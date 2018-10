Green Box: Ensoniq SQ-80 & ESQ-1 Hybrid Synthesizer

2. 256 KB Wave-Speicher beherbergt lt. Manual ein SQ-80. Hatte ein ESQ-1 die gleiche Kapazität? Das steht im Manual des ESQ leider nicht drin.

Denn: die SAW und SQUARE im SQ-80 sind in ihrer Kapazität definitiv beschnitten, zu hören an mind. drei Freq.-Sprünge zur jew. nächst höheren Nachbarnote (so dehnt man Multi-Samples bis an ihre [Schmerz-]Grenze). Diese beiden (und wichtigen) Waves klingen im ESQ (den hab ich übrigens noch hier) hörbar massiver und wertiger. Getestet an einem initialisierten Basis-Programm per Cartrige 1:1 im ESQ und SQ mit kalibrierten Filtern. Masse statt Klasse im Nachfolge-Modell SQ-80? Für mich ein No Go, gerade bei der SAWTOOTH.

Man hört es folglich auch in den erstellten Programms, A- und B-Vergleich (im ESQ vs. SQ).

3. Die Tastatur: ich kann es kaum glauben, und ein SQ war 1988 um 1600 DM teurer als ein ESQ? Hat da einer eine billige Casio-Tastatur verbaut? Kein Wunder, dass es mit Ensoniq damals stetig bergab ging (eine TS-10 – Tastatur war zwar wieder deutlich besser, dafür gab es andere miese Bugs).

Der SQ-80 sollte meinen ESQ1 ablösen.

Vermissen werde ich nur das DD-Laufwerk, der SQ-80 kann dem ESQ-1 nicht das Wasser reichen und wird wieder verkauft.