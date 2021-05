Zeitmaschine: Lexicon PCM 70, Digitaler Effektprozessor (1985)

Bezahlbarer Hall-Klassiker

Das Lexicon PCM 70 gilt heute als echter Klassiker unter den Hallgeräten. Als es 1985 eingeführt wurde, war es vor allem eine preiswerte Alternative zum berühmten Lexicon-Dreigestirn 224, 224X und 224XL. Den Preis für das 224XL gibt das Studio Magazin im Mai 1984 mit 37.000,- DM an. Zum Vergleich: Für diese Summe konnte man sich 1984 ein schickes Mercedes-Coupé 230 CE kaufen. Freilich ohne alle Extras, aber inklusive 14 % Ust. ab Werk. Das PCM70 soll damals „nur“ 7000,- DM gekostet haben. Da hätten wir wiederum das Doppelte anlegen müssen, um einen VW Polo zu bekommen.

Platzsparend war das PCM 70 nebenbei auch noch: Es nahm nur eine Höheneinheit im Rack in Anspruch – bei einer allerdings stattlichen Einbautiefe von 35 cm. Ein Blick auf die vier Höheneinheiten der 224-Reihe ließ einen dagegen gedanklich schon mal zu Opas altem Bruchband greifen. Aber obwohl das PCM 60 als „handliches“ Lexicon-Hallgerät mit nur einer HE schon etwas Vorarbeit geleistet hatte, scheinen das PCM 70 damals viele Zeitgenossen zunächst mal nicht ganz ernst genommen zu haben: „Als das Lexicon PCM 70 auf den Markt kam, sagten alle, das wäre kein echtes Lexicon. Und mag es auch kein 224X sein…so bietet es doch eine Kostprobe des Lexicon-Sounds.“ (Vintage Digital)

Und genau das – nämlich eine kleine Kostprobe – möchte ich hier auch geben. Übrigens: Beim Beispiel „Resonant Chords“ bilden Drumpattern die einzige Klangquelle. Was da nach Sequenzer klingt, kommt alles aus dem PCM 70.

Der Lexicon-Hall: Larger than Life

Für viele Musiker stellt eben dieser „Lexicon-Sound“ die Inkarnation eines Hall-Klangs überhaupt dar. Berühmt gemacht hat diesen Sound das „Lexicon 224 Digital Reverb“, das 1978 in die Läden kam. Typisch sind die langen Hallfahnen auf Vangelis Soundtrack zu Ridley Scotts dystopischen Science Fiction-Epos „Blade Runner“ aus dem Jahr 1979. Der Yamaha CS-80 ist da sozusagen nur die halbe Miete, den Rest erledigt das Reverb. Das Lexicon gewinnt mit Sicherheit nicht den ersten Preis, wenn es um realistische Hallräume geht. Lexicon klingt eigentlich immer „larger than life“. Der Hall ist etwas dunkel timbriert, warm, moduliert und lässt sich gut mischen, schmiegt er sich doch wunderbar um den Originalklang.

Als ich den Yamaha SY-1 hier vor einigen Jahren vorgestellt habe, waren auch zwei von Vangelis inspirierte Klangbeispiele dabei. Und da es gleichzeitig die ersten Aufnahmen waren, bei denen mein Lexicon PCM 70 zum Einsatz kam, habe ich „Rainy Day in Friedenau“ und – weiter unten – den „Klingenflitzer“ hier nochmal mit eingebunden.

Der Lexicon-Sound hat unzähligen Pop-Produktionen seinen Stempel aufgedrückt: Ob „Remain in Light“ (1980) von den Talking Heads, „Unforgettable Fire“ (1984) von U2, „So“ (1986) von Peter Gabriel , „Faith“ (1987) von George Michael oder „Ten Summoner Tales“ (1993) von Sting – immer ist ein Lexicon am Werkeln.

Immer leistungsfähiger, aber auch besser?

Über die Jahre entwickelte Lexicon die Hardware weiter und verfeinerte und veränderte die Algorithmen. Schon das 224X bot eine verbesserte Samplingrate von 34 kHz in Vergleich zu den 20 kHz des Ur-Lexicons. Das Lexicon 480L aus dem Jahr 1986 besaß einen Random-Algorithmus, der die Hallfahnen mit einer Zufallsmodulation versah. Das blaue Model 200 aus dem Jahr 1984 (nicht zu verwechseln mit dem späteren MX200) war ein Versuch, den Lexicon-Fans mit einem Kaufpreis von 15.000 DM ein etwas erschwinglicheres Angebot zu machen. Das Lexicon 960L stellte seine Algorithmen auch im 5.0 Surround-Format zur Verfügung, und die LARC II-Fernbedienung war nun mit einem farbigen TFT-Display und berührungsempfindlichen Motorfadern ausgestattet. Das Modell 300 aus dem Jahr 1997 dagegen sollte die Reihe mit „high performance DSPs“ für die Erfordernisse moderner Studios kurz vor der Jahrtausendwende ertüchtigen – mit einer integrierten Effektautomation und Pitch-Effekten. Da hatte sich Lexicon ein wenig bei der Konkurrenz umgetan.

Lexicon PCM 70 – Der Lex-Sound mit Biss

Natürlich hat sich auch Lexicon über die Jahre dem Zeitgeschmack etwas angepasst. Auf das PCM 70 folgte das Lexicon PCM 80, 81, 90 und 91, das Thorsten Walter hier 2007 vorgestellt hat. Der leider viel zu früh verstorbene Kollege hatte 2018 auch das PCM 96 unter der Überschrift „Lexicons Hall-Flaggschiff“ besprochen.

Schon da findet ihr in den Kommentaren eine Diskussion, die alle einschlägigen Foren bewegt: Spätere Geräte besitzen zwar noch mehr Möglichkeiten – sie klingen aber auch ein wenig beliebiger. Der dichte und warme Lexicon-Sound der 80er Jahre blieb irgendwann auf der Strecke. Wer diesen speziellen Vintage-Sound sucht, erwirbt – so Thorsten Walter 2018 – „ein altes intaktes PCM-70 wenn es Hardware sein und günstig sein soll. Das Teilchen haut mich mit seiner Tiefe, Wärme und dem Charakter auch heute immer noch um.“ In diesem Punkt herrscht in den Foren weitgehend Einigkeit: Das PCM 70 versprüht noch das gute alte Lexicon-Mojo: „Der 70er ist der Lex-Sound mit Biss…Er besitzt auch einen tollen Plattenhall“, meint „Elegentdrum“ auf Gearslutz (noch heißt das Forum ja so). Gerade auch in Abgrenzung zu den später erschienen Serien kann das PCM 70 punkten.

„Fantastisch mit analogen Synthesizern“

Laut „Dirty Halo“ besitzt das PCM70 „diesen speziellen Charakter, der von den Modellen 80/81/90/91 und auch später nie wieder erreicht werden sollte.“ In die gleiche Kerbe haut „Africantigercow“ im Januar 2019: „Ich habe PCM 70, 80, 81, 90, 300 und 224 gehabt. Die einzigen, die übrig geblieben sind, sind das PCM 70 und das 224, weil sie etwas leisten, was die Plugins nicht drauf haben. Ich hatte sogar das PCM 70 verkauft, nur um es mir wieder zuzulegen, nachdem ich merkte, dass ich es vermisse…“

Der User „My Studio“ empfiehlt das Gerät speziell den Fans elektronischer Musik: „Das PCM 70 klingt fantastisch mit analogen Synthesizern…Ein Elka Synthex, Jupiter 8 oder CS-80 durch ein Lexicon PCM 70, 224 oder 480L ist einfach nice. Ich finde, die meisten modernen Hallgeräte klingen mit Vintage Synthesizern fürchterlich. Sie killen den Sound und lassen ihn glasig wirken.“

Laurie Anderson: Lexicon PCM 70 als Lieblingsspielzeug

Eine Künstlerin, die damals sofort das Potential des PCM 70 erkannt hat, ist Laurie Anderson. Sie hat den kleinen Lexicon-Hall 1986 auf ihrem vierten Album „Home of the Brave“ eingesetzt. Das Album ist der Soundtrack zu ihrem gleichnamigen Konzertfilm. Im Gespräch mit Music Technology erzählt Laurie Anderson im Juli 1987: „Das PCM 70 gehört zu meinem Lieblingsspielzeug; es hat so viele schöne Eigenschaften. Seine Rich Chamber-Einstellung ist ein wirklich warmer, schöner Sound. So konnte ich die gesamte Filmmusik mit nur diesem Setup machen und war sehr zufrieden damit.“

Stanley Clarke – Hi-Fi-Bass mit warmen Hall

Aber der Hall des PCM 70 veredelt nicht nicht nur Gesang und Keyboardklänge. Auch Starbassist Stanley Clarke ließ sich vom warmen Lexicon-Sound überzeugen: „Nun, die andere Sache, die ich benutze, ist das Lexicon PCM 70 Reverb. Ich mag Lexicon, weil es ein dunkel klingendes Reverb ist. Ich meine, er hat einen warmen Sound. Ich mag sowieso einen warmen Sound am Bass, vor allem was die Effekte angeht. Der Alembic-Bass ist so ein hi-fi klingender Bass. Er ist sehr aufgepumpt, sehr hoch. Es ist einfach ein sehr kraftvoller Sound, weißt du, eine Menge Spitzen, Peaks im Bass…Wenn man das mit dem weichen, warmen Hall kombiniert, hat das einen sehr schönen Effekt.“ (Guitar Center)

Lexicon PCM 70 – Wenn der Kritiker sprachlos ist

Was den PCM 70 Fans heutzutage selbstverständlich scheint, musste bei Markteinführung des Gerätes sich erstmal als Erkenntnis durchsetzen. Das tat es dann auch. Das Studio Magazin schwärmt im Dezember 1985: „Lexicon beweist uns sehr eindrucksvoll, dass es noch besser, noch preisgünstiger und noch kleiner geht.“ Nach einem kurzen Überblick über die wichtigsten Features schließt die Einleitung mit den Sätzen: „Die sich daraus ergebenden Effektmöglichkeiten sind so reichhaltig, so dass man sie in einem Tagestest überhaupt nicht erfassen kann. Ein Verkaufspreis von 7000 Mark und eine Signalqualität ohne Beanstandung tun ihr übriges dazu. Im Prinzip können wir den Testbericht hier beenden, denn das Gerät erzeugt im Tonstudio allgemeine Sprachlosigkeit.“ (Studio Magazin, Dezember 1985)

Tatsächlich folgt dann ein ausführlicher fünfseitiger Test. Aber ein solch vorweggenommenes Fazit las man damals im Studio Magazin auch nicht alle Tage. Der Stil der Zeitschrift galt eher als nüchtern sachlich und die Tester neigten nicht zu dem Geschwurbel, was seinerzeit in einigen anderen Musikermagazinen geboten wurde.

Lackmustest für die Studiobuchung

Tatsächlich erreichte das Lexicon PCM 70 eine so große Beliebtheit, dass Sound on Sound noch 1992 – also sieben Jahre nach der Einführung – dem Hallgerät einen langen „Hands on“-Artikel widmete. Der Tester freut sich, dass es im Zeitalter der Wegwerfprodukte immer noch Qualitätserzeugnisse gibt: „Das PCM70 ist, selbst im Vergleich zur modernen Konkurrenz, immer noch ein wunderbares Gerät. Eine Empfehlung nicht nur zum Kauf, sondern auch wenn sie ein Studio buchen wollen. Wird die Frage ‚Haben Sie ein Lexicon Lexicon PCM70?‘ bejaht, dann wissen Sie, dass das Studio, zumindest was das Effekt-Rack angeht, gut ausgestattet ist.“

Butch Vig und der Pelvisman

Und auch heute noch hat das Lexicon PCM 70 seine Fans. Etwa Butch Vig, der Bands wie Nirvana und The Smashing Pumpkins produziert hat. Vor allem ist Butch Vig aber als Schlagzeuger der US-amerikanischen Alternative- und Hardrockband Garbage bekannt. Seine Meinung zum PCM 70: „Mein Lieblings-Digitalhall. Ich hatte eine Reihe von selbst erstellten Presets, die ich immer wieder verwendet habe. Pelvisman‘ (benannt nach einem Song von Knerble Knerble) war ein riesiger, heller Hall-Sound mit viel Pre-Delay, und ‚Anti-Pelvis‘ war ein superschneller Gated-Snare-Sound, den ich bei einer Menge Sessions verwendet habe.“ (Reverb: Butch Vig’s 10 Essential Pieces for the Smart Studio Sounds)

Damals zu teuer und zu hochgestochen

Als ich vor ein paar Jahren angefangen habe, wieder Vintage-Equipment zu kaufen, stieß ich dabei auf die gleichen Geräte, die mir in den 80er Jahren von eloquenten Verkäufern angedient wurden. Und die ich mir damals beim besten Willen nicht leisten konnte. Eines dieser Effektgeräte war das Lexicon PCM 70. Die Hall- und Effektprogramme klangen großartig. Die seinerzeit einmaligen MIDI-Steuermöglichkeiten des Lexicon PCM 70 hätte ich freilich allenfalls mit dem DX-7 ausreizen können. Die Hallstärke beispielsweise über die Anschlagslautstärke zu kontrollieren, kam mir doch sehr sophisticated vor. Für die aufgerufenen 7000 DM hatte ich damals einen gebrauchten OB-Xa in voller Ausbaustufe, inklusive Midifizierung sowie eine SCI Drumtraks mit Linn-Sounds erworben. Irgendwie stimmten da für mich die Relationen nicht mehr. Weshalb ich dann ja damals auch beim hier bereits vorgestellten Yamaha SPX90 und dem Alesis Midiverb gelandet bin.

Auf die Software-Version kommt es an

Als das Lexicon PCM 70 vor einigen Jahren für ein paar hundert Euro angeboten wurde, konnte ich nicht widerstehen. Kaum hatte ich es aus einem Impuls heraus gekauft, begann schon die Zitterpartie. Ich begann mich in diversen Foren einzulesen – und stellte fest, dass es beim PCM 70 anscheinend entscheidend auf die richtige Software-Version ankommt. 2.0 ist die Version, die Hall-Liebhaber in Verzücken setzt. Die spätere 3.0 dagegen liefert zwar einen zusätzlichen Inverse-Room-Algorithmus, den tatsächlich viele Nutzer schmerzlich vermisst hatten. Aber leider wurden bei dieser Gelegenheit auch die Programme überarbeitet – und die neuen Presets lassen viele kalt. Mit fiebrigen Händen rief ich ebay-Angebote für Chips auf, die die alte Software enthalten und für gerne mal 100 Euro und mehr verlangt wurde. Es gibt wohl kaum zweites Gerät auf dem Markt, bei dem ein „Downgrade“ so gefragt ist. Eine Rückfrage beim Verkäufer des PCM 70 sorgte dann für Entwarnung: „Ne, ne, sei mal unbesorgt. Mein Gerät läuft auf 2.0. Das ‚Tiled Room‘-Preset, auf das alle so scharf sind, ist dabei.“

Hallklassiker „Tiled Room“

Der „geflieste Raum“ ist eine Legende, es kommt in unzähligen Foreneinträgen vor. Und es überschattet ein wenig die anderen Vorzüge des Geräts. Auf Gearslutz schreibt User McDingus im Juni 2011 zum PCM 70: „Klingt super. Meistens werden sie jetzt auf ‚Tiled Room‘ eingestellt, seit die Bricastis da sind. Dieses Preset ist einfach der Hammer und wurde bisher von nichts übertroffen.“ Und im PA-Forum beschreibt ein anderer User das Entsetzen des Mixers, falls das Lexicon die „falsche“ Software anzeigt: „Und falls beim Einschalten ‚Version 3.0‘ im Display erscheint: bloß nichts anmerken lassen. Auch wenn klar ist, dass die Effektplanung für diesen Abend streng genommen zunächst einmal als gescheitert angesehen werden muss. Wo parkt jetzt eigentlich der Bus mit dem 4HE Notrack?“

Im Klangbeispiel wird der „Tiled Room“ zunächst eher subtil und später recht plakativ eingesetzt.

Lexicon PCM 70 – Im Zeichen des Minimalismus

Die Frontseite des PCM 70 ist eher dürftig bestückt. Schon der Tester von Electronics & Music Maker (März 1986) stellte bei Erscheinen des Geräts ernüchtert fest: „Für eine Box, die so viel kann, hat das PCM 70 allerdings relativ wenige Bedienelemente“. Es gibt eine LED-Kette, um die Aussteuerung des Effektgerätes zu kontrollieren. Damit korrelliert ein Input-Knopf, mit dem die Eingangslautstärke geregelt wird. Rechts schließt sich das Display an. Es gibt Auskunft über das jeweils aufgerufene Programm oder die jeweiligen Parameter, die verändert werden können. Zum Navigieren durch Programme und ihre Parameter stehen ein großer gerasteter Encoder (Soft Knob), mit Pfeilen versehene Up-Down-Tasten und ein numerisches Tastenfeld (0 bis 9) zur Verfügung. Die Verarbeitungsqualität des Lexicon ist über jeden Zweifel erhaben: Bei meinem Exemplar prellt kein einziger Taster und der Encoder läuft einwandfrei. Bewegen wir uns auf dem Frontpanel von links nach rechts, folgen vier weitere Tasten.

Programm- und Registermodus

„PGM“ steht natürlich für Programm. Eine kleine LED-Lampe im Taster informiert uns, wenn wir den Programm-Modus gewählt haben. Durch die Auf-Abtaster suche ich eine Effektgruppe aus, um dann durch Eingabe der Programmnummer über das Zahlenfeld ein spezifisches Preset auszuwählen. Ganz ähnlich wie wir es beim von mir schon vorgestellten Yamaha SPX90 gesehen haben, muss auch beim Lexicon erst die Load-Taste gedrückt werden, um das Preset scharfzustellen. Eine weitere Taste versetzt das Gerät in den Bypass-Modus. Die vierte und letzte Taste schließlich bringt uns in den sogenannten „Register Mode“. Eine etwas gewöhnungsbedürftige Wortschöpfung, hinter der sich die User- oder Anwenderspeicherplätze verbergen. Hier können 50 eigene Variationen der Effekt-Programme abgelegt werden. Die können auch mit eigenen Namen versehen werden, was aber ziemlich umständlich ist. Das Handbuch braucht eine Dreiviertel-Seite, um die Namensvergabe zu erklären. Na klar, den Einschalter ganz rechts auf dem Frontpanel wollen wir auch nicht vergessen. Eine eigene „Edit“-Taste gibt es übrigens nicht: Ist weder der Programm- noch der Register-Mode aktiviert, dann befindet sich das PCM 70 automatisch im Editiermodus und gibt uns mit kryptischen Kürzeln à la R RFL DB oder RTL Stop lustige kleine Rätsel auf.

Lexicon PCM 70 – Matrix Reloaded

Wer zum Beispiel vom Yamaha SPX90 kommt, muss sich bei der Organisation der Presets etwas umstellen. Beim Yamaha werden beim Durchsteppen die einzelnen Programme hintereinander angezeigt. Also zum Beispiel „Hall“, „Room“, Plate“ und „Vocal“. Beim PCM 70 sind die Programme als Matrix organisiert. Es gibt eine „Row“ mit einem übergeordneten Effektprogramm. Und innerhalb dieser „Reihe“ verschiedene Spalten mit Abwandlungen dieses Programms. Das startet mit Reihe 0, die Variationen des Themas „Chorus & Echo“ bietet. Unter 0.0 finden wir „Chorus“, unter 0.1 „Chorus Echoes“, 0.2 „Echo Flange“ und so weiter bis 0.9. Wobei ich mit dem Programmnamen „Corseneco BPM“ erstmal nicht viel anfangen konnte. Reihe 1 stellt uns Multiband Delays zur Verfügung, Reihe 2 “Res Chords“, in Reihe 3 gibt’s die beliebten „Concert Hall“-Programme, Reihe 4 wartet mit „Rich Chambers“ auf (unter 4.2 findet sich der schon erwähnte „Tiled Room“) und Reihe 5 verwöhnt den Hall-Gourmet mit „Rich Plates“. Auf den hinteren Plätzen befinden sich „MIDI-Effekte“ (Reihe 6) und „Controll-Programme“ (Reihe 7).

Not available – Wenn die Programmkombi ins Leere führt

Das ist wie gesagt ein wenig anderes organisiert, als wir es von anderen Effektgeräten kennen. Doch wenn wir das Organisationsprinzip des PCM 70 einmal verstanden haben, lässt sich damit gut arbeiten. Mit den Up- und Downtasten wählen wir die jeweils nächste Zeile im Display an – oder besser die „Row“ um in der Lexicon-Nomenklatur zu bleiben. Mit den numerischen Tastern bewegen wir uns in der Horizontale und suchen das jeweilige Unterprogramm 0-9 aus. Das kann schon mal mit einer handfesten Enttäuschung enden. Bei den Concert Hall-Programmen ergibt schon die Kombination 3.3 eine Niete. Hier – wie bei allen folgenden Programmen der Reihe – meldet das Display: „not available“.

Und so kommen wir am Ende gerade mal auf 26 Presets (oder 31, wenn wir die Reihe mit den MIDI-Effekten mitzählen). Im „Registermodus“ (Anwenderspeicher) meldet das Display übrigens „Unused“, wenn wir einen noch nicht belegten Speicherplatz aufrufen. Ich finde, das hat Roland etwas benutzerfreundlicher organisiert, indem sie beim SRV 2000 auf den freiprogrammierbaren Speicherplätzen Variationen ihrer Hallprogramme abgelegt haben. So hat man von Anfang eine größere Auswahl und kann dann gezielt einzelne Programme abändern und speichern. Aber da hatte Lexicon vermutlich einen professionelleren Anspruch. Nach dem Motto: Unsere Kunden geben sich ohnehin nicht mit Presets zufrieden.

Lexicon PCM 70 – Ein Multieffektgerät mit Hallprogrammen

Lexicon hat sein PCM 70 bewusst nicht Reverb getauft, sondern „Digital Effects Processor“. Es handelt sich also um ein Multieffektgerät. Und wer sich nach dem ersten Einschalten und einigen Fehlversuchen (bedingt durch die nicht gerade intuitiv gestaltete Bedienung) endlich zu den Programmen vorgearbeitet hat, wird vielleicht erstmal enttäuscht sein. Eben weil es in den vorderen Reihen keinen Hall gibt. Das ist wohl historisch zu erklären. Auch das 224XL besitzt Chorus- und Multidelay-Programme. Für die Nutzer war es immer etwas frustrierend, dass sie auf die Kernkompetenz des 224XL – fantastischer Hall – verzichten mussten, wenn sie von diesen Spezialprogrammen Gebrauch machen wollten. Deshalb soll Paul McCartney sechs und mehr 224XL für jeweils einen einzigen Mix angemietet haben, wie Curtis Schwartz in seiner PCM 70-Review schreibt. (International Musician and Recording World , Februar 1982)

Das PCM 70 war also vermutlich nicht nur als preiswertes Hallgerät, sondern auch als „Entlastungs-Effektgerät“ für Studios und Nutzer des 224XL konzipiert.

Die Chorus- und Echoprogramme – 6 Delays in einem Gerät

Die Chorus- und Echo-Programme bieten zwei Delaylinien mit 432-Millisekunden Verzögerung. Das besondere sind sechs „Taps“, also Möglichkeiten, das Delay abzugreifen. Jedes Delay besitzt seinen eigenen Parametersatz für den Pegel, Feedback, Chorus (inklusive der Wellenformen und Effektintensität), Panorama und natürlich die Delay Time. Die erzeugten Chorus- und Flanger-Effekte sind durchaus subtil und hervorragend geeignet, Vocals, Gitarren oder Keyboards zusätzliches Leben einzuhauchen.

Die Multiband-Delay-Programme haben ähnliche Parameter wie die Chorus- und Echoprogramme, liefern aber mit 936 Millisekunden eine mehr als doppelt solange Verzögerung. Das macht sie zu geeigneten Kandidaten für klassische Repeat-Echos. Jedes der sechs Echo-Linien verfügt über eigene Low und High Cut-Filtern. Besonders interessant: Neben Millisekunden können in den Unterprogrammen alternativ auch „Beats per Minute“ eingestellt werden. Ein großer Vorteil bei der Arbeit mit Sequenzern und Drummachines.

Kreisende Delay-Sounds für David Gilmour

Ein Fan der Echoprogramme war früher Pink Floyd-Gitarrist David Gilmour, berichtet sein langjähriger Gitarrentechniker Phil Taylor in einem Interview mit Guitar World: „Er benutzt auch einen Lexicon PCM 70, um die kreisförmigen Delay-Sounds zu speichern, die man in Songs wie ‚Shine On‘ und ‚Time‘ hört. Da es über eine Multi-Tap-Funktion verfügt, kann es ziemlich genau die Art von Echo duplizieren, die Dave früher mit seinem alten Binson-Echogerät erzielte. Ein t.c. electronic 2290 ist sein primäres Delay – es ist das, was er für die meisten Dinge benutzt.“ (Welcome to the Machines)

Resonant Chords – Wenn der Drumcomputer Banjo spielt

Besonders stolz war Lexicon damals auf die „Resonant Chord“-Programme, die zuerst im 224XL vorgestellt wurden. Es handelt sich um spezielle Kammfilter-Effekte, die – und das ist das eigentlich besondere – in musikalisch sinnvollen Intervallen gestimmt sind. Auf jeder der sechs Delay-Linien wird eine eigene Resonanz erzeugt. Dabei können Pegel, Tonhöhe, Resonanz, Pre-Delay, die Position im Stereo-Panorama, der Feedback-Pegel und eine Hochfrequenzabsenkung, separat für den linken und rechten Kanal, geregelt werden. Es ist auf diese Weise möglich, mit einem Drumcomputer Arpeggien zu erzeugen. Ja – ein einzelner Schlag auf die Snare kann harmonisch aufgefächert werden.

Der Effekt funktioniert besonders gut bei Percussion-Instrumenten. Bei Synthesizern und Gitarren ist die Wirkung nicht ganz so stark. Das lässt sich anhand des dritten Beispiels überprüfen, wo ich an einer Stelle einen metallisch-glockigen Klang verwende. Lexicon spricht hier von „bestimmten Tönen, die ätherisch im Hintergrund auftauchen“. „Diese Programme zeichnen das PCM 70 als ‚digitalen Echtzeit-Resynthesizer‘ aus“, schwärmt Mark Badger in seinem Test in Sound on Sound im Dezember 1987.

Die günstige Alternative zum Übervater 224?

So faszinierend die „resonanten Akkorde“ damals gewesen sein müssen – heute interessiert mich als PCM 70-Anwender in allererster Linie die gebotene Qualität der Hall-Programme. Die Namen „Concert Hall“, „Rich Chamber“ oder „Rich Plate“ wecken natürlich sofort die süßesten Assoziationen an die große 224-Reihe. Und tatsächlich wird das PCM 70 gerne als günstige Alternative zum berühmten Lexicon 224 bzw 224 X genannt. So schreibt Matthias Fuchs 2007 in Sound & Recording: „Der Grund für die bis heute andauernde Beliebtheit liegt sicher nicht zuletzt darin begründet, dass man dem PCM 70 (und natürlich seinem großen Bruder, dem 480 L) den ‚klassischen‘ Lexicon-Sound des ‚Übervaters“ 224 attestiert.“

Entwarnung an 224X-Besitzer

Hier gab aber seinerzeit das Studio Magazin Entwarnung: „Zwar sind die Programme des PCM aus denen des 224 X abgeleitet, klingen auch ähnlich, haben ähnliche Parameter-Beeinflussungsmöglichkeiten, doch stellt man deutlich fest, dass zwei unterschiedliche Rechner am Werk sind. Eine Konkurrenz für das 224 X aus dem eigenen Lager gibt es also nicht.“ Für den nun vielleicht etwas ernüchterten PCM 70-Käufer wird gleich ein Bonbon nachgeschoben: „Da die Programme des PCM 70 allerdings aus gleicher Software-Feder stammen und vermutlich ‚nur‘ an die geringere Rechnerkapazität des PCM 70 angepasst wurden, kann man hinsichtlich der Signalqualität einiges erwarten, was sich im Verlaufe des Tests auch bewahrheitete.“ Da hatte jemand ein wahrhaft salomonisches Urteilsvermögen.

Lexicon PCM 70 – Der Lexichip

Beim PCM 70 setzte Lexicon erstmalig „customized chips“ ein. Zwei dieser „Lexichips“ übernahmen den größten Teil der Audiobearbeitung. (vergl. Sound & Recording) Auf der Seite von Studio Repair gibt es dazu ein Foto mit einem Blick in das PCM 70 von Karl Bartos. Die hübsche Bildüberschrift: „this is the place where Lexicon’s algorithms are forged into silicon…“ Für die Analog/Digital-Wandlung setzte Lexicon auf Burr-Brown 16-Bit-Konverter.

Der Frequenzgang des Lexicon PCM 70 reicht bis 15 kHz, was für einen klaren und sauberen Nachhall sorgt mit dem Lexicon-typischen weichen Klangcharakter. Da scheppert und klingelt nichts. Der von Lexicon selbstbewusst mit 80 dB angegebene Dynamikumfang kam den Testern des Studio Magazins freilich etwas zu hoch gegriffen vor. Ihre Messungen ergaben 68 dB oder besser bei den Hallprogrammen, respektive 72 dB oder besser bei den Effekten.

Lexicon PCM 70 – Die Hallprogramme

Die Concert Hall-Programme bieten einen vergleichsweise natürlich klingenden Hall und vermitteln ein starkes Gefühl von Räumlichkeit. Die Rückwurfdichte der Hallreflexionen ist eher gering. Der Concert Hall ist die ideale Wahl für Orchester-Musik oder elegische Synthesizerlinien à la Vangelis. Er ist auch bestens geeignet, die verschiedenen Spuren eines Mixes in einen musikalischen Kontext zu stellen. Es sind subtilste Eingriffsmöglichkeiten in den Hall möglich. Die Konzert-Hall-Programme können auch mit einem Chorus zur Modulation der Hallfahne versehen werden. Den kompletten Parametersatz für die Hall-Programme habe ich weiter unten beschrieben.

Die „Rich Chamber“-Programme reproduzieren die Hallcharakteristik kleinerer Räume. Die Reflexionen bauen sich schnell auf, insgesamt ist der Klang etwas höhenbetont. Auf eine stärkere Färbung der abklingenden Hallfahne wurde verzichtet. Die Rich Chamber-Programme sind angenehm unaufdringlich und empfehlen sich für viele Anwendungen – vor allem auch für die Verhallung von Stimmen. Hier finden wir aber auch den berühmten „Tiled Room“, der Drums gut zu Gesicht steht.

Die „Rich Plates“ sind von der Klangfärbung eher hell, mit einer relativ hohen Anfangsstreuung und einer charakteristischen Färbung. Das alles macht sie zu hervorragenden Kandidaten, um perkussives Klangmaterial zu bearbeiten.

Die Software-Version 2.0 bietet Gated Reverb und auch „Infinite Reverb“ – also „unendlichen Hall“ an. Allerdings keinen „Reverse Hall“ – der kam erst ab Revision 3.0 dazu.

Lexicon PCM 70 – Im Parameter-Dschungel

Das Lexicon PCM-70 bietet 50 Speicherplätze, die der Nutzer mit eigenen Schöpfungen füllen kann. Und da ihm hierfür eine riesige Anzahl von rund 70 (!) verschiedenen Parametern zur Verfügung steht, wird es mit dem PCM-70 garantiert nicht schnell langweilig. Da mögen dem einen oder anderen Hallfetischisten heilige Schauer den Rücken hinunterrieseln, ob der dargebotenen Fülle. Und andere – wie mich – das gelinde Entsetzen packen. Hier gilt für die Entwickler wirklich der Satz „Wie man es macht, macht man es falsch“.

Mach hin, die Band will essen gehen!

Beim Yamaha SPX90 konnte ich milde herablassend die sehr übersichtliche Parametisierung belächeln. Die allerdings jederzeit selbsterklärend war. Beim PCM 70 komme ich angesichts meist kryptischer Abkürzungen nicht ohne vertieftes Handbuch-Studium aus. Das Roland SRV-2000 scheint hier einen – wenigstens für mich – guten Mittelweg gefunden zu haben: Eine ausreichende Parametisierung, die unmittelbar zugänglich ist. Und dazu ein separat anwählbares „Further Level“, das weitere verfeinerte Einstellungsmöglichkeiten anbietet.

Für den Livegebrauch muss es ohnehin schnell und einfach gehen, wie ein User im PA-Forum berichtet: „Denn so sieht’s ja meistens tatsächlich aus: ‚Plate‘ oder ‚Vocal 2‘? ‚Gymnasium‘ oder ‚Concert Hall‘? Könnte man nicht auch aus ‚Rich Plate‘ was Schönes basteln? Egal. Mach hin, die Band will essen gehen.“

Die Hallparameter – Oder: Wie vergraule ich zuverlässig meine Leser

Um zu zeigen, dass ich nicht übertreibe, habe ich hier beispielhaft die zwei Dutzend Parameter zur Feinjustierung der Hallprogramme einmal zusammengetragen. Natürlich nicht als stupide Auflistung, sondern mit entsprechenden Anmerkungen. Ihr müsst die Parameter ja nicht alle benutzen. Aber kennen solltet ihr sie schon. Ganz ehrlich: Wer darauf keinen Bock hat, für den ist das PCM 70 vielleicht doch das falsche Gerät ;)

Attack: Soll der Sound förmlich explodieren, oder sich lieber allmählich aufbauen? Attack regelt, wie heiß die erste Reaktion auf ein Eingangssignal ausfällt. Genau gesagt die ersten 50 Millisekunden.

Chorusing: Bringt ein Zufallselement in die Verzögerungszeiten, gibt dem Klang über Modulationen Fülle und soll ihn weniger metallisch erscheinen lassen. Eher in homöopathischen Dosen einzusetzen, da es andernfalls zu hörbaren Tonhöhenschwankungen kommt.

Decay Optimization: Das ist ein Parameter, der schon vom Lexicon 224 und 224x bekannt ist: In Abhängigkeit vom Eingangspegel wird die Programm-Charakteristik geändert, um das Ausklingen des Halls natürlicher zu gestalten. Fair warning: Wenn der Hall zu knacksen beginnt, lieber ausstellen.

Definition: Dieser Parameter ist eigentlich das Gegenstück zu „Attack“: Er steuert die Hall-Charakteristik beim Ausklang. Ein hoch gewählter Wert führt zu abgehackten Ergebnissen, eher niedrig angesetzt erreichen wir „distinct, repetitive echo trails“, wie es verheißungsvoll im Handbuch heißt.

Diffusion: Dieser Parameter steuert die Dichte der Echos. Ein Parameter, den Billigheimer wie das Yamaha SPX90 zum Beispiel nicht anbieten, wohl aber das Rev7.

Mit Makros durch die Parameter-Flut navigieren

DLY MST (Delay Master): Wirkt gleichzeitig auf die Verzögerungszeiten aller frühen Reflexionen ein. Solche Makros (vergleiche auch etwas weiter unten „Level Master“) erleichtern die Arbeit mit dem PCM 70 ungemein.

Gate: Bestimmt die Zeitverzögerung, bevor der Nachhall abrupt abgestoppt wird (Gated Reverb).

HC (High Frequency Cut-Off): Ein 6dB/Oktave-Tiefpass-Filter, der hohe Frequenzen bedämpft, um einen natürlicheren Hall zu erzielen.

L RFL DB (Left Early Reflection Levels): Ja, jetzt müssen wir uns mit den Abkürzungen schon auskennen: Hier kann der Pegel der einzelnen frühen Reflexionen im linken Kanal eingestellt werden. Unter der selbsterklärenden Bezeichnung R RFL DB gibt’s das Ganze dann noch mal für den rechten Kanal.

L RFL MS (Left Early Delay Time): Hier wird für die frühen Reflexionen die Verzögerungszeit in Millisekunden (dafür steht MS) programmiert. Auch hier nicht den rechten Kanal vergessen. Der entsprechende Parameter heißt R RFL MS.

LVL MST (Level Master): Ein weiteres Makro: Es ermöglicht das gleichzeitige Ändern der Pegel der frühen Reflexionen, ohne das Verhältnis zwischen den einzelnen Reflexionen zu verändern.

Mix: Regelt das Verhältnis von trockenem und verarbeitetem Signal. Wenn das PCM-70 in einen Mischer eingeschleift wird, sollte der Wert auf 100% „wet“ eingestellt sein. Wird das Lexicon hinter ein Instrument gehängt, empfiehlt sich ein Wert zwischen 45-65%.

PDelay (Predelay): Hier justieren wir die Zeit zwischen dem Eingangssignal und dem Einsetzen des Nachhalls.

Reverb Time: Bin ich froh, dass es bei einem so ausgefuchsten Gerät auch einen Parameter gibt, den ich ohne Tonmeisterstudium verstehe – die Nachhallzeit!!!

RT HC (Reverberation Time High Frequency Cut-Off): Legt die Frequenz fest, oberhalb derer Klänge zunehmend schneller abklingen. Dazu gibt es noch RT Low als Spezialist für die tiefen Frequenzen, und RT Mid, weil wir die Mitten auch nicht stiefmütterlich behandeln wollen.

RTL Stop – Und was ist mit SAT1 und Pro7?

RTL Stop: Das ist keine Initiative, die sich für die Einstellung von Privatfernsehsendern einsetzt. Die Abkürzung steht für Low-frequency stopped Reverberation Time. Die Hallstopzeiten für tiefe und mittlere Frequenzen (RTM Stop) verfeinern die Gated Reverb-Effekte und erlauben eine individuelle Steuerung der Nachhallfrequenzen.

Room Size: Kleine Butze oder Kölner Dom. Hier wählen wir die Raumgröße, die längste Abmessung in Metern.

Xover (Cross Over Frequency): Damit stellen wir die Frequenz ein, bei der der Übergang von der Nachhallzeit für tiefe Frequenzen zur Nachhallzeit für mittlere Frequenzen erfolgt. Solche Feinheiten mit Akribie zu justieren – hier trennt sich die Spreu vom Weizen, der schnöde Presetnutzer vom wahren Connaisseur :)

Lexicon MRC – MIDI Remote Controller

Eine Erwähnung wert ist die MIDI-Kontrollbox MRC, die ich freilich selbst nicht besitze und deshalb auch nicht getestet habe. Deshalb darf ich euch den Artikel von Timm Brockmann ans Herz legen, der sich den Controller im Zusammenhang mit den Lexicon-Geräten LXP-1 und LXP-5 angesehen hat. Mit vier Slidern und vier Tastern können verschiedene Effekt-Parameter live getweakt werden. Unterstützung bietet dabei das zweizeilige Display, das Übersicht über vier verschiedene Parameter gibt.

Für das PCM 70 können 32 Setups gespeichert werden, von denen zehn Favoriten auf Performance-Speicherplätzen abgelegt werden können. Wichtig ist, dass die Box nur mit einem PCM 70 funktioniert, das mindestens Rev 2 besitzt. Da sich Rev 2.0 und 3.0 beim Lexicon PCM 70 recht stark in den Preset-Programmen unterscheiden, wirkt sich auch auf die Arbeit mit dem MRC aus. Das MRC-Handbuch spricht von „signifikanten Unterschieden im Verhalten“. Die Latenzwerte des MRC bezeichnet Timm Brockmann als akzeptabel.

Lexicon PCM 70 – Die Anschlüsse

An dieser Stelle bietet es sich an, uns die Rückseite des Lexicon PCM 70 anzusehen. Links an der Rückseite befindet sich die Buchse für das separate Stromkabel. Auf der rechten Seite liegen ein einzelner Audioeingang und zwei Ausgänge – alles als Klinkenanschlüsse ausgeführt. Der Verzicht auf XLR-Buchsen und Stereoeingänge zeigt, dass das PCM 70 von Lexicon als Budget-Gerät betrachtet wurde. Es gibt allerdings – sowohl für den Eingang, wie für die Ausgänge – eine Möglichkeit die Empfindlichkeit einzustellen: -20 dB und +4 dB stehen zur Auswahl. Neben dem Audioeingang befinden sich zwei Eingänge für Fußschalter: Mit einem wird das Gerät in den Bypass versetzt, mit dem anderen können die Presets weitergeschaltet werden. In der Mitte prangt das MIDI-Trio In, Thru und Out. Und darunter zeigt eine Beschriftung, dass es damit etwas besonderes auf sich hat: LEXICON DYNAMIC MIDI. Und damit sind wir bei einem Feature angelangt, welches das PCM 70 als Effektgerät damals einzigartig gemacht hat: Dynamisches MIDI.

Lexicon PCM 70 – Dynamisches MIDI

Dynamisches MIDI erlöst das Effektgerät aus der Sphäre schnöder Programmwechselbefehle. Es erlaubt in Echtzeit die Kontrolle von bis zu zehn verschiedenen Parametern eines ausgewählten Programmes durch einen Synthesizer oder anderen MIDI-Controller. Dabei können die Bedienelemente frei zugeordnet werden: Es ist also zum Beispiel möglich, über das Modulationsrad des Synthesizers das Panorama eines Effektklangs zu verändern. Mit dem Pitch-Rad die Resonanz Chords zu beeinflussen. Oder mittels einer abschlagsdynamischen Tastatur die Nachhallzeit zu steuern. Der Fantasie sind da kaum Grenzen gesetzt. Im Beispiel habe ich per Mod-Rad einen E-Pianoklang mit endlosem Hall versehen, über den ich mit einem Piano-Sound weiterspiele.

Was 1986 bahnbrechend war, ist im Licht der Automatisierungsmöglichkeiten einer modernen DAW, die den nuanciertesten Einsatz von Effekten zu jedem Zeitpunkt in einem Song erlauben, vielleicht keine „unique selling proposition“ mehr. Auch die „Resonant Chords“ wären heute kein vorrangiges Argument für mich für den Erwerb eines Lexicon PCM 70. Es ist tatsächlich dieser wunderbar warme Lexicon-Hall, den man jenseits der teuren Legenden der Firma nirgends wird billiger finden können. Und Plug-ins stellen keine wirkliche Alternative dar. Alan Wilder hat das Lexicon PCM 70 mit seinem Projekt Recoil 2006 auf SubHuman eingesetzt. Sound & Recording zitiert ihn mit den Worten: „Hall stammt fast ausschließlich aus meinem alten PCM 70. Ich finde, es gibt bisher kaum wirklich befriedigende Hall-Plug-ins, zumindest standen mir keine zur Verfügung. Wir haben immer das PCM 70 genommen, die Aufnahmen hinterher ein wenig ,gereinigt‘, und das klang gut!“

Lexicon PCM 70 – Music never dies

Was fehlt noch? Richtig! Bisher hatten wir noch kein Beispiel mit Stimme, deshalb an dieser Stelle der obligatorische Costello-Song. „Music never dies“ setzt eine Reihe von PCM 70-Effekten ein. Die Stimme wurde mit dem „Rich Chamber“-Programm verhallt und das Schlagzeug in den „Tiled Room“ gestellt. Auf den Gitarren liegt ein Echo, das auf 120 BPM eingestellt wurde. Das E-Grand Piano bekam einen Hauch „Concert Hall“, der „Small Room“ verleiht im Background dem Prophet 5 und der Chorus-Echoeffekt der Akustik-Gitarre etwas Räumlichkeit.