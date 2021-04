Zeitmaschine: Dynacord DRP-20 Hall-Effektgerät (1988)

Dynacord DRP-20 - das Arbeitspferd mit Charakter

History zum Halleffektprozessor DRP-20

Als ich in meiner musikalischen Anfangszeit gemeinsam mit guten Freunden ein Tonstudio gegründet habe, hätten wir natürlich gerne einen der „großen“ Lexicons gehabt. Unser erster Haupthall war dann doch „nur“ ein gebrauchter DRP-20, den wir dann – wegen der größeren Anzahl an Algorithmen und Möglichkeiten – gegen einen Ensoniq DP/4 getauscht haben – DER hat übrigens wirklich bei manchen Programmen ganz schön gerauscht.

Wir waren mit der Entscheidung und dem DP/4 nie so wirklich ganz glücklich und so ist dieser dann auch mit der Zeit gegangen. Zum ganz großen Lexicon (480) hat es bis heute nicht gereicht, ein Lexicon 300 ist durch einen glücklichen Zufall dann doch im Rack gelandet und einen DRP-20 habe ich dann doch wieder als Ergänzung geholt. Er koexistiert ganz heute vorzüglich mit den anderen Halls im Rack und auch mit aktuellen Plug-ins.

Background zu Dynacord aus Deutschland

Die Firma „Dynacord Funktechnik und Gerätebau“ wurde 1946 von Ing. Werner Pinternagel in Pilsting gegründet, die ersten Produkte waren Röhrenverstärker sowie Misch- und Kofferverstärker. Erste Schritte in Richtung Effektgeräte folgten 1950 mit der Entwicklung des Echocord. Neben den Mischverstärkern (Eminent) baute Dynacord in dieser Ära auch Gitarren und Bässe. Dynacord fusionierte in Folge mit Echolette und baute komplette Discothekenanlagen inkl. Lichtsteuerungen. Dynacord beackerte auch die Welt der digitalen Drums (ADD one, Percuter) und baute den legendären Rhythm Stick – einen Drum-Controller in Gitarrenform. Ein weiteres in Keyborder-Kreisen geschätztes Produkt waren die analogen CLS Leslie-Simulationen.

Die Digitalisierung revolutionierte natürlich auch die Effektgeräte-Entwicklung, vom Dynacord SRS 56 über den VRS-23 vollzog sich der Wandel von der Analog- zur Digitaltechnik. Die Dynacord DRP-Serie erblickte Anfang 1988 das Licht der Welt, der DRP-20 war von den technischen Kennwerten her absolut konkurrenzfähig und auf der Höhe der Zeit:

Die inneren Werte des DRP-20

2-Kanal-Technik mit True-Stereo, interne Verarbeitung mit neu am Markt befindlichen NEC 32 Bit Prozessoren, 16 Bit D/A- und A/D-Wandlung, Frequenzgang 20 Hz – 15 kHz mit einem Dynamikumfang von 90 dB.

Der DRP-20 bietet 100 Factory- und 128 User-Presets, die Presets können über Tape-Ein- und Ausgänge archiviert und eingespielt werden – alles am damaligen Stand der Technik. Der DRP-20 verfügt über eine umfangreiche MIDI-Implementation mit Parametersteuerung in Echtzeit bei gleichzeitiger Steuerung mehrerer Parameter und 5 unterschiedlichen MIDI-Zuordnungstabellen. Aufgrund des für damalige Verhältnisse guten Preis-Leistungs-Verhältnisses war der DRP-20 in vielen Studios und Live-Setups im Rack zu finden, bei entsprechendem Budget nicht als Haupthall, aber als zuverlässiges Hallgerät.

No matter if it’s black or white – die Front

Schauen wir dem DRP-20 einmal ins Gesicht – die Frontplatte wirkt sehr aufgeräumt. Die Farbe der Frontplatte hat sich im Laufe der Produktevolution geändert.

Weiß war die Farbe der Wahl der ursprünglichen Version mit unsymmetrischen Stereo-Ein- und Ausgängen, Schwarz die Beschichtung der Frontplatte in der finalen Edition – DRP-20X – mit symmetrischen Ein- und Ausgängen. Das Bedien-Layout und die sonstige interne Technik (Prozessoren, Wandler) ist dabei bei beiden Geräten identisch. Interessanterweise befindet sich in meinem Rack eine Art Zwischenversion – eine Mutante würde man aktuell wohl sagen. Die Frontplatte ist weiß, aber mein Gerät hat sowohl unsymmetrische als auch symmetrische Ein- und Ausgänge, entspricht hier also dem Dynacord DRP-20X.

Generell ist das Layout sehr aufgeräumt und übersichtlich – links eine Aussteuerungsanzeige aus 10 LEDs, daneben ein Input-Gain-Regler und ein HI/LO-Schalter samt einer Mono-Input-Buchse für die Saitenakrobaten. Unter dem großen Vacuum-Fluorescen-Display (Noritake itron fgs16026 a2 thb, auch heute noch neu in der Bucht zu bekommen) befinden sich sechs Edit-Taster, daneben rund um den markanten gerasterten grauen Parameter-Drehregler noch einmal 7 Taster (Mute, MIDI, Eff.Off, Enter, Copy/Yes, Comp, Store Yes) und ein Output-Gain-Regler sowie ein Mono-Out und der Netzschalter.

Dynacord DRP-20 Reverb – die Rückseite

Neben der Kaltgeräte-Netzbuchse und dem Groundlift-Schalter befinden sich auf der Rückseite Stereo-Ein- und Ausgänge in 6,3 mm Klinken- und XLR-Format (je nach Version), das Tape-Interface zur Datensicherung, MIDI In und Thru sowie 3 Klinkenbuchsen zur Fernsteuerung (UP/DOWN, MUTE, FX ON/OFF) über Fußschalter. Eine dedizierte Fernbedienung zur bequemen Editierung der Parameter vom Arbeitsplatz (Mischpult) aus, wie sie Lexicon oder auch Roland für die Spitzengeräte dieser Ära anboten, hatte Dynacord nicht im Programm.

Verarbeitung

Dynacord Geräte haben ja allgemein den Ruf, verlässlich zu sein, das kann man dem DRP-20 in jedem Fall attestieren, er ist „built like a tank“ und roadtauglich, eine Bauweise, die heute leider wirtschaftlich für den Massenmarkt nicht mehr darstellbar ist. Der DRP-20 stand immer ein wenig im Schatten der großen Namen wie Lexicon, Quantec & Co., dafür war auch für kleine bis mittlere Budgets erwerbbar und entsprechend in vielen Studios im Rack zu finden.

Dynacord DRP-20 – Power on

Nach dem Einschalten durchläuft der DRP-20 zunächst eine Kalibrierungsroutine, danach ist er betriebsbereit. Die Parameter sind über das VF-Display stets gut sichtbar abzulesen. Das Einpegeln ist dank der 10-stelligen Aussteuerung sehr genau und komfortabel möglich, man sollte beim DRP-20 trotz der auf dem Papier guten technischen Werte auch stets schauen, dass gut eingepegelt ist.

Danach wählt man mit dem Value-Regler eines der 100 Factory- oder 128 User-Programme.

Über Druck der Parameter-Edit-Taste kann man schließlich die Parameter anpassen, der blinkende Cursor zeigt an, welcher Parameter gerade angewählt ist, editiert wird mit dem Rasterpoti oder Plus-Minus-Tastern, mit 2 Tastern unter dem Display blättert man durch die Pages, alles logisch und ergonomisch gut umgesetzt.

Die Anzahl der Parameter ist überschaubar, man kann – wo sinnvoll – ins Detail gehen, wird aber nicht von einer Parameterflut erschlagen. Das Handbuch ist sehr gut gelungen und erklärt die Funktionsweise und Wirkung der einzelnen Parameter unter Verwendung von zahlreichen Abbildungen.

Eine Besonderheit des DRP-20 ist übrigens, dass Pegelwerte wahlweise in dB oder als Zahlenwerte von 0-100 angegeben werden können, generell sind Einheiten und nicht anonyme Parameter editierbar.

Strukturen und Parameter – in der Matrix

Der DRP-20 bietet dabei 26 „Effekt Strukturen“ mit Stereo-Echo, VCO-Stereo-Echo, Plate, Room, Live-Reverb (Simulation des Dynacord VRS23), Freeze (automatic und manual), Gate, Gated-Reverb, Multitab, Flanger und Chorus, einiges davon auch kombiniert. Die Kombinationen und die Reihenfolge der Verschaltungen sind dabei fest vorgegeben und lassen sich nicht wie z.B. im Roland R-880 frei anordnen.

Für diese 26 Effektstrukturen stehen maximal 32 Parameter aus einem Parameter-Pool zur Verfügung, das Ganze erinnert an eine Modulationsmatrix eines Synthesizers

MIDI-Implementation auf der Höhe der Zeit

Beim Thema MIDI wird es dann noch einmal so richtig interessant, bietet der DRP-20 doch die Möglichkeit, neben Banalem wie Program-Change samt 5 Zuordnungstabellen auch die Möglichkeit Programmparameter via MIDI in Echtzeit zu steuern und das dann z. B. in der DAW aufzuzeichnen und somit zu automatisieren. So kann man MUTE und FX/On-Off über Notenwerte triggern und jedem Programmparameter über MIDI ändern, indem man im Edit-Menü über Druck des MIDI-Tasters dem gewählten Parameter einen MIDI-Controller, Switch, Wheel, Notenwert, Pressure, Aftertouch, Velocity etc. zuordnet und eine Beeinflussung von -100 % bis +100% zuordnet. Auch der Freeze-Trigger und das Gate beim Gated-Reverb kann über MIDI gesteuert werden, da eröffnen sich kreative Möglichkeiten.

Dynacord DRP-20 in der Praxis

Was sind die Möglichkeiten aus heutiger Sicht?

In meinem Setup ist der DRP-20 als Send-Effekt eingebunden, je nach Situation als Send-Effekt im Pult oder als Send-Effekt aus der DAW (in meinem Fall Cubase) heraus. Das funktioniert dank des automatischen Latenzausgleichs von Cubase sehr gut – externe Hardware-Effekte beleben definitiv das Klangbild.

Heute stellt sich das natürlich anders dar – eben hat Behringer bzw. Music Tribe wesentliche Algorithmen des TC System 6000 als Plug-in herausgebracht, auch das PCM-96 von Lexicon gibt es vom Hersteller selbst als Plug-in, Eventide bietet sein Know-how in Form von Plug-ins feil, UAD Audio hat diverse High-End Halls (EMS, Lexicon) emuliert, das Hallparadies in Form von Plug-ins am heimischen Rechner ist für jedermann Realität, wozu also sollte man sich einen gebrauchten Hall ins Rack schrauben, der seinerzeit nicht das Maß der Dinge darstellte?

Vielleicht weil der DRP-20 seinen eigenen Charme und Charakter hat, als Preset-Schleuder kann er zunächst enttäuschend wirken, seine Stärke ist aber dank des gelungenen User-Interfaces und der fokussierten Parameter die schnelle Editierung und Anpassung – Hardware kann man anfassen – so lassen sich bei den Hallprogrammen 5 unterschiedliche Early-Reflection-Types mit 2 Raumtypen in 5 Geometrien kombinieren, auch ein Gate steht zur Verfügung und das für die 80er unvermeidliche Gated-Reverb ist auch an Bord, zusätzlich kann das Signal (auch per MIDI) „gefreezt“ werden.

Der Klang und die Hallqualität des DRP-20

Die Stärke des DRP-20 ist dabei nicht die Emulation natürlicher Räume, sondern durch die vielfältigen Kombinationsmöglichkeiten die Verwendung als Hall-Effekt. Drums, Percussion, kurze bis mittlere Räume für Vocals, gerade auch Synth-Lines, Bässe und Sequenzen kann der DRP-20 aufwerten. Durch die umfangreiche MIDI-Implementation lässt sich das auch automatisieren und modulieren.

Der DRP-20 bietet dabei Hall- und Modulationseffekte in True-Stereo wie auch Strukturen, die 2 getrennte Mono-Effekte bereitstellen.

Die Plates und Gated-Reverbs bieten besten 80er-Jahre Sound, mit dem Freeze-Effekt lässt sich einiges anstellen, die Kombinationen aus Plate oder Room mit Gate lassen sich sehr gut mit perkussivem kombinieren und nicht zuletzt Flanger und Chorus lassen bisweilen vergessen, dass sie digitalen Ursprungs sind.

Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass der DRP-20 mit den unsymmetrischen Ein- und Ausgängen ein schlechteres Rauschverhalten an den Tag legen soll, dem ist aber nicht so.

Der AMAZONA.de Vintage-Hall Experte Swiss-Doc hat dazu berichtet, dass der DRP-20 betreffend des Rauschverhaltens auf dem Niveau der Geräte seiner Zeit ist und kein auffälliges Rauschverhalten an den Tag legt, was ich so bestätigen kann. Ordentlich ausgesteuert gibt es keine Probleme. Ein weiteres immer wieder auftauchendes Gerücht ist, dass die Chips und Algorithmen von Lexicon stammen sollen, das ist aber ein Gerücht ohne Tatsachensubstrat – Fake News – in dem Fall eigentlich Fake Olds, da ja Vintage.

Der DRP-20 Hall am Gebrauchtmarkt

Angesichts des derzeitigen Gebrauchtpreises von rund 500 Euro ist die Anschaffung durchaus überlegenswert, ein weiterer gröberer Wertverlust ist wohl nicht mehr zu erwarten. Geräte, die im Live-Betrieb in Verwendung waren, können natürlich auch runtergerockt sein. Beim Kauf sollte man daher die Funktion der Taster und des Rasterpotis gut prüfen. Für den Fall der Fälle ist wie gesagt auch das Display noch erhältlich.

Der DRP-20 X mit der schwarzen Frontplatte wird teurer gehandelt, einerseits weil rarer, aber auch weil er symmetrische Ein- und Ausgänge aufweist – vom Innenleben her ist er technisch identisch mit dem DRP-20.

Wenn sich die Gelegenheit ergibt – unbedingt antesten!

Der Dynacord DRP-20 Hallprozessor on YouTube