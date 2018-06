Test: Eventide H8000FW, Multieffektgerät

State of the Art Halleffekt

Vorwort:

An unserem heutigen „Reverb-Monday“ haben wir auch diesen Testbericht von 2010 nochmals überarbeitet und mit neuen Bildern und Fakten versehen.

Euer Felix Thoma

EVENTIDE – ein Name mit Klang

Manchmal gibt es sie noch, die Momente, in denen auch dem alteingesessenen Tester ein leichtes Schmunzeln über das Gesicht gleitet, wenn er ein Produkt in Augenschein nimmt. Sei es das Renommee, welches dieses Produkt genießt, sei es der Name, welcher sich seit Dekaden im Studioalltag verdingt oder sei es das Wissen darum, dass er eine der letzten großen Schlachtschiffe einer lange vergangenen Ära in seinen Händen hält.

Wenn man einen Outgear Multieffektprozessoren erhält, der nicht in China, sondern standesgemäß in den USA gefertigt wird, einen regulären Verkaufspreis von knapp 6.500,- Euro sein Eigen nennt und auf den Namen Eventide H 8000 FW hört, kann sich jeder Tontechniker, der nicht die letzten 2 Dekaden mit Werbejingles und Schlafzimmer-Produktionen verbracht hat, vorstellen, was die Uhr geschlagen hat. Hier wird noch mal richtig mit allem geklotzt, was das goldene Zeitalter der High-End-Produktionen vor geraumer Zeit zu bieten hatte, angereichert mit diversen Konstruktionsmerkmalen, die den aktuellen Stand der Technik nicht vermissen lassen.

Konstruktion

Optisch ist der Eventide H 8000 FW mit 2 HE und einem Gewicht von 5,5 Kilogramm relativ unspektakulär, lediglich die opulente Anzahl von Anschlüssen auf der Rückseite des Produktes lassen bereits im Vorfeld eine globale Ausrichtung für alle Produktionsabschnitte nebst Broadcast-Funktionen erahnen. Hier ist alles vorhanden, angefangen bei vier symmetrischen Kombibuchsen (Klinke/XLR) als Eingang, 4x XLR Out, 2x AES/EBU Digital, 2x SPDIF, Word Clock, ADAT, MIDI und als Zugeständnis an die Moderne, zweifach Firewire mit optionalem Daisy Chain. Zusätzlich liegen noch zusätzlich am SUB-D Stecker 8 weitere digitale AES/EBU-Kanäle an, so dass insgesamt 26 Ein-/Ausgänge zur Verfügung stehen. Entsprechend fallen auch die Sample Rates aus, sprich das Produkt liefert 96 kHz, 88,2 kHz, 48 kHz, 44,1 kHz bei 24 Bit. Das Gerät ist sowohl für den Stereobetrieb als auch für 5.1 Anwendungen konzipiert.

Der H 8000 FW verfügt über 2 unabhängige DSPs, welche wahlweise separat oder parallel betrieben werden können, um rechenintensive Algorithmen bei hohen Sampleraten wie 96 kHz, 88,2 kHz gewährleisten zu können. Als Effektsektionen bedient das Produkt neben verschiedenen dynamischen Bereichen, allen gängigen Modulationseffekten und den Standard-Raumsimulationen einen Sampler, dessen maximale Speicherdauer 174 Sekunden mono umfasst und hiernach mit Time Compression behandelt werden kann. Nicht zu vergessen natürlich das Aushängeschild der Firma, die neuste Version des Ultra-Harmonizers, welcher seit Dekaden DIE Messlatte für Pitch Shifting darstellt.

Der H 8000 FW bietet 20 MIDI Virtual Rack Preset Algorithmen mit bis zu 5 vollständigen miteinander verbundenen Effekten. Jedes Preset liefert zehn verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, welche per MIDI in Echtzeit programmiert, gesichert und kontrolliert werden können. Bis zu 45 verschiedene Parameter können mit einem einzigen MIDI-Kontrollerbefehl verändert werden. Die einzelnen Effektblöcke sind zusätzlich auch als separate Presets vorhanden. Insgesamt kommt das Produkt mit 1600 Presets daher, welche natürlich allesamt bis in den letzten Parameter editierbar sind, mehr geht wirklich nicht. Über die Remote Control EVE/NET können insgesamt 8 H8000er fernbedient werden, zudem können über 2 Klinkenausgänge bis zu 6 externe Fußschalter konfiguriert werden.

Praxis

Schaltet man den H 8000 FW ein, so führt er zunächst eine umfangreiche Selbstdiagnose durch, welche schon mal bis zu einer Minute dauern kann. Von den diversen Relaisschaltgeräuschen, welche aus dem Inneren des Gerätes dringen, sollte man sich nicht verunsichern lassen. Danach darf man sich mit dem mir persönlich immer noch zu schlecht lesbaren Display auseinandersetzen. Ich weiß um die Problematik auch bei schlechten Lichtverhältnissen, ein einwandfrei lesbares Display zu generieren, hier schlägt sich der 8000er wacker, allerdings fühlt es sich für mich immer so an, als hätte jemand die Uhr um Dekaden zurückgedreht und einer der ersten AKAI Sampler würde vor mir stehen.

Durch die Suchfunktion lassen sich die einzelnen Presets auch recht schnell finden, allerdings wie gesagt, meins ist es in Sachen Oberfläche nicht. Keiner erwartet hier einen Mac OS Finder, aber ein wenig mehr könnte man meines Erachtens schon mit der Zeit gehen. Nun denn, was sagen die inneren Werte?

Es gibt Produkte im Leben eines Rezensenten, da weiß man nicht so genau, wie man den Protagonisten beschreiben soll, ohne sich in der Wortwahl eines Teenies zu verlaufen, der seine ersten Erfahrungen mit dem anderen Geschlecht gemacht hat. Der H 8000 FW ist eins dieser Geräte. Egal, welches Preset man aufruft, egal, welcher Algorithmus zu Tage gefördert wird, man ist stets geneigt, am äußersten Rand der Superlative lang zu kriechen.

Viele Presets besitzen den berühmten kleinen Unterschied, welcher aus einem guten Effekt einen hervorragenden Effekt macht. Die Räume besitzen eine hervorragende Detailtiefe, die einzelnen Parameter sind geschmackvoll und effizient konzipiert, der Pitch Shifter Algorithmus ist nach wie vor der Schnellste, den es weltweit zu erwerben gibt, und der Klang des Gerätes ist mit das Beste, was es an Outgear Prozessoren zur Zeit auf dem Markt befindet.

Das Produkt ist mit allen Synchronisationsmöglichkeiten ausgerüstet, lässt sich trotz seiner immensen Komplexität relativ einfach bedienen und dürfte bei entsprechendem Daisy Chain Betrieb mehrerer Komponenten klanglich nur schwer zu schlagen sein. Ein absolutes Spitzenprodukt, was trotz des hohen Abgabepreises jeden Cent wert ist! Ein Produkt für audiophile Feinschmecker, welche ihre Detailliebe noch nicht im Sumpf der sterbenden Musikindustrie verloren haben.