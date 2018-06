Test: Lexicon PCM96, Multieffektgerät

Lexicons Hall-Flaggschiff

Vorwort:

An unserem heutigen „Reverb-Monday“ rundet der Klassiker Lexicon PCM96 die Reihe der vier Hardware-Hallgeräte, die wir für Euch heute in den Fokus rücken, perfekt ab.

Euer Felix Thoma

Lexicon, die Hall-Pioniere

Die amerikanische Firma Lexicon dürfte wohl jedem ein Begriff sein, der sich im Bereich der Tontechnik etwas auskennt. Lange Jahre galt Lexicon als das Non-Plus-Ultra, was die künstliche Hallerzeugung anging, und auch heute hat sich daran kaum etwas geändert, auch wenn andere Hersteller wie TC Electronic, Bricasti, Quantec, Roland etc. ein sehr gutes Standing haben. Die mittlerweile recht betagte PCM-Reihe bedurfte seit Jahren dringend einer Frischzellenkur, denn technisch war aus Lexicons Produktpalette einzig die MPX/MX-Reihe auf aktuellem Stand. Klanglich können sich PCM70/80/81/90/91 allerdings selbstverständlich heute auch noch gut behaupten.

Da kein Lexicon-Modell der gehobenen Klasse exakt wie ein anderes klingt, also alle Modelle unterschiedliche Algorithmen besitzen, sind sie nach wie vor allesamt gefragt, auch wenn sie nur noch auf dem Gebrauchtmarkt zu finden sind. Mit dem PCM96 sollen einige der heiß begehrten Algorithmen wieder aufleben und Seite an Seite mit neuen Algorithmen den Toningenieur begeistern. Einen direkten Vergleich werden wir hier aber nicht durchführen, dies wird sicher bald in den einschlägigen Foren heiß diskutiert werden.

Der erste Blick auf die in einem Champagnerton metallisch glänzend lackierte Oberfläche lässt vermuten, dass die Firma Lexicon ihr Standing nicht länger hinter einfach schwarz lackierten Frontplatten verstecken kann. Das Lexicon PCM96 möchte sich hierdurch klar von der Konkurrenz absetzen. Auf der Front ist ein neues OLED (Organic Light Emitter Diode) Display verbaut worden, welches in einem gelb/grün sehr gut ablesbar ist und gleichzeitig mehr darstellen kann als die bekannten Displays der alten PCM-Serie. Die Bedienung erfolgt über die beiden Taster „Machine“ und „Back“, kombiniert mit dem großen Drehgeber, der ebenfalls über eine Tastfunktion verfügt. Daneben sind drei kleinere Drehgeber angeordnet, die für die Parametereinstellung zuständig sind. Zur Datenspeicherung ist ein Compact Flash Slot vorgesehen.

Rückseitig finden wir allerhand Konnektivität: neben analogen XLR-Ein- und Ausgängen gibt es einen AES/EBU I/O, ein MIDI-Trio, einen Wordclock-Eingang sowie Firewire- und Ethernet-Anschlüsse. Über den Firewire-Port soll man das PCM96 wie ein Hardware-Plug-in samt Audio und Steuerung in DAWs einbinden können, während der Ethernet-Port das Harman Hi-QNet und das CobraNet unterstützt. Für das gemeine Tonstudio sind letztere Protokolle kaum interessant, da diese eher im Installationsbereich eingesetzt werden.

Effekte

Das Lexicon PCM96 verfügt über zwei Stereo-Effekteinheiten (oder vier Mono-Effekteinheiten), die unterschiedlich verschaltet werden können und im Lexicon Jargon „Machines“ genannt werden. Die Abbildung sagt dabei mehr aus als viele Worte. Nutzt man das PCM96 ohne Firewire, so sind maximal zwei Eingänge und zwei Ausgänge verfügbar. Es ist also leider nicht möglich, den analogen Eingang/Ausgang parallel zum AES/EBU-Eingang/Ausgang zu nutzen. Man kann jedoch zwei Mono-Sends eines Mischpultes getrennt an die beiden Machines schicken, die dann ihre Stereo-Ausgänge zusammenmischen, womit man zwei Mono-zu-Stereo Effektgeräte gleichzeitig nutzen kann. Ist man in der Lage vom Firewire Port Gebrauch zu machen, so wird das PCM96 flexibler: nun können alle vier Ein- und Ausgänge komplett und getrennt genutzt werden.

Die verfügbaren Algorithmen sind teilweise neu, teilweise in etwas abgewandelter Form aus alten Geräten portiert. Die verschiedenen Modelle sind sowohl als Stereo- und Mono-Varianten vertreten, mit Ausnahme von Concert Hall und Chorus/Flange, die nur in Stereo vorhanden sind. Laut deutschem Vertrieb sind die Algorithmen im Betreib mit zwei gleichzeitigen Engines kaum von den Algorithmen zu unterscheiden, die den gesamten Prozessor zur Verfügung haben. Unseren Hörtests zufolge spielen sich die Klangunterschiede in extrem kleinem Rahmen ab, wenn sie denn überhaupt für den Gesamtklang einer Mischung relevant sind.

Neu ist vor allem der Room Algorithmus. Er bietet eine Kombination aus Erstreflektionen, die aus Impulsen von realen Räumen gewonnen worden sind und einem algorithmischen Nachhall. Die ERs bilden also reale Schauplätze ab, womit der Room-Algorithmus sich vor allem für realistische Simulationen eignet, was besonders im Post-Production Bereich gefragt ist. Es stehen ganze 47 ER-Patterns zur Verfügung, jeweils gruppiert in mehrere Bereiche wie z.B. kleine, mittlere und große Schauplätze, Außenanlagen und ungewöhnliche Plätze sowie künstliche Räume (z.B. Modell 140, 244, 250). Der Room Algorithmus klingt wirklich erstaunlich echt und verbindet den Grundgedanken der Faltung mit einem algorithmischen Hall, wobei hier nicht wirklich gefaltet wird, sondern die ERs als einfache Echos ausgeführt sind, die in ihrer Gesamtkonstellation gestreckt und gestaucht werden können und deren Frequenzbereich durch Filter beeinflussbar ist. Der Nachhall ist hingegen in allen Belangen veränderbar.

Es sollen angeblich sogar einzelne sich bewegende Luftschichten emuliert werden, die durch ihre Bewegung einen Doppler-Effekt (also kleine Tonhöhenänderungen) in einem echten Raum erzeugen würden. Dieses Emulationsprinzip hört sich natürlich zunächst einmal toll an, jedoch wissen wir alle, dass nichts so heiß gegessen wird wie es gekocht wird.

Der neue Hall-Algorithmus basiert auf den bekannten Random-Hall und Concert-Hall Modellen. Dennoch klingt er moderner und macht von den aktuellen Rechenleistungen Gebrauch, was sich durch eine noch homogenere Hallfahne äußert. Zusätzlich ist der Hallaufbau zu Beginn etwas weniger dicht, so dass sich nicht direkt der Eindruck eines Effekts aufdrängt. Auch dieser Algorithmus ist ein echter Leckerbissen!