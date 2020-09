Green Box: Yamaha TX16W Sampler (1988), Typhoon

Wer zu spät kommt, den bestraft ...

Geschichtliches Umfeld des Yamaha TX16W

Als Yamaha 1988 seinen ersten Sampler auf den Markt brachte, war die Musikerwelt wirklich gespannt. Nach den grandiosen Erfolgen des Yamaha DX7 und seinen Nachfolgern, dem Yamaha RX5 Drumcomputer, diversen Effektklassikern und dem ersten Digitalmixer DMP7, stand der japanische Entwickler ganz hoch im Kurs und eigentlich wurde nichts Geringeres erwartet als ein Knaller. Yamaha hatte sich schließlich lange Zeit gelassen und der Konkurrenz war es gelungen, einige technisch und auch preislich bahnbrechende Sampler am Markt zu etablieren. Darunter war Ensoniq mit seinem Mirage oder Sequential mit dem Prophet-2000; E-Mu hatte Erfolg mit dem Emax, Casio konterte mit dem FZ-1, Korg mit dem DSS-1 und AKAI bereits mit dem S900.

Kurzum, der Yamaha TX16W stand einer übermächtigen Konkurrenz gegenüber. Da mutete es dann schon seltsam an, dass Yamaha nur einen 12 Bit Sampler präsentierte, der vor allem auf die Merkmale Stereo-Samples und Digital-Filter setzte. Ja, richtig gelesen, damals galt das Digital-Filter als der letzte Schrei und die Vielzahl an Filtermodellen und Möglichkeiten im TX16w waren auf dem Papier tatsächlich erst einmal einzigartig.

Die Fachwelt zeigte sich dann nach der Präsentation des Sprösslings zur NAMM-Show im Januar 1988 eher zurückhaltend. Selbst das deutsche Keyboards-Magazin nahm in der Ausgabe 3/88 lieber das Kurzweil Grand Piano auf den Titel statt den TX16W, dem im selben Heft ein ausführlicher Test von Chefredakteur Gerald Dellmann gewidmet war.

Bei den Minuspunkten formulierte Gerald dann wohlwollend:

Bedienung manchmal etwas umständlich

Löscht man allerdings die mittleren beiden Wörter, so trifft es den Kern der Sache. Im Vergleich zu einem E-Mu Emax oder AKAI S900 war der Yamaha TX16W weder intuitiv noch schnell zu bedienen, um Multisamples selbst zu erstellen und zu editieren.

Und noch ein Manko kam schnell ans Licht für jeden, der damit arbeitete: die unglaublich langsamen Ladezeiten. Leider hatten die Yamaha Ingenieure dem TX16W auch kein SCSI-Interface verpasst, das sich damals langsam durchsetzte.

Zum Preis: In der Grundausstattung wurden 4.790,- DM aufgerufen. Ausgestattet war der Sampler dann mit 1,5 MB. Um ihn auf die maximale Kapazität von 6 MB aufzurüsten, musste man weitere 3.000,- investieren. Und um auf die Ladezeiten zurückzukommen: Wollte man den kompletten Speicher von 6 MB laden, dauerte das ungelogen 16 Minuten (Gerald hat damals die Zeit gestoppt).

Vielleicht hätte man dem TX16W bei einem Release ein Jahr zuvor diese Mankos noch verziehen – immerhin muss ich dem Klassiker einen echt tollen Sound bescheinigen; doch dazu später mehr – aber im selben Heft wurde auch der E-Mu EIII getestet, der die Ära der professionellen 16 Bit Sampler einläutete. 12 Bit ohne SCSI war damit passé. Im selben Jahr erschienen außerdem der Ensoniq EPS, der Roland S-550 und vor allem der AKAI S1000, der von da ab als Studiostandard weltweit galt.

Es kam, wie es kommen musste, der Yamaha TX16W wurde zum Flop. Bereits ein Jahr nach seinem Release begann der Ausverkauf zu Dumping-Preisen.

(Zu den beiden Bildern: Yamaha-User kennen das Prinzip auch von anderen 80er Yamaha Produkten: Unter dem Display verbirgt sich ein kleiner Schlitz, aus dem sich zwei bedruckte Kunststoff-Anleitungen hervorholen lassen.)

Mein persönliches TX16w Erlebnis 1989

Mein damaliger Traum: ein Yamaha DX-7II, eine Yamaha RX-7 und der hier vorgestellte Yamaha TX-16W. Die beiden Erstgenannten waren bereits in meine kleinen MIDI-Sammlung integriert und wurden fleißig über einen Atari 1040ST mit Crestor angesteuert.

Zu der Zeit arbeitete ich gerade als Theaterleiter im Münchner Gloria-Filmpalast (was aufregender klingt, als es war, da ich in Personalunion auch der Vorführer war). Wer schon mal im Kino gearbeitet hat, weiß, wie heftig auf Dauer die Spätschichten sein können. Dazu kamen reguläre Einsätze am Wochenende und an den Feiertagen (auch Weihnachten und Silvester!)

Als ich über ein Stellenangebot der Münchner Zweigstelle des Synthesizerstudio Bonn stolperte, kam mir das vor wie ein Traum. Meiner Bewerbung folgte ein Einladungsgespräch – aber am Ende wurde leider nichts draus. Das Ganze hatte aber auch einen Vorteil, denn der Inhaber Dirk Matten bot mir an, ein beliebiges Wunschgerät deutlich günstiger an mich abzugeben. „WOW!“ dachte ich nur und entschied mich eben für den hier vorgestellten Yamaha TX16W.

Ich hielt ihn lange in Ehren und produzierte damit die Hintergrundmusik eines hiesigen Reisevideo-Anbieters, dessen musikalische Ansprüche zum Glück nicht besonders hoch waren :).

Die wichtigsten Features des TX16W

Erst mal tabellarisch ein kleiner Überblick:

16-stimmig polyphon

RAM-Speicher 1,5 MB Basis, bis 6 MB ausbaubar

A/D-Wandlung 12 Bit linear (Dynamikumfang 72 dB)

wählbare Abtastfrequenzen: 16,7 kHz, 33,3 kHz (stereo), 50 kHz (mono)

Mixed-Out plus 8 Einzelausgänge

Das Betriebssystem muss von Diskette eingelesen werden.

16 dynamische Digital-Filter

Zum damaligen Zeitpunkt konnten die meisten Synthesizer und Sampler nur die Grenzfrequenz (Cutoff) eines Filters in Echtzeit regeln. In den meisten Fällen handelte es sich dabei um klassische Tiefpassfilter.

Das Filterprinzip des TX16W ging da deutlich weiter. Die 16 digitalen Filter des TX16W erlauben die Steuerung einer ganzen Reihe von Parametern und das dynamisch, so wie wir das heute gewohnt sind, z. B. die Einstellung eines Bandpassfilters, die Steilheit eines Hochpassfilters oder die Frequenz eines Kerbfilters. Diese und noch mehr Parameter können durch die Anschlagdynamik, den Hüllkurvengenerator, das Modulationsrad, den LFO, den Aftertouch oder mit einem MIDI-Steuerelement in Echtzeit verändert werden.

Bei jedem Filter können jeweils zwei Parameterwerte eingestellt werden. Einer dieser beiden Werte ist fest, der andere ist dynamisch steuerbar. Welcher von beiden Parameter der dynamische sein soll, kann man selbst frei entscheiden.

Leider müssen auch die 16 Filtermodelle von Diskette zusätzlich geladen werden und sind nicht Teil der Systemsoftware. Allerdings sind diese editierbar und können, mit neuen Namen versehen, auf bis zu 32 Plätzen im Speicher abgelegt werden.

Die Werbetexter von Yamaha haben die Möglichkeiten der Filter dann auch blumig umschrieben:

„Die Möglichkeiten des dynamischen Digital-Filters sind beeindruckend, da sich anschlagsbedingte Ringmodulationseffekte für Gitarrensounds oder Hervorhebungen bestimmter Frequenzbänder von Orchester-Samples wirklich problemlos verwirklichen lassen. Im Falle des Orchesterklangs könnte man die Anhebung der bewussten Frequenz mit Hilfe eines Fußschwellers regeln. Im Falle eines Saxophonklanges ließe sich die Steilheit des Hochpassfilters mit dem Blaswandler steuern.“

Samples und Nachbearbeitung im Allgemeinen

Sampling, Sample-Zusammenstellung und Editierung sind im TX16W mühsam und für meinen Geschmack zu kompliziert. Das ist sicher auch einer der Gründe, warum ich für den TX16W noch nie selbsterstellte Samples und Library auf eBay gesichtet habe. Während von E-Mu, Akai und allen anderen Sample-Klassikern immer wieder Diskettenboxen mit selbsterstellten Sample-Sounds kursieren, werden die TX16W immer nur mit Werksdisketten angeboten.

Vielleicht lag das auch daran, dass die Yamaha Ingenieure einfach zuviel wollten. Die Möglichkeiten, die Samples und Sounds nachzubearbeiten, sind nämlich enorm umfangreich. Selbstverständlich gibt es auch Multisamples, Snacks und Layerings – und jede Menge dynamischer Modulationsverknüpfungen, um den Samples beim Spielen Leben einzuhauchen.

Dummerweise machten aber selbst die Werksamples davon so gut wie keinen Gebrauch. Die oben beschriebenen „anschlagsbedingten Ringmodulationseffekte für Gitarrensounds“ habe ich jedenfalls auf keiner einzigen Diskette gefunden und – ich bitte um Verzeihung – mir war es dann auch zu blöd, sie selbst zu programmieren.

Wer hier genau wissen will, was geht, dem empfehle ich das TX16W Benutzerhandbuch, das man kostenlos im Netz abrufen kann.

Persönlich habe ich tatsächlich mit dem TX16W in der Zeit, in der ich ihn im Einsatz hatte, ebenfalls kein einziges Multisample erstellt. Hingegen machte mir das am Emax II soviel Spaß, dass ich mir mit dem Vertrieb meiner eigenen Library einen kleinen Nebenverdienst aufbauen konnte.

Sound und Sounds

Der Klang des TX16W ist etwas ganz Eigenes. Um zu verdeutlichen, was ich damit meine, habe ich einige einfache Demos angehängt. Es gab da zwei Werksdisketten, die sich SPACE KEYS 1 und 2 nannten, die für mich alles ausdrückten, was ich unter dem TX16W Feeling verstand.

An klassischen Streichern, Trompeten und Klavieren war ich weniger interessiert und würde im Rückblick sagen, sie waren nicht besser oder schlechter als die Akustik-Sounds von AKAI und E-MU – und haben den, wie man heute wohlwollend formuliert – 80er Charme.

Yamaha bemühte sich aber redlich, die Library zu vergrößern, und so gibt es heute eine stattliche Anzahl von Yamaha Sounds für den TX16W, ergänzt durch einige von Yamaha beauftragte Third-Party-Soundschmieden, die alle in der Regel auf den USB-Sticks der Floppy-Emulatoren enthalten sind. Rund 100 verschiedene Files sind zumindest auf meinem Gotek-Emulator enthalten.

Die TX16w Typhoon Software

Bereits 1993 brachte ein schwedisches Programmiererteam rund um Magnus Lidström eine alternative Software für den TX16W auf den Markt, die zunächst als Version 1.0 erschien, danach aber stetig verbessert wurde. Die aktuelle Version nennt sich TYPHOON 2000. Eine Versionsnummer konnte ich leider nirgendwo mehr finden.

Erster großer Vorteil:

Der TX16w lädt Betriebssystem und Sounds deutlich schneller als das Original-Betriebssystem.

Zweiter großer Vorteil:

Die kompletten Filtermodelle werden mit dem Betriebssystem zusammen hochgeladen. Bei der Editierung von Klängen entstehen also keine Wartezeiten mehr.

Hier ein Statement der Typhoon-Erfinders, das ich zu 100 % unterstreichen kann:

Typhoon ist eine völlig neue Systemsoftware für den Yamaha TX16W-Sampler. Sie werden nur wenig Ähnlichkeiten finden zwischen dem ursprünglichen Yamaha-Betriebssystem und Typhoon. Mit Typhoon ist der TXi6W nicht mehr nur ein Sampler. Unter den vielen Funktionen von Typhoon gibt es neue, leistungsstarke Möglichkeiten zur Klangerzeugung. Trotz einiger Probleme mit der TX16W-Hardware haben wir die meisten frustrierenden Einschränkungen beseitigt.

Alle modernen Sampler verwenden eine dynamische Audiokanalzuweisung, und mit Typhoon ist der TX16W endlich keine Ausnahme mehr.

Dazu kommen neue Innovationen wie

freie Modulationswege (einschließlich Modulationsquellen wie LFOs und Hüllkurven)

Komprimierung von Audiodateien (30-50 % Einsparung)

Presampling, um den Verlust von Transienten während der Aufnahme zu verhindern

fortschrittliche Algorithmen für Pitch Tracking, Wave Trimming und Auto-Loop Finding

Stereo Panorama-Möglichkeiten

erweiterte Utilities-Features, um den Austausch von Soundlibs zu erleichtern.

Tatsächlich verhält sich der TX16W mit Typhoon wie ein neues Gerät. Ohne das dazugehörige Handbuch (ist unten verlinkt), kommt man dann auch nicht weit, denn bereits das Laden von Sounds ist anders gelöst worden als zuvor.

Der Klang ist hingegen derselbe geblieben, wenn auch die Möglichkeiten zur Klangverbiegung vereinfacht und erweitert wurden. Kurz gesagt: Typhoon bringt den Turbo in jeden TX16W und es gibt meiner Meinung nach keinen Grund, auf diesen Turbo zu verzichten – noch dazu ist er übrigens kostenlos.

Der TX16W heute?

Ehrlich jetzt?

Der TX16W ist was für Freunde des Außergewöhnlichen, denn rational gibt es so gut wie keinen Grund, sich einen TX16W anzuschaffen. Aber wer in eine zweizeilige Editierung hineinwachsen möchte und auf einen wirklich einzigartigen Klangcharakter steht, der wird mit dem TX16W viel Spaß haben.

Meinen Zweiten habe ich vor Kurzem erworben – und hier steht er nun und macht mich glücklich. Jetzt fehlt mir nur noch der TX802. Nein, nicht wegen des Sounds, wegen der Optik, da beide als Duo so schön zusammenpassen ;)

Zu den Klangbeispielen

Alle Sounds wurden ohne Umwege direkt in Logic Pro X eingespeist und dort nur mit Hall oder einem leichten Delay verfeinert.

In „Deep Water“ zeigt für mich der TX16W, was ihn vom Klang so einzigartig macht. Diese im Stereo-Panorama verteilten Samples und der knallige 12 Bit Sound.

Aliasing-Pad sollte sich von selbst erklären ;)

Glass Chime. Da schwingt viel D-50 mit, hat aber seinen eigenen Charme.

HiPassing-Pad. Hier liegt auf dem Pad ein Filter des TX16W. Der Bass ist Teil desselben Split-Sounds, aber ohne Filter.

Und Metalkey-Beat zeigt, dass der TX16W auch brachial klingen kann. Der Disco-Beat-Loop stammt aus der Logic Pro X Library.