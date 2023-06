Test: Cort KX508MS II Marina Blue Burst, achtsaitige E-Gitarre

Fettes Brett für günstigen Kurs!

Wer einmal die breite Auswahl an menschlichen Gesichtszügen erleben möchte, der gibt einem regulären 6-Saiter Gitarristen eine 8-Saiter Gitarre, womöglich noch in einer Multiscale-Ausführung in die Hand. Was sich dann an Emotionen im Gesicht gegenüber ablesen lässt, reicht von Neugier über Begeisterung über Verzweiflung bis hin zu Abscheu. Eins ist aber gewiss, dein Gegenüber, sofern er nicht ein routinierter 8 String Player ist, wird das Instrument auf jeden Fall einem Bierkasten gleich in die Hand nehmen, zu groß sind die haptischen Unterschiede schon beim ersten Kontakt. Eins dieser „Frequenzumfangsmonster“ liegt uns heute in Form der Cort KX508MS II Marina Blue Burst zum Test vor.

Das Konzept der Cort KX508MS II Marina Blue Burst

Wenn es eine Gitarrenfirma gibt, welche stets mit guter Qualität auf sich aufmerksam machte, jedoch nie schon aufgrund der Ermangelung eines eigenen „Signature-Modells“ über den Status der „grauen Maus“ hinaus kam, so ist es die südkoreanische Firma Cort. Nichtsdestotrotz genießt die Firma einen sehr guten Ruf, zumal sie in ihrer nunmehr 50-jährigen Firmengeschichte bereits für Firmen wie Hohner und Kramer fertigte. Auch der legendäre Axt-Bass von Bühnenkasper Gene Simmons wurde von Cort gefertigt.

Umso interessanter die Tatsache, dass sich Cort mit der Cort KX508MS II Marina Blue Burst bewusst in eine extreme Nische vorwagt, zumal das in Indonesien gefertigte Instrument trotz der auf den ersten Blick hochwertigen Komponenten mit einem Ladenpreis von nur 899,- Euro vergleichsweise günstig ist. Zwar ist ein Achtsaiter-Instrument im Gitarrenbereich durch die Achtungserfolge der Band Meshuggah und des technischen High-End-Prog der Band „Animals As Leaders“ in Sachen Popularität nicht mehr ganz auf einem anderen Planeten angesiedelt, aber von Mainstream kann man beim besten Willen nicht reden.

Die Ursache ist darin zu suchen, dass durch die Erweiterung des Frequenzspektrums um eine kleine Septime nach unten die Funktion des Bassisten obsolet wird und damit massiv in die traditionelle Bandstruktur eingegriffen wird. Ihre Perfektion wird in der Tat bei „Animals As Leaders“ erreicht, bei dem sich zwei 8-Saiter abwechselnd die Funktion Bass/Gitarre teilen und somit in einer Triobesetzung ein extrem dichtes Klangfeld erschaffen.

Letztendlich kämpfen aber alle 8-Saiter gegen die naturgegebene Physik einer schwingenden Saite. Möchte man das straffe Klangbild eines Medium-Scale-Basses haben, muss man sich zumindest im Bassbereich schon mit einer Mensur von ca. 760 mm abgeben, was hingegen deutliche Abstriche in der Bespielbarkeit des klassischen Gitarrenbereichs in den Diskantsaiten mit sich bringt. Bleibt man hingegen bei der klassisch langen Mensur mit 648 mm, schlabbert einem die tiefe F# Saite selbst bei sehr dicken Durchmessern auf dem Griffbrett herum, als wenn man eine Wäscheleine aufgehängt hätte.

Um diese Probleme zu vermindern, greift Cort auf die Multiscale Mensur von 673 mm (Diskantsaiten) – 711 mm (26,5″ – 28“) zurück, was eine entsprechende Ausrichtung des Sattels und der Brückenkonstruktion mit sich bringt. Man erreicht so ein vergleichsweise ausgewogenes Schwingungsverhalten, was übrigens auch einer regulären 6-saitigen Gitarre zugute kommt. Das zweite Problem einer 8-saitigen Gitarre ist die diametrale Ausrichtung zwischen einem noch greifbaren Griffbrett im Gegenspiel zu dem Saitenabstand zwischen den einzelnen Saiten. Auch hier muss ein Kompromiss gefunden werden, was Cort in Form einer Sattelbreite von 56,5 mm vorgibt. Wenngleich die Saiten nun deutlich näher beieinander stehen als bei einer Sechssaiter, gibt es dennoch einige Hänge-Gitarrenständer, bei denen die Halsabmessungen verhindern, dass man das Instrument in den Ständer bekommt. Sollte man ein solches Stativ verwenden, unbedingt vorher testen.

Der Aufbau der Cort KX508MS II Marina Blue Burst

Sollte man die Cort KX508MS II Marina Blue Burst in eine Kategorie einordnen wollen, so müsste man auf die Kategorie der Powerstrat zurückgreifen. Zwar wirkt der Korpus aus dem afrikanischen, vergleichsweise weichen Okume-Holz etwas klein, was aber den übermäßig großen Abmessungen von Hals, Pickups und Brückenkonstruktion geschuldet ist. Aus optischen Gründen wurde ein Deckenfurnier aus Pappel aufgeleimt, welches in einer Art mattem Blau-Grün-Gelb-Burst lackiert wurde. Der Hals ist vierfach verschraubt und besteht aus drei Streifen Ahorn und zwei Streifen Amaranth, das Griffbrett aus relativ hellem Macassar-Ebenholz. Als Griffbrettmarkierungen wurden Teardrop-Einlagen verwendet, welche bis zum 12. Bund auf der Oberseite, ab dem 13. Bund auf der Unterseite des Griffbretts befinden. Das Griffbrett besitzt 24 Bünde. Um den Hals schnell einstellen zu können, wurde der Trussrod vom Korpus aus zugänglich gemacht. Um den Headstock dennoch möglich stabil zu halten, wurde eine Verdickung aus Holz auf der Gegenseite des Sattels platziert.

Die Hardware der Cort KX508MS II Marina Blue Burst in Form von acht Klemm-Tunern und acht Einzelreitern mit einer Saitenführung durch den Korpus besteht aus eine Mischfarbe von Schwarz/Nickel und ist je nach Lichteinfall einmal mehr in die eine oder andere Richtung zu sehen ist.

Bei den Pickups setzt auch Cort einmal mehr auf ein Fishman Fluence Modern Humbucker Set, welches in Form von zwei riesigen, schräg eingebauten Soapbars wahrlich sehr massiv wirkt. Über einen Dreiwege-Schalter ist die übliche Pickup-Anwahl umzusetzen. Die Mastervolume- und Mastertone-Regler sind als Push/Pull-Version ausgeführt und erlauben es zwischen den beiden Modi Modern und Vintage sowie einer Singlecoil-Spulenanzapfung umzuschalten. Die für die aktive Elektronik benötigte Betriebsspannung wird von einer 9 V Batterie geliefert, welche über eine Kunststoffplatte auf der Rückseite der Gitarre zugänglich ist.

Die Cort KX508MS II Marina Blue Burst in der Praxis

Nimmt man die Cort KX508MS II Marina Blue Burst das erste Mal in die Hand, fallen einem neben auf den ersten Blick leichte Verwirrung bzgl. der vielen Saiten vor allem zwei Punkte auf. Zum einen die Kombination des abgeflachten Halses nebst des Griffbrettradiuses von 400 mm (15,75“), welcher den Hals fast wie ein Planke erscheinen lässt und der wirklich sehr dünnen Saitensatz von 009 – 080, welcher einem trotz des Multiscale-Griffbretts einen sehr „labbrigen“ Ansatz bietet. Man stelle sich vor, man nehme die A-Saite eines regulären Medium-Scale E-Basses und stimme sie auf E herunter, dies ist ungefähr die Saitenspannung, welche einem die tiefe F# Saite bei dem D’Addario NYXL0980 bietet.

Ich konnte die F# Saite locker um eine kleine Septime (10 Halbtöne) mittels Bending nach oben ziehen, was einen ungefähren Eindruck der Saitenspannung schildert. Entsprechend schwierig war es für mich, die beiden tiefen Saiten zu spielen, ohne dass die Saiten bei jedem Anschlag sowohl auf das Griffbrett als auch auf die Tonabnehmer aufschlugen. Man muss zumindest bei diesem Saitensatz seine Spielweise komplett umstellen, um nicht von Klackgeräuschen überrannt zu werden. Ich bin mir aber sicher, dass sich dies und die damit auch einhergehende Intonationsproblematik der einschwingenden Saite mit entsprechend dickeren Saitensätzen in den Griff bekommen lässt. Ich würde zumindest eine 090 Saite auf der F# Saite empfehlen. Je weiter man sich übrigens den Diskantsaiten näherte, umso definierter wird der Klang, bis schließlich spätestens bei der G-Saite aufgrund der überlangen Mensur ein sauberer und definierter Ton entsteht.

Klanglich bietet die Cort KX508MS II Marina Blue Burst viel Qualität für den angegebenen Ladenpreis. Die Bespielbarkeit ist für eine 8-Saiter Gitarre gut, zumal das Multiscale-Fretboard in Sachen Grifftechnik deutlich geringer in den persönlichen Spielstil eingreift als man es auf den ersten Blick erwartet. Dass es sich bei dem Instrument nicht um eine reguläre E-Gitarre + 2 Zusatzsaiten, sondern vielmehr um eine eigenständige Instrumentengattung handelt, sollte jedem klar sein, von daher verwundert es auch nicht, dass man zunächst ein neues Instrument erlernen muss, bevor das Instrument zu 100 % den Befehlen des Gehirns folgt.

Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das ungewöhnliche Korpusholz oder die Gesamtkonstruktion des Instruments für eine klangliche Eigenart verantwortlich zeichnet, welche ich so nicht erwartet hätte. Der Gesamtklang des Instruments ist relativ hochmittenlastig, so dass der Tiefmitten- respektive Bassschub, welchen man bei dieser Konstruktion erwartet hätte, in der Praxis ausblieb. Inwieweit dies den persönlichen Geschmack mehr oder minder trifft, muss jeder für sich selber herausfinden, die beigefügten Klangbeispiele sollten dabei helfen.

Eine weitere Besonderheit ist natürlich die Tatsache, dass die Dämpftechnik, welche man sich auf einer 6-saitigen Gitarre erarbeitet hat, für eine 8-saitige Gitarre noch einmal überarbeitet werden muss. Ich selber tat mich teilweise mit einer sauberen Abdämpftechnik insbesondere bei den Basssaiten etwas schwer, was aber wohl alles nur eine Frage der Übung ist.