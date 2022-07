Cort GB Modern J-Bass

Ach, Cort – eine unserer liebsten Marken in der Redaktion. Nicht nur für die Gitarreros unter euch, sondern auch für die Welt der Bassisten ist und bleibt Cort was Besonderes. Die neuen Bässe der Cort GB Modern Serie sind eine Sache für sich. Zeitgemäß, schön anzusehen – und preiswert. Schauen wir uns das mal bisschen näher an!

Der GB Modern Bass ist ein Jazz-Bass – Punkt. Und das wichtigste hierbei: Das Gewicht. Niemand, der einen J-Bass sucht, möchte mit einem schweren Brocken auf der Bühne stehen. Auf den ersten Blick denken dann viele – oh oh, Frequenzverlust wegen Chambered Body. Nix dergleichen – der Cort GB Modern kommt ohne Kammern aus. Das heißt also: Niemand muss während seiner Sets leiden und sich nach dem fünften Song setzen. Ich finde persönlich, jenseits der 5 Kilogramm-Grenze kann das musizieren mit dem Instrument ganz schön anstrengen – zumindest bei einer langen Setlist.

Bei der neuen GB Modern Serie geht es also besonders leicht zu – und wie gesagt: ganz ohne Kammern. Der Paulowina-Korpus besitzt einen Ahorn-Kern und Flügel aus Esche – das erklärt schon mal das Gewicht. Der Hals ist ebenfalls aus Ahorn, das Griffbrett auch, und die Hoipshot Ultralite Tuner und die Babicz FCH4 Brücke machen das ganze zu einer sehr runden, leichten und trotzdem massiv wirkenden Angelegenheit. Dabei bringen die Modern Bässe von Cort zum Teil nicht mal 4 kg auf die Waage – das ist schon was. Ein Alleinstellungsmerkmal unter den elektrischen Bässen? Nicht unbedingt, aber das ist schon was. Die Decke besteht übrigens aus Pappel auf Walnuss. Bei der Elektronik habt ihr die bewährten Nordstrand Big Single Pickups und die MarkBass MB Vorverstärker.

Die GB Modern sind als 4- und 5-Saiter zu haben – mit einer Mensur von 34 oder 35 Zoll. Noch dazu gibt es optische Variationen in den Farben Vintage Natural oder Charcoal Grey. Irgendwie ist das eine sehr attraktive Kombinationen, insgesamt. Die Klangbeispiele überzeugen auch – der Sound ist voluminös, warm – und wie eingangs erwähnt, sieht das Ganze einfach hervorragend aus. Werden wir uns definitiv alsbald mal näher ansehen. Wird nämlich Zeit, dass wir die Cort-Bässe auch mal ausführlich testen. Das hier dürfte die perfekte Gelegenheit sein.