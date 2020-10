Zeitmaschine: Roland R-880 Reverb und GC-8 Remote

Der modulare digitale Vintage-Hall mit Remote

Das Ende der 1988 von Roland präsentierte R-880 war zur damaligen Zeit ein Hallgerät, das man aus heutiger Sicht als „high end“ bezeichnen würde. Nachdem digitaler Hall zunächst auf Basis von Delay-Tabs realisiert wurde, wurde diese Methode mit zunehmender Rechenleistung durch Simulationen auf Basis von Rechenmodellen abgelöst. Der R-880 bietet zwar auch TAP-basierte Hallprogramme, aber eben auch Raumsimulationen mit Parametern wie Raumgröße, Raumform etc. – kurz bevor Sony mit dem DER-S77 die nächste Technik zur Raumsimulation präsentierte – Convolution Reverbs.

Roland R-880 Hardware

Der Roland R-880 besteht wie einige der Konkurrenten dieser Zeit aus einem Rack und einem Remote-Controller. Das Rack hat 2 HE und ist mit 421 mm ganz schön tief und wiegt stattliche 10 kg.

Roland Remote Control GC-8

Die Remote besticht mit einem hintergrundbeleuchtetem graphikfähigen Display mit 5 darunter liegenden gerasterten Encodern und ist daher auch treffsicher GC-8 (graphic controller) genannt, ein deutlicher Mehrwert gegenüber den „Taschenrechnern“ von Lexicon. Das Gehäuse des Controllers ist übrigens mit derselben Oberflächenbeschichtung überzogen wie der R-8 Drumcomputer oder das Studio M. Diese Beschichtung neigt dazu, „speckig“ zu werden und muss öfter gereinigt werden.

Speicherkarten dringend erforderlich

Hier zeigt sich auch die erste wirkliche Besonderheit, die auch beim Gebrauchtankauf zu beachten ist. Damit der GC-8 überhaupt hochfährt, muss die R88-GC8-1 Speicherkarte – vom Format und der Konstruktion baugleich zu den damaligen ROM-Karten für z. B. D-50, D-110, R8 – eingelegt sein, auf ihr befindet sich nämlich das Betriebssystem für den GC-8. Will man später Programme von Speicherkarten in den R-880 laden oder auf RAM-Karten speichern, muss man immer die Betriebssystemkarte auswerfen und die Programmspeicherkarte einsetzen, eine wie ich finde sehr unglückliche Lösung. Wahrscheinlich war angedacht, den GC-8 auch für andere Geräte als Remote einsetzen zu können, darum das eigene Betriebssystem auf der RAM-Karte. Das Betriebssystem des R-880 selbst befindet sich auf 2 EPROMs im Rack. Die letzte Version war 2.0, gelegentlich findet man solche Chips auch auf eBay.

Eine weitere Besonderheit des R-880 ist, dass man die einzelne Effektmodule wie Hall, Early Reflections, Plate, Delay, Gate, Chorus, EQ und Kompressor als Bausteine platzieren und verschalten und das Signal auch frei zwischen den 2 Eingängen und 4 Ausgängen routen kann. Die insgesamt 2 Effektblöcke können dabei voneinander unabhängig mit Monoeingang und Stereoausgang arbeiten oder kombiniert werden. Die internen Schalt- und Mixmöglichkeiten sind also sehr komplex, man kann sich aus vorhandenen Bausteinen komplexe Effektketten bauen, etwas, was meines Wissens nach beim Erscheinen des R-880 kein anderer Effekt so konnte.

Die „Main Unit“, also das Rack selbst, ist üppig mit Ein- und Ausgängen ausgestattet. Zunächst findet man die analogen Ein- und Ausgänge symmetrisch (XLR) und als Klinken (lt. Handbuch unsymmetrisch) vor. Die Eingangsempfindlichkeit der unsymmetrischen Eingänge kann dabei von +4 dBm auf -20 dBm umgeschaltet werden. Auf der Vorderseite findet man 6 LED-Ketten, die die Ein- und Ausgangspegel anzeigen, einen Regler für die Eingangsempfindlichkeit, einen MIDI-Channel-Wahlschalter, eine MIDI-Channel-Anzeige und den Netzschalter.

Weiterhin kann der R-880 aber auch digital eingebunden werden. Es gibt sowohl optische als auch koaxiale Verbindungen bei 44,1 und 48 kHz für die 2 Eingänge und 4 Ausgänge. Eine Wordclock-Anbindung hingegen gibt es leider nicht. Deshalb habe ich den R-880 in meinem Studio klassisch analog eingebunden, da ich mit einer zentralen Wordclock arbeite – die digitale Anbindung dürfte aber zur damaligen Zeit durchaus auch von großem Interesse (Stichwort Wandler) gewesen sein – ich habe mich seinerzeit für den R-880 zu interessieren begonnen, als ich über einen Artikel gestolpert bin, der berichtet hat, dass der R880 als Wandler für Classic-Masterings „missbraucht“ wurde – der R880 war also hardwaretechnisch 1990 also absolut top und Roland hat da definitiv einiges an Engineering-Power geliefert.

Der R-880 und MIDI

Der R-880 wird über MIDI-Protokoll mit dem GC-8 ferngesteuert, theoretisch kann man 16 R-880 mit einem GC-8 steuern, einen pro MIDI-Channel. Weiterhin kann man über MIDI die Parameter des im Speicher befindlichen Programms ansteuern, man kann den R-880 also über MIDI von der DAW aus automatisieren. Findige Geister haben auf Basis dieser Möglichkeiten eine Remote-Software programmiert, mit der der R-880 über MIDI vom Rechner ganz ohne GC-8 ferngesteuert werden kann und vor allem auch mit Programmen beschickt werden kann, weiterhin kann man seine Speicherkarten auf der Festplatte speichern. Für diese Software-Lösungen benötigt man in der Regel einen R-880 mit Software V 2.0. Möchte man seinen R-880 auf V2.o aufrüsten und mit dem GC-8 editieren, ist zu beachten, dass man auch eine R88-GC8-1 Speicherkarte mit der Version V2 benötigt, diese sind aber so gut wie nicht mehr und wenn dann nicht ohne GC-8 im Bundle zu bekommen.

Roland R-880 Features & Fakten

Wie ist der R-880 denn nun organisiert? Zunächst gibt es einmal 5 Modes, die durch Drücken von Shift und den 5 Funktionstastern aufgerufen werden können,

Algorithm: Anordnen und Verknüpfen der Effektblöcke

Parameter: Editieren der einzelnen Effektblöcke

Mixer: Input, Output, interne Mixer

Function: Verbindung zur GC-8, MIDI, Einstellungen der digitalen Schnittstellen

Memory: Laden, Speichern, Speicher- und Preset-Verwaltung

Eine detaillierte Betrachtung vor allem der einzelnen Parameter jedes Effektbausteines würde den Rahmen eines Testberichtes definitiv sprengen. Wer wirklich tief in die Materie einsteigen will, kann sich im Netz das 240 Seiten starke Handbuch ziehen und durchackern, wenn er die Muße dafür hat, ich fand learning by doing aber effizienter und bin mit dem Handbuch nicht so recht warm geworden.

Hier daher eine kurze Beschreibung der Modes mit Screenshots zur Illustration:

Roland R-880 Algorithm Mode

Was kann man also im Algorithm Mode machen? Vereinfacht gesagt, Module anordnen und verknüpfen. Insgesamt gibt es 14 Hallmodule samt 2 damit immer einhergehenden Early Reflection-Modulen, 2 Chorus Units, 2 Kompressoren, 2 EQs und 2 Delays sowie 10 Mixermodule, wobei die 10 Mixermodule identisch sind , d. h. man hat von der Anzahl her max. 10 interne Mixer, um Module zu routen und zu mischen.

Die Module selbst haben auch unterschiedliche Konfigurationen von Ein- und Ausgängen. So hat ein EQ einen Ein- und einen Ausgang, ein Early Reflection Modul z. B. bietet aber einen Ein- und drei Ausgänge. Unter Verwendung der Mixermodule lassen sich so sehr ausgeklügelte Signalpfade realisieren. Das passiert aber nicht in Echtzeit. Werden Signalpfade verändert und Module eingesetzt, gelöscht oder neu verknüpft, muss das Ganze erst an den R-880 gesendet und der neue Signalpfad berechnet werden, erst dann hört man das Ergebnis und kann die Parameter editieren. Effekte erstellen ist also immer ein Geduldsspiel, manchmal reagiert der GC-8 auch träge. Vermutlich ist das der Tatsache geschuldet, dass alles auf dem MIDI-Protokoll basiert.

Wenn man denn wirklich eigene Programme bauen will, ist es vor allem am Anfang ein guter Weg, von bestehenden Presets wegzuarbeiten. Im Laufe der Zeit wurden Presets prominenter Engineers vermarktet, so gibt es Karten mit Quantec QRS Presets, Presets von Lee Quintana, George Massenburg, Roger Nichols, George Thorn. Wenn man ausloten möchte, was der R880 wirklich kann, dann empfiehlt es sich sehr, nach solchen Karten im Gebrauchtmarkt Ausschau zu halten und von dort wegzuarbeiten und die Routings und Einstellungen der Programme zu analysieren.

Roland R-880 Parameter-Mode

Im Parameter-Modus können dann die Einstellungen des jeweiligen Moduls bearbeitet werden und hier spielt der GQ-8-Controller dann seine Stärken aus. Je nach Modul werden Hüllkurvenverläufe, EQ-Kurven, Räume und Raumgrößen, Delay-Lines etc. graphisch anschaulich dargestellt und bieten Feedback auf die Parametereingabe über die Endlosdrehregler. Für 1990 war das schon eine Ansage, man könnte auch sagen, der Zeit voraus. Anbei ein paar Screenshots von Modulen.

Mixer-Mode

Im Mixer-Mode können die Pegel der einzelnen Module gemischt werden.

Die beiden restlichen Modi, Function und Memory beinhalten Systemeinstellungen und die Speicherverwaltung.

Der Klang des R-880 Halls/Reverbs

Vom Klang her ist der R-880 auch heute noch gut einsetzbar, er hat natürlich seine Stärken und Schwächen. Die mittleren und vor allem die kleinen Räume liegen dem R-880 definitiv. Der Nachhall ist sehr präsent und dicht. Für Perkussives und auch für Synthsounds, die kurze bis mittlere Halls brauchen, ist der R-880 auch heute noch eine überzeugende Wahl. Obwohl es eine Karte mit Lexicon 480 Presets gibt, erreicht der R-880 den großen warmen „Lexicon“ Sound nicht ganz. Er wertet Signale generell auf, gerade auch dann, wenn man denn Effekt soweit zurücknimmt, dass man ihn gerade noch wahrnimmt. Schaltet man ihn weg, fehlt etwas im Mix. Außerdem kann man den R-880 sehr gut mit anderen Halls mischen, ich setzte ihn gerne im Verbund mit einem Lexicon 300 und auch dem oben am Bild zu sehenden Quantec ein – ich bin ja generell ein Freund der Verwendung von externen Hallgeräten und Effekten im DAW-Verbund. Es lebt einfach mehr als Plugins auf der rein digitalen Ebene – Wandlung aus der DAW über Hardware-Send-Effekte, Return über das Pult. In Cubase, mit dem ich arbeite, kompensiert das Programm die Latenzen einwandfrei.

Trotz der aus heutigen Maßstäben nicht mehr zeitgemäßen Samplerate von 48 kHz und der 30 Jahre alten Wandlertechnik mit „nur“ 16 Bit AD (Burr-Brown) und 18 Bit DA klingt der R-880 einfach gut und hat nach wie vor seine Existenzberechtigung.

Alternativen zum Roland Hall R-880

Natürlich alle möglichen VST-Plugins für die DAW. War es vor 30 Jahren noch innovativ, auf digitaler Ebene Kompressoren, EQs, Delays und Reverbs verschalten zu können, so macht man genau das eben heute bequem in der DAW.

Es ist davon auszugehen, dass das gebündelte Know-how über die Jahre in Folgeprodukte aus dem Hause Roland/Boss eingeflossen ist, in Effektprogramme von JVs, Fantoms, JX-DAs, Integras etc., aber gerade der modulare Ansatz des R-880 schreit doch geradezu danach, in die Roland Cloud portiert zu werden – als R880 Effekt-Plugin – am besten gleich mit den Presets der zumindest vom Hersteller kommerziell erhältlichen Patches, so wie es Korg mit dem virtuellen M1 und der Wavestation bereits vorgemacht hat, sonst wird ja auch aus der Historie des Hauses Roland vieles neu aufgewärmt und verwurstet.

Wer hingegen nicht auf eventuell anstehende digitale Resteverwertung spekulieren möchte und den Sound der Nachfolger (obwohl einen DIREKTEN Nachfolger gab es eigentlich nicht) wie SRV330, SRV3030 weniger überzeugend fand (die BOSS Produktlinie einmal außen vor gelassen – auf der Platine des R-880 befinden sich übrigens 2 Boss-Chips), dem sei ein R-880 wärmstens ans Herz gelegt. Leider sind die Geräte mittlerweile rar und meist auch überteuert.