Green Box: Roland D-10, D-20, D-110, D-5, LA-Synthesizer

Es gibt Synthesizer aus den 80ern, die tatsächlich in den letzten Jahren nicht teurer, sondern eher günstiger geworden sind. Die kleine D-10-Serie von Roland, die wir euch heute vorstellen werden, gehört definitiv dazu. Bei Binoy Chatterji dürfen wir uns wieder für die tollen Bilder des Roland D-20 bedanken.

Die kleine D-Serie im Geschichtsrückblick

1987, der Yamaha DX7 hat weltweit die Synthesizer-Szene beherrscht und dominierte die Pop-Musik wie kein anderer Klangerzeuger zuvor. Verzweifelt hatten viele der damaligen Wettbewerber wie Oberheim, Sequential und Korg versucht, einen adäquaten Konkurrenten ins Feld zu schicken – vergeblich. Erst ROLAND konnte mit dem D-50 den FM-Bann durchbrechen und mit der LA-Synthese einen neuen und auch kommerziell erfolgreichen Klassiker schaffen. Spätestens zu diesem Zeitpunkt war „analog“ endgültig kalter Kaffee (zumindest vorübergehend), denn auch die LA-Synthese setzte ausschließlich auf eine digitale Klangerzeugung. Selbst heute, 17 Jahre später, hat der originale D-50 nichts von seiner Popularität verloren. Auch ROLAND hat die Zeichen der Zeit erkannt und für seinen aktuellen V-Synth eine Plug-in Karte entwickelt, die aus dem V-Synth einen D-50 werden lässt. Was aber ist es, das den ROLAND D-50, der kaum einen Naturklang authentisch wiederzugeben vermag, deutlich Nebengeräusche erzeugt und die Wärme analoger Klangerzeuger vermissen lässt, trotzdem so beliebt macht?

Der Klang des Roland D-50 ist unverkennbar und durch keinen anderen Synthesizer (außer dem V-Synth) zu emulieren. Auf einen einfachen Nenner gebracht: Der D-50 hat Charakter – und von welchem aktuellen Synthesizer kann man das wirklich noch behaupten?

Schon ein Jahr nach dem D-50 überraschte ROLAND mit einer Low-Budget-Variante des D-50, namentlich mit drei Modellen, dem Roland D-10, dem Roland D-20 (quasi ein D-10 mit zusätzlichem Sequencer und Diskettenlaufwerk) sowie der Rack-Version D-110, die über Einzelausgänge verfügte.

Auch wenn auf dem Papier alles ein wenig opulenter aussah als beim Vorgänger Roland D-50, so erreichten die Klänge des kleinen Trios die Klangfülle des Vorgängers bei Weitem nicht. Auf der anderen Seite ermöglichten die neuen Modelle zum ersten Mal bei Roland, das Spielen verschiedener Sounds über unterschiedliche MIDI-Kanäle – GLEICHZEITIG.

Dieses Feature, gepaart mit dem günstigen Preis und zumindest dem eindeutigen Klangcharakter des Roland D-50, machten die drei zu beliebten Synthesizern jener Zeit und zu regelrechten Verkaufsschlagern

Hier ein kurzer Blick auf alle drei Modelle, die 1988 auf den Markt kamen:

Roland D-10 Synthesizer

Die Leistungsdaten schienen gegenüber dem D-50 verbessert zu sein, doch der damalige Preis von 2350,- DM gegenüber knapp 4000,- DM beim D-50 ließ Zweifel aufkommen. Um es vorweg zu nehmen: Der D-10 und seine Derivate klingen nicht schlecht, können jedoch nicht die Fülle und Brillanz des D-50 erreichen. Schon der Umfang der Bedienelemente und des Displays zeigt deutlich, wer mit der „kleinen“ D-Reihe angesprochen werden soll. Grundlegende Änderungen gegenüber dem D-50 auf der Habenseite sind das Vorhandensein von nunmehr 256 PCM-Wellenformen und 13 Structures sowie die achtfache Multitimbralität. Gekürzt wurden dafür die Möglichkeiten der LFOs (nur Dreieck), der Umfang des Effektprozessors und die Qualität der D/A-Wandler. Außerdem ist der optional erhältliche Programmer PG-10 von seinen Möglichkeiten lange nicht so verschwenderisch mit Bedienelementen ausgestattet wie der PG-1000.

Die grundsätzlichen Synthesevorgänge entsprechen jedoch der des D-50, wobei auch bei der kleinen D-Reihe die PCM-Samples nicht mit dem Filter bearbeitet werden können. Der Sample-Bereich umfasst zwei Bänke mit jeweils 128 per PCM aufgezeichneten Samples. Zunächst erstaunt, dass beide Bänke absolut die gleichen Samples enthalten. Allerdings befinden sich in der ersten Bank nur Attack-Samples, während sie in der zweiten Bank nochmals in geloopter Form vorliegen. Ausgehend von diesen 128 Basis-Samples sind hier bereits 63 Samples für die Aufzeichnung von Schlagzeug- bzw. Perkussionsinstrumenten verwendet worden. Die Qualität der Samples ist ähnlich hoch wie beim D-50. Die sechs gegenüber dem D-50 neu hinzugekommenen Structures bestehen aus vier Ringmodulator-Anordnungen und zwei einfachen Structures, welche die jeweiligen Partials (zwei Partials ergeben eine Structure) unverknüpft direkt weiterleiten.

Letztendlich sei die Frage nach der Bedienbarkeit gestellt. Mit dem vorhandenen Display mit 2x 16 Zeichen gestaltet sich die Programmierung sehr zeitaufwendig und kompliziert. Für tiefergehende Eingriffe oder regelrechte Programmierung des D-10 und seiner Derivate kann daher nur ein Editorprogramm oder der optionale Programmer PG-10 empfohlen werden. Hier gibt es wohl die hardwaremäßig größte Einschränkung gegenüber dem D-50. Andererseits bietet der D-10 auch eine größere Anzahl Klangprogramme: 128 Presets und 64 editierbare Programme auf der Tone-Ebene und 128 Patches (= volles Klangprogramm mit ein bis vier Tones). Schließlich soll auch nicht der eingebaute Pattern-oriertierte Drumcomputer vergessen werden. Dieser bietet 32 Preset-Rhythmen und 32 selbstprogrammierbare Patterns. Fehlt dem D-10 nur noch der Sequencer und ein Diskettenlaufwerk zur Massenspeicherung und wir hätten es mit einer Workstation zu tun. Siehe dazu näheres unter D-20.

Roland D-20 mit LA-Synthese

Beim D-20 haben wir es mit der einzigen LA-Synthesizer-Workstation zu tun, denn der D-20 umfasst neben den Möglichkeiten des D-10 (Klangerzeugung samt Drumcomputer) auch noch ein 3,5″-Diskettenlaufwerk zur Archivierung von Klang- und Sequencer-Daten sowie einen 8-Spur-Sequencer plus einer Rhythmusspur mit einer Kapazität von maximal 16000 Noten in maximal 500 Takten. Von der Klangqualität und den Möglichkeiten her dürfte der D-20 angesichts seines Gebrauchtpreises im Vergleich zum damaligen Konkurrenten YAMAHA V 50 die bessere Wahl darstellen. Aber auch beim D-20 sei auf die Verwendung des Programmers PG-10 hingewiesen!

Roland D-110 Synthesizer Expander

Der Expander des D-10 bietet alle Features des D-10, wobei hier zusätzlich sechs Einzelausgänge vorhanden sind. Das Rack-Gerät beansprucht im Rack nur eine Höheneinheit und erfreut sich großer Verbreitung. Auf dem Gebrauchtmarkt ist der D-110 schon recht preiswert zu bekommen. Allerdings fehlt dem D-110 der Drumcomputerteil des D-10/D-20, wenngleich er über alle Klänge dafür verfügt.

Hier böte sich neben einem Sequencer auch der OBERHEIM Drummer an, ein Drumcomputer ohne eigene Klangerzeugung aus der Perf/X-Serie (mit lebensgefährlichem Netzteil!). Wer bislang Probleme mit der systemexklusiven Datenübertragung hatte, der möge bitte seine Software-Version feststellen (Vorgehensweise im Anhang beschrieben). Handelt es sich um die Versionen 1.06 oder 1.07, so sollte ein Austausch gegen mindestens Version 1.10 vorgenommen werden, was bei den jeweiligen ROLAND-Händlern machbar sein sollte.

Erstaunlicherweise präsentierte Roland 1989 nach seinen kleinen D-Modellen einen NOCH KLEINEREN D:

Roland D-5 Synthesizer

Dass auch erfolgsverwöhnte Hersteller sich einen Flop leisten können, bewies der D-5. Noch kleiner und noch harmloser wirkend und mit noch mehr schwarzer Fläche auf dem Bedienfeld macht er optisch schon einen ärmlichen Eindruck. Innerhalb eines Jahres verschwand der D-5 dann auch wieder in der Versenkung. Dem Sammler sei das Gerät jedoch als eine der jüngeren Seltenheiten empfohlen! Was hat sich gegenüber dem D-10 geändert? Man hat überall abgespeckt, wo es musikalisch noch für vertretbar gehalten wurde. Wenigstens konnte man noch den PG-10 für die Programmierung hernehmen und auch der RAM-Karten-Schacht blieb erhalten.

Aber angefangen bei dem um 2,2 kg weniger Gewicht scheint offensichtlich, dass gekürzt worden sein muss. Zunächst kann man sich erst mal an einem ROM-Demo erfreuen, das die klangliche Vorzüge des D-5 offenbart. Allerdings ist weder ein Sequencer noch der Drumcomputer des D-10 vorhanden. Die achtfache Multitimbralität wurde beibehalten, wobei als neunter multitimbraler Part die Rhythmusklänge angewählt werden können. Außerdem wurde neben dem Chase-Play auch ein Arpeggiator integriert. An sich scheint alles für eine Weiterentwicklung des D-10 zu sprechen, jedoch offenbaren sich die Probleme insbesondere in dem Vorhandensein der Bedienelemente. Dort fehlen neben den ausführlicheren Aufdrucken über Zusammensetzung der Hüllkurven und der Structures auch der Value-Schieberegler. Das Gehäuse wirkt sehr einfach und zierlich. Auf Grund des fehlenden Drumcomputers sind auch die hierfür vorgesehenen Tasten nicht vorhanden. Anstelle der D-10-Grafiken auf dem Gehäuse finden wir hier eine Tabelle von Klanggruppen, die sich stark an das anlehnen, was wir heutzutage unter General-MIDI kennen. Tja, und das größte Manko: Der Effektprozessor fehlt vollständig! Angesichts des preiswert beschaffbaren D-110 mit Effekten kann somit nur zu diesem geraten werden. Nichtsdestotrotz ist der D-5 der wohl seltenste Ableger der D-Serie.

Roland MT-32 Expander

Am Ende sei noch der Roland MT-32 erwähnt, der quasi die Desktop-Variante des Roland D-110 war. Diesem widmen wir uns aber in einer separaten Greenbox-Ausgabe einen eigene Report. Er entspricht von den Möglichkeiten einem D-10 bzw. D-110, lässt sich aber am Gerät kaum editieren.

STEINBERG hatte seinerzeit einen Atari-Editor für den MT-32 am Markt, mit dem man wunderbar Klänge verbiegen und Sounds verwalten konnte. Ähnliche Software gab es auch von anderen Herstellern.

Klangliche Beurteilung der kleinen D-Serie

(pg) Ich wollte es lange nicht glauben, aber tatsächlich klingt die D-10-Serie lang nicht so füllig wie D-50 bzw. D-550. Gerade auf dem Papier macht die kleine D-Serie eine richtig gute Figur. Insofern war ich zunächst enttäuscht über den direkten AB-Vergleich. Trotz interner Effekte schaffen hier nur externe Outboard-Effekte Abhilfe. Aber so richtig die Breite eines D-50 bekommt man mit dem D-10 nicht wirklich hin. Bin gespannt, wie ihr das seht, vielleicht hatte ich auch nur einen schlechten Tag, als ich die beiden verglich.

Hätte ich heute die Wahl zwischen einem Roland D-50 und einem Roland D-20, würde ich definitiv immer zum großen Bruder greifen.

Ganz erstaunlich waren hingegen (für damalige Verhältnisse) die Drumsounds, die dem D-50 fehlten. Ich kannte sogar Musiker, die sich für den D-110 entschieden hatten, weil sie dadurch zusätzlich in den Genuss druckvoller Drumsounds kamen UND Einzelausgängen. Bitte immer in Bezug auf die damalige Zeit betrachten, als man für Drumsounds entweder einen Sampler oder wenigstens einen Drumcomputer benötigte. Auf den Sequencer des D-20 konnte man angesichts der Allmacht des ATARI leicht verzichten – und so war der D-110 ein attraktiver multitembraler MIDI-Expander mit Einzelausgängen und Drumsounds.

Der Roland D-10 on YouTube

