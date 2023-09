Presonus Eris: Essential, Studio, Pro, neue Nahfeldmonitore

Essential, Studio und Pro-Speaker

Presonus stellt neue Studiomonitor-Modelle vor und bietet mit den Eris Essential (oder nur Eris), den Eris Studio sowie den Eris Pro Lautsprechern für jedes Budget die passenden Nahfeldmonitore vor.

Presonus Eris Essential und Eris Studio

Während die Eris (Essential) Speaker als Einsteig die in Welt der Presonus Monitore angesehen werden können (umfasst die bisherigen 3,5/4,5 Zoll Eris und die Eris BT Lautsprecher), bietet der US-amerikanische Hersteller mit den Eris Studio sowie den Eris Pro neue Lautsprecher für Homestudio und den semi-professionellen Einsatz.

Im Rahmen der Eris Studio Serie bietet Presonus die Modelle Eris Studio 4, Eris Studio 5 und Eris Studio 8 an. Die Fakten zu den 2-Wege-Monitoren lesen sich wie folgt:

Eris Studio 4: 4,5 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner, 55 Hz bis 22 kHz

Eris Studio 5: 5,25 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner, 48 Hz bis 20 kHz

Eris Studio 8: 8 Zoll Tieftöner, 1 Zoll Hochtöner, 35 Hz bis 20 kHz

Als Highlight der Eris Studio nennt Presonus den speziell entwickelten EBM-Waveguide (Elliptical Boundary Modeling), der eine „…überragende Hochtonwiedergabe..“ und ein Sweet Spot von 120 Grad bieten soll. Ein schmales vertikales Abstrahlverhalten soll dazu Reflexionen vom Schreibtisch reduzieren der der Seidenkalotten-Hochtöner für eine präzise Transientenwiedergabe sorgen.

Anschlusseitig sind die Eris Studio Speaker breit aufgestellt, so dass rückseitig sowohl Cinch-, Klinke- als auch XLR-Buchsen vorhanden sind. Dazu gibt es klangliche Anpassungsmöglichkeiten (EQ Mid, EQ High).

Die Preise pro Stück belaufen sich auf 128,- Euro, 178,- Euro bzw. 248,- Euro.

Presonus Eris Pro

Die nächst höhere Klasse stellen die Eris Pro Speaker dar, die es in den zwei Varianten Pro 6 und Pro 8 gibt, dazu bietet Presonus mit dem Eris Pro Sub 10 einen passenden Subwoofer an. Die Eris Pro Nahfeldmonitore sind als koaxiale Speaker ausgelegt und sind laut Presonus „Atmos-ready“.

Die technischen Daten der Speaker:

Eris Pro 6: 6,5 Zoll Tieftöner, 1,25 Zoll Hochtöner (koaxial), 35 Hz bis 20 kHz

Eris Pro 8: 8 Zoll Tieftöner, 1,25 Zoll Hochtöner (koaxial), 35 Hz bis 20 kHz

Eris Pro 10 Sub: 10 Zoll Tieftöner, 20 Hz bis 200 Hz

Die Preise der Eris Pro Speaker belaufen sich auf 398,- Euro für den Pro 6, auf 498,- Euro für den Pro 8 sowie auf 448,- Euro für den Sub 10.

Alle Speaker sollen zeitnah im Handel erhältlich sein. Tests zu allen Serien folgen zeitnah.