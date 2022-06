Test: Roland JX-08 Synthesizer, JX-8P im Boutique-Format

Roland JX-08, der JX-8P im Boutique-Formfaktor

Wie aus dem Roland JX-8P der JX-08 wurde

Rolands Boutique-Serie hat in der ersten Auflage gemischte Reaktionen hervorgerufen. Die digitalen Rekreationen legendärer Roland Klassiker wurden auf einen einheitlichen Formfaktor verkleinert, die Bedienelemente und Optik weitestgehend übernommen, aber deutlich, haptisch kritisch, verkleinert. Fader-Wege von wenigen Zentimetern, Potis, die für Grobmotoriker herausfordernd waren. Im Inneren werkte stets eine einheitliche Hardware-Plattform. Bei der ersten Boutique-Serie wurde nach Angaben Rolands aufwändig das Schaltungsverhalten der Originale modelliert, weshalb die Prozessorleistung der Hardware beim JP-08 , also der Nachbildung des Jupiter-8, nur für vier Stimmen reichte.

Roland ist den Weg der Digitalisierung seiner analogen Klassiker konsequent weitergegangen. Im Gegensatz zu anderen Herstellern hat Roland das Revival der Analogtechnik samt der Begehrlichkeiten des Marktes ignoriert. Zen-Core wurde als neue Trademark eingeführt. Die Annäherung und nicht die komplexe digitale Simulation der analogen Klangerzeugung der Originale wurde als neuer Standard beworben, all das wurde plattformübergreifend verfügbar gemacht.

Die Klänge waren sowohl in Zenology-kompatibler Hardware wie Jupiter X oder Jupiter Xm abrufbar, konnten aber auch mittels der Roland Cloud Software mit dem Zenology Plug-in in der DAW auf PC oder Mac abgerufen werden.

JD-800 und JX-8P wurden von Roland auch als JD-08 und JX-08 im Boutique-Formfaktor präsentiert, wobei wir uns in diesem Test dem JD-08, also der digitalen Neuauflage des JX-8P widmen.

Die Feature-Liste des JX-08 Synthesizers

Der JX-08 enthält neben den 32 originalen Patches des JX-8P 111 neue Presets und neben einer digitalen Rekreation des im JD-XP verbauten analogen Chorus 17 weitere Effekte wie z. B. Juno-106 Chorus, CE-01 Chorus, SDD-320 Reverb, Lo-Fi Compressor, Super Filter, Pitch Shifter und vieles mehr. Die Bedienoberfläche enthält alle Funktionen des PG-800 Programmers. Gegenüber den 6 Stimmen des Originals kann der Prozessor des JP-08 bis zu 20 Stimmen errechnen, was zweifache Mulititimbralität aber auch Dual- oder Split-Mode möglich macht. Weiterhin ist ein polyphoner Sequencer mit zwei Parts inklusive Motion-Sequencing und ein Arpeggiator enthalten.

Die Stromversorgung erfolgt entweder über ein nicht mitgeliefertes Netzteil mit USB-C Stecker oder über mitgelieferte Batterien. Über die USB-C Buchse kann der JX-08 mit dem Computer verbunden und als Audio/MIDI-Interface betrieben werden.

Eine Zeitreise zum originalen Roland JX-8P

Der JX-8P wurde von Roland 1985 auf den Markt gebracht und war Rolands letzter vollständig analoger Synthesizer. Der DX7 von Yamaha hatte 1983 eine Zeitenwende eingeleitet. Analoge Schlachtschiffe wie der Jupiter-8 waren preislich nicht mehr konkurrenzfähig. Die FM-Synthese war neu und frisch und das Maß der Dinge. Der JX-8P war eine Reaktion von Roland auf die Marktentwicklung. Die Oszillatoren waren analoger Natur, aber digital kontrolliert. Das erhöhte die Stimmstabilität und ermöglichte sparsameres Schaltungsdesign. Die 8 im Namen war dem Jupiter-8 geschuldet, der JX-8P war aber nur 6-stimmig polyphon. Die Folientasten des JX-8P waren bestenfalls ein Designzitat des Yamaha DX7. Immerhin gab es gegen Aufpreis die Möglichkeit, mittels des optionalen Programmers PG-800 den JX-8P über Fader zu programmieren und Klangverformungen in Echtzeit zu ermöglichen, also zu performen, was der DX7 in dieser Form nicht ermöglichte. Diese Philosophie hat Roland auch bei folgenden Produkten dieser Zeit wie zum Beispiel dem D-50 weiter verfolgt. Man könnte das aus heutiger Sicht aber auch als Fehlentwicklung betrachten. So wurde beim JD-800, der gerade ebenfalls im Boutique-Format wieder erschienen ist, der Programmer wieder mit dem Synthesizer zusammengeführt und die Bedienbarkeit über Fader wieder als Feature hervorgehoben.

In jedem Fall hat der JX-8P seinen Platz in der Geschichte der Synthesizer fix, ist er doch auf zahllosen Produktionen der 80er prominent vertreten. Einen umfangreichen Bericht über den JX-8P findet ihr hier:

Blue Box: Roland JX-8P Analogsynthesizer – AMAZONA.de

Nun aber zurück in das Jahr 2022 und zur Neuauflage im Boutique-Format:

Der erste Eindruck zum JX-08

Der JX-08 kommt in der bereits vertrauten stylischen und stabilen Boutique-Verpackung aus Karton. Die Verarbeitung ist wertig, die Frontplatte bestgeht aus Metall, das restliche Gehäuse aus stabilem Kunststoff. Potentiometer, Fader und Taster entsprechen der Qualität der bisherigen Boutique-Serie und sind entsprechend skaliert. Optisch erinnert der JX-08 eher an den PG-800 Programmer des JX-8P oder an einen SH-101 und weniger an den JX-8P, aber wer hätte sich über die Folientaster des Originals gefreut?

Auch sind nicht alle Fader des PG-800 Programmers eins zu eins übernommen worden, das ist der Miniaturisierung der Boutique-Serie und somit dem stark reduzierten Platzangebot geschuldet. Die volle Funktionalität wurde aber durch Mehrfachbelegung der Fader umgesetzt.

Auf der Rückseite befindet sich ein Netzschalter, eine USB-C-Buchse, ein Kopfhörerausgang, Stereo Out und Mix in (alle drei als Stereo-Miniklinke) und MIDI In und Out – diese aber erfreulicherweise im Standard-DIN-Format.

Digital kontrollierte Oszillatoren – DCOs

Roland hat die digital kontrollierten analogen Oszillatoren des JX-8P dem Original entsprechend modelliert. Schwingungsformen, Oktavlagen, Finetuning von Oszillator 2, Crossmodulations-Möglichkeiten und Hüllkurvenverhalten sind entsprechend umgesetzt. Die wählbaren Schwingungsformen sind Sägezahn, Puls, Rechteck und Rauschen. Eine Sinusschwingung des Oszillators sucht man hier nach wie vor vergeblich. Rolands konsequenter Ansatz ist aber hier, den Grundklangcharakter samt den vermeintlichen Defiziten identisch nachzubauen.

Filter – HPF und LPF

Auch die beiden analogen Filter des JX-8P wurden überzeugend nachgebildet. Wie beim Original ist das Highpass-Filter in drei Stufen regelbar. Beim originalen PG-800 Programmer war der Regelweg des Highpass-Filter-Faders kürzer gehalten, das wurde beim JD-08 trotz des knappen Platzangebotes der Bedienoberfläche nicht übernommen.

LFO – leider konsequent modelliert

Wie beim Original steht nur ein LFO mit Sinus, Rechteck und Random zur Verfügung, statt der Fader beim Original-Programmer wird beim JX-08 mit Potentiometern geschraubt.

In der Mixer-Sektion werden DCO 1 und DCO 2 gemischt und die Lautstärke von DCO2 kann wahlweise von Hüllkurve 1 oder zwei moduliert werden.

Auch die zwei ADSR-Hüllkurven des JX-8P sind an Bord, allerdings sind die 4 Fader für Attack, Decay, Sustain und Release nur einmal am Bedienpanel des JX-08 abgebildet, zwischen den beiden Hüllkurven wird per Taster geschaltet.

Effekte, ein echtes Upgrade

Auf der Bedienoberfläche des JX-08 befinden sich nur 2 Taster für Chorus 1 und 2 und für Reverb, das alleine wäre schon eine Verbesserung gegenüber den 2 Chorusvarianten des JX-8P. Drückt man beide Chorus-Taster zugleich, kann man weitere Effekte abrufen. Insgesamt sind 17 Effektalgorithmen abrufbar, darunter gelungene digitale Emulationen des Juno-106 und CE-1 Chorus, diverse Delays, Drive und Sättigungseffekte, Bitcrusher, Phaser und Pitch-Shifter. Von klassisch vintage bis modern lässt sich der Sound damit gestalten und das in sehr guter Qualität. Über langen Druck auf den Reverb-Taster lässt sich auch dieser Effekt anpassen, nicht ganz so umfangreich wie die Modulationseffekte, aber immerhin gibt es 5 Progamme von Raum über Halle zu Plate.

Arpeggiator, Step-Sequencer und Note-Mode

Die rechts positionierten farbigen Buttons, die Arpeggiator, Sequencer und Note-Mode schalten, sind die augenscheinlichsten Design-Zitate des Vorbildes JX-8P, sind sie doch in denselben Farben wie beim Original gehalten.

Ein Arpeggiator und ein Sequencer als Zugabe sind heutzutage Standard. Der Sequencer des JX-08 ist dabei durchaus gelungen. Besser gesagt: die Sequencer. Zwei Step-Sequencer mit bis zu 64 Steps im Dual-Mode und auch unterschiedliche Pattern-Längen sind möglich. Erfreulich ist zudem, dass auch Parameterveränderungen in den Sequenzen aufgezeichnet werden können und zwar als Overdubs theoretisch unbegrenzt. Insgesamt können 2 Bänke zu 64 Patterns abgespeichert werden. In den Patterns werden auch die gewählten Patches mit abgespeichert. Auf diese Weise können zumindest Klangkombinationen mit abgespeichert werden, einen andere Möglichkeit Performances abzuspeichern – einen Perfomance-Mode gibt es leider nicht.

Im Note-Mode kann man die ersten 13 Taster rechts des Displays als Keyboard mit einer Oktave Umfang verwenden.

Das Display selbst ist leider nur eine vierstellige 7-Segment-Anzeige. Ein OLED-Display im Blaugrün des Originals hätte ich da eigentlich erwartet. So ist man auf die 4-stellige 7-Segment-Anzeige des JX-08 angewiesen, ein Rückfall in längst überwundene 80er Bedienkonzepte.

Klang, Performance und Bedienung

Zusammengefasst ist der kleine JX-08 im Gegensatz zu seiner Erscheinung ganz schön groß. Am Boutique-Formfaktor haben sich schon viele Rezensienten abgearbeitet, ich möchte aber trotzdem kurz meinen persönlichen Senf dazu abliefern. Ich bin kein Freund des Boutique-Formfaktors. Die Fader-Wege sind zu kurz. Natürlich kann man das über MIDI umgehen. Auch finde ich Mini-Klinkenausgänge in einer professionellen Studioumgebung und auf der Bühne fehl am Platz, ganz abgesehen von einem Netzteil mit USB-Anschluss. Dabei ist das, was aus den Mini-Klinkenbuchsen an Audioqualität herauskommt, sehr anständig. Der JX-8P ist seit dem 3er Update auch im wesentlich teureren Jupiter X und im Jupiter Xm als JX-08 Modell an Bord. Klanglich wäre mir da kein wesentlicher Qualitätsunterschied zum Boutique-Modell aufgefallen. Die analogen Audio-Schnittstellen sind bei Jupiter X und Xm aber eben bühnentauglich und professionell. Das wiederum lässt sich Roland teuer bezahlen. Erfreulich hingegen sind die MIDI-Ein und Ausgänge beim JX-08 Boutique in vollem DIN Format.

Klanglich macht der JX-08 viel Freude. Die Emulation des 80er Sounds ist überzeugend, dank Dual-Modus samt zwei Step-Sequencern mit Parameter-Recording und den überzeugenden Effekten ist die musikalische Bandbreite deutlich größer als beim Original.

Im Gegensatz zum JD-800 ist der JX-8P derzeit noch nicht in der Roland Cloud und somit in der DAW verfügbar. Das ist aber wohl nur eine Frage der Zeit.

Abschließend noch ein Hinweis zu den Klangbeispielen: Alle wurden unter Verwendung des K-25m Keyboards live eingespielt. Ich bin zwar kein Fan von Keyboards mit verkleinerten Tasten, aber das K-25 lässt sich aus meiner Sicht im Rahmen der Möglichkeiten ordentlich spielen.

Der JX-08 on YouTube

Und hier noch ein schöner Klangvergleich zwischen Roland JX-08 und JX-8P