Green Box: Roland S-50, S-550, S-330, S-10 Sampler

Der 12 Bit LoFi-Sampler mit Charme

Als 1979 der erste kommerziell erhältliche Sampler, der Fairlight CMI 1, auf den Markt kam, hatte wohl niemand ernsthaft geglaubt, dass derartige Technik irgendwann einmal für den Hobbymusiker erschwinglich sein würde. 8 Stimmen und 16 Kilobyte pro Stimme Speicher – und das in voller Ausbaustufe für einen ordentlichen sechsstelligen Betrag. Erst mit dem Ensoniq Mirage – den es 1985 für unter 1.700 US-Dollar gab – wurden Sampler für die Masse bezahlbar.

Die Roland S-Klasse

Mit dem S-50 Keyboard sprang Roland 1986 auf diesen Zug auf und ließ 1987 dann mit dem Roland S-550 die Rack-Version folgen – und mit dem Roland S-330 im Jahr 1988 wiederum eine Kompaktausgabe des S-550.

Der war damals eine große Nummer, trotz (aus heutiger Sicht) extrem schmaler Technik. Gibt es denn auch heute noch Einsatzmöglichkeiten für das einstige Prachtstück oder hat ihn der Zahn der Zeit bis auf die Knochen abgenagt?

Die Geschichte zu meinem Roland S-330

1990 hatte ich angefangen, Musik für Videospiele zu machen. Die ersten Jahre noch für den Amiga (falls das heute noch jemandem was sagt), ab 1992 auch für den PC. Wo ich das Sample-orientierte Arbeiten vermisste, das ich von den Amiga-Trackern gewohnt war – also musste ein Sampler her, den ich dann per MIDI in mein damals noch recht bescheidenes (MIDI-) Setup einbinden konnte. Akai war noch nicht auf dem Sampler-Markt präsent (den S-2000 kaufte ich mir dann ein paar Jahre später), Roland war da angesagt. Deren damaliges Flaggschiff, den S-770 (mit 16 Bit und sagenhaften 2 MB Sample-Speicher) lag aber da weit außerhalb meiner finanziellen Möglichkeiten, aber Rolands S-Klasse sollte es dann schon sein.

Den S-330 fand ich in einer Kleinanzeige für relativ kleines Geld (200 DM, wenn ich mich recht erinnere), inklusive Grünmonitor und der SYS-333-Director-S-Sequencer-Software. Mit dabei waren auch einige hundert DD-Disketten mit Sounds für den S-330; wo genau die nun diese „Sicherheitskopien“ herkamen, wollte ich damals gar nicht wissen. Das alles transportierte ich dann mit der U7 von Berlin Spandau nach Kreuzberg (für die Nicht-Berliner: Die dafür benötigte Fahrzeit entspricht in etwa der Strecke München-Hamburg mit dem ICE, schon weil es etwa 20x mehr Haltestellen gibt). In den folgenden Jahren hatte ich den Roland S-330 dann häufig bei meinen Gaming-Projekten im Einsatz, bis er irgendwann dann erst vom S-2000 und schließlich auch vom PC abgelöst wurde; dank immer größer werdendem Speicher und zunehmender Rechenpower verloren externe Sampler an Reiz und Daseinsberechtigung.

Anlässlich dieses Artikels habe ich ihn tatsächlich das erste Mal wieder in Betrieb genommen. Der S-330 lief dann auch nach all den Jahren problemlos, sogar die meisten der Disketten haben die gut 25-jährige Gefangenschaft im Keller erstaunlich gut überstanden.

Die Verwandtschaft des Roland S-330 Sampler

Roland startete seine Sampler-Historie 1986 mit dem Roland S-10, einem doch sehr limitierten Tastatur-Sampler (49 Tasten) – wohl als schnelle Antwort auf den erfolgreichen Ensoniq Mirage gedacht. Gesampelt wurde in 12 Bit (Lo-Fi) mit 30 bzw. 15 kHz; der interne Speicher von 256 kB (!) war auf vier Bänke verteilt, macht also 64 kB pro Bank. Die gesamte maximale Abtastzeit lag bei 4,4 Sekunden, also 1,1 Sekunde pro Bank. Gespeichert wurde auf Quick-Disk (2,8 Zoll Disketten). Immerhin aber war der S-10 achtstimmig polyphon und vierfach multitimbral. Zudem besaß der S-10 Hochpass- und Tiefpass-Filter, einen Arpeggiator und eine recht gut Autoloop-Funktion. Den S-10 gab es auch in zwei Rackmount-Versionen: Einmal den zuerst (1986) erschienen MKS-100, außerdem den Roland S-220 (1987) als leicht verbesserte, technisch aktualisierte Ausgabe. Das 2 HE Modul war im Gegensatz zum S-10 16-fach polyphon, kam ansonsten aber mit den S-10 üblichen Limitierungen.

Der Roland S-10 wird heute eher selten angeboten; wenn der aber doch mal auftaucht, ist er bereits schon für rund 80,- Euro zu haben; Preis bei Auslieferung: 3.490,- DM. Ein schönes Schätzchen für LoFi-Fans. Für den S-220 müssen heutzutage rund 100,- Euro angelegt werden.

Ein paar Monate später schob Roland den S-50 nach; wieder ein Tastatur-Sampler (61 Tasten), aber deutlich professioneller angelegt. Auch auf dem S-50 wurde zwar mit 12 Bit (Lo-Fi) und 30 bzw. 15 kHz gesampelt, doch war der Speicher hier mit 756 kB schon drei Mal so groß wie beim S-10. Das erlaubte eine Gesamtabtastzeit von 28,8 Sekunden (bei 15 kHz). Zudem war der S-50 16-stimmig polyphon, besaß eine Tastatur mit Velocity und Aftertouch und klang – dank guter 16 Bit Wandler – auch deutlich besser als der S-10. Für die verbesserte Bedienbarkeit ließen sich ein externer Monitor, eine Maus und sogar ein Digitizer Tablet (zum Zeichnen von Hüllkurven) anschließen.

Der Roland S-550 war die 1987 erschienene Rack-Version des S-50. Auf 2 HE gab es da den doppelten Sample-Speicher, nämlich 1,5 MB. Wobei man anmerken sollte, dass allein schon die Nennung des Begriffs „Megabyte“ damals bei Musikern Schnappatmung auslösen konnte. Megabyte war damals das, was heute Petabyte ist – eine schier unvorstellbar große Menge an Speicher. Neben der Speicherverdopplung wartete der S-550 auch mit den dynamischen Filtern aus den LAS-Synthies wie den Roland D-50 auf (Rolands Antwort auf Yamahas DX7), die dem Klang des S-550 eine ganz eigene Note verliehen.

Der S-550 konnte bis zu 64 Samples verwalten, die – nachdem sie mit Abspielparametern versehen wurden – sich als Tones beliebig auf der Tastatur verteilen ließen und so zu einem Patch zusammengefasst wurden; bis zu 32 Patches waren da möglich, was schon eine recht komplexe Soundverwaltung darstellte. Gespeichert wurde auf 3,5 Zoll Floppy Disk; es ließ sich bei dem S-550 aber auch ein SCSI-Anschluss nachrüsten (für die Jüngeren: Das war Mitte der 80er-Jahre eine standardisierte Schnittstelle für die Verbindung zwischen Peripheriegeräten und Computern, steht als Abkürzung für „Small Computer System Interface“ und wurde kurz „Skasi“ ausgesprochen). Über diese Schnittstelle konnten dann eine maximal 80 MB große Festplatte oder das (damals noch extrem exotische) CD-ROM-Laufwerk „CD-5“ an den S-550 angeschlossen werden. Die Bedienung des S-550 erfolgte entweder per einzeiligem Display am Gehäuse oder – wie beim S-50 – komfortabel am externen Monitor mit Maus und Digitizer Tablet.

Fast 6.000,- DM kostete der Roland S-550 damals. Für alle, die sich das nicht leisten konnten oder wollten, schob Roland 1987 eine leicht abgespeckte und mit nur 1 HE auch kleinere Version nach, den Roland S-330, dessen technische Eigenarten ich gleich in einem gesonderten Kapitel vorstellen werde. Das nur zur zeitlichen Einordnung und zur Beziehung der einzelnen S-Klasse-Vertreter zueinander. Alle bis jetzt erschienen Geräte (S-10, S-50, S-220, S-330 und S-550) sind zwischen 1986 und 1988 auf den Markt gekommen; Roland war also recht aktiv zu dieser Zeit im Sampler-Bereich.

Den Tastatur-Sampler S-50 gibt es heute laut Syntacheles für rund 100,- Euro (Preis bei Auslieferung: 6.700,- DM), auch der S-550 liegt in der Grundausstattung etwa bei 130,-€. Mit Speicheraufrüstung, Monitor und Remote Control ist er für etwa 300,- Euro zu haben. Für einen S-330 schließlich muss man um die 150,- Euro auf den Tisch legen; der Neupreis lag bei rund 4.400,- DM.

Der Vollständigkeit halber seien hier auch die Modelle der 7er-Baureihe erwähnt, die wir aber sicher noch einmal in einem gesonderten Report erfassen.

Die Roland S-7er Serie

Die Roland der 7er-Baureihe stellen eine ganz eigene Sampler-Generator dar. Sie bauen technisch nicht oder nur teilweise auf ihren Vorgängern auf. Der Roland S-770 (verkauft von 1989 bis 1994) war ein 24-stimmiger, 16-fach multitimbraler 16 Bit Stereo-Sampler mit eingebauter 40 MB Festplatte, großem Display und digitalen S/PDIF-Anschlüssen. Gesampelt wurde nicht mehr mit 15/30 kHz, sondern mit zeitgemäßeren 22,05 / 44,1 / 48 kHz. Es folgte der Roland S-750 (verkauft von 1991-1994), eine etwas abgespeckte und deutlich preiswertere Version ohne Festplatte (dafür mit Diskettenlaufwerk und SCSI-Bus) und mit weniger RAM als der S-770, bevor dann mit dem Roland S-760 als kleineren Nachfolger (1 HE) des S-750 (verkauft von 1994-1999) die S-Klasse bei Roland abschloss. Der hatte nur vier statt acht Einzelausgänge und keine Mikrofoneingänge, konnte dafür aber (theoretisch) auf bis zu 32 MB RAM aufgerüstet werden; beim S-750 war da bei 18 MB Ende. „Theoretisch“, weil die RAM-Preise Anfang 1994 exorbitant waren: In einem englischen Artikel aus dieser Zeit (in muzines.co.uk) fand ich die Angabe, dass eine vollständige Aufrüstung des S-760 von 2 auf 32 MB etwa 1.400,- britische Pfund kosten würden. Und das für ein Gerät, das selber bei Erscheinen für 1.699,- Pfund zu haben war. (S-770: etwa 5.000,- Pfund, S-750: rund 3.000,- Pfund. Bei uns hatte der S-770 bei Auslieferung in der Grundausstattung etwa 15.000,- DM gekostet, der S-760 4.720,- DM). Heute gibt es die S-7er zum Taschengeldpreis zwischen 250,- und 350,- Euro.

Roland W-30 Sampling-Workstation

Ebenfalls eine Sonderstellung, aber kompatibel mit dem S-330, ist die Roland Workstation Roland W-30 die den Abschluss der ersten S-Serie bildetet und 1989 erschien. Auch ihr werden wir bei nächster Gelegenheit einen eigenen Report widmen.

Die Technik der Roland 5er Serie und des S-330

Der Roland S-330 ist ein 1 HE 12 Bit Sampler (aber mit 16 Bit Wandlern) mit einem nicht erweiterbaren internen Speicher von 750 kB. Abgetastet wird wahlweise mit 15 kHz oder mit 30 kHz, was dann eine gesamte Sample-Länge von 28,8 bzw. 14,4 Sekunden liefert. Maximal 32 Samples können auf den beiden Bänken aufgenommen werden, die – wie beim S.550 – in Patches bzw. Tones (dann mit Abspiel-Parametern) zusammengefasst werden; maximal 8 Patches können aufgerufen werden. Diese werden (auf bis zu acht MIDI-Kanälen) über die acht Einzelausgänge auf der Rückseite des kompakten Gehäuses ausgegeben.

Jeder der 32 Tones verfügt über ein achtstufiges VCF (LPF, HPF) (der hier Time Variant Filter heißt) und je einen unabhängigen LFO und einen Hüllkurvengenerator. Genau genommen sind hardwareseitig „nur“ je 16 VCFs und LFOs vorhanden, die übrigen 16 werden bei Bedarf softwareseitig aufgefüllt. Das führt dazu, dass man auch aus einem Sample mehrere recht unterschiedliche, auch komplexere Tones backen kann, die anschließend frei über die Tastatur verteilt (und zu einem Patch zusammengefasst) werden können – was gerade für Drumsounds eine feine Sache ist.

Der S-330 ist 16-fach polyphon und 8-fach multitimbral; technisch geht’s also in etwa in Richtung Akai S-900/950, der ein Jahr zuvor erschienen war. Bei dem sich allerdings eine SCSI-Schnittstelle nachrüsten ließ – das geht hier nicht. Als Speichermedium bleibt hier also die 3,5 Zoll Diskette (gerade nachgeschaut: Die gibt es tatsächlich immer noch zu kaufen, kosten aber inzwischen im Zehnerpack unglaubliche 15-20 Euro). Da das 80 kB große Betriebssystem nicht im ROM liegt, muss es bei jedem Start erst von Diskette geladen werden; dabei kann das Betriebssystem wegen seiner geringen Größe auch gleich mit auf die Sample-Disketten gespeichert und von dort der Einfachheit halber aufgerufen werden. (Wenn ich das noch richtig im Kopf habe, waren von den 750 kB Speicher 512 kB für die Samples und der Rest für Dienstprogramme reserviert – aber da lasse ich mich auch gerne korrigieren, auch die Angaben im Netz sind da widersprüchlich).

Das Roland DI-System

Um Samples mit verschiedenen Tonhöhen abzuspielen, ohne dass die Qualität dabei litt, nutzte Roland bei seinen S-Samplern seine patentiertes DI-Technologie (Differential System) zum Glätten der bei der analog-digitalen Wandlung entstehenden Stufen in der Wellenform. Die erzeugt zusätzlich Zwischenschritte zwischen den einzelnen Sample-Punkten, was für einen erstaunlich guten Sound sorgte. Die Qualität entspreche der einer 18 Bit Wandlung – versprach damals zumindest Roland. Und tatsächlich klingt der S-330 gar nicht mal so sehr nach 12 Bit LoFi.

Der S-330 angeschaut: Front und Back unter der Lupe

Das massive, bis auf die Buttons durchgehend aus Metall gearbeitete Gehäuse bringt es bei einer Größe von 48 x 34 x4 cm auf ein ordentliches Gewicht von 4,3 kg. Was gleich auffällt: Die Rack-Ohren sind nicht abnehmbar; immerhin hat sich Roland trotzdem zu ein paar Gummifüßchen für den eventuellen Tischbetrieb hinreißen lassen.

Die Frontplatte ist bei einer Bauhöhe von nur 1 HE bis zum letzten Zentimeter gefüllt: Ganz rechts der Power-Schalter mit darüberliegender MIDI-Message LED, daneben das 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk. Zentral dann 12 Minitaster samt 2-Zeilen-Display für die Bedienung des S-300. Um es vorweg zu nehmen: Ja, zur Not geht das auch mit dem Minidisplay, aber dann muss die Not wirklich schon sehr groß sein; Spaß macht das nicht. Wesentlich besser ist da der Anschluss eines Monitors, zu dem ich gleich kommen werde. Ganz links dann noch ein kombinierter Volume/Rec-Level-Knob, zwei große Klinkenbuchsen für Kopfhörer und Input und ein 9-pol SubD-Anschluss für eine Maus, einem RC-100 Remote Controller oder den Dongle der optionalen Director-S Software (SYS-333).

Als Maus wird da eine MSX-kompatible Maus benötigt. Roland hat da mit der MU-1 eine eigene im Angebot, die inzwischen aber nur noch schwer zu bekommen ist. MSX-kompatible Mäuse werden in der Bucht noch immer angeboten, da allerdings oftmals zu recht hohen Preisen. Dort gibt es aber auch Adapter für den Anschluss herkömmlicher Mäuse. Wenn man aber jetzt nicht unbedingt an den Hüllkurven herummalen möchte, kommt man auch mit den Tasten auf der Gehäusefront eigentlich gut klar.

Ebenso reichlich bestückt ist die Rückseite: Ein Main-Out als große Klinke, daneben acht einzelne Outs für die acht Patches, ausgeführt – wohl aus Platzgründen – als Phonobuchsen für Cinch-Kabel und nicht als Klinke. Da muss man heutzutage dann halt ein wenig mit Adapter basteln, sollte aber kein Problem sein. Daneben dann das MIDI Trio (In/Out/Thru) und schließlich zwei Buchsen zum Anschluss eines Monitors – einmal eine Cinch-Buchse für monochrome Monitore und einmal eine spezielle „Digital RGB“ Buchse (8-pin DIN). Man kann aber auch problemlos etwas modernere Monitore/TV-Geräte über die Cinch-Buchse nutzen, sofern die noch RCA-Buchsen haben und man mit dem monochromen Look leben kann (wer braucht schon Farbe beim Sampeln). Ob da auch ein RCA/HDMI-Konverter funktioniert habe ich – mangels Konverter – nicht ausprobieren können. Bevor man sich einen S-330 zulegt, sollte man aber sicher sein, auch einen geeigneten Monitor am Start zu haben – ohne ist das Arbeiten damit wirklich extrem umständlich.

Arbeiten am S-330 Sampler mit Software

Vor dem Einschalten des Samplers muss erst noch die Diskette mit dem Betriebssystem eingelegt werden, da das wie schon erwähnt nicht im ROM des Gerätes abgelegt ist. Der Ladevorgang da dauert aber nur wenige Sekunden; auch das Laden von Sound-Sets ist mit 20-30 Sekunden zur Not auch noch in einer Songpause bei einem Gig zu bewerkstelligen.

Will man sampeln, benötigt man die Utility-Diskette, von der die Sampling-Funktion dann – wie alle anderen Funktionen auch – erst noch kurz nachgeladen wird. Vor dem Sample-Vorgang muss man Wavebank, Samplefrequenz (15 oder 30 kHz), Sampletime (maximal je 7,2 Sekunden für Bank A und B), die Original-Tonhöhe sowie Threshold und einen eventuellen Pre-Trigger (in Millisekunden) vorab einstellen; bei der Sample-Dauer sollte man also vorher wissen, wie lang die Sache wird, was heutzutage doch recht seltsam anmutet. Beim Sampling ist dann auch ein Monitor erste Musikerpflicht, denn nur hier gibt es eine Level-Anzeige; im Display des S-330 fehlt die. Hallo Übersteuerung. Anschließend das Sampling von Hand oder automatisch (mit Threshold, Markierung wird praktischerweise im Levelmeter auf dem Bildschirm angezeigt) starten, fertig. Die Verarbeitung dauert ein wenig, dann wird die Waveform zur weiteren Bearbeitung (im 8-Bit-Style) angezeigt. Dazu gehören dann zum Beispiel Schnitt (Truncate), LPF oder HPF, das Setzen von Playbackpoints oder Loop-Points, das interne Mixen und Kombinieren von Tones oder sogar das Freihandzeichnen in der Waveform (sofern eine Maus angeschlossen ist).

Abgesehen davon, dass es heutzutage ungewohnt ist, dass einzelne Befehle erst von Disk nachgeladen werden müssen und dass nach jedem Schritt einige Sekunden an Bearbeitungszeit vergehen, ist das schon durchaus intuitiv und komfortabel gemacht.

In den Klangbeispielen finden Sie einige mit dem S-330 gesampelte Sounds; einmal das Original, dann die mit 15 bzw. 30 kHz gesampelten S-330 Version (jeweils bezeichnet mit „Sampler“). Außerdem habe ich da noch ein paar Sounds aus den S-330 Soundbibliotheken dazu gepackt.

Director S (SYS-333) Sequencer Package für den S-330

Mit Hilfe der Director-S-Software (SYS-333) lässt sich der S-330 (und auch der S-550) in einen ganz vernünftigen Oldschool-Mehrspur-MIDI-Sequencer mit 16 Spuren verwandeln. Der S-330 kann dabei eine Disk mit Sounddaten plus 15.000 Steps im Speicher behalten, die System-Disk des SYS-333-Paketes (das aus insgesamt drei Disketten besteht) kann sogar 100.000 Steps speichern. Per Chainplay lassen sich mehrere Songs nacheinander abspielen und mit anderem MIDI-Equipment synchronisieren. Ein Pattern im SYS-333 besteht aus maximal 16 Takten bzw. 200 Steps. Ein Song wiederum fasst bis zu 200 Pattern (also 3.200 Takte) bzw. bis zu 15.000 Steps.

Die Erstellung von Patterns und Songs ist am S-330 – selbst mit Monitor und Maus – zwar etwas (aus heutiger Sicht: sehr) umständlich, mit etwas Übung aber durchaus machbar. Geschützt wurde die Software übrigens mit einem Hardware-Dongle, der sinnigerweise an die Buchse gesteckt werden muss, die auch für die Maus genutzt wird. Zwar wird der Dongle nur hin und wieder abgefragt, lästig ist die Stöpselei dann aber schon. In den 80ern hat sich darüber aber niemand beschwert, wir waren damals noch schmerzloser. Das Director-S SYS-333-Paket ist heute kaum noch zu bekommen, was wohl auch an der Halbwertzeit von Disketten liegen mag; aktuell habe ich noch ein Angebot für rund 90 Euro im Netz gefunden.

Roland S-50 und S-550 Sequencer SYS-553

Hier noch ein paar Informationen und Screenshots zu Roland S-50 und S-550, für die es den Software-Sequencer SYS-553 gab, die dem Nachfolger SYS-333 stark ähnelte. Beschreibung siehe oben.

Ebenfalls sehenswert, die Screenshots der S-50-Remote Software. Bitte anklicken zum Vergrößern:

Roland S-50, S-550 und S-330 on YouTube