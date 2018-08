Die ultimative Music-Workstation Liste

Alle Workstations von A-Z

Spätestens seit den 70er Jahren wissen wir von Bestrebungen, die komplexen Bedienprozesse in der Musikproduktion möglichst optimal zu gestalten. Es geht dabei ums schnelle Umsetzen von Ideen und die Bewältigung umfangreicher Aufgabenstellungen. Lösungsansätze sind integrierte und vielseitige Equipment-Elemente, dazu eine kompakte Bauweise, die sich ohne Umstände überblicken lässt. Ein praktisches und mittlerweile bestens bewährtes Konzept dafür ist die so genannte Music Workstation. Während erste Resultate noch aus mehreren separaten Komponenten bestehen, Fairlight und Synclavier etwa sind so aufgebaut, hat sich bald vor allem die integrierte Version etabliert. Ab der Korg M1 und damit Ende der 80er versteht man darunter fast immer ein all-in-one Instrument, bestehend aus

praxisgerechte Tastatur

vielseitige Klangerzeugung inklusive Drums

Multieffekt-Section

interne Volume-Abmischung

digitale Recording-Section

Seitdem ist genau diese Kombination sehr beliebt bei Musikern und das nicht nur bei Keyboardern, Singer/Songwriter schwören genauso drauf. Auch geeignet als Zweitinstrument für Gitarristen, Bassisten und damit Instrumentalisten aller Coleur. Daher hatten wir dieser längeren und auch ziemlich spannenden Entwicklungsgeschichte kürzlich ein recht ausführliches Special gewidmet, Sie finden Die Workstation Story hier.

Das grobe Raster dieser einzelnen Elemente, die also samt Tastatur in einem kompakten Gehäuse untergebracht sind, wird von den Herstellern seitdem in den verschiedensten Varianten durchdekliniert. So gibt es manchmal vom selben Basismodell gleich drei Versionen, etwa 61, 76 und 88 Tasten. Letztere wird typischerweise für pianistische Ansprüche angeboten und ist dann gewichtet oder mit klavierähnlicher Mechanik ausgestattet. Um solche Modelle bequem transportieren zu können, gibt’s das gelegentlich in einer Variante mit leichtgewichteter Tastatur. Auch bei der Klangerzeugung finden wir unterschiedliche Konzepte. Während hier ein Sampleplayer mit im ROM fixiertem Sound-Content seinen Dienst verrichtet, sind es anderswo gleich mehrere Engines, die jeweils Spezialbereiche bedienen, etwa Klavier, Orgel und virtuell-analoge Synthese. Und die Schlagzeugabteilung gibt’s in teils völlig unterschiedlicher Leistungsfähigkeit von völlig simpel bis extrem ausgefuchst. Solch gänzlich verschiedene Ansätze sind dann genauso in den Effect- und Recording-Sections verwirklicht.

Klanglich sind Workstations im Kern mit sogenannten Brot und Butter Sounds ausgerüstet, wodurch sich viele Produktionsaufgabenstellungen umgehend realisieren lassen. Seit einigen Jahren hat sich zusätzlich das Prinzip Expansion etabliert, damit sind Sounderweiterungen gemeint, die entweder irgendwelche Spezialgebiete bedienen oder auch universelle Soundpakete, die querbeet einfach mehr von allem bieten. Je nach Hersteller sind das Expansionboards, Cards, CD-ROMs, Downloads, 3rd Party Angebote.

Alles das ist für uns Anlass genug, Ihnen eine komplette Übersicht sämtlicher Workstations aufzulisten. Und zwar ganz gleich, ob es sich um Modelle der aktuellen Produktkataloge handelt, oder welche, die schon lange nicht mehr hergestellt werden und jetzt auf dem Gebrauchtmarkt zu haben sind. Alle hier aufgeführten Instrumente erfüllen das oben straff beschriebene Pflichtenheft. Daher sind zum Bespiel alle Korg Modelle der 01/W Serie gelistet, nicht jedoch der Expander 01/WR. Ist die Recording-Section nur ein Step-Sequencer? Nicht dabei, von Ausnahmen abgesehen. Für den Fall, dass mir trotz gründlicher Recherche ein Instrument durchgerutscht ist oder ein Feature nicht korrekt notiert, dann melden Sie das bitte in der Kommentarstrecke.

Die Liste der Hersteller ist alphabetisch aufgebaut, so findet man sich schnell zurecht. Die Instrumente sind dann nach Erscheinungsjahr sortiert, es gibt in vielen Fällen einen kurzen Kommentar dazu, meistens das Fazit aus einem Test oder Vintage Keys Artikel. Oft haben wir zusätzlich einen Link parat zum ausführlichen Testbericht bzw. Artikel, dort finden Sie auch Audio-Tracks, YouTube-Clips, Interviews. Und in der Amazona Syntacheles Liste gibt’s die stets aktuellen Gebrauchtpreise, hier klicken.

Damit Sie sich nun in unserem umfangreichen Sammlung „Die ultimative Music-Workstation Liste“ besser zurecht finden, hier ein kleines Inhaltsverzeichnis: