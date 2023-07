Asparion D700, neuer DAW-Controller mit Erweiterungspotenzial

Controller mit Erwieterungspotenzial

Denkt man über den Kauf eines DAW-Controllers nach, so kommen den meisten vermutlich die Hersteller Mackie, AVID, Icon, Presonus (die gerade erst ihr DAW-Update 6.2 vorgestellt haben) und seit einiger Zeit auch Solid State Logic (hier unser Test zum letzten DAW-Controller: SSL UF1) in den Kopf. Mit Asparion gibt es seit einiger Zeit dazu einen weiteren Hersteller, dessen Erstlingswerk D400 wir vor einigen Jahren bereits im Test hatten. Nun folgt mit dem D700 ein neuer Controller.

Asparion D700 DAW-Controller

Der neue Asparion D700 DAW-Controller bietet eine universell einsetzbare Bedienoberfläche mit bis zu 64 motorisierten Fadern, unzähligen LED-Tastern und RGB-Drehencodern. Über eine Vielzahl an Verbindungsmöglichkeiten wie MIDI, OSC und MQTT lässt sich damit allerhand steuern: vom DAW-Programm über die Licht-Software bis hin zum Musikplayer und Smart Home.

Mit einer Tiefe/Breite von lediglich 265 mm und einer Höhe von 36 mm findet der D700 sicherlich auf jedem Schreibtisch seinen Platz. Das Aluminiumgehäuse mit eloxierter, laserbedruckter Oberfläche macht einen edlen Eindruck.

D700FT

Der D700FT bildet die Basis des DAW-Controllers. Neben den Grundfunktionen wie „Play“, „Stop“ und „Record“ dient ein RGB-Drehencoder zur Regelung der Master-Lautstärke. Über die Tasten Pan, EQ, Send und FX lassen sich den Drehencodern verschiedenste Funktionen zuweisen. Durch die Anschlüsse für jeweils ein Sustain- und Expression-Pedal ist sogar für die Beschäftigung der Füße gesorgt. Am D700FT lassen sich bis zu 7 Extensions anschließen, womit man bis zu 64 Fader gleichzeitig erhalten kann.

D700F

Die Kombination aus 8 präzisen, motorisierten Fadern mit je 4 LED-Tastern und einem RGB-Drehencoder mit LED-Ring ermöglicht die volle Kontrolle über Audiospuren. Die berührungsempfindliche metallisierte Oberfläche der Fader soll Automation damit zum Kinderspiel machen. Asparion hebt die Genauigkeit von bis zu 4.000 Stufen pro Fader sowie die geringe Lautstärke bei der Bewegung der motorisierten Fader hervor.

D700S

Um bei allen Lichtverhältnissen den Überblick über alle Spuren zu behalten, kann der D700 um ein OLED-Display erweitert werden. Die organischen Leuchtdioden sollen eine hohe Ablesbarkeit aus jedem Winkel, bei Dunkelheit sowie bei Sonnenlicht, ermöglichen. Die Auflösung von 1024×64 Pixel kombiniert mit einer hohen Aktualisierungsgeschwindigkeit soll professionelles Arbeiten erleichtern. Neben 3 Zeilen Text mit bis zu 12 Zeichen bietet das Display eine Metering-Anzeige inklusive Clipping und eine Anzeige der Audiospurnummer.

Asparion Configurator Software

Über die umfangreiche Software „Asparion Configurator“ lässt sich der D700 konfigurieren und so an persönliche Bedürfnissen anpassen.

Verbindungsmöglichkeiten

Per USB-C verbunden lassen sich MIDI-Nachrichten an sämtliche Geräte übertragen – vom Computer übers Tablet bis hin zum Smartphone. Neben dem universellen MIDI-CC-Modus ist der D700 auch zum Mackie- und HUI-Protokoll kompatibel. Damit lässt sich neben den vordefinierten Programmen (Cubase, Nuendo, Audition, Premiere Pro, Digital Performer, Live, Samplitude, Music Studio, Sequoia, Logic, Studio One, Tracktion, Waveform, Pro Tools, Reason, Reaper, Vegas, ACID Pro, Sonar, Cakewalk, FL Studio, Bitwig, Mixbus 32C, LV1, DMX Joker, MADRIX, Daslight) auch eine Vielzahl anderer Software bedienen.

Asparion Connector

Damit der D700 so universell wie möglich einsetzbar ist, hat Asparion den Connector entwickelt. Dieser vervielfacht die Verbindungsmöglichkeiten des D700. Die Software ermöglicht eine Verbindung über z.B. OSC (Open Sound Control) oder MQTT. Damit lässt sich nicht nur verschiedenste Software steuern, sondern gleichzeitig auch ein Smart Home. Verbunden mit dem automatischen Preset-Wechsel steuert der D700 entsprechend nicht nur die DAW, sondern solange keine DAW aktiv ist, lässt sich z.B. auch die Betriebssystemlautstärke ändern oder Spotify kontrollieren und die Zimmerbeleuchtung dimmen. Weitere Verbindungsmöglichkeiten sollen laut Hersteller folgen.

Der neue Asparion D700 wird ab Ende des dritten Quartals 2023 erhältlich sein. Das Bundle bestehend aus D700FT, D700F und zwei D700S soll 2.599,- Euro (UVP) kosten. Einzeln wird es die Module für 1.299,- Euro (D700FT), 1.149,- Euro (D700F) und 169,- Euro (D700S) zu kaufen geben. So bald der Controller erhältlich ist, werden wir ihn euch im Rahmen eines Tests vorstellen.