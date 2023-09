AVID Pro Tools Sketch, Clip-basiertes DAW-Tool

Clip-basiertes Tool und News zu Lizenzen

Avid kündigte heute Pro Tools Sketch an, ein neues nicht-lineares, Clip-basiertes Tool innerhalb der Pro Tools-Software, das auch als kostenlose iPad-App verfügbar ist. Mit Pro Tools Sketch können Musiker schnell neue Ideen festhalten, frei mit Konzepten und Songs experimentieren und sich von einer umfangreichen Bibliothek kostenloser Loops, virtueller Instrumente und Effekte inspirieren lassen. Diese neue Ergänzung des Pro Tools-Workflows ist laut Avid seit Jahren in Planung.

AVID Pro Tools Sketch

Mit Pro Tools Sketch geht Avid laut eigenen Aussagen auf die wachsenden Bedürfnisse moderner Kreativer ein, unabhängig von ihrem bevorzugten Musikproduktionsstil. Während die Pro Tools Sketch iPad-App für jedermann kostenlos im Apple App Store erhältlich ist, steht das Pro Tools 2023.9-Update ab sofort allen Pro Tools-Kunden mit aktiver Subskription oder unbefristeter Lizenz mit einem aktuellen Software Updates + Support Plan sowie allen Nutzern der kostenlosen Pro Tools Intro-Anwendung zur Verfügung.

Pro Tools Sketch ist eine Erweiterung des Pro Tools-Workflows für die Musikproduktion und ergänzt das bewährte Pro Tools-Toolset. Anwender können nun mit Clip-basierten Skizzen beginnen, in denen Loops, MIDI und Aufnahmen frei organisiert und abgespielt werden können und diese dann exportieren, um sie mit Freunden zu teilen. Skizzen können auch in die Pro Tools-Timeline verschoben werden, um mit den Editing- und Mixing-Tools weiter zu produzieren. Und da Skizzen beliebig zwischen Computer und iPad hin- und hergeschoben werden können, kann der Anwender seine Ideen überall dort festhalten und abspielen, wo ihm die Inspiration kommt.

Pro Tools Sketch verfügt über 16 Spuren und praktisch unbegrenzte Szenen und enthält mehr als 1 GB Loops und eine Vielzahl von integrierten Effekten für jede Art von Musikgenre. Benutzer können Audio- und MIDI-Loops schnell im Browser vorhören und sie in den Launcher ziehen, wo sie abgespielt, verschoben und optimiert werden können. Audio und MIDI können zusammen mit den Loops aufgenommen und bearbeitet und dann schnell in linearen Songarrangements organisiert werden.

AVID Pro Tools 2023.9 DAW-Update

Das Software-Update Pro Tools 2023.9 führt außerdem die Funktion „Export Selected Range“ ein, mit der Pro Tools Studio- und Ultimate-Kunden ausgewählte Teile der Timeline als neue Session exportieren können. Diese Funktion ist ideal, um große Post-Sessions aufzuteilen, eine Live-Aufnahme in eine Session pro Song aufzuteilen und wichtige Elemente der Session in mundgerechten Stücken zu speichern. Die neue Version bietet außerdem die Möglichkeit, Plug-in-Slots per Drag-and-Drop neu zu ordnen, um den Anwendern mehr Flexibilität beim Experimentieren und Ändern der Bearbeitungsreihenfolge zu geben, und vieles mehr.

Verfügbarkeit

Die Pro Tools Sketch iPad-App steht ab sofort kostenlos im Apple App Store zum Download bereit. Pro Tools 2023.9 ist ab sofort für alle Pro Tools-Kunden mit einer aktiven Subskriptions- oder Dauerlizenz und einem aktuellen Software Updates + Support Plan sowie für alle Nutzer der kostenlosen Pro Tools Intro-Anwendung verfügbar.

Neue Pro Tools-Abonnements (Artist, Studio und Ultimate) können über den Avid Webstore oder über einen Händler erworben werden. Pro Tools Intro kann kostenlos unter Avid.com/pro-tools-intro heruntergeladen werden.

Avid hat außerdem bekanntgegeben, dass es die Option zum Kauf einer unbefristeten Pro Tools-Lizenz anbietet, nachdem es eindeutige Rückmeldungen von Nuzern erhalten hat. Die neuen unbefristeten Pro Tools-Lizenzen werden ausschließlich von Avid-Händlern verkauft.