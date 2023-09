FL Studio 21.2, DAW-Update mit FL Cloud

FL Cloud & Stem Separation

Die Digital Audio Workstation FL Studio hat in den letzten Jahren vor allem bei Hip Hop & Rap Produzenten enorm an Bedeutung gewonnen. Nun gibt es eine neue Beta-Version zur DAW, diese trägt die Versionsnummer 21.2. Neu mit an Bord ist FL Cloud sowie weitere sehr interessante Features.

FL Studio 21.2 – FL Cloud

Die Einbindung von Samples, Sounds und Loops in Arrangements ist nichts Neues. Im Hinblick auf die diversen Anbieter wie Splice oder Loopcloud wird die direkte Anbindung ans Web aber natürlich wichtiger, so dass FL Studio nun ebenfalls eine solche Funktion bietet. Diese hört auf den Namen FL Cloud und ist während der Beta-Phase kostenlos nutzbar. Später wird FL Studio hierfür jedoch eine Gebühr verlangen. Laut einem offiziellen Forumseintrag von Image Line wird es sowohl die Möglichkeit geben ein Abonnement mit monatlicher Gebühr abzuschließen als auch Einzelkäufe für Sounds/Samples oder komplette Librarys zu tätigen. Genaue Preise werden allerdings bisher nicht genannt. Dazu wird es auch eine kostenlose Library geben auf die alle User Zugriff haben. Ebenfalls erwähnt wird ein weiterer neuer Dienst: FL Cloud Mastering.

Image Line betont, dass dieser zusätzliche, kostenpflichtige FL Cloud Service nichts am grundsätzlichen Versprechen ändert, dass es lebenslange kostenlose Updates gibt.

Nach der Installation der neuen 21.2. Version findet ihr einen neuen Sounds-Tab über den ihr Zugriff auf Sounds, Samples und Loops und diese direkt über den Master-Channel vorhören, transponieren und an ein bestehendes Tempo anpassen könnt. So wisst ihr direkt, ob der gewählte Sound zu eurem aktuellen Track passt. Über diverse Filter lässt sich das Angebot sortieren und auf bestimmte Genre, Tempi, Instrumenten etc. beschränken.

Im folgenden Video seht ihr die FL Cloud im Überblick:

FL Studio 21.2 – Stem Separation

Ein weiteres neues Feature von FL Studio 21.2 ist Stem Separation. Bisher benötigt man hierfür eine externe Software, jedoch war es wohl nur eine Frage der Zeit, bis auch die DAW-Hersteller solch ein Feature in ihre eigene Software einbauen, super.

Die Beta-Version von FL Studio 21.2 könnt ihr euch ab sofort über die Website des Herstellers herunterladen. Wie immer bei Beta-Versionen gilt auch hier: Änderungen sind weiterhin möglich und bis zur offiziellen Vorstellung handelt es sich um eine Vorab-Version der Software.