Zeitmaschine: AMS dmx15-80S, Delay und Pitch-Shifter (1978)

Legendäre Pitch-Shifting Diva

Wenn man Studioprofis nach dem begehrtesten Delay/Pitch-Shifter fragt, stehen die Chancen gut, dass sie das AMS dmx 15-80S als erste Wahl und noch vor anderen Studiostandards wie dem TC 2290, Lexicon PCM 42 oder PrimeTime, Eventide H3000 oder auch Exoten wie dem Publison DHM 89 B2 nennen.

ANZEIGE

Eine sehr lange Liste an Hits seit Ende der 70er-Jahre bis heute und viele Hollywood-Blockbuster klängen ohne dieses besondere Gerät weniger spektakulär.

Legendär ist aber leider auch die anfällige und komplexe Konstruktion. Dieser Artikel war eine sehr schwere Geburt, da das Testgerät erst nach 3 Jahren und mehreren Reparaturen, u. a. durch einen Experten in Frankreich, wieder fehlerfrei zur Anfertigung von Klangbeispielen zur Verfügung stand.

Geschichte und Technik AMS dmx15-80S

Im Jahr 1978 war das AMS dmx 15-80 (die Mono-Variante ohne „s“) das erste mikroprozessorgesteuerte digitale Studio-Delay. Es verfügte dank Gain-Ranging bei Verwendung von 12 Bit Wandlerchips über 15 Bit Dynamikumfang, d. h. ca. 90 dB, und bot damit hinsichtlich Signalqualität bessere Messwerte als die damals in Studios verwendeten Bandmaschinen und analogen Echogeräte.

Im Kern ist das Gerät ein Computer klassischer Bauart. In seinem Inneren befindet sich ein Sammelsurium aus eher lose in Federn eingespannten Steckkarten auf einem Motherboard, flankiert von einem Netz aus an diesen Karten befestigten Flachbandkabeln, die zusammengehalten von Boden und Deckel des Geräts eine kompakte Masse aus Vintage-Elektronik bilden. Das Testgerät entstammt zwar bereits der zweiten, stabileren Gehäusebaureihe – erkennbar am braunen Gehäuse – dennoch biegen sich die dünnen Bleche unter dem Zug des Gewichts des vollgepackten Geräts etwas durch.

Die Konstruktionsphilosophie folgt dem pragmatischen britischen Ansatz, was sich unter anderem dadurch äußert, dass das Effektgerät über die gesamte Produktionsdauer von 1978 bis 1985 „work-in-progress“ war. Allein der im Internet verfügbare Teil der technischen Dokumentation besteht aus einer kaum zu durchdringenden Vielzahl an Varianten, Modifikationen, Überarbeitungen, Erweiterungen und Berichtigungen. Jedes fertig gebaute dmx ist im Grunde genommen ein Unikat.

Die verwendeten Bauteile sind über jeden Zweifel erhaben und waren im Erscheinungsjahr „state-of-the-art“. So z. B. Cermet-Potentiometer für alle Drehregler und im Signalpfad die damals besten erhältlichen Dual-Audio-OpAmps vom Typ 5532.

Trotz der vielen Technik ist der eigentliche Funktionsumfang wie eingangs erwähnt überschaubar, wurde aber dank der Steckkartenbauweise über die Produktionszeit nach und nach erweitert: Es kam die Stereoversion (dmx 15-80S), mehr und leistungsfähigere Speichersteckkarten und damit mehr Delay-Zeit, eine oder zwei Pitch-Shift-Karten für Harmonizer-Effekte sowie eine Deglitch-Karte, die Nulldurchgänge erkennt und dadurch smoothere Shifts erlaubt.

ANZEIGE

Diese Erweiterungen waren beim dmx 15-80S mehr oder weniger optional, bei der Auswahl eines Gebrauchtgerätes ist daher auf die unterschiedlichen Ausbaustufen im Hinblick auf Delay-Zeit (diese kann auch zwischen den Kanälen unterschiedlich sein), Pitch Shift-Karten (keine, eine oder zwei) und Deglitch-Karte zu achten.

Das Nachfolgegerät s-dmx ist übrigens mit einem vollausgebauten 15-80S funktionsgleich.

Komplexe Wartung und ein lauter Lüfter

Die komplexen und anfälligen Geräte sind notorisch schwer zu reparieren, weshalb sich weltweit nur noch eine kleine Handvoll Spezialisten daran wagt – und dann wird es meist teuer. Für die häufig durch Batteriesäure zerstörte CPU-Karte gibt es mittlerweile vollständige Nachbauten, allerdings war eine solche in meinem Gerät dann aus noch unbekannten Gründen bisher nicht ans Laufen zu bringen. Im Grunde genommen sollten bei jedem Gerät prophylaktisch nicht nur die Batterie, sondern mindestens diverse Kondensatoren, die Potis und die Flachkabel erneuert werden. Auch sehr hochwertige Bauteile halten nun mal nicht ewig und bei Profistudios waren die Geräte im harten Dauereinsatz.

Ach ja, die zwingend benötigte aktive Lüftung pustet neben Wärme auch einigen Lärm ins Studio, selbst nach dem Wechsel gegen ein neueres und leiseres Modell.

Warum bloß, fragt sich nun sicher der geneigte Leser, tut man sich so ein Gerät zu einem gar nicht niedrigen Preis heute überhaupt noch an? Schnell verkaufen, solange es noch funktioniert – oder?

Funktionen, Klang und Bedienung

Der Grund ist natürlich, dass es einfach sagenhaft gut klingt. Das AMS ist wie ein besonderes Gewürz, das jedes Gericht auf eine andere Stufe hebt und geradezu veredelt. Daher findet es sich selbst heute noch in den renommiertesten Studios der Welt.

Auf diese professionellen Anwender ist auch die labormäßige Bedienung des Gerätes zugeschnitten. Ganz links auf dem Frontpanel befinden sich Kippschalter, mit denen sich bei Bedarf die beiden Eingangs- und/oder Ausgangskanäle summieren lassen, d. h. es sind sowohl zwei völlig getrennte Mono-Delays als auch Mono-zu-Stereo sowie Monoausgangseffekte (bspw. Flanger-artiges) möglich. Die Einstellung der Delay-Zeit sowie des Pitch-Shifts erfolgt über die grauen „Nudge“-Taster oder die Zehnertastatur. Mit maximal zwei Tastendrücken erreicht man jede Funktion und die Echtzeitbearbeitung mit großen Tasten, hochwertigen Alumiumknöpfen und dem LED-Display ist intuitiv und schnell. Gerade beim Feedback ist der Drehregler die beste Wahl, wenn es z. B. darum geht, bei Dub-Techno die Rückwürfe auf der Grenze der Oszillation zu balancieren.

Das Delay

Die reine Delay-Funktionalität ist für ein High-End-Gerät beinahe lächerlich simpel, es gibt zwei Kanäle Verzögerung mit regelbarem Eingangspegel und Feedback („Regen“), dazu die Möglichkeit, das Delay-Signal über einen LFO mit einstellbarer Frequenz und Modulationstiefe zu bearbeiten. Beim Testgerät ist bei 1,6 Sekunden Delay pro Kanal Schluss, theoretisch möglich sind, unter Verwendung entsprechender Steckkarten, bis zu 13 Sekunden. Es gibt keine weiteren Taps wie beim Lexicon PrimeTime, keine Dynamik, Panning oder Filter wie beim TC 2290, keine Cross- und Pingpong-Delays, wie sie heute selbst Freeware-Plugins bieten.

Und dennoch, dieser Klang … Das Signal aus dem AMS ist auf eine Weise stabil und solide, geerdet gewissermaßen, die es perfekt im Mix verankert und diesem Mojo und räumliche Tiefe hinzufügt. Es soll einige Anwender geben, die komplette Mischungen, ganz ohne Delay, durch das 15-80S schicken, um sie mit dem speziellen Soundcharakter zu imprägnieren…

Das folgende Klangbeispiel demonstriert zunächst den Sound des Geräts ohne Delay oder Modulation:

Und etwas Delay, mit leicht unterschiedlicher Länge pro Kanal und etwas Modulation aus dem LFO sind ausreichend, um einem Synthesizerklang eine melancholische Tiefe zu verleihen:

Auch schön: Flöte aus dem Sampler mit viel Delay:

Der LFO beeinflusst zur Tonhöhenveränderung direkt die Taktung, wie auch bei einigen Vintage-Samplern. Man kann sich dies vorstellen wie bei einer Schallplatte oder einem Tonband, bei der schneller oder langsamer abgespielt wird. Für meine Ohren klingt dies deutlich angenehmer als algorithmische Transposition rein auf der digitalen Ebene, wie sie bspw. in einem Plug-in passiert.

Der Pitch-Shifter

Die Pitch-Shift-Funktion des dmx 15-80S erlaubt schließlich auch Effekte, die mit „Echo“ nichts mehr zu tun haben, und eher im Bereich „Chorus“ zu verorten sind. Für die damalige Zeit sehr transparent und auch für heutige Ohren noch äußerst musikalisch, lässt sich die Tonhöhe von minimal bis deutlich nach oben oder unten verschieben, bei Bedarf auch noch mit Verzögerung, Feedback oder LFO. Natürlich fand der Pitch-Shifter auch beim Sound-Design für Filme überall Verwendung, nicht nur für die Formantverschiebung zu ‚teuflischen‘ oder Chipmunk-Stimmen, sondern auch für heftige Kammfiltereffekte und abgefahrene „Weltraum-Treppen“-Klänge. Was das Gerät mit einem simplen Rimshot anstellen kann, zeigt das folgende Klangbeispiel (zuerst ohne, dann ab der Mitte schließlich mit Pitch-Shiftern).

Der von Brian Eno bekannte und berühmte „Shimmer“-Effekt basiert in seiner rudimentären Form auf einem im dmx eine Oktave hochtransponierten Signal (Pitch-Shifter auf maximaler Stellung 2.000), sowie Feedback und Delay, das anschließend ausschließlich in ein Hallgerät geroutet wird. Dieser kombinierte Effekt wird dann dem trockenen Signal beigemischt. Für das Klangbeispiel wurde der Flächenklang aus dem OB-8 entsprechend mit dem AMS und einem langen Concert Hall aus dem Lexicon 200 bearbeitet. Heraus kommt etwas, das man damals „Sphärenmusik“ nannte, und noch heute gern in Planetarien und Weltraumdokumentationen verwendet wird.

Vermutlich in der Mixing-Praxis am häufigsten wurde aber in diversen Varianten die folgende Einstellung genutzt: Ein zwischen den Kanälen etwas unterschiedlich eingestelltes, sehr kurzes Delay, kein oder kaum Feedback und Pitch auf der einen Seite minimal herauf und ggf. noch auf der anderen minimal herunter. Das Ergebnis ist ein extrem breiter Stereo-Sound, der bei richtiger Einstellung sogar mono-kompatibel ist.

Erst 808-Loop trocken, dann mit AMS:

Erst Prophet-5 trocken, danach mit unterschiedlicher Verbreiterungseinstellungen:

Sehr deutlich hörbar ist der Effekt bspw. auf der Stimme und dem Drumcomputer bei „In the air tonight“ von Phil Collins aus dem Jahr 1981.

Ebenso lässt sich z. B. ohne Probleme aus einer Mono-Akustikgitarrenspur eine perfekt im Mix sitzende Stereo-Dopplung erzeugen:

Zu beachten ist, dass beim Einsatz des Harmonizers/Pitch-Shifters die Delay-Zeiten nicht mehr dem angegebenen Wert entsprechen und sich, teils auch veränderlich, verlängern.

Erweiterungsmöglichkeit für das AMS dmx15-80S

Eine gefragte Erweiterung für das Delay ist der seltene Chorus Controller, ein 1 HE Rack-Rerät, für dessen Anschluss auf der Rückseite etwa jedes zweiten 15-80S ein Sub-D-Verbinder bereitsteht. Der Controller variiert Pitch- und Delay-Zeit kontinuierlich, wodurch ein sehr dichter und breiter Klang entsteht. Nicht unerwähnt bleiben soll eine preisgünstigere Alternative, die im Gearspace-Forum vertrieben wurde (Link unten). Das offizielle dmx 15-80S Plug-in für die UAD-Karte hat diesen Controller übrigens standardmäßig im Gepäck.

Noch seltener als der Chorus Controller war die Anfang der 80er erschienene Hall-Erweiterung dmx15R, die die (damals noch sehr teuren und aufwendigen) Wandlereinheiten (d. h. Ein- und Ausgänge) des Delays nutzte. Auf dieser Grundlage wurde bald darauf ein Standalone-Hallgerät gebaut – das bekannte und erfolgreiche rmx16 Digital Reverberation System.

Sampling-Funktion

Bleibt noch die Sampling-Funktion. Tatsächlich war das dmx15-80S eines der ersten Geräte am Markt, das diese Möglichkeit bot. Wegen seiner Verbreitung in Profi-Studios wurde es in den 80ern häufig zum Zwecke des Drum-Replacements genutzt. Die bereitgestellte Funktion ist allerdings denkbar einfach: Beim Schalten in die Lock-Stellung wird aufgenommen, bis der Speicher voll ist. Anschließend können Start- und Endpunkt passend verschoben werden. Angetriggert wird das Sample dann über die Audioeingänge, weitere Bearbeitungsmöglichkeiten gibt es keine. Der praktische Nutzen im Jahr 2023 hält sich daher in Grenzen – wer seine Drums mit dem Sound des dmx versehen möchte, kann sie heute anderweitig sequenzieren und das Signal einfach durch das Gerät durchschleifen und aufnehmen.