Test: Beepstreet Dagger Softsynth AUv3, iOS

Mini Synth, mega Grummel

Beepstreet gehören mit zu den dienstältesten iOS-Musikentwicklern und jedesmal, wenn sie einen neuen Softsynthie heraus bringen, ist es ein Sternstunde. So war es bei Sunrizer, dem JD-8000 Klon, so war es bei Zeeon (rückwärts für „Noise“) der zumindest einige Inspirationen vom Waldorf Q hat und ganz bestimmt war es so bei dem absoluten Highlight Drambo, einer modulare Spielwiese, inklusive AUv3-Hosting.

ANZEIGE

Nun kommt der Beepstreet Dagger und ist mehr eine Keule als etwas kleines, spitzes. Was soviel heißen soll, dass ich selten einen Softsynth erlebt habe, der so drückt und knarzt und so gewichtig klingt wie 1000 kg. Sehen wir uns das aber genauer an.

Beepstreet Dagger gibt es für iOS, iPadOS und M-Serie Macs ab macOS 11, Standalone und AUv3-Plu-in.

Auch Beepstreet Dagger zieht eine Verbindung zu diversen Vorbildern, wie dem SH-101 or Juno-60, vom generellen Hands-on-Konzept und dem Hochpassfilterdesign des MS-20 im Besonderen. Keine sekundärfunktionen, keine Menüs, keine Modulationmatrix. Letzteres, leider.

Stattdessen gibt es achtfaches Oversampling für die Filter und modellierte interne Stromversorgungs- und Spannungslecks (Kriechströme) zwischen den einzelnen Komponenten.

Beepstreet Dagger ist ein monophoner Softsynthie, der per CHORD-Schalter zur zweistimmigen Paraphonie ermutigt werden kann. Dabei werden die Oszillatoren (VCOs) aber nicht für die Stimmen separiert, sondern verdoppelt.

Die zwei Oszillatoren sind identisch aufgebaut und bieten drei spitzige und zwei rechteckige Schwingungsformen. Der PHASE/DETUNE-Parameter wirkt aber nur auf Oszillator 2. Bei linker Drehrichtung des Reglers (Phase) wird die ausgewählte Schwingungsform in der Startphase verschoben, in rechter Drehrichtung erfolgt eine Verstimmung des 2 Oszillators um bis zu 12 Halbtöne.

Überhaubt werden die beiden VCOs nicht gleich behandelt. GLIDE wirkt sich zwar auf beide aus, mit bis zu ca. zwei Sekunden Gleitzeit pro Oktave, aber der MOD-Regler wirkt in der Stellung „Wave1“ nur auf das kontinuierliche Durchfahren der Schwingungsforms von VCO 1 aus. Die Modulation von „Phase/Detune“ wirkt sich, gemäß dem Parameter, nur auf Oszillator 2 aus, während die „Pitch“-Stellung dagegen wieder beide beinflusst. Die Auswahl der Fußlage betrifft dann wieder nur den 2. Oszillator. Der SYNC-Taster synchronisert Oszillator 2 auf die harte Weise mit Oszillator 1.

Der AUTO-Taster schaltet die Gleitzeit nur bei sich überlappenden Noten an. Besonders der paraphone Modus und die Re-Trigger-Option profitieren davon.

ANZEIGE

Das Hochpassfilter wird auf der Produktseite mit „Japanese style naughty filter“ beschrieben und kann auch sehr ordentlich kreischen. Ein direkter Vergleich mit dem Korg MS-20 Plug-in gestaltet sich etwas schwierig, weil die Oszillatoren doch sehr verschieden klingen, aber das Hochpassfilter im Korg Plug-in fällt jedoch sogar noch etwas epileptischer aus als das von Beepstreet Dagger, selbst mit der SPICE-Option, das Bauteile kurz vor dem Ausfall emuliert und aus dem klanglichen „naughty“ ein fettes „nasty“ macht.

Die TRACK-Option ist ein Keytracking in drei Stufen (0, 50, 100 %).

Beim Tiefpassfilter wollte man sich jedoch nicht festlegen und bietet gleich vier verschiedene Filtertypen an: Steinerparker (Brute 12 dB/Okt.), nichtlineare Transistorkaskade (Primal 24 dB/Okt.), normale Transistorkaskade Rogue 24 dB/Okt. (Moog) und Diodenkaskade Ronin 18 dB/Okt (TB-303).

Daneben gibt es noch Sättigungs-, Frequenz- und Resonanzparameter. Die Frequnez kann sowohl über den LFO (MOD), als auch den Hüllkurvengenerator (ENV) und Oszillator 2 moduliert werden.

Bei den Modulatoren gibt es als Quelle die ADSR-Hüllkurve und den LFO und als Auslöser gibt es die Optionen zwischen Retrigger, Gate und LFO.

Die LFO-Geschwindigkeit wird entweder über KEY geregelt, was die genannten Modulatoren bei jeder neuen Note zurücksetzt oder über die freilaufende Option mit einer maximalen Periode on ca. 22 Sekunden oder zum Tempo der MIDI-Clock synchronisert. Wobei ab ca. 50 % Reglerweg die Modulationfrequenz deutlich anzieht und bis ca. 30 Hz reicht. Der FM-Bereich wird definitiv nicht erreicht. Als LFO-Schwingungsformen gibt es Sinus, Rechteck, Sample & Hold, Rauschen, One-Shot-Decay-Hüllkuveneinstellung und einer Sinusschwingung, die dem VCO 1 folgt.

Über das Mod-Wheel/MIDI können als Modulationsziele die Cutoff-Frequenzen von Hochpass oder Tiefpass, oder die Modulatoren geschaltet werden.

Die MIDI-Anschlagsstärke lässt sich auf den Hüllgenerator wie auch zusätzlich auf das Tiefpassfilter und Verstärker (LEVEL) anwenden. Wobei beim Verstäker dann zusätzlich gewählt werden kann, ob nur die Sustain-Phase die Lautstärke kontrolliert oder die Attack und Release-Phase oder die volle ADSR-Hüllkurve. Mit dem MOD-Paramter kann die Stärke des Effekts eingestellt werden.

Der DRIVE-Regler sorgt dann zum Schluss noch für eine wärmende Verzerrung durch unsymmertrisches Dioden-Clipping.