Vintage Digital: Korg Triton Synthesizer Serie (ab 1999)

Ich hatte den Triton und habe ihn immer noch. Die Qualität ist sehr gut, das Konzept durchdacht und einfach. Soundmäßig zu seiner Zeit Marktführer. Allerdings klang einiges doch nach M1 (war meine erste Workstation), da hätte ich mir eine stärkere „Frischzellenkur“ gewünscht. Das ist aber Kritik auf hohem Niveau.

Korg war damals bei den Workstations die Nummer 1. Sowohl im Studio als auch auf der Bühne – ein treuer Begleiter.

Auch heute produziert Korg Workstations, wie andere führende Hersteller auch. Ob das Konzept dagegen in Zeiten von DAW’s und MainStage noch tragfähig ist, muss jeder für sich entscheiden. Ich arbeite jetzt mit einem Montage M. Selbst dieser ersetzt bei mir weder Maintage noch Logic. Dafür ist er einerseits zu komplex, andererseits hat man letztendlich mit Software – Instrumenten und – Effekten deutlich mehr Möglichkeiten. Und die Bearbeitung am Computermonitor ist eben auch deutlich einfacher und schneller, als auf einem noch so guten Touch – Display.

All das gab es natürlich zur Zeit des Ur – Triton noch nicht bzw. nicht in der heutigen Form. Damals habe ich die Backing tracks und auch komplette Songs am Triton erstellt. Und das hat verdammt viel Spaß gemacht!