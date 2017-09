SPECIAL: Korg Kronos vs Yamaha Montage vs Kurzweil Forte 7

Keyboard Workstation – das All-in-One Arbeitspferd, beliebt seit Jahren und mittlerweile in der x-ten Generation zu haben. Was in der für viele Musiker erschwinglichen Preisklasse ab den späten 80ern mit dem Korg M1 begonnen hat, wurde im Laufe der Zeit stets weiterentwickelt. Mehr und bessere Sounds, Sample Import, eingebaute Festplatten, Touchscreen Display und andere fortschrittliche Features.

Wir haben uns auf dem aktuellen Markt umgesehen, welche Instrumente es gibt, was sie leisten, und wie viel man dafür bezahlen muss. Los geht’s bei unter 500,– Euro und dafür bekommt man zum Beispiel den Korg Kross. Zur Wahl stehen derzeit fast 50 Workstations in allen möglichen Ausführungen und Konfektionsgrößen, und es sind insbesondere die Hersteller Korg, Roland, Yamaha und Kurzweil, die diesen Markt bedienen. Platzhirsche der Premium Klasse sind eindeutig der Korg Kronos, den gibt es seit 2011, und sein Kollege Yamaha Montage, der im Frühjahr 2016 präsentiert wurde.

Die beiden wollen wir nun vergleichen und nehmen ein drittes Instrument mit in die Testrunde: Kurzweil Forte 7. Das firmiert zwar als Digital-Piano, kommt aber mit einem 16 GB Flash Play plus 3,3 GB Speicher für User Samples und klanglich schon ziemlich vielseitigem Soundpaket an Bord, und ist damit einer waschechten Workstation recht nah.

Die komplette Modellvielfalt dieser drei Instrumente ist am Ende des Artikels gelistet, für dieses Rennen habe ich jedoch hinsichtlich Tastenumfang und -typ jeweils ähnliche Varianten herausgepickt. Womit wir auf den Startplätzen folgende Instrumente vorfinden:

Korg Kronos 61

Yamaha Montage 6

Kurzweil Forte 7

Falls Sie vor dem Vergleich noch die einzelnen Tests lesen möchten, die gehen nämlich jeweils ziemlich in die Tiefe, dann klicken Sie einfach hier rein :