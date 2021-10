Profiling vs Capturing: Quad Cortex und Kemper Floorboard

Profiling vs Capturing - wer fängt den Amp besser ein?

Als vor wenigen Jahren die Firma Kemper mit der Technik des Profilings den Kampf gegen das Modeling aufnahm, sollte sich schnell herausstellen, dass eben diese Technik, die bekannte Verstärker nicht nur simuliert, sondern quasi klont, zukunftsweisend sein würde. Waren mit den damaligen Modeling-Experimenten diverser Hersteller teilweise zwar ganz brauchbare, aber nie wirklich authentische Sounds zu erzeugen, schlug das Klonen der Amps ein wie eine Bombe. In unserem Workshop heute geht es um das Profiling versus Capturing zwischen den beiden Platzhirschen Kemper und Neural DSP.

Profiling versus Capturing – wer hat die Nase vorn?

In der Tat ist, bei allen Bedenken, die man immer wieder überall liest und bei viel Voodoo rund um das Thema Sound, das Spielgefühl über einen Kemper, wenn man ihn denn zu benutzen weiß, dem eines realen Verstärkers absolut ebenbürtig. Das Ganze bei deutlich praktikablerem Handling des kleinen Toasters, wie er aufgrund seiner ursprünglichen Erscheinung gern genannt wird. Dabei vergessen darf man aber nicht, dass die Technik des Profilings auch zu Recht ein paar Bedenkenträger auf den Plan ruft, vor allem in Bezug auf das Copyright der Sounds, das die Hersteller der originalen Verstärker natürlich für sich beanspruchen dürfen.

In letzter Konsequenz ist es auch immer eine Frage der persönlichen Moral eines jeden Nutzers, ob er ein Profile für einen Zehner benutzt oder den originalen Amp, der allerdings gerne schnell das 300-fache kostet. Ob man mit offiziellen Lizenzen von Profiles dagegensteuern kann, ist an anderer Stelle bereits diskutiert worden. Dieses Fass möchte ich jetzt hier nicht erneut aufmachen, obwohl man natürlich am Beispiel der Amplitube Software gut sehen kann, dass dieses Konzept durchaus aufgehen kann. Fakt ist, dass der Kemper die Grenzen des digital Machbaren deutlich verschoben hat. Und so war es natürlich auch wiederum nur eine Frage der Zeit, wann die Konkurrenz auf diesen Zug aufspringt. Neural DSP hat nun mit dem Quad Cortex ein Pferd in der Box, das sich genau dieser Technologie bedient. Profiling heißt hier jetzt Capturing und ich versuche zu ergründen, welche der beiden kleinen Wunderkisten bei diesem Thema die Nase vorn hat.

Die Technik, die dem Profiling beziehungsweise Capturing zu Grunde liegt, ist, vereinfacht gesagt, ein Auslesen der Eigenschaften des zu klonenden Verstärkers, indem Messsignale durch ihn hindurch geschickt werden. Dazu wird das zu klonende Objekte der Begierde mit dem Kemper beziehungsweise dem Quad Cortex verbunden. Da ähneln sich beide Geräte sehr, die Verkabelung geschieht bei beiden Geräten, indem man die Gitarre an den Profiler/Quad Cortex anschließt, aus dem dafür vorgesehenen Ausgang den Verstärker ansteuert und dann das mikrofonierte Signal aus dem Lautsprecher oder der Lautsprechersimulation zurück in den Kemper/Quad Cortex führt. Des Weiteren benötigt man natürlich eine adäquate Abhöre, je besser die Qualität der verwendeten Studiomonitore beziehungsweise Kopfhörer ist, desto besser kann natürlich nachher auch das Ergebnis werden.

Profiling versus Capturing – das Setup

Von einem meiner letzten Testberichte steht in meinem kleinen Studio noch der Koch „The Greg“ Amp, ein Verstärker, der durch außergewöhnlich gute Klangeigenschaften auf sich aufmerksam gemacht hat. Vor allem die Dynamik dieses Verstärkers ist beeindruckend, so dass er mir als Testobjekt geradezu ideal erscheint. Zudem verfügt er über einen Recording-Out, der in seiner Qualität von einer guten Mikrofonabnahme kaum zu unterscheiden ist. Das erleichtert mir natürlich jetzt die Aufgabe, da ich somit ein Setup vorfinde, das jeder leicht nachvollziehen beziehungsweise nachbauen kann, auch wenn keine hochwertigen Mikrofone am Start sind. Ich verwende also für alle folgenden Beispiele den Recording-Out des Koch Amps, den Unterschied zwischen Recording-Out und Mikrofonabnahme könnt ihr hier noch mal detailliert nachhören. Als Gitarre für die Vergleichsaufnahmen habe ich mich für meine Sterling Luke III entschieden, die ich mit einem Satz EMG 57/66 Pickups nachgerüstet habe. Die Gitarre verfügt über einen straffen, prägnanten Bass, eine überdurchschnittliche Dynamik und bei Bedarf kann sie jeden Verstärker wirklich zum Schwitzen bringen. Um Stärken und Schwächen des jeweiligen Prozesses deutlich zu machen, führe ich euch jetzt zunächst durch den Profiling-Vorgang mit Hilfe des Kempers.

Profiling versus Capturing – der Kemper legt vor

Ich schließe nun also, wie oben bereits beschrieben, die Gitarre an den Input des Kempers an. Aus dem Profiling-Output, der bei der mir vorliegenden Version des Kemper Stage dem Effekt-Send entspricht, beschicke ich den Verstärker über dessen Input. Aus dem Recording-Ausgang des Verstärkers führe ich das Signal zurück in den Kemper, dieser wiederum ist direkt an meine Sound-Karte angeschlossen und ich nehme die Soundfiles unbearbeitet in Logic Audio auf.

Startet man den Profiling-Vorgang beim Kemper, wird man durch einige Voreinstellungen geführt, die auf den Ausgang des Vorgangs allerdings keine erheblichen Auswirkung haben. Hier geht es lediglich darum, ob ein cleaner oder ein verzerrter Sound geklont werden soll. Hier wird es später besonders spannend, wie beide Geräte sich im kritischen Bereich der angezerrten, sehr dynamischen Sounds schlagen werden. Ist alles verkabelt, hört man den Verstärker über den Kemper und kann seinen gewünschten Sound am Verstärker einstellen. Hat man im Profiler ein ähnlich klingendes Profile geladen, kann man hier auch beide Sounds direkt vergleichen. Startet man dann, wenn man mit dem eingestellten Verstärkersound zufrieden ist, den Profiling-Vorgang, hört man im Folgenden sehr deutlich die unterschiedlichen Messsignale, die der Kemper durch den zu klonenden Verstärker schickt. Bekommt man seitens des Kempers die Meldung, dass der Profiling-Vorgang abgeschlossen ist, geht es an die Verfeinerung des erstellten Profiles. Dazu startet man den sogenannten „Refining-Vorgang“, währenddessen man ein paar Akkorde schrammeln soll. Hier geht es jetzt nicht darum, besonders virtuos zu spielen, sondern tendenziell eher um ein paar ausdrucksstark gespielte Akkorde. Mithilfe dieser Funktion passt der Kemper den Sound noch etwas an den Spieler an. Beendet man auch diesen Vorgang, hat man nun noch die Möglichkeit, im etwas altmodischen Display des Kempers ein paar Tags zu hinterlegen, die Aufschluss über den verwendeten Amp, die Art der Abnahme und die Information über den Autor des Profiles enthalten. Fertig, das war’s. Ist man mit dem Ergebnis zufrieden, kann man das eben erstellte Profile nun in seine eigenen Rigs einbauen und mit den Effekten des Kempers verfeinern und/oder man gibt das Profil für andere Kemper User zum Download frei, indem man es in die Rig Exchange überträgt.

Profiling versus Capturing – das Quad Cortex legt nach

Die Verkabelung des Quad Cortex unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der des Kempers. Allerdings kommt hier direkt ein Vorteil des Herausforderers eindrucksvoll zur Geltung: Am Quad Cortex können Mikrofone direkt angeschlossen werden und zwar mittels eines XLR-Kabels. Benötige ich beim Kemper noch ein Adapterkabel, kann ich hier das Mikrofon direkt an den Quad Cortex anschließen. Zudem beherrscht der Herausforderer Phantomspeisung, so dass auch Kondensatormikrofone zum Einsatz kommen können, ohne weiteres externes Equipment nutzen zu müssen. Hier punktet ganz klar das Quad Cortex.

Ansonsten ähnelt sich der Vorgang jetzt, allerdings dauert das Capturing deutlich länger. Nun, dies soll nicht zur Abwertung führen, denn für ein gutes Ergebnis ist es letztendlich egal, ob der Vorgang 2 oder 12 Minuten dauert, right? Der Prozess des Refining entfällt dafür beim Quad Cortex. Zum Abschluss können natürlich auch beim Quad Cortex Tags und Namen hinterlegt werden, auch ein Tausch über das Neural DSP interne Netzwerk ist natürlich möglich.

Profiling versus Capturing – ein Zwischenfazit

Bislang hat, bezüglich des Handlings, das Quad Cortex ganz klar die Nase vorn. Deutlich flexibler in den Anschlussmöglichkeiten und durch das noblere Display wesentlich einfacher bedienbar. Hatte in meinem vorigen Vergleichstest der Kemper gerade wegen des reduzierten Displays, der übersichtlicheren Anordnung der Bedienelemente und der daraus folgenden besseren Übersicht im Live-Betrieb noch die höhere Punktzahl erhalten, muss sich der Kemper nun offenbar warm anziehen.

Profiling versus Capturing – ein erster Soundvergleich

Die folgenden drei Klangbeispiele demonstrieren einen cleanen Sound aus dem Koch Amp. Als erstes, kleines Fazit kann ich sagen, dass man mir alle drei Sounds blind präsentieren könnte und ich würde vermutlich keinen davon als Sieger küren können. Die Unterschiede sind so marginal, dass man hier nicht von besser oder schlechter sprechen kann, sondern allenfalls von „etwas anders“. Die Unterschiede sind, da sie nahezu unhörbar sind, eher im Bereich des Fühlbaren einzuordnen.

Profiling versus Capturing – wir werden lauter

„Clean und Highgain können sie alle“ – ein weitverbreitetes, auch von mir immer wieder bestätigtes Vorurteil. Wollen wir mal schauen, wie sich die beiden Probanden mit einem höher verzerrten Rhythmussound anfreunden können. Das Setup bleibt natürlich gleich. Am Referenz-Amp wird nun also der härtere Rocksound eingestellt und das Prozedere des Profilings beziehungsweise Capturings wiederholt. Die spezifischen Einstellungen der beiden Geräte werden natürlich auf den Sound des Koch Amps abgestimmt. Ihr hört wieder die drei Audiofiles der Ergebnisse zum Vergleich. Auch hier zeigt sich, was sich bei den cleanen Beispielen schon abgezeichnet hat: Die Unterschiede sind allenfalls marginal und wieder eher spür- als hörbar.

Ganz subjektiv kann ich auch hier wieder sagen, dass sowohl der Referenz-Amp, als auch die beiden kleinen Klonfabriken, akustisch und technisch an der Obergrenze des derzeit Machbaren arbeiten. Alle drei Ergebnisse zeigen allerhöchste Klangkultur. An dieser Stelle muss aber die Zwischenfrage erlaubt sein, was passiert, wenn die Hersteller der Verstärker irgendwann einen digitalen Kopierschutz einbauen. Technisch dürfte dies kein Problem sein. Ein bisschen drängt sich mir hier der Vergleich zu digitalen Streaming-Diensten auf. Wenn niemand mehr bereit ist, für die Endprodukte angemessen zu bezahlen, werden natürlich auch irgendwann die Angebote weniger, unkreativer und austauschbarer.

Profiling versus Capturing – die Königsdisziplin

Wenden wir uns dem so kritischen Bereich der extrem dynamischen, angezerrten Gitarrensounds zu. Der Koch Amp leistet hier ganz hervorragende Arbeit und im Zusammenspiel mit meiner Gitarre ist er in der Lage, von „fast clean“ bis zum Rockbrett alles mit einem Sound zu liefern. In den Klangbeispielen habe ich versucht, diese komplexe Bandbreite hörbar zu machen. Die letzten drei Beispiele setzen dann noch einmal ein paar Effekte ein, die dem Sound Raum und Atmosphäre verleihen.