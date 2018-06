Test Bricasti M7 & Interview Brian Zolner

Oberliga Highclass Hall

Vorwort:

An unserem heutigen „Reverb-Monday“, haben wir unseren Testbericht des Bricasti M7 nochmals überarbeitet und zusätzlich ein Interview geführt mit Brian Zolner, Mastermind von Bricasti.

Euer Felix Thoma

BRI-CAS-T-I

BRIan, CASeys Technische Innovation

Als die neue amerikanische Firma Bricasti auf der NAMM 2007 ihr erstes Produkt – einen neuen HighEnd Hardware Hall- vorstellte, brodelten umgehend die Gerüchteküchen hoch, da sich die beiden Entwickler Brian Zolner und Casey Dowdell als ehemalige Mitentwickler Lexicons outeten. Kaum ist die Auslieferung ein paar Tage angerollt, tummeln sich auch schon die ersten Lexicon PCM91s auf ebay. Manch einer behauptet gar, es handle sich um einen 960L-Killer und Brian und Casey hätten in ihrer Zeit als Lexicon-Entwickler die Hardware-LexiChips „reverse engineert“, um sie in DSP-Code zu portieren. Ohne wirklich hinter die Kulissen schauen zu können, könnte das Ausscheiden von Brian und Casey der Grund dafür sein, warum es bis dato keinen PCM91 Nachfolger auf Basis eines 960L gibt. Was an diesen Gerüchten dran ist, werden wir in den folgenden Zeilen lüften.

Bricasti M7

Durchstöbert man das Internet oder hört sich in der Szene um, so gibt es kaum einen, der nicht vom Klang des neuen Bricasti M7 ins Schwärmen gerät. Lediglich in einem Forum lästert man, wahrscheinlich ohne es je wirklich gehört zu haben. Immerhin sind bis vor drei Wochen nur 14 Geräte nach Europa geliefert worden und die Auslieferung rollt erst jetzt richtig an. Sicher loben es viele ebenso, ohne es gehört zu haben. Ein Hype eben. Unten in den Beispielen können Sie sich aber selber ein Klangbild machen, welches Sie -versprochen- sicher nicht enttäuschen wird.

Aufbau

Doch zunächst kommen wir kurz auf die Hardware zu sprechen. Das M7 ist sehr robust in einem Edelstahl-Gehäuse untergebracht, welches von einer gefrästen Aluminium-Frontplatte in sehr schlichtem Design aufgehübscht wird.

Die Bedienelemente fassen sich allesamt höchstwertig an, so sind das Poti und der Encoder beide fest verschraubt und beide machen einen äußert langlebigen Eindruck.

Das Display mutet hingegen etwas vintage an und erinnert mit der roten Floureszenz etwas an die Lexicon LARC, ob Ode oder nicht lesen Sie im Interview. Für den analogen Eingang steht ein 11-stufiges Poti zur Gainanpassung zur Verfügung. Die Parameter-Justage erfolgt über einen nicht gerasterten, sehr leichtgängigen Encoder und auch der Powerschalter ist interessanterweise ein Drehschalter. Alle Bedienelemente, auch die Taster, sind aus Aluminium gefertigt.

Rückseitig finden wir je zwei analoge XLR Ein- und Ausgänge, einen XLR AES3 Ein- und Ausgang, sowie je einen weiblichen und männlichen Sub-D 9-Pin Anschluss für die M10, eine Ende des Jahres von Bricasti vorgestellte Remote für bis zu vier Bricasti M7, die dann auch als Surround-Quartett oder -Trio arbeiten können.

Die MIDI Schnittstelle liegt derzeit leider noch fast brach. Wie man also vor einem Betriebssystem-Update seine Daten sichern soll, ist fraglich. Ebenso gib es hierdurch auch keine Möglichkeit, das M7 über einen MIDI-Controller fernzusteuern, was ich sehr bedauere. Hoffentlich lässt sich Bricasti nicht dazu hinreißen, dem Anwender eine solche Funktion vorzuenthalten, um ihre M10-Remote besser verkaufen zu können!

Im Inneren findet das geschulte Auge drei getrennte Platinen für die Stromversorgung, die DSPs und die AD/DA-Wandler, was spontan die Idee hervorruft, sich ein Bricasti M7 Modell ohne analoge Ein- und Ausgänge zu einem günstigeren Preis zu wünschen. Denn die Wenigsten werden das Bricasti M7 im Studio heute noch analog betreiben. Das ADA Board ist sehr aufwändig gestaltet und mit AD8510 OpAmps, gleich zwei AD1955 sowie einem AKM5394 und mehreren Relais zur Schaltung der Eingangslautstärke in 2 dB Stufen ausgestattet.

Das DSP-Board verfügt gleich über sechs Stück ADSP-BF561, die für die Hallberechnung zuständig sind. Diese geballte Rechenleistung erscheint für einen Hall in der Tat beachtlich.

Ein weiterer Blick offenbart -Oh Schock- einen immerhin temperaturgesteuerten und sehr leisen Lüfter. Nunja, sechs Doppelkern-DSPs machen schon einiges an Dampf und Bricasti empfiehlt daher, über und unter dem Gerät ein halbes HE Platz zum Atmen zu lassen. Warum man nicht gleich ein 2HE Gehäuse für bessere Konvektion und andere Wärmeabfuhr gebaut hat, bleibt aber offen. Bei diesem Preis wären 50$ mehr sicher nicht ins Gewicht gefallen.

Das M7 wird übrigens mit 100 praxisgerechten Presets ausgeliefert und bietet zudem vier Preset-Buttons an, die man direkt mit seinen eigenen Einstellungen oder Lieblings-Presets belegen kann.

Der Klang des Bricasti M7

Das Bricasti M7 kann mit allen Sampleraten von 44,1 kHz bis 192 kHz arbeiten und synchronisiert sich dabei entweder intern oder auf den AES3 Eingang.

Im Bricasti M7 steht genau ein Algorithmus zur Verfügung (siehe Interview). Die Preset-Bereiche Room, Plate, Hall, Spaces, Ambience und Chamber sind hingegen reine Parametrisierungen ein und des selben Algorithmus‘.

Neben den geläufigen Parametern, wie Size, Time, PreDelay, möchten wir die Weiteren kurz erklären:

Diffusion – bestimmt die Streuung bzw. die Rückwürfe der Reflektionen an den linken und rechten Wänden, je höher der Wert, desto komplexer wird die Hallfahne, was beim M7 in einem ausgeglicheneren, diffuseren Hallbild resultiert. Dieser Parameter hängt in der Auswirkung auch vom Size Parameter ab.

Density – bestimmt, wie schnell sich der Hall von wenigen zu vielen Reflektionen aufbaut, d.h. wie schnell er diffus wird.

Modulation – ist ein eher synthetischer Parameter, der -ähnlich wie ein Chorus- im späteren Teil der Hallfahne den Hall durch eine Art Tonhöhenmodulation andickt.

High & Low Frequency und Multiplier – Der M7 kann für Höhen und Tiefen die Hallzeit als Multiplikator zur gesamten Hallzeit ändern. Das bedeutet, wenn die mittlere Hallzeit 2 Sekunden beträgt, so verursacht ein Multiplikator 0,5 in den Höhen eine Hallzeit von 1 Sekunde, die beiden Übergangsfrequenzen können ebenfalls justiert werden.

Roll Off – Hoch- und Tiefpassfilter für das Hallsignal

VLF Cut – Justage des „Very Low Frequency“ Teils des Algorithmus (siehe Interview)

Early Select – wählt die Art der Erstreflektionen aus, ebenso kann man deren Höhen bedämpfen.

Jetzt kommen wir aber wirklich zum Klang … :-)

Die Hallfahne des Bricasti M7 klingt absolut erstklassig! Mir fallen dazu Adjektive wie, dicht, tief, breit, weich, vollmundig, stimmig und dennoch transparent ein. Mit dem Bricasti-Hall im Sendweg bekommen Signale jeglicher Herkunft einen gewissen Hollywood-Charme. Betrachtet man die Hallfahne, so bewegt sich das Bricasti M7 klanglich irgendwo jenseits von Lexicon und TC. Ich würde es so beschreiben, dass die Lexicon-typischen Wandrückwürfe mit einer sehr dichten und trotzdem noch transparenten Hallfahne versehen wurden. Man merkt in diesem Punkt also doch die Lexicon-Herkunft der Entwickler. Dennoch klingt das M7 anders, meiner Meinung nach einfach neuer und frischer als die schon 1000-fach gehörten Lexicon-Hallen.

Die Early Reflections klingen jedoch in meinen Ohren etwas zu einfach. In diesem Punkt können z.B. die TC VSS Algorithmen wesentlich mehr bieten, was sich dort auch klanglich positiver äußert. Anhand der Early Reflections alleine würde ich also nicht behaupten, dass das Bricasti M7 besonders natürliche (realistische) Räume erzeugen kann. Im Zusammenspiel mit dem Nachhall können die Ergebnisse aber mehr als überzeugen, auch wenn diese für mich eher richtig perfekt und angenehm als natürlich und realitisch klingen. Vielleicht könnte Bricasti hier dennoch verschiedene simulierte Raumformen für die ERs entwickeln.

Der Bricasti-Algorithmus verfügt, wie die meisten aktuellen algorithmischen Raumsimulationen, über die getrennte Einstellbarkeit von Erstreflektionen und Nachall. Der Quantec-Algorithmus argumentiert gegen diese Ethik, wie man auf der Homepage nachlesen kann, und dennoch steht dieser Hall immer noch in der Gunst vieler alt eingesessener Toningenieure. Quantec bastelt übrigens gerade an neuen Geräten mit wirklich modernen Features aber dem gleichen bekannten Hallalgorithmus. Wann diese Geräte fertig werden, steht aber noch in den Sternen geschrieben.

Abschließend lässt sich sagen, dass das Bricasti M7 auf jeden Fall in die Top-Liga TC Reverb 4000, Lexicon 960L und Quantec gehört. Dabei würde ich Ihn vom Charakter (wenn überhaupt) am ehesten neben dem 960L ansiedeln, da 480L, PCM91, TC und Quantec doch ganz anders klingen. Ich schreibe hier bewusst „anders“, denn an Hall-Qualität mangelt es bei keinem der genannten Geräte. Da, wie wir wissen, der Haupthall bei einer Produktion je nach Mischtechnik das komplette Klangbild bestimmen kann, werden also auch keine der sich bereits auf dem Markt befindlichen Hallgeräte überflüssig. Wie immer sollte man sich bei der Auswahl eines solchen Gerätes selber ein Bild machen, welcher Klangcharakter zur produzierten Musikstilistik passt. Pauschale Aussagen wie: also den Bricasti würde ich auf Percussions einsetzen, wähend es für Vocals keinen besseren Hall als den Yardstick gibt, sind also nicht allgemeingültig und beziehen sich immer auf den persönlichen Geschmack! Wie oben erwähnt können die Erstreflektionen des Bricasti mich persönlich nicht voll überzeugen, auch wenn sie harmonisch in das Gesamtbild des Halls passen.