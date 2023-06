Bitwig Studio Essentials & Producer, Digital Audio Workstation

Jetzt auch als Essentials/Producer DAW erhältlich

Bitwig hat heute die finale Verfügbarkeit seiner fünften Version von Bitwig Studio bekanntgegeben. Nach einer mehrmonatigen Beta-Phase geht Bitwig Studio 5 entsprechend in den normalen Verkauf. Unseren Test zu Bitwig Studio 5 findet ihr hier.

Neben der allumfassenden Studio-Version bietet Bitwig nun neuerdings zwei abgespeckte Varianten seiner DAW an. Diese hören auf den Namen Bitwig Studio Essentials und Bitwig Studio Producer. Vor allem für Einsteiger scheinen diese Versionen sehr interessant, denn sie bieten zwar nicht alle Features der großen DAW, dafür sind sie mit 99,- bzw. 199,- Euro auch deutlich günstiger. Die wichtigsten Funktionen haben wir euch im Folgenden zusammengestellt.

Bitwig Studio Essentials

Die kleinste der ab sofort drei Versionen umfassenden Bitwig Studio Reihe ist die Essentials-Version. Diese umfasst 40 Instrumente, Audio & Note FX, darunter die Devices Polymer, Sampler, Delay+ und Arpeggiator. Hinsichtlich der Modulationsmöglichkeiten bietet Bitwig Studio Essentials eine Art Starter Paket mit 10 Modulatoren.

Ebenfalls enthalten ist eine Basis-Version an Loops, Sounds und Presets. Für 99,- Euro ist die Essentials Version regulär erhältlich. Aktuell gilt der Einführungspreis von 79,- Euro (bis 31.07.23).

Bitwig Studio Producer

Deutlich umfangreicher hat Bitwig die Producer-Version seiner Digital Audio Workstation ausgestattet. 92 Instrumente, Audio & Note FX, darunter alle Devices der Essentials Version plus zusätzlich Polysynth, Delay-4 and Humanize sind an Bord. Gibt es in der Essentials Version nur 10 Modulatoren, sind es in der Producer Version 18 Modulatoren.

Eine Library mit Loops, Sounds und Presets ist auch hier mit dabei. Insgesamt 22 (statt 16 wie bei Essentials) der 43 Sounds Pack hat Bitwig hier hinzu gepackt. Der reguläre Preis von Bitwig Studio Producer beläuft sich auf 199,- Euro. Der Einführungspreis liegt bei 149,- Euro (bis 31.07.23).

Bitwig Studio

Als kurzer Vergleich zu den beiden o.g. Varianten: Die Vollversion von Bitwig Studio bietet 154 Instrumente, Audio & Note FX und das komplette Repertoire mit 42 Modulatoren. Auch „The Grid“ ist exklusiv der Vollversion vorbehalten.

Eine genaue Feature-Liste sowie eine Vergleichsübersicht der drei Varianten findet ihr hier.

Alle drei Versionen von Bitwig Studio können unter macOS, Windows und Linux zum Einsatz kommen und sind ab sofort im Handel erhältlich.