur festlegen, wie viele Steps in einem Takt enthalten sein sollen. Das sind maximal 16. StiX bietet damit einen 64-Step-Sequencer. Per Fill-Button kann eine Spur schnell gefüllt und bei gleichzeitig gehaltener Shift-Taste wieder geleert werden.

Aber es geht noch was. In der Single-Ansicht wird pro Instrument und Step die bipolare Swing-Position, die Anschlagstärke, Notenlänge und die bipolare Intensität der zwei Modulationsparameter eingestellt. Auch hier können über Buttons Parameter- und Spurenkombinationen auf einmal verändert werden. Das Arbeiten mit dem Sequencer macht extrem Laune, weil alles so offen und übersichtlich vor einem liegt. In der Single-Ansicht werden die Spuren über die Instrumenten-Taster ausgewählt.

Mixer

Xils-Labs StiX 1.5 ist in der Multiausgangsversion natürlich auch in der Lage, seine Instrumente auf Einzelspuren auszugeben, gleichzeitig zu Stereosumme.

Update 1.5 Choke Pairs

Choke-Gruppen gehören zu einer Drum-Maschine wie der Fisch zum Wasser. In der Version 1.5 wurde nun zumindest ein Choke-Pair integriert, mit der sich das gleichzeitige Erklingen von zwei nebeneinander liegenden Instrumenten unterbinden lässt. Das erfordert eine etwas durchdachtere Organisation der Drum-Sets, da es nicht ganz so flexibel einsetzen lässt wie mehrere Choke-Gruppen, ist aber am Ende des Tages vom der Wirkweise her dasselbe.

Preset-Manager V1.5

Die größte und unscheinbarste Neuerung in Xils-Labs StiX 1.5 ist aber die universelle, einheitliche Preset-Verwaltung, die Xavier Oudin nach und nach in alle seine Plugins einbaut. Die Neuerung sind wie erwähnt der einheitliche und übersichtlichere Look und umfangreiches Tagging der verschieden separaten Presets für „Global“, das gesamte Drum-Kit, einzelne Drum-Sounds, Songs, Pattern und Samples. Zudem wurde die Anzahl der mitgelieferten Presets massiv überarbeitet und erhöht.

Ist einem das alles immer noch zuviel, kann Xils-Labs StiX 1.5 auch ganze Drum-Kits automatisch generieren.

Was gibt es sonst noch?

Effekte

Delay, Reverb, Phaser, Distortion, Bit-Tiefe und Sampling-Frequenz Effekte für jedes Instrument, die über den Instrumententaster aufgerufen werden. Einzelausgänge für jedes Instrument und den Effektkanal. Es gibt allerdings in der getesteten Version 1.01 noch zwei Bugs. Die Multi-Ausgangs-Audiounit hat keine Multiausgänge. Im Gegensatz zum Multi-Out-VSTi und im StiX-Mixer kann der Effektausgang im Multi-Spurmodus nicht stummgeschaltet werden. Beides soll im nächsten Update behoben werden. Ansonsten lief das Plugin aber problemlos.

V1.5 Update Compressor

Als neuer Effekt ist ein DBX-inspirierter Kompressor hinzugekommen, der vor oder hinter den Halleffekt geschaltet werden kann.

Auch sehr entgegenkommend ist die Möglichkeit in StiX, Presets von Instrumenten, Drum-Kits und Pattern beliebig austauschen zu können, ohne die jeweils anderen Komponenten zu stören.

Zu guter Letzt soll das Live-Action-Keyboard nicht unerwähnt bleiben. Damit lassen sich die Drum-Sounds spielen und stummschalten. Auch lassen sich die Pattern extern per MIDI-Keyboard triggern, sofern einem der StiX-Sequencer nicht zusagt.