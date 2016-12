also ich setze noch ganz gerne Hardware ein.

Es kommt tatsächlich auf die Arbeitsweise an.

Hardware wird nie überflüssig werden, aber das ist wieder das leidliche Thema.

Aber ich stimme zu, dass heutzutage vieles im rechner stattfinden kann, auch die Klangerzeugung, Emulationen so sie gut gemacht sind, sind schon verdammt nah drann, auch wenn das letzte Prozent „Eigenleben“ fehlt. Am rechner kann vieles alternativ genutzt werden, aber keinesfalls ersetzt. Aber freuen wir uns doch, noch nie war es bequemer, so drücke ich mich mls aus, Musik zu machen weil man eben auf alles direkten Zugriff hat per Plugins usw. Zurück nochmal zum Kronos. Ich finde den Kronos als Gesamtpaket unangefochten, nur eben sagt mir der Klang nicht zu. Aber das Zeug zum Rundumsorglospaket hat er definitiv. Yamaha schläft derzeit ganz schon fest und tief, eben weil der Motif angesprochen wurde. Ich denke alle Hersteller haben ihre guten Konzepte irgendwo in der Schublade, aber manche schiessen halt am „Ziel“ vorbei.

