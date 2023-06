Marktübersicht: Die besten Software-Instrumenten- und Effekt-Bundles

Software-Instrumente, Samples und Effekte zum Sparpreis

Fast täglich flattert Post von diversen Plug-in-Anbietern in meinen virtuellen Briefkasten. Oft klicke ich sofort auf den „Löschen“-Button und befördere diese ins ebenso virtuelle Altpapier. Manchmal jedoch erregt die eine oder andere Werbung doch meine Aufmerksamkeit. Meistens handelt es sich dann um Bundles von mehreren Software-Instrumenten, Sample-Bibliotheken oder auch Effekten, die genau jetzt und nur für kurze Zeit zum Sparpreis angeboten werden. In der Tat sind die Bundle-Preise in der Regel deutlich günstiger als der Einzelkauf und das ist auch so beabsichtigt, möchte man doch den Interessenten dazu verleiten, gleich ein ganzes Paket zu kaufen anstelle einiger, weniger Einzel-Plug-ins, die er tatsächlich benötigt. Welche Bundles tatsächlich ein „Schnapper“ sind und für wen sie sich lohnen, erfährst du in diesem Artikel.

Native Instruments Komplete 14

Native Instruments Komplete 14 Select

Der Einstieg in die Native Instruments Komplete-Welt hört auf den Namen Native Instruments Komplete 14 Select. Wie der Name schon vermuten lässt, enthält das Bundle eine Auswahl aus dem großen Komplete 14-Angebot. 19 Instrumente und Effekte, 8 Expansions, über 15.000 Sounds sowie eine Sample-Bibliothek von über 50 GB warten als Download von 34 GB Größe darauf, über die Telefonleitung auf die heimische Festplatte transportiert zu werden.

Der Preis von 99,50 Euro klingt verlockend und ist in der Tat auch mehr als fair, denn einige der enthaltenen Plug-ins kosten schon im Einzelkauf deutlich mehr als das gesamte Bundle. Allerdings muss dazu gesagt werden, dass Käufer von Native Instruments Hardware dieses Bundle kostenlos erhalten. Wer also ohnehin in zum Beispiel ein Masterkeyboard der Komplete Kontrol S-Klasse oder eine NI Maschine investieren möchte, darf direkt weiter scrollen.

Alle anderen erhalten einen bunten Querschnitt aus Brot & Butter Sounds für den Einstieg in die Musikproduktion: Massive, Monark, Reaktor Prism und Retro Machines MK2 bilden eine sehr gute Grundlage für die Produktion elektronischer Musik. Als Sample-Bibliotheken sind Ethereal Earth, Hybrid Keys und Souls Sessions mit dabei und das akustische Klavier „The Gentleman“, das Scarbee Mark I E-Piano sowie die Vintage Organs sind sehr gute Software-Instrumente. Drumlab ist ein prima Drum-Sampler mit vielfältigen Eingriffsmöglichkeiten in den Sound der einzelnen Schlaginstrumente und der Scarbee Rickenbacker Bass sorgt für viel Druck in den Tiefen des Frequenzspektrums. Für Percussion sorgt die Spotlight Collection West Africa, die 26 Percussion- und 8 tonal spielbare Instrumente mitbringt. Vorprogrammierte Patterns sorgen für einen leichten Einstieg. Mehrere Expansions mit Presets für die mitgelieferten Software-Instrumente, Samples, Loops und mehr decken viele musikalische Genres ab. Als Effekte gehören der Solid Bus Kompressor, Phasis (Phaser), Raum (Reverb) und Replika (Delay und mehr) zur Austattung. Gemeinsam mit den Effekten der meisten DAWs also mehr als ausreichend für den Start in die Musikproduktion.

Die Investition in Native Instrumentes Komplete 14 Select lohnt sich also für alle, die in die Musikproduktion mit einer DAW und Software-Instrumenten einsteigen möchten und das Native Instruments Sortiment und die Qualität der Native Instruments Produkte noch nicht kennen.

Native Instruments Komplete 14 Standard

Die Standard-Variante von Native Instrumentes Komplete 14 dürfte für fast alle ambitionierten Musikproduzenten die richtige Wahl sein. Den Umfang im Rahmen dieser Übersicht komplett vorzustellen, ist nahezu unmöglich, ebenso ein intensiver Test, denn das Bundle umfasst 87 Instrumente, 38 Expansions und über 43.000 Sounds. Unter den Instrumenten sind allein 15 Synthesizer, darunter Nachbildungen begehrter Analog Synths. 37 gesampelte Kontakt Instrumente, neun Percussion-Tools, darunter auch die Abbey Road 60s Drums und der Drum-Sampler Battery, 19 Effekte für alle Gelegenheiten inklusive Guitar Rig 6 Pro und 38 Expansions quer durch alle Musikstile. Möchte man das alles auf der Festplatte unterbringen, benötigt das 260 GB freien Speicherplatz. Die Download-Größe liegt bei satten 230 GB, sodass der Download vielleicht besser nachts gestartet wird. 80 GB freien Speicherplatz benötigt man zumindest zeitweise auf der Systemplatte selbst dann, wenn man Komplete 14 Standard auf einer externen Platte installieren möchte. Der Bundle-Preis von 599,- Euro ist unschlagbar und entspricht einem Gegenwert beim Einzelkauf von deutlich über 9.000,- Euro.

Übrigens: Treue wird auch bei Native Instruments belohnt. Wer sich für Komplete 14 Standard interessiert, aber noch unsicher ist, kauft zuerst Komplete 14 Select und dann das Upgrade auf Komplete 14 Standard. Dieses kostet nämlich dann nur 399,- Euro. Das ist eine Gesamtersparnis von 100,- Euro. Gleiches gilt übrigens auch bei einem Upgrade auf Komplete 14 Ultimate. Auch hier ist beim Weg über Komplete 14 Select eine Ersparnis von 100,- Euro drin.

Native Instruments Komplete 14 Ultimate/Collector’s Edition

Nur eine bedingte Empfehlung möchte ich für die beiden größten Bundles der Komplete 14-Reihe aussprechen. Warum? Die Bundles sind extrem groß und umfassen fast das gesamte Native Instruments Sortiment (insbesondere die Collector’s Edition). In der Regel bewegen sich die meisten Musikproduzenten innerhalb eines Genres. Die Ultimate und Collector’s Edition decken aber deutlich mehr als das ab und viele Produkte aus diesen Bundles werden vermutlich nie geöffnet. Die Installationsgröße bewegt sich bei knapp 1 TB und 1,5 TB. Die Preise sind mit 1.199,- Euro und 1.799,- Euro zwar immer noch angesichts des immensen Umfangs dieser Bundles als preisgünstig zu bezeichnen, allerdings will so eine Investition auch gut überlegt sein. Ein weiterer Punkt, der gut überlegt sein will, ist, dass irgendwann auch einmal kostenpflichtige Updates fällig werden, nämlich dann, wenn Native Instruments Komplete 15 veröffentlicht oder ein Betriebssystem-Update zum gleichzeitigen Update der Software zwingt. Hier sind hohe Folgekosten zu erwarten. Die Qualität ist wie bei den beiden anderen Bundles über jeden Zweifel erhaben. Beide Bundles sind in meinen Augen in erster Linie für Komponisten von Filmmusik interessant, die sich in vielen verschiedenen Genres bewegen müssen und von hochwertig klingenden Orchester-Instrumenten über Instrumente aus den entlegensten Winkeln der Erde bis hin zu den typischen Instrumenten für alle Pop- und Rock-Stile alles benötigen.

Arturia V Collection 9

Die Arturia V Collection 9 ist ein hervorragendes Bundle aus 33 Instrumenten, darunter tolle Emulationen von Vintage-Hardware. Über 14.000 Presets lassen sich komfortabel abrufen und verwalten. Die Anbindung an die Masterkeyboards von Arturia macht deren Einsatz selbst auf der Bühne zum Kinderspiel. Die Instrumente lassen sich in allen Parametern editieren und die Vintage-Emulationen längst vergangener Synthesizer klingen in meinen Ohren sehr gut. Bei manchen Nachbildungen digitaler Synths lassen sich sogar Original-Patches laden. Arturia hat dabei immer auch die Gegenwart im Blick und erweitert alle Instrumente um zeitgemäße Features. Die skalierbare und hochaufgelöste 4K Oberfläche der Instrumente sorgt für augenschonende Editier-Sessions. Der sehr attraktive Download-Preis von 489,- Euro macht die Arturia V Collection 9 zu einem sehr guten Angebot. Ergänzen müsste man die Arturia V Collection eventuell um eine gute Sample-Bibliothek mit Naturinstrumenten und ein gutes Schlagzeug-Plug-in, sollte die DAW so etwas nicht mitbringen. Benötigt werden für die Installation circa 32 GB Festplattenspeicher. Die Instrumente lassen sich über das Arturia Software Center auch einzeln herunterladen, installieren und updaten.

Arturia Analog Lab V

Das Einstiegsprodukt bei Arturia hört auf den Namen Arturia Analog Lab V und im Wesentlichen handelt es sich dabei um ein Frontend für die Instrumente der Arturia V Collection 9. Über 2000 Presets der 33 Instrumente der Arturia V Collection 9 sind enthalten und lassen sich über ausgewählte Macro-Parameter verändern. Arturia Analog Lab V ist wie auch Komplete 14 Select Bestandteil vieler Arturia Hardware-Produkte wie der Masterkeyboards. Tipp: Kauf man ein Arturia Keylab Essential 88 Masterkeyboard für 379,- Euro, liegt Arturia Analog Lab V kostenlos bei. Der Einzelpreis liegt bei 189,- Euro. Für wen ist Arturia Analog Lab V geeignet? Für alle, die gerne in die Musikproduktion einsteigen möchten und dabei vor allem auf Retro Feeling setzen, sich jedoch nicht zu sehr in verschiedene Syntheseformen vertiefen und in deren spezifische Umsetzung bei den jeweiligen Synthesizern einsteigen wollen.

Steinberg Absolute

Steinberg Absolute kann mit Fug und Recht als die Alternative zu Native Instruments Komplete 14 Standard bezeichnet werden. 136 GB Samples treffen auf mehrere virtuelle Synthesizer und Sampler, die es in sich haben. Darunter der HALion 7, Padshop 2, Backbone, Zero Gravity und Retrologue 2. 23 HALion Instrumente decken zahlreiche musikalische Genres ab und bieten beste Qualität. Groove Agent 5 sorgt für druckvolle Drums. Die tolle Mischung aus Samples, virtuell-analogen Synths, Granular Synths und Wavetable Synths macht das Bundle vielfältig einsetzbar. Der Preis von 489,- Euro ist mehr als angemessen.

Rob Papen Explorer 8

Das Rob Papen Explorer 8 Bundle dürfte vor allem für diejenigen interessant sein, die nach Inspiration und neuen Sounds suchen. Viele interessante Synthesizer mit sehr vielen verschiedenen Syntheseformaten warten darauf, entdeckt zu werden. Vermutlich könnte man es zu seiner Lebensaufgabe machen, diese vielen verschiedenen und komplexen Synthesizer zu erlernen. 30 Produkte aus dem Rob Papen Sortiment bestehend aus vielen Synths und Effekten sind in diesem Bundle zusammengefasst. Der Bundle-Preis beträgt 479,- Euro. Das Bundle erfordert 18 GB freien Festplattenspeicher und ist somit eher genügsam.

Cherry Audio Synth Stack 3

Ein in meinen Augen absoluter Preiskracher ist das Cherry Audio Synth Stack 3 Bundle. Cherry Audio überraschen in jüngerer Zeit mit detailgetreuen Nachbildungen berühmter analoger Synthesizer, darunter auch einige seltenere Modelle. Enthalten sind zum Beispiel die tollen Plug-ins Elka-X, Mercury-4, Eight Voice, GX-80, DCO 106, Memorymode, Quadra, Miniverse, Dreamsynth und einige mehr. Insgesamt 16 virtuelle Instrumente sind im Bundle enthalten. Da es sich ausschließlich um Emulationen alter Hardware-Synthesizer handelt, ist der Speicherplatzbedarf sehr gering: gerade einmal 8 GB sind für die Installation des kompletten Bundles zu veranschlagen. Die skalierbare Oberfläche der Plug-ins macht das Editieren der Parameter zum Vergnügen. Alle Parameter lassen sich zudem per MIDI und aus der DAW heraus steuern und automatisieren. Das Bundle kostet gerade einmal 299,- Euro und ist für mich eine sehr gute Alternative zur Arturia V Collection 9.

IK Multimedia Total Studio 4 MAX

Wer A sagt, muss auch B sagen oder wer am Native Instruments Komplete 14 Ultimate Bundle Interesse hat, sollte das IK Multimedia Total Studio 4 MAX nicht links liegen lassen. Satte 600 GB an Sample-Futter verteilen sich auf 18.000 Instrumente. 66 Plug-ins, über 500 Effekte, darunter die AI-gestützte Guitar Modelling Software ToneX Max, die für sich genommen schon 349 Euro als Einzelprodukt kostet. Außerdem ist AmpliTube 5 Max enthalten, die Mixing- und Mastering-Kollektion T-RackS 5 Max, ARC System 3, Lurssen Mastering Console und mehr. An Instrumenten stehen SampleTank 4 Max, SampleTron 2, Syntronik 2 Max, Modo Drum 1.5, Modo Bass 2, Hammond B-3X und mehr zur Verfügung. Das IK Multimedia Total Studio 4 MAX Bundle bietet also auch für Gitarristen und Musikproduzenten, die selbst mischen und mastern eine Menge Gegenwert für den Gesamtpreis von 899 Euro. In meinen Augen ist es vor allem für all diejenigen Interessant, die nicht nur mit Software-Instrumenten arbeiten, sondern eben auch Naturinstrumente aufzeichnen oder als Gitarrist mit Modeling arbeiten möchten und dabei auch gerne eigene Profiles von Equipment erstellen. Dass dabei auch einige tolle Instrumente und eine riesige Sample-Bibliothek mitgeliefert werden, macht das Bundle umso attraktiver. Allerdings spiegelt sich das auch in den Systemanforderungen wider, denn während einige der anderen Bundles sogar noch unter Windows 7 und älteren MacOS Versionen arbeiten, ist für das IK Multimedia Total Studio 4 MAX Bundle ein aktuellerer Rechner mit Windows ab Version 10 Pflicht. Mac User dürfen MacOS ab Version 11 nutzen. 8 GB RAM-Speicher sind die Mindestvoraussetzung, einige der anderen Bundles laufen auch mit 4 GB RAM.

Roland Cloud

Subscription-Angebote erfreuen sich (bei Herstellern) zunehmender Beliebtheit und eines der bekanntesten Subscription-Bundles ist sicherlich die Roland Cloud. Die Roland Cloud umfasst dabei eine riesige Bibliothek aus Software-Synthesizern, Synth-Model-Expansions für Roland Hardware-Synthesizer wie ZENCore Synths, Soundpacks für Software- und Hardware-Synths, Wave Expansions für ZENOLOGY und Hardware-Synths, Software-Effekte, Samples, Apps, Jam Tracks und mehr. Diese riesige Bibliothek gibt es für einen monatlichen Preis von 19,99 US$ oder einem günstigeren Jahrespreis von 199,- US$ für das Roland Cloud Ultimate Bundle. Etwas günstiger geht es mit Roland Cloud Pro (9,99 US$/Monat bzw. 99,- US$/Jahr) und Roland Cloud Core (2,99 US$/Monat, bzw. 29,99 US$/Jahr).

Allerdings sind diese beiden günstigeren Alternativen deutlich abgespeckt gegenüber dem, was das Ultimate Bundle zu bieten hat. Pro und Core ist vor allem für diejenigen interessant, die mit ZENOLOGY arbeiten und sich für die Sound-Packs interessieren. Das ist bereits eine riesige Sound-Sammlung für alle Genres. Für Nutzer aktueller Roland Hardware-Synthesizer, die diese Sounds auch unterwegs spielen möchten oder aber auch für diejenigen, die sich für die Model-Expansions und Nachbildungen alter Roland Synths interessieren, ist Ultimate genau richtig. Allerdings bietet Roland aktuell noch keine Nachbildungen von anderen Synthesizern außer Roland Synths, sodass man vom Sound her sehr festgelegt ist. Das muss nicht unbedingt schlecht sein, da Roland Synthesizer einen Großteil der Popmusikgeschichte geprägt haben. Mit ZENOLOGY sind auch Sounds abseits der angestaubten Vintage-Synths möglich. Unterm Strich bleibt dennoch die Roland Cloud ein kostspieliges Vergnügen.

AIR Music Technology AIEP3 Complete

Das AIR Music Technology AIEP3 Complete Bundle hat viel Ähnlichkeit mit dem Steinberg Absolute Bundle und spricht sicherlich auch eine ähnliche Zielgruppe an. Mehrere verschiedene Synthesizer und Instrumente wie Hybrid 3 (Wavetable), Vacuum Pro (polyphoner Röhren-Synth), Loom (Modular-Synth), Structure 2 (Sampler), Velvet (Vintage E-Pianos), DB33 (Tonewheel Organ), Mini Grand (Flügel) und mehr laden direkt zum Musizieren ein. Mit Strike und Transfuser sind auch zwei passende Groove-Instrumente mit dabei. XPand 2 als multitimbrale virtuelle Workstation ist auch für Live-Instrumentalisten nicht uninteressant. Produzenten finden in diesem Bundle mit der AIR Creative FX Collection Plus gleich 28 Effekte aus allen möglichen Kategorien vor. Mehrere Expansion-Sets für Hybrid 3 sorgen für Sound-Vielfalt. Die Systemvoraussetzungen sind sehr gering, ein Dual Core-Prozessor und 4 GB RAM reichen zum Einstieg. Es werden mindestens 70 GB Festplattenspeicher benötigt. Der Preis von 499,- Euro ist mehr als angemessen für das Bundle.

Ableton Live Suite

Eigentlich kein Bundle aus reinen Software-Instrumenten oder Effekten, aber dennoch ein Bundle aus einer der besten DAWs für die Produktion elektronischer Musik und den Bühneneinsatz und einer Vielzahl an sehr gut klingenden Instrumenten und Effekte. 17 Software-Instrumente, über 5.000 Sounds, 60 Audio-Effekte, 16 MIDI-Effekte, über 70 GB Sample-Bibliothek plus Max for Live, mit dem sich sogar eigene Effekte entwickeln lassen, machen die Ableton Live Suite interessant – unabhängig von der DAW Ableton Live 11 selbst. 599,- Euro für das Gesamtpaket ist angesichts des Gebotenen ein sensationeller Preis und für all diejenigen, die gerne elektronische Musik produzieren möchten, noch keine DAW besitzen oder ein zuverlässiges System suchen, mit dem sich flexibel auf der Bühne performen lässt, eine Empfehlung.