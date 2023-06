Magix Samplitude Pro X8, Digital Audio Workstation Update

AudioWarp, Comping, MIDI & Multi-Export

Es ist noch gar nicht allzu lange her, dass wir über das letzte Update von Samplitude Pro X berichtet haben. Doch Magix scheint konzentriert daran zu arbeiten, in regelmäßigen Abständen neue Features in die Software zu implementieren. Entsprechend wurde heute Version X8 der Software vorgestellt.

Magix Samplitude Pro X8

Als erstes Highlight bietet Samplitude Pro X8 ein überarbeitetes Comping. Wer auf einer Spur mit verschiedenen Takes einer Aufnahme arbeitet, kann diese nun einfacher und intuitiver auswählen, bessere Abschnitte selektieren und diese bearbeiten. Auch Gruppierungen von gleichzeitig aufgenommenen Takes sind möglich und es gibt die Möglichkeit, bereits während der Aufnahme an Takes zu arbeiten. Auch gibt es nun einen Object Editor, mit dem Clip-basierte Arbeiten vorgenommen werden können.

Die zweite Neuerung betrifft das Time-Stretching, denn Samplitude Pro X8 bietet mit zPlane élastiquePro V3 hierfür nun ein tolles Tool. Geschwindigkeits- und Tonhöhenänderungen gehen mit AudioWarp schnell von der Hand. Im folgenden Video könnt ihr euch einen Eindruck davon machen:

Dank des neuen MultiCodec-Exports könnt ihr verschiedene Zielformate ab sofort gleichzeitig exportieren. In der Praxis kann das allerhand Zeit einsparen. Häufig genutzte Formate lassen sich innerhalb von Presets speichern.

Weitere Verbesserungen sind eine neue Marker-Spur, mit der Projekte effizienter organisiert werden können. Eine mehrzeilige Darstellung erlaubt es, die wichtigsten Projekt-Informationen stets im Blick zu behalten, dazu können Marker eingefärbt, gemeinsam bearbeitet oder verschoben werden.

Und auch an der MIDI-Darstellung haben die Magix Entwickler gearbeitet. Diese wurde mit Ziel einer besseren Übersichtlichkeit neu gestaltet, so dass Notenblöcke markanter und farblich neu markiert werden können. Hier ein paar Eindrücke dazu:

Magix Samplitude Pro X8 ist in den zwei Varianten Standard und Suite erhältlich. Exklusiv in der Pro X8 Suite sind Steinberg SpectraLayers Pro 9 plus kostenlosem Update auf Version 10, SOUND FORGE Pro 16, iZotope RX 10 Elements, colorFX & coreFX Suite, Convology XT Complete und 47 virtuelle Instrumente sowie eine 70 GB große Sound Library enthalten.

Samplitude Pro X8 kostet 389,- Euro, die Suite-Version 579,- Euro. Alternativ könnt ihr die Software auch mieten (14,99 Euro/Monat für Pro X8, 19,99 Euro/Monat für Pro X8 Suite). Kostenlose Demoversionen der Software bietet Magix auf seiner Website an.

Als Systemvoraussetzungen gibt Magix Windows 10/11 an. Für macOS oder Linux ist die Software nicht erhältlich.