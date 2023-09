Antelope Audio Synergy Core Native, Plug-ins für die DAW

Jetzt auch nativ nutzbar!

Wie früher bei Universal Audio musste man zur Nutzung der Antelope Audio Plug-ins stets ein Hardware-Interfaces des Herstellers besitzen. Dieses wurde als eine Art Dongle genutzt ohne den die Plug-ins nicht funktionierten. Im vergangenen Jahr hob Universal Audio diesen Zwang mit dem neu geschaffenen Spark-System auf, seitdem lassen sich die UAD Plug-ins auch nativ auf Mac und PC nutzen. Auch Antelope Audio hebt den Zwang zum Interface ab sofort auf.

Antelope Audio Synergy Core Native

Unter dem Namen Antelope Audio Synergy Core Native bietet Antelope Audio seinen vielfältigen Plug-ins ab sofort in Form eines Abonnements an. Alle sind nativ und entsprechend der Plug-in Formate VST3, AU und AAX in allen marktüblichen DAWs nutzbar.

Mit 38 Plug-ins geht der Abonnement-Dienst ab sofort an den Start. Eine Mitgliedschaft kostet 14,95 US-Dollar pro Monat oder 149,- US-Dollar pro Jahr. Laut Hersteller soll die Liste der Plug-ins regelmäßig erweitert werden.

Zu den 38 Plug-ins gehören allerhand Nachbildungen bekannter Recording-Klassiker, so u. a. diverse 1073 Preamps, UREI-Kompressor und Limiter oder Pultec EQs. Aber auch Vibrato-, Tremolo- oder Hall-Effektgeräte gehören zur Ausstattung des Antelope Audio Plug-in Abonnements.

Die Lizenzierung erfolgt über iLok, wobei ihr entweder die Cloud-Variante oder einen iLok-USB-Dongle nutzen könnt.

Über die Antelope Audio Website könnt ihr eine 14-tägige Demo starten, so dass ihr alle Plug-ins zunächst ausprobieren könnt. Dazu gibt es bis zum 31.10.2023 beim Kauf eines Antelope Audio Interfaces die Software-Produkte Bitwig Studio 5 Producer, 93 Synergy Core Real-Time FX sowie 1 Jahr Synergy Core Native Membership kostenlos obendrauf.