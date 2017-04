Test: Back in Time Records, Best of Vintage für Korg Kronos

Seltene Loopknackser kommen leider vom Soundfont Import in den Kronos, meine Original Loops sind immer ok. Trotz Beta-Test werden auch mal welche übersehen und ich korrigiere im Kronos beim Auffinden. Dann mache ich eine Version 1.1 und die kriegen dann die Kunden automatisch.

Übrigens habe ich mittlerweile 4 weitere Sample Libraries für den Kronos gemacht: The Italian Orchestra ist eine Hommage an Ennio Morricone, The Rock Keyboarder eine knackige und pragmatische Sache für die Bühne, Psycho Strings – da sagt der Name alles, und noch Flächenwerk, wo es straighte Flächen hat ohne großes Brimborium und automatisches Gezappel.