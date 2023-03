Presonus Studio One 6.1, Digital Audio Workstation Update

Neue Remote App, Lyrics und Mastering Verbesserungen

In regelmäßigen Abständen erweitert Presonus seine Digital Audio Workstation Studio One – wobei das letzte Update das große mit der Versionsnummer 6 im Titel war. Einige Monate nach dem offiziellen Release von Studio One 6 folgt nun das erste Update für die DAW: Studio One 6.1 bringt ein paar kleinere, aber durchaus interessante neue Features mit sich.

Presonus Studio One 6.1

Im letzten großen DAW-Update führte Presonus in Studio One den „Global Lyrics Track“ ein. Unabhängig davon, ob man seinem Leadsheet einen Text hinzufügen möchte oder man Textstellen als Referenz für Audiomaterial nutzt, der Text Track lässt sich definitiv sinnvoll einsetzen. In Studio One 6.1 hat Presonus nun nachgelegt und erlaubt u. a. das schnelle mit einer Bewegung möglichen Ändern von Textbausteinen, die Erstellung alternativer Textstellen über das Scratch Pad oder den Import von Texten aus MIDI-Files.

Auch im Performance Mode lässt sich der Lyric Track nun nutzen, beispielsweise um einen selbst scrollenden Text während eines Songs auf dem Tablet oder dem Computerbildschirm anzuzeigen – ganz im Sinne eines Teleprompters. Dabei lässt sich die Orientierung und die Größe des Texts individuell festlegen und direkt aus der Show Page heraus können Änderungen am Text vorgenommen werden.

Im Mastering Bereich bietet Studio One 6.1 nun die Möglichkeit Projekt Templates anzulegen. Die Lieblings-Effektkette inklusive externer Hardware Prozessoren ist ab sofort also auf Mausklick verfügbar. Auch vordefinierte Album Metadaten können gespeichert werden.

Darüber hinaus lässt sich eine gewünschte Lautstärke für ein komplettes Album festlegen. Der neue „Album Mode“ analysiert dabei zunächst die Lautstärke eines Tracks, um danach auch alle anderen Tracks des Albums in ähnlicher Weise an die gewünschte Loudness-Vorgabe anzupassen. So lassen sich zu große Lautstärkeunterschiede innerhalb eines Albums vermeiden.

Die neue Version 1.7 der Software Studio One Remote ist nun zum aktuellen Studio One kompatibel. Die kostenlose App ist für iOS, Android und Windows erhältlich und erlaubt die Fernsteuerung vieler DAW-Funktionen von Smartphone, PC und Tablet aus. Ab Version 1.7 lässt sich das Tablet auch als Anzeigegerät für Texte nutzen.

Weitere Verbesserungen betreffen:

Live Collaboration Mitteilungen (im User Panel wird nun jeder neuer Uploaded, neue Songs und neue Versionen davon sowie Workspace Einladungen angezeigt)

Video: Im Videofenster kann optional nun der Timecode angezeigt werden

Video: Videodateien können über die Drop Zone importiert werden, einzeln oder mehrere Clips gleichzeitig

Farben: Egal ob Channel, Track oder Events, ab sofort lässt sich die Farbe des Objekts nach den eigenen Vorstellungen anpassen

Das Studio One Update 6.1 ist ab sofort kostenlos für alle registrierten User erhältlich.