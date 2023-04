Test: Steinberg HALion 7, HALion Sonic 7 Collection, Software-Instrument

HALion goes DX7

Mit Steinberg HALion 7 geht das Hamburger Software-Haus in die nächste Runde dieses virtuellen Instrumentes. Über das Stadium des reinen Software-Samplers ist HALion schon lange hinausgewachsen. Somit ist beispielsweise der gleichaltrige Konkurrent Kontakt streng genommen gar kein direkter Konkurrent mehr. Der Marktbegleiter von Native Instruments bietet eben „nur“ Sampling und einfache Wavetable-Synthese – Steinberg HALion 7 kommt dagegen mit sieben Zones (aka Syntheseformen) um die Ecke. Mit dem Update auf Version 7 wurde HALion eine umfängliche FM-Synthese spendiert. Nach offiziellen Angaben erfolgte dies unter Kooperation mit Yamaha – das weckt Erwartungen.

Was bietet Steinberg HALion 7?

Rund sechs Jahre nach dem letzten Major-Update ist die Spannung vergleichsweise hoch: Mithilfe eines Download Access Codes lässt sich Steinberg HALion7 bequem herunterladen. Es finden ca. 35 GB den Weg auf den heimischen Massenspeicher. Der Activation Manager übernimmt die Lizenzierung des guten Stückes.

Möglich sind drei Varianten der Lizenz: HALion 7 ist die vollwertige Software mit FM Lab (bzw. FM Zone) und der Funktion, eigene Librarys zu kreieren (etc.). HALion Sonic 7 Collection ist (nicht nur) an diesen Punkten eingeschränkt, geht dabei aber auch für ca. 100,- Euro weniger über die Ladentheke. Der Umfang an Klangmaterial ist jedoch genau so groß. HALion Sonic 7 ist die kostenfreie Version aus der Produktfamilie. Ein genauer Vergleich der Varianten findet sich auf der Website des Herstellers.

FM wie bei Yamaha?

Mit der FM Zone lassen sich FM-Sounds in Steinberg HALion 7 von Grund auf programmieren. Dabei ist die Anordnung der Operatoren frei konfigurierbar. Bei Sounds aus der Mediabay, welche auf FM Lab basieren, sind allerdings nur die vorgegebenen Algorithmen möglich. Diese scheinen aus dem Yamaha DX7 oder auch aus der Engine FM-X (Yamaha Montage) zu stammen. Das gefällt schon mal.

Hochinteressant ist die Option, Sounds aus dem Yamaha DX7 sowie dem TX81Z zu übernehmen. Hierfür wird nur ein Sysex-Dump benötigt. HALion 7 stellt beim Import frei, ob die Klänge mit der DX7-Engine oder der FM-X-Engine gespielt werden sollen.

Der Workflow könnte allerdings etwas geradliniger sein, die FM Zone provoziert für meinen Geschmack manchmal lange „Klickeinlagen“.

Geschichten: Tales with Steinberg HALion 7

Neu im Bunde ist auch die Library Tales: eine Gitarre (Open Tuning) mit gewissen Extras. Die Extras sind Effekte und zuschaltbare Pad-Sounds, genannt Textures. Es wird eine akustische Gitarre in den Spielweisen Soft, Hard, Mute und Harmonics als Basis geboten.

Durch die „offene Stimmung“ klingt die Gitarre nicht ganz so realistisch wie manche Mitbewerber. Allerdings sind eben diese Mitbewerber auch nicht im Bundle mit einem Software-Instrument wie HALion 7 zu bekommen, sondern werden einzeln zu einem entsprechenden Preis angeboten. Daher hinkt der Vergleich etwas. Trotzdem haben die Steinberger hier durchaus Potenzial liegen lassen, denn so 100%ig überzeugt der Gitarrensound nicht.

Allerdings sind die Textures mehr als nur ein nettes Gimmick, sondern vervollständigen das Konzept von Tales in Steinberg HALion 7. Die Idee, Piano- oder Gitarrensounds mit Texturen/Flächen zu kombinieren, ist alles andere als neu und wurde hier auch nicht auf ein vollkommen neues Level gehoben. Jedoch ist die Umsetzung solide, klingt im Ergebnis gut und ist gut zu bedienen – prima gemacht.

Bietet HALion 7 einen Spektral Editor?

Ebenso neu ist die Spectrale Zone. Hier lassen sich Samples sehr einfach in der Abspielgeschwindigkeit reduzieren (bzw. beschleunigen) oder inkrementell verändern und das bei sehr guter Qualität. Hiermit sind etliche Möglichkeiten fürs Sounddesign gegeben, nicht nur in der Musik, sondern auch in der akustischen Kunst, dem Gamesound oder dem Sounddesign in Filmen.

Praxiseinsatz des HALion Software Samplers

Ein paar Workflow-Verbesserungen wurden Steinberg HALion 7 ebenfalls spendiert. Die MediaBay, der optimierte Startbildschirm und eine monotimbrale Variante dürften wohl die offensichtlichsten Neuerungen sein. Aber auch neue Effekte (Clipper, Bass Tape Ducking Delay, VST Bass Amp, Studio EQ24, DI Driver und mehr) sind mit dabei.

Die ca. 35 GB sollen mehr als 3.500 Sounds liefern – ca. 4.000, wenn die Preset-Layer mitgezählt werden. Diese Menge ist erschlagend und die meisten unter uns werden nicht einmal jeden auch nur anspielen. Damit ist HALion aber wirklich nicht allein.

Im Arbeitsalltag zeigt sich Halion 7 hübsch stabil. Ältere Projekte, die mit HALion 6 Instanzen realisiert wurden, übernimmt HALion 7 klaglos. Das (nicht mehr so neue) Steinberg Lizenz-System tut seinen Dienst. Der veränderte Startbildschirm ist gefälliger als es noch bei Halion 6 der Fall war. Trotzdem ist die Oberfläche nicht wesentlich verändert und kann auf die Nutzenden sehr leicht „erschlagend“ und unübersichtlich wirken.

Die Entscheidung, auch Steinberg HALion 7 wieder multitimbral zu machen (und keine einkanalige-Option anzubieten), trägt nicht unbedingt zur Verschlankung der Oberfläche bei. Immerhin kann man das virtuelle Instrument auch als monotimbrale Version (Single-.Instrument) betreiben, was die Übersichtlichkeit wieder ein wenig einfängt. Trotzdem: Es bleibt Luft nach oben. Keine neue Kritik an der HALion-Serie, auch nicht an dieser Stelle.

HALion und Kontakt

Eine oft gestellte Frage ist, ob HALion denn nun Kontakt das Wasser reichen könne. Die kurze Antwort ist: Ja, sogar mehr als das. Die seriöse Antwort muss indes lauten: Beide Produkte sind nicht (mehr) miteinander vergleichbar. Native Instruments Kontakt ist nur ein Sampler (ohne eigene Aufnahmefunktion) mit einfacher Wavetable-Synthese und Steinberg HALion 7 ist (nicht erst seit dieser Version) eine Mischung aus Synthesizer (mit diversen Syntheseformen und Bearbeitungsmöglichkeiten) und einem Sampler. Allerdings ist – aufgrund der deutlich höheren Anzahl an Möglichkeiten – die Oberfläche von HALion durchaus weniger übersichtlich als die von Kontakt. Gerade die Sampler-Funktionen erscheinen in Kontakt bequemer und übersichtlicher als in HALion. Das mag aber auch Geschmacksache sein, von daher …

Nicht zu negieren ist, dass es für Kontakt deutlich mehr Klangmaterial von Drittherstellern gibt, als das für HALion der Fall ist. Das ist allerdings kein echtes Qualitätskriterium für die Basisfunktionalität. Steinberg meldet, dass im eigenen Store 44 Librarys (inkl. Freebies) angeboten werden. Bestätigt wurde auch, dass weitere Produkte unterschiedlicher Partner und Größe in Planung sind.