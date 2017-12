Workshop Yamaha Montage: Sound und Motion

Willkommen zum ersten Yamaha Montage Workshop (den zweiten findet Ihr HIER), den wir in 3 Kapitel aufgeteilt haben.

handelt von beim Live-Set und wie man damit gekonnt eine Performance gestalten kann. Kapitel 3 dürfte vor allem Klangtüftler interessieren, wir werfen nämlich einen ersten detaillierten Blick auf die Sound Engine FM-X.

Kapitel 1: Schnelle Klangänderungen

Obwohl das Instrument werkseitig bereits sofort spielbar ist, schließlich kommt es mit vielen Presets direkt aus dem Karton, passt nicht alles für jeden. Also ist erste Ambition: Möglichst sofort alle möglichen Korrekturen an den Presets vornehmen.

Nachdem der komplette Factory Content also gesichtet und durchgespielt ist, findet man sich fürs Erste zumindest in der Organisationsstruktur schon mal ganz gut zurecht. Wie und wo sind die Bedienelemente angeordnet, was muss man tun, um Sounds zu speichern, grundsätzliches Handling also. Was auch notwendig ist, denn nichts ist nerviger als zielloses Rumsuchen, wenn sowieso gerade keine Zeit für irgendwelchen Technikzinnober übrig ist und man bei einem Preset lediglich mehr Hall haben will oder die Tonansprache einfach nicht genügend unmittelbar ist.

Doch bevor Sie nun, wie im Folgenden beschrieben, konkret Hand anlegen, ist erst ein weiterer schneller Blick auf die Montage Struktur notwendig. Die Sounds werden nämlich in mehreren Ebenen verwaltet. Neben den Live Sets kennt der Montage Performance. Die besteht aus einem bis mehreren Parts und jene wiederum aus bis zu acht einzelnen Elementen. Diese werden mit den Engines AWM2 und FM-X erzeugt und können um Arpeggios und Drums ergänzt werden. Ganz schön komplex, nicht wahr? Und so geht das beim Montage munter weiter, je tiefer man in die Menü-Katakomben eindringt. Was einerseits eine schöne Sache ist, denn mit dieser Unmenge an Möglichkeiten lassen sich vor allem langfristig wahnsinnig viele Sounds, Grooves und Klanglandschaften basteln. Kurz gesagt: Jeder Montage Besitzer wird jahrelang Spaß an seinem Instrument haben. Und immer wieder Neues entdecken können. Die Kehrseite der Medaille ist der weitverzweigte Zugang zu all diesen Heilsbringern. Das ganze Montage Innenleben ist nämlich derart umfangreich geraten, dass man gut daran tut, sich stets nur einer bestimmten Sache zu widmen. Step-by-Step heißt also die Devise, und wir fangen an mit solch schnellen Änderungen.

Auf der linken Panelseite sehen Sie in der obersten Reihe LED-umkranzte Drehregler, unten drunter einen Schwung Slider. Dieses Set ist auf der Stelle Ihres! Nahezu alle wesentlich für den Sound verantwortlichen Einstellmöglichkeiten finden Sie hier und jeder Dreh daran wirkt sich unmittelbar aus. Die Werteschritte sind zwar meistens etwas grob, das soll aber fürs Erste nicht stören. Und Sie müssen auch nichts erst erlernen, um hier zum schnell erreichbaren Ziel zu gelangen. Es ist lediglich notwendig zu wissen, für was die jeweils gut sind. Übersetzen wir mal einige englische Begriffe und was man damit macht, in etwas simplifizierte deutsche Musikersprache:

In der obersten Reihe, die links mit TONE bezeichnet ist, gibt es folgende Regelmöglichkeiten, die in erster Linie Klangfarbe und -verhalten betreffen:

Cutoff: Klangfarbe von dumpf bis brillant

Klangfarbe von dumpf bis brillant Resonance: Klangschärfe von blass bis brizzel und wow

Klangschärfe von blass bis brizzel und wow Depth: Intensität eines individuellen Parameters

Intensität eines individuellen Parameters Portamento: Stufenloses Gleiten von Ton zu Ton schnell bis langsam

Stufenloses Gleiten von Ton zu Ton schnell bis langsam Attack: Tonansprache von direkt bis dauert länger

Tonansprache von direkt bis dauert länger Decay: Abklingzeit von schnell bis langsam

Abklingzeit von schnell bis langsam Sustain: Lautstärke gehaltener Töne von leise bis maximal

Lautstärke gehaltener Töne von leise bis maximal Release: Taste loslassen, dann ist Sound weg bis klingt eine Weile aus

Die darunter liegende EQ/FX Reihe, gedacht für die Feinabstimmung, ist eher selbsterklärend.