Test: Roland V-Synth GT

Roland V-Synth GT



Die V-Synth-Modelle sind seit einigen Jahren Rolands Aushängeschilder für kreative und anspruchsvolle Synthesizer, die man neben den Arbeitstieren á la Fantom nach wie vor zu bauen versteht. Mit dem V-Synth GT präsentiert man den Höhepunkt der Serie – oder vielleicht sogar den Endpunkt? Nach zwei direkten Vorgängern sowie zwei spezifischen Variphrase-Maschinen scheint es durchaus plausibel, wenn Rolands Ingenieure mittlerweile ganz anders gelagerte Konzepte in ihren Laboratorien austüfteln.

V-Synth (1) sowie V-Synth XT wurden ihrerzeit hier bei Amazona getestet, die entsprechenden Links finden Sie am Ende dieses Berichtes. Und obwohl ich hier nicht nur auf die neuen Features des GT-Models eingehen will, sondern den gesamten Synthesizer vorstellen möchte, werde ich nicht jede Funktion bis ins letzte Detail erläutern. Es schadet also nichts, wenn Sie sich bei Interesse auch die beiden älteren Testberichte zu Gemüte führen.

Was ist der V-Synth überhaupt?

Wenn sich ein neuer Testkandidat bei mir einfindet, will ich am liebsten gleich eine Runde drauflos spielen, ohne mich vorher genauer mit dem Gerät zu befassen. Also eingeschaltet und … erst mal warten bis das Maschinchen startbereit ist. Da hier ein nicht eben kleines Päckchen an Werks-Samples geladen wird, lässt einen der GT geschlagene 2 Minuten warten. Nun gut, bewundern wir also in der Zwischenzeit die Hardware.

Der V-Synth GT ist ein solider Synthesizer wie er mir gefällt: stabiles Metallgehäuse, griffige Regler (wesentlich besser als am ersten V-Synth), gut sitzende Taster mit klarem Druckpunkt, großes Display, das von allen Blickwinkeln aus gut lesbar ist und auch die beleuchteten Taster sind nicht zu grell. Ein Gerät, bei dem man weiß, was man in der Hand hat, dem man auch längere Live-Touren zutraut und das mit knapp 14kg nicht zu schwer ist. Das Spielgefühl der Tastatur sagt mir auf Anhieb zu, wenngleich es nicht ganz an meinen All-Time-Favorit, den Kawai K-5000, herankommt.

Insgesamt hat der V-Synth GT gegenüber dem Vorgänger an Bedienelementen zwar zugelegt, jedoch nicht im Übermaß. Bei den dezidierten Drehreglern für Oszillatoren und COSM sind es sogar weniger geworden, denn deren Aufgaben werden nun teilweise von den acht Multifunktionsreglern unterhalb des Displays erfüllt, so wie es schon bei der XT-Rackversion konzipiert war.

Für diejenigen, die mit einem V-Synth noch nie Kontakt hatten, sei das Konzept kurz rekapituliert. In diesem Synthesizer vereinen sich mehrere Verfahren zur Klangerzeugung und -formung. Zum einen werden klassische Oszillatoren virtuell erzeugt, zum anderen Samples, die mit Hilfe von Elastic Audio sehr stark manipuliert werden können, als Klangquellen genutzt. Außerdem lassen sich Audiosignale einspeisen. Für die weitere Bearbeitung stehen eine Anzahl sogenannter COSM-Elemente zur Verfügung, die als Filter, Verzerrer, Dynamics und andere Klangverbieger agieren werden können

Externe Audiosignale können überdies nicht nur mit den COSM-Elementen bearbeitet werden, sondern auch dem Vocoder (Vocal Designer) zugeführt werden. Abgerundet wird die Tonerzeugung mit dem bekannten Roland-Effektblock. Und für den richtigen Spielspaß sorgen D-Beam Controller und XY-Pad.