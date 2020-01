Test: KORG Collection TRITON VST Software-Synthesizer

Die TRITON-Workstation nun als Plugin

Da ist sie nun, die KORG Collection TRITON, eine Software-Version der berühmten Music-Workstation. An dieser Stelle sei auf einen sehr umfangreichen Artikel verwiesen, den Klaus-Peter Rausch allen Music-Workstations gewidmet hat und der die ultimative Übersicht zu allen je hergestellten Music-Workstations bietet. HIER KLICKEN. Als Ergänzung bietet sich auch die heutige Reportage über die Entstehung der Music-Workstation an – HIER KLICKEN.

Kurz nach Weihnachten und vor dem Jahreswechsel sind die Ferien gerettet. Ich war 19, als ich die Trinity auf der Musikmesse 1995 ehrfürchtig anspielte, sie lag außerhalb meiner monetären Mittel. Die TRITON im Original habe ich mir gar nicht erst angesehen, lediglich der Rompler NS-5R schaffte es in mein Wohnzimmer. Die Zeit lief weiter, die Prozessoren wurden schneller und Speicherplatz ist kein Thema mehr. Heute ist es nicht mehr erstaunlich, wenn das einst unbezahlbare als Kopie auf unseren Rechnern landet.

Bereits vor über 15 Jahren entwickelte Korg die Legacy Collection und startete im Jahre 2004 mit dem MS-20 und dem passenden Hardware-Controller. Es folgten der Mono/Poly, Polysix, M1 und die Wavestation. Im Jahre 2017 wurde die Legacy Collection komplett überarbeitet und als KORG Collection und um den ARP Odyssey erweitert, auch der AAX-Support ist inzwischen implementiert. Mit der TRITON wird das Angebot um einen weiteren inzwischen 20 Jahre alten, mächtigen Klangerzeuger ergänzt, der sich auch heute noch großer Beliebtheit erfreut. Dabei sind über 4.000 Sounds enthalten und sie kostet nur ein Bruchteil dessen, was man damals auf den Tisch des Fachhändlers legen musste, Korg schreibt von über Hunderttausend verkauften Exemplaren, Das mag durchaus stimmen.

Die komplette Triton Workstation als Software

Unter Federführung der einstigen Entwickler wurden PCM-Samples aller EXB- Boards integriert und die Filtermodelle und Algorithmen nachgebaut. Wer mehr über die 62stimmige HI-Synthese mit 32 MB Wellenformspeicher wissen möchte, soll einen Blick in unseren ausführlichen Artikel zur Korg TRITON werfen. Genau genommen haben wir es hier in etwa mit der TRITON Pro oder Studio zu tun, die mit bis zu acht Erweiterungen bestückt werden konnte.

Klar ist, dass sich digitale Instrumente naturgemäß einfacher rekonstruieren lassen, hier müssen keine analogen Schaltkreise virtuell nachgebaut werden und Alterungsprozesse fallen kaum ins Gewicht. Vernachlässigt man die analogen Ausgangsstufen der jeweiligen TRITON-Varianten, würde ich behaupten, die Emulation klingt nicht anders oder schlechter, eben rein digital – das Original verfügte nur über analoge Ausgänge. Die Werks-Sounds sind unverkennbar und heute immer noch amtlich. Während man bislang in der TRITON-Erweiterung für Module Pro für iOS und TRITON Tactile nur eine Auslese bekam, hat man hier tatsächlich alle Sounds, die werkseitig erhältlich waren. Der neue Sound Browser im groß dimensionierten Touchscreen hilft bei der Orientierung. Eigentlich besteht die UI fast nur aus Touchscreen in einem schick modellierten, silberfarbenen Gehäuse entsprechend dem Original. Darunter gesellen sich 73 Tasten, Joystick, Ribbon-Controller und weitere Spielhilfen. Wie bei Module Pro lässt sich über die virtuelle Tastatur die Anschlagstärke vermindern, wenn man die Tasten weiter oben antippt.

Wer eine Workstation von Korg kennt, findet sich direkt zurecht. Virtuelle Tasten für die Betriebsmodi Program und Combi stehen bereit, so auch der duale Arpeggiator, die vier Controller zur Soundmanipulation, man hat zumindest oberflächlich betrachtet an alles gedacht. Durch das virtuelle Display erschließt sich die Bedienung fast wie von selbst, Pfeil- und Zifferntasten wurden konsequent weggelassen. Barrierefrei zugänglich ist die App leider nicht, dafür ist das Display sehr kontrastreich.

Der Synthesizer ist vollständig programmierbar, Sounds und Presets lassen sich entsprechend aus dem Fundus der über 4.000 PCM-Samples inklusive umfangreicher Drum-Sounds erzeugen und abspeichern.

Was dem Software-Synthesizer Korg Triton fehlt:

Allerdings gibt es auch manches nicht, so fehlt neben der Sampling-Sektion auch der Sequenzer, so dass man mit der eigenständigen App keine TRITON-Alternative bekommt. Auch fehlt das MOSS-Board, das einen sechsstimmigen Korg Z1, bzw. auch Prophecy, integriert und das Instrument um sinnvolle Synthesefähigkeiten ergänzt hätte. So gesehen wirkt die Bezeichnung Music Workstation für das gebotene leicht übertrieben.

Der Korg Collection TRITON in der Praxis

Wer sich bereits 2017 für das Upgrade von der Legacy Collection auf die Korg Collection entschieden hat, musste die Software unter https://id.korg.com als Einzelprogramme herunterladen. Mit der TRINITY wird dieses Konzept geändert, so kümmert sich nun der Korg Software Pass für Windows und Mac um die Aktivierung, Download und Updates. In der App sind übrigens Gadget und die zugehörigen Windows-Plugins nicht eingebunden, diese muss man weiterhin unter obigem Link separat herunterladen. Das ist etwas unübersichtlich, weil man den Download im Korg-Shop selbst vermuten würde, hier lässt sich anstelle nur die Bestellhistorie einsehen.

Darauf muss man selbst kommen, sofern man die Bestellbestätigung nicht vorliegen hat und so suchte ich einst viele Stunden nach der Software. Übrigens besteht auch nach wie vor das alte Lizenzsystem korguser.net, das mit dem Korg-Shop nichts zu tun hat. Sind bereits die aktualisierten Apps aus 2017 installiert, wird dies vom Software Pass erkannt und Updates angeboten. Die alten Apps der Legacy Collection sollte man zuvor deinstallieren. Dabei braucht man sich nur anzumelden und gibt den neuen Lizenzschlüssel ein, das umständliche Aktivieren mit dem zusätzlichen per Mail verschickten Freischaltcode entfällt. Die optionalen Patches für MS-20 und co. werden hierüber nicht installiert, diese findet man weiterhin unter obiger Adresse im Nutzerkonto.

Die Installation wird für jede App einzeln ausgeführt, auch Audio- und MIDI-Schnittstellen müssen nach wie vor separat eingestellt werden. Bislang gab es dafür ein Pulldown-Menü, das bei der TRITON ins obere Display gewandert ist. Klickt man hier auf Menü, werden die Einstellungen dafür sichtbar, auch lässt sich hier die Größe der App anpassen. ASIO steht wie in allen Apps zur Verfügung, neu hinzugekommen ist VASAPI als latenzarme Alternative.

Die Advanced-Größe füllt fast den kompletten Bildschirm aus und zeigt das Keyboard mit Spielhilfen noch an, während die Full-Ansicht ohne Keyboard auskommen muss. Dafür wird das ohnehin große Display noch gigantischer und wäre optimal für ein Windows-Tablet geeignet. Dabei hat man die TRITON auch für hohe Auflösungen optimiert, das sieht selbst mit der Bildschirmvergrößerung noch gut aus.

Die Bedienung an sich geht flott von der Hand und bedarf keiner näheren Erwähnung, Dank Smartphone ist man gewöhnt, alles direkt anzutippen. Dem entsprechend fällt auch das Editieren leicht, wobei virtuelle Tasten über dem großen Touchscreen den Zugriff auf die einzelnen Bereiche gewähren. In jedem Fall ist ein Hardware-Controller nützlich, dessen Spielhilfen über das Notwendigste hinausgehen sollten, die Tactile-Serie wäre hier ein guter Partner.

In REAPER stehen zwei Kanäle zur Verfügung, so dass man das Plug-In vermutlich mehrfach aufrufen kann. Die Systemauslastung bleibt in meinem Fall dabei sehr niedrig und die Einbindung klappte problemlos. Als etwas kompliziert gestaltete sich hingegen für mich als Besitzer der KORG Collection der Kauf, denn so ganz klar war mir nicht, was die TRITON nun kosten soll. Der aktuelle Angebotspreis von 199 Dollar (umgerechnet rund 185 Euro) gilt bis zum 16. Januar 2020 und danach wird ein Preis von 249 Dollar fällig. Das ist angesichts des damaligen Preises von über 4.000 DM zwar irgendwo günstig, gemessen am Gesamtpreis der KORG Collection von 399 Dollar und günstiger mit Rabatt beim Kauf eines Korg-Controllers mit der M1 LE wiederum recht viel. Nach dem Kauf fand ich dann zu allem Überfluss in meiner Korg-ID einen Gutscheincode, darauf wurde auf der News-Seite nicht hingewiesen. Ein erneuter Kaufversuch mit dem Gutschein führte wiederum dazu, dass dieser nicht akzeptiert wurde und ich wendete mich an den App-Support. Die Antwort kam prompt, so würde ich innerhalb von zwei Wochen die Differenz zurück erhalten. Wie hoch diese allerdings sein wird, wurde mir bislang nicht verraten. Als Tipp empfehle ich gerade um die Weihnachtszeit oder den Black Friday die Angebote zu überprüfen, hier bietet Korg nicht selten bis zu 50 % Rabatt auf alle Apps und In-App-Käufe, das kann sich für Neueinsteiger durchaus lohnen. Informiert wird man entweder über den Newsletter oder die Seite des deutschen Vertriebs Musik-Meyer. Ich bin jedenfalls gespannt, ob Korg die Collection weiter ausbauen wird, so fehlt mir persönlich noch der DW-8000. Das war der erste Synthesizer, den ich programmiert habe und dessen Parameterliste ich in vielen Teilen noch auswendig kann.