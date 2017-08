Test: Yamaha Montage Synthesizer, Teil 2

Willkommen zum Teil 2 des Yamaha Montage Tests. Falls Sie den ersten Teil verpasst haben, hier ist der direkte Link

Und weiter geht’s!

Die AWM2 Engine

Neben dem reinen Sample Instrumente Content geht es um die Basis. Yamaha komprimiert die Daten und das ohne Verluste in der Klangqualität. Beim 128-stimmigen AWM2 Sampleplayer für Stereo- und Mono-Waveforms wurde diese Methode nochmals deutlich optimiert und das bedeutet in der Musikerpraxis: mehr Sounds adhoc verfügbar. Und welche sind das? Nun, die Yamahas sind traditionell musikerfreundlich, und das heißt im Falle Montage, dass diejenigen, die nigelnagelneue Samples verlangen, auch welche bekommen. Das ist aber noch nicht alles, denn es gibt potentielle Umsteiger von Motif auf Montage, und die möchten ohne große Umstände liebgewonnene Sounds weiterhin einsetzen. Also sind die Motif Samples auch im Yamaha Montage drin. Das ist noch nicht alles, denn Montage ist Format-kompatibel mit Motif. Das heißt, Sie können auf das durchaus umfangreiche vorhandene Angebot zugreifen, um den Montage auf der Stelle ordentlich aufzubohren. Platz dafür ist genügend vorhanden auf der internen Festplatte. Außerdem lassen sich die Daten extern via USB sichern. Zurück zum Waveform Content des Yamaha Montage. Hier werden gleich zehnmal mehr Samples geboten als beim Motif. Das ist durchaus eine Ansage. Bei genauer Betrachtung handelt es sich nicht nur um neue Instrumente, sondern um die und deren Details.

Nun wären die Samples alleine, trotz reichhaltiger Ausstattung, erst die halbe Miete, gäbe es nicht die Sampleplayer-Engine dahinter, die Instrumente auf Vordermann und vor allem nah am Original klingen lässt. Und Verbiegungen bis in den Extrembereich zulässt, um völlig neuartige Sounds daraus zu generieren. Dafür gibt es im Yamaha Montage einen umfangreichen Parametersatz, der neben den Waves Hüllkurven, Filter, Scaling und LFOs bereitstellt. Und genau so ist es, denn alleine die Filter-Section ist opulent geraten. Neben typischen Parametern wie Cutoff und Resonance findet sich auch Ungewöhnliches wie Distance, mit der bei Dual Filtertypen der Abstand zwischen beiden eingestellt werden kann.

Und Cutoff Key Follow Sensitivity Center Key, was mit nicht weniger als mit 7 Parametern kontrollierbar ist. Kleiner Hinweis zu den Filtern: Die meinen es bei Resoncance manchmal besonders gut und bei extremen Einstellungen kann es gelegentlich verzerren. Also: Aufpassen! Beim umfangreichen Besteckkasten geht es munter so üppig weiter wie zuvor, denn auch die Parameter für die Hüllkurven sind was für Ausgeschlafene. Mit 14 Parametern von Key On/Off bis Release Level wird hier operiert. Das lässt Feinstarbeit bei den für anspruchsvolles Klangdesign für die dafür so wichtigen Envelopes zu. Und wenn ich schon dabei bin: Diese Akribie in Sachen Parameter findet sich auch in der LFO-Section. Sie sehen schon, hier geht es ans Eingemachte und fleißige und vor allem gründliche Klangprogrammierer werden zweifellos ihre Freude dran haben.