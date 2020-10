Zeitmaschine: Roland VP-9000, Sampler & Variphrase Processor

Fantastisch elastisch

Eines der beeindruckendsten Features von modernen Samplern und DAWs ist die Möglichkeit des Timestretchings. Im Jahre 2000 war diese Technologie alles andere als geläufig. Als einer der ersten Hersteller packte Roland Timestretching in ein dafür spezialisiertes Gerät, den Roland VP-9000. Wenige Jahre später wurde der Algorithmus vom Roland im V-Synth verwendet, der ein Meilenstein der Synthese werden sollte.

Die wohl berühmtesten Anwender des Roland VP-9000 waren Daft Punk, die unter anderem den Vocal ihres Top Hits „Something About Us“ mit dem Gerät erstellt haben.

Timestretching mit dem Roland VP-9000

Die Basis des Roland VP-9000 bildet eine Technologie zur Manipulation von digitalem Audiomaterial.

Wenn das Tempo einer aufgenommene Phrase verändert wird, verändert sich im Normalfall auch deren Tonhöhe. Sie steigt mit steigender Abspielgeschwindigkeit und erzeugt den bekannten Micky-Maus-Effekt. Das kennt man so beispielsweise von Vinyls, Tonbändern und eben auch Samplern ohne Timestretching.

Im Kontext der Musikproduktion ist dieser Effekt meistens unerwünscht. Hier kommt Timestretching ins Spiel. Auf Basis eines mathematischen Algorithmus, der schnellen Fouriertransformation (FFT), ist es möglich, die Tonhöhe von der Abspielgeschwindigkeit zu entkoppeln. So können beide Parameter getrennt kontrolliert werden. Das Ganze funktioniert natürlich nur in gewissen Grenzen und in Abhängigkeit der Leistungsfähigkeit des Algorithmus. Je größer die Tempoveränderung, desto mehr Artefakte in Form von Störgeräuschen, Rauschen oder Knacksen entstehen.

Der entgegengesetzte Effekt wird Pitchscaling genannt. Hier wird bei gleichbleibender Abspielgeschwindigkeit die Tonhöhe verändert. Unter Anwendung dieser Technologien ist es nicht nötig, ein Sample in mehreren Tonhöhen als sogenanntes Multisample aufzunehmen, um es transponiert auf einem Keyboard zu spielen.

Hardware des Roland VP-9000

Der in 19“ auf zwei Höheneinheiten realisierte Sampler ist in der Basisversion mit 8 MB Speicher ausgestattet. Das ermöglicht das Aufzeichnen von bis zu 50 Sekunden Mono-Samples.

Mittels intern verbauten Arbeitsspeicherriegeln des Typs SIMM kann der Speicher bis auf 136 MB erweitert werden.

Der Zugriff auf den Speicher erfolgt, ohne das Gehäuse zu öffnen. Es muss lediglich eine Klappe an der Oberseite des Gerätes aufgeschraubt werden. So bekommt der Nutzer schnellen Zugriff auf die vier verfügbaren Steckplätze. Das ist wesentlich einfacher, als heutzutage Zugriff auf RAM-Riegel des unterstützen Typs zu bekommen.

Auf der Frontplatte thront ein gut ausgeleuchtetes monochromes Display (240 x 64), auf der die Parameter des Gerätes dargestellt werden. Dem Display sind sechs Hotkeys zugeordnet, die hauptsächlich der Menüsteuerung dienen.

Zur Kontrolle der wichtigsten Parameter des Samples, Tonhöhe, Länge und Formanten befinden sich, gut erkennbar, drei knallorange Drehregler auf dem Frontpanel. Beim Gebrauchtkauf ist hier Vorsicht geboten, da die Regler durch die häufige Benutzung oft wackelig und ausgeschlagen sind.

Den wichtigsten Features sind dedizierte Taster auf dem Frontpanel zugeordnet (Mode-Auswahl, Effekte, Previews etc.). Ein großer Encoder wird für die Steuerung in Menüs und das Bewegen des Cursors verwendet.

Mit 5,4 kg Lebendgewicht ist der VP 9000 nichts für die Hosentasche. Das muss er aber auch gar nicht, da er im Normalfall fest im Rack verschraubt ist.

Die Anschlüsse des Variphrase Processor

Der Datentransfer erfolgt entweder über ein eingebautes ZIP-Laufwerk, das 250 MB ZIP-Disketten aufnimmt oder über einen angeschlossenen externen Speicher. Dieser kann über einen der zwei SCSI-Anschlüsse mit 25 oder 50 Pins verbunden werden. Zur Ausgabe der Samples ist das Gerät mit drei Stereoausgängen ausgestattet. Die Wandler und das System unterstützen Sampling-Rates von 8 kHz bis 48 kHz in 8 bzw. 16 Bit.

Selbstverständlich gibt es auch einen symmetrischen Stereoeingang zum Aufzeichnen von Samples von externen Quellen.

Wer völlig verlustfrei Audio zu- und abspielen möchte, kann dies über den integrierten digitalen I/O in Form von Koax oder auch einem optischen digital I/O machen.

Die Steuerung des Gerätes erfolgt über MIDI. Dafür befindet sich das klassische MIDI-Trio an der Geräterückseite. Über den Eingang können nicht nur MIDI-Noten eingespeist, sondern auch viele Parameter des Gerätes kontrolliert werden.

Auf der Vorderseite ist das Gerät mit einem zusätzlichen Audioeingang für Aufnahmen mit einem Mikrofon ausgestattet. Natürlich gib es auch einen Kopfhörerausgang, um das Nervenkostüm der Nachbarn zu schonen.

Software & Features des VP 9000

Der VP 9000 bietet alle Features, die man von einem Sampler erwartet. So können Samples aufgenommen, bearbeitet, geloopt und geschnitten werden. Auch ein Kompressor ist mit an Bord, der sogar ganz okay klingt.

Ein besonders cooles Feature ist der Robot-Modus. Wenn dieser aktiviert ist, erklingen alle Teile des Samples auf der gleichen Tonhöhe. Kostenlos dazu gibt es einen crazy klingenden metallisch-robotischen Soundeffekt. Mit diesem Feature erzeugten Daft Punk übrigens ihre ikonischen Loops.

Natürlich können Samples auch relativ auf das Keyboard gemappt werden. Die Kontrolle mit Performance-Controls wie Pitch- und Mod-Wheel oder einem Expression-Pedal kann frei konfiguriert werden.

Das Gerät ist 6-fach multitimbral. Es können also sechs verschiedene Stereo-Parts gleichzeitig gespielt werden. Besonders cool dabei ist, dass die Synchronisation von Tonhöhe und Tempo für jeden Part einzeln aktiviert werden kann.

Roland hat dem Paket natürlich auch ein Effektgerät hingefügt. Neben Roland-typisch, wirklich gut klingendem Chorus und Reverb (auf Basis des SRV-3030 24 Bit Reverb-Prozessors) wird in einem dritten Slot ein Multieffektgerät mit 40 verschiedenen Effekten geboten. Die Effekte können auf das Tempo synchronisiert werden.

Neben .wav und .aiff versteht der Sampler auch Librarys der (inzwischen in die Jahre gekommenen) Sampler Roland S-700 und AKAI S1000.

Der VP-9000 im modernen Studio

In der heutigen Zeit ist es schwierig, dem Roland VP-9000 eine Daseinsberechtigung einzuräumen. Die verhältnismäßig geringe Sampling-Rate und Bit-Tiefe sorgt für freundlich ausgedrückt Vintage-Digital-Sound. Dieser kann einfach nicht mit dem von modernen Samplern und D/A- Wandlern gebotenen Sound mithalten.

Im modernen Samplern und eigentlich jeder DAW sind heutzutage sehr hochwertige und leistungsfähige Algorithmen für Timestretching integriert. Viele Anbieter nutzen hierfür die lizenzierte Technologie der Berliner Firma Z-Plane, die wesentlich besser klingt. Die Messlatte liegt also hoch.

Die Anwendung des Gerätes erweist sich im Vergleich zur DAW und auch anderen modernen Samplern als relativ umständlich. In Anbetracht der Größe des Gerätes werden die durchführbaren Use-Cases zusätzlich reduziert. Das User-Interface versprüht eine Menge 90er-Flair und ist leider alles andere als einfach zu bedienen.

Besonders das Editing von Samples mit dem kleinen Display, dem Encoder, den Pfeiltasten und den Hotkeys gestaltet sich extrem aufwändig und unpraktisch. Bevor ein Sample nach dem Laden verwendet werden kann, bedarf es eines Prozesses der, sich Encoding nennt. Hierfür werden drei Algorithmen zur Verfügung gestellt, die jeweils auf verschiedene Arten von Klängen optimiert sind. Dieser Prozess ist aufwändig, langsam und unflexibel und trägt ebenfalls zur eher schlechten Benutzbarkeit des Gerätes bei.

Ein kleiner Lichtblick und vielleicht die einzige Daseinsberechtigung für das Gerät ist die Verwendung als Effektgerät. Die Sounds, die sich so erzeugen lassen, klingen anders und auch in der heutigen Zeit durchaus noch interessant. Und das gerade wegen den in die Jahre gekommenen Algorithmen.

