Neues Digital Audio Workstation Format, DAWProject von Bitwig und Presonus

DAW-übergreifendes Projektformat

Neben der neuen Studio One Version 6.5 (hier unsere News dazu mit den wichtigsten Features), hat Presonus heute in Zusammenarbeit mit Bitwig ein neues Dateiformat vorgestellt, das es ermöglichen soll, Projekte DAW-übergreifend auszutauschen. Ab Bitwig 5.0.9 und Studio One 6.5 wird DAWproject, die jüngste von Bitwig geleitete Initiative, die darauf abzielt, Musiker besser zu vernetzen, unterstützt. Es folgt damit auf den 2022 erfolgten Start von CLAP, dem freien und offenen Plug-in-Standard, der letztes Jahr in Zusammenarbeit mit u-he eingeführt wurde.

DAWproject: Projektaustausch zwischen Bitwig und Presonus

Obwohl es viele Musiker und Produzenten gibt, die mit mehreren DAWs arbeiten, vorzugsweise weil jeweils eine DAW in einem Bereich besser funktioniert oder einfacher zu bedienen ist als die andere, stellte der Austausch von Projekten über DAWs hinweg stets ein Problem dar. Denn bisher gab es kein Austauschformat, mit dem Projekte zwischen DAWs ausgetauscht werden konnten, so dass Nutzer stattdessen gezwungen waren, Audio-Stems zu exportieren und wieder zu importieren.

Durch das offene und kostenlos nutzbare Dateiformat DAWproject soll sich dies nun ändern. Komplexe und zeitaufwändige Verfahren zum Verschieben von Projekten, Konvertieren von Formaten und Exportieren oder Importieren entfallen hierdurch, denn DAWproject-Dateien enthalten alle wichtigen Informationen in einem DAW-unabhängigen Format.

In der folgenden Tabelle findet ihr die wichtigsten Funktionen, die das DAWproject-Format unterstützt, mit einem Vergleich zu MIDI und AAF als Referenz. Wie zu erkennen, decken DAWproject-Dateien ein recht breites Spektrum an Daten ab, die für DAWs und DAW-ähnliche Anwendungen relevant sind:

Ob und wie sich das Format verbreiten und von den Herstellern anderer DAWs wie Logic X, Cubase, Ableton, Samplitude, Pro Tools, FL Studio etc. implementiert wird, bleibt abzuwarten. Laut Bitwig und Presonus kann das Format problemlos eingebunden werden, die Spezifikationen sind auf GitHub zu finden. Für alle Anwender hat Bitwig eine FAQ-Seite zusammengestellt.