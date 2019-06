Test: Korg Krome & Krome EX, Synthesizer-Workstation

Korg Kronos' kleiner Bruder

Mit dem Korg Krome EX wirft Korg eine interessante Workstation im Kampf um den Einsteigermarkt in den Ring, die gerne auch als kleiner Kronos bezeichnet wurde. Ganze 5 Jahre hatte der Vorgänger auf dem Buckel, der nun als Korg Krome EX nochmals um einige Features aufgewertet wurde. (siehe letzten Absatz)

Neben Legenden wie der Wavedrum und Analogsynthesizern ist Korg vor allem für seine E-Pianos, Keyboards und Workstations bekannt. Das Flaggschiff der Workstation-Sektion, der Kronos, bietet fast alles, was das Keyboarder- und Komponistenherz begehrt. Wem der Rolls Royce unter den Keyboards (und der Preis) zu ausladend sind, für den gibt es die kleinere Version ohne „Krome-Felgen“, aber – glaubt man dem Hersteller – mit gleichem „Fahrgefühl“. Wir werden sehen und hören, wie sich der Krome im Rennen schlägt.

Während der Kronos alles bietet, um eine komplette Musikproduktion zu fahren, wurde dem Krome im Wesentlichen nur der Keyboardteil gelassen. Features wie Audioeingänge und die damit einhergehende Recording-Möglichkeit fehlen gänzlich. Was aber nicht fehlt, ist ein MIDI-Sequencer, Arpeggiator und die Möglichkeit, selbst Patches zu erstellen.

Erster Eindruck des Korg Krome

Schon beim Auspacken des bei uns getesteten 61-Tasten-Modells fällt das geringe Gewicht des Instrumentes auf. Nach dem Einschalten beginnt das Warten, denn trotz SSD benötigt der Krome sehr lange zum Starten, leider ein Phänomen, das bei fast jeder Workstation jegliche Spontaneität verhindert. Nach Beendigung des Start- bzw. Wartevorganges begrüßt uns sogleich der 2,8 Gigbyte große Grand Piano Vorzeige-Patch, der den größten Teil der SSD ausfüllt.

Das resistive Touchscreen-Display reagiert fast so empfindlich wie jene Kapazitiven, die wir aus den Smartphones kennen.

Zubehör

Neben dem Instrument selbst benötigt man nicht viel. Dementsprechend befinden sich im Karton nur Handbücher und eine DVD mit Tutorial-Videos, die sich auch auf dem YouTube-Kanal von Korg in HD abrufen lassen. Das ist durchaus zeitgemäß. Weniger zeitgemäß hingegen erscheint, dass Korg keine SD-Karte beilegt, zumal für die Programme des Krome – anders als bei Audio-Recordern – schon 128 MB ausreichend bemessen wären und dieser Verzicht deshalb auch von den Kosten her gesehen unverständlich ist.

Hardware Korg Krome

Die ungewichtete Tastatur des 61-Tasten-Modells ist angenehm zu spielen, wenngleich die Empfindlichkeit etwas zu hoch ist. So lässt sich nur schwer nuanciert spielen, da es sehr viel Fingerspitzengefühl erfordert, nicht ständig das Maximum der Anschlagdynamik zu treffen. Während das Anschlagverhalten für ein akzentuiertes Spiel von Clavinet, Synths und Gitarren gut geeignet ist, erschwert es das Spielen anderer Instrumente wie Bläser, Streicher und Klavier, was auch in den Klangbeispielen zu hören ist.

Die wenigen vorgegebenen Velocity-Kurven helfen hier leider auch nicht wirklich weiter. Grundsätzlich kann man das nur durch die Editierung jedes einzelnen Programms ändern.

Das Anschlagverhalten der Tastatur ist deutlich an die Bühne und nicht ans Studio angepasst. Im Bandkontext stört ein wechselnder Pegel ohnehin meist beim Keyboard. Die Bauqualität der 61er-Tastatur spiegelt die Anforderungen an einen harten Bühnenalltag leider nicht wider. Zu dünn ist das Plastik, als dass sie – meines Erachtens – einer groben Behandlung lange standhalten könnten.

Wer ein ausgeprägteres Anschlagverhalten benötigt, kann einfach ein MIDI-Keyboard an den Krome anschließen oder auf eine der größeren Versionen ausweichen.

Die Regler sind allesamt hochwertig. Die Taster erfordern zwar ziemlich viel Druck, andererseits wird aber hierdurch Fehlbedienungen vermieden.

Auch die Anschlüsse sind robust ausgeführt. Leider ist als Kopfhöreranschluss eine Miniklinkenbuchse verbaut, was besonders Probleme bereiten kann, wenn der Stecker abbricht.

Insgesamt wurde viel Plastik im Gehäuse verbaut. Dennoch erscheint das Instrument robust genug für die Bühne, besonders dadurch das geringe Gewicht Unfälle aufgrund zusammenbrechender Roadies eher ausgeschlossen sind. Immerhin ist die Zierplatte über den Bedienelementen aus Aluminium. Einzig der Rand unter der Tastatur biegt sich bei Belastung durch. Da hätte Korg etwas mehr Plastik verwenden sollen.

Anschlüsse

Der Krome bietet hier keine Überraschungen. Neben Line Out (wahlweise als einmal stereo oder zweimal mono) stehen MIDI In/Out, USB und der 3,5 mm Kopfhörerausgang bereit. Einzig die Pedalanschlüsse sind besonders üppig ausgefallen. Hier stehen gleich drei Anschlüsse bereit. So ist es möglich, zwei gewöhnliche Fußschalter (Switch, Damper) und ein Schwellerpedal anzuschließen.

Die Stromversorgung erfolgt über ein externes Netzteil. Am Instrument selbst befindet sich neben der Adapterbuchse eine Kabelklemme für die Zugentlastung.

Bedienung

Die Bedienung des Krome ist sinnvoll aufgeteilt, sodass Standardfunktionen schnell erreicht werden können.

Das Konzept ist in drei Modi (Programme, Kombis und den Sequencer) unterteilt, für die es separate Knöpfe gibt.

Programmwahl

Die Programmwahl ist die einfachste Funktion der Workstation. Das ROM des Krome ist in sechs Bänke (A bis F) unterteilt, deren Patches durchnummeriert sind. Zur Auswahl drückt man die jeweilige Banktaste, gibt die Patch-Nummer ein und drückt „Enter“. Alternativ lassen sich die Klänge auch mit dem Wählrad durchwählen oder über das Touchscreen-Menü erreichen.

Ein Programm entspricht der Grundstruktur des Krome und ist die einfachste Klangeinheit. Zur Erstellung eines Programms stehen zwei „Oszillatoren“ bereit, die mit Samples bestückt werden können, sowie ein Drumtrack. Das alles lässt sich dann durch die Effekte des Krome jagen.

Combinations

Combinations sind, wie der Name schon sagt, Kombinationen verschiedener Programme. Der Sinn hinter der Kombination von Programmen erschließt sich zwar nicht auf den ersten Blick, aber für die Bühne sind Combinations ein Segen, da hierdurch z. B. Keysplits möglich werden. Oder man kann über MIDI weitere Keyboards anschließen und parallel noch mehr Klänge nutzen, ohne ständig umschalten zu müssen.

Die Auswahl der Combinations erfolgt auf die gleiche Weise wie bei der Programmauswahl.

Die Bearbeitung erfolgt jedoch anders, da man sich hier eine Kombination von Programmen erstellt. Dies erfolgt in einer Mixeransicht. In jeden Kanal des Mixers kann man nun ein Programm laden und diese Programme untereinander mischen sowie Insert- und Send- bzw. Mastereffekte laden – wie in jedem gewöhnlichen Software-Mixer.

Sequencer des Korg Krome

Der Sequencer-Modus kommt einem bekannt vor, wenn man sich schon mit dem Combinations-Modus auseinandergesetzt hat, denn hier begrüßt einen der gleiche Mixer. Entsprechend kann man jede Combination in eine Sequencer-Session umwandeln.

Im Grunde genommen ist eine Sequencer-Session eine Combination, die um die Möglichkeit des Aufnehmens erweitert ist. Eine Sequencer-Session ist in Songs unterteilt. Man kann also ein ganzes Album in einer Datei speichern.

In jedem Song stehen 16 Spuren zur Verfügung. Wem das nicht reicht, kann den Krome über MTC als Slave mit anderen Geräten synchronisieren.

Der MTC-Sync bietet nicht nur Abhilfe bei chronischem Spurenmangel, sondern ist besonders hilfreich, um MIDI und Audio in eine DAW zu überspielen. So kann auch Audio Spur für Spur ohne Timing-Probleme überspielt werden.

Zum Einspielen gibt es neben der Realtime-Option auch einen Step-Input. Dank des Touchscreens können auch einzelne Noten editiert werden, was aber ohne Stylus äußerst unpraktisch ist. Hier zeigt sich, dass der Krome für Entertainer und Bühnenmusiker gemacht ist, die ihr Handwerk verstehen. Um den Sequencer effektiv einzusetzen, muss man spielen – fehlerfrei spielen – können. Zwar wird dieser Zustand durch den speziellen Arpeggiator etwas gemildert, sodass auch nach dem ein oder anderen Wein/Bier/Destillat noch das Bauen von Tracks möglich erscheint, aber wer möchte schon ausschließlich mit vorgefertigten Pattern arbeiten? Dazu kauft man sich einen Laptop und installiert eines der einschlägigen Programme.

Doch der Sequencer trägt nicht nur dem Virtuosen, sondern auch dem Komponisten Rechnung. So lassen sich durch die Songstruktur einzelne Parts zum Song arrangieren. So kann sich der Bühnenmusiker z. B. verschieden lange Versionen eines Songs bauen, je nachdem, wie lang der Auftritt sein soll.

Darüber hinaus lassen sich neben dem Mixer fast alle Parameter eines Instrumentes automatisieren.

Sounds des Korg Krome

Grundsätzlich ist die Soundlibrary als Ganzes gesehen sehr gelungen. Die hohe Qualität wird auch im Detail nicht durch grobe Patzer beeinträchtigt. Manche Sektionen – vor allem die Gitarren – sind in der Qualität durchwachsen. Während manche Patches glaubhaft klingen, gehen andere – besonders im E-Gitarrensegment – doch ein wenig in Richtung GM.

Das 2,8 GB Klavier klingt gut, hat mich aber nicht beeindruckt. Es scheint so, als habe man sich hier auf überwältigende Bässe konzentriert. Die anderen Lagen sind im oberen Mittelfeld, lassen aber kein 2,8 GB Patch vermuten. Besonders die unteren Velocity-Stufen enttäuschen etwas angesichts dieser Zahl.

Die verbesserte EX-Version

Für die EX-Version wurden einerseits neue Samples aufgenommen, als auch eine große Anzahl an zusätzlichen Sounds programmiert. Der Speicher für PCM-Daten beträgt nun 4 GB. Insgesamt stehen 896 Programs und 512 Combinations unmittelbar für den Musiker bereit.

Hauptaugenmerk bei den neuen Klängen liegt auf einem speziell für die Krome EX Workstation entwickeltem Pianosound, der laut Korg zum Teil „monaural“ aufgezeichnet wurde. Außerdem wurden drei verschiedene Typen von E-Pianos aufgenommen, die für eine anspruchsvolle Umsetzung von großer Dynamik über acht Velocity-Layer verfügen.

Auch bei den Drums wurde der Vorrat aufgestockt. Ganze 2.500 Samples (teils stereo) sind nun vorhanden, die mittels der „Ambience-Technologie“ einen sehr natürlichen Klang liefern sollen. Sie verfügen über bis zu achtfache Velocity-Switches und haben ein sogenanntes Resonanz-Finetuning.

Für die Electronic-Fraktion ist eine Vielzahl an neuen und modernen Synthsounds hinzugekommen, die auf Stile wie EDM, Trance etc. ausgerichtet wurden.

Im Combination- oder Sequencer-Modus lassen sich zwei polyphone Arpeggiatoren gleichzeitig betreiben, die insgesamt 960 Preset-Pattern an Bord haben. Zusätzlich zu den Standard-Pattern können die Arpeggiatoren auch Gitarren- oder Bass-Riffs und Drum-Pattern erzeugen. Die Drum-Track-Pattern wurde extra von professionellen Drummern eingespielt.

Für eigene Pattern steht ein umfangreicher User-Pattern-Speicher mit 1.088 Plätzen zur Verfügung.

Der Korg Krome auf YouTube

Zunächst ein Demovideo zum Korg Krome EX, in dem auch die neuen Piano-Sounds hörbar sind:

Und hier zum Vergleich ein Demo der ursprünglichen Version: