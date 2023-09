XILS-lab Ring X, Multi-Effekt-Plug-in für die DAW

Multi-FX-Plug-in

Die französische Software-Schmiede XILS-Lab präsentiert mit Ring X ein neues Multieffekt-Plug-in für die DAW. Herzstück des Plug-ins ist ein sogenannter „Effect Ring“ mit sechs Slots, der es erlaubt die gewünschten Effekte in der gewünschten Reihenfolge einzufügen und dabei aus einer Auswahl von modifizierbaren klassischen analogen Effekt-Emulationen zu wählen: ANALOG FILTER nach dem Vorbild des CMS 3320 Chips, der im Elka Synthex, einem auf subtraktiver Synthese basierenden polytimbralen Synthesizer-Kraftpaket, verwendet wurde. Der Effekt bietet fünf (LP24 – 24 db Low-Pass, LP12 – 12 db Low-Pass, HP12 – 12 db High-Pass, BP12 – 12 db Band-Pass oder BP6 – 6 db Band-Pass) selbstoszillierende Filtertypen. ANALOG 18db FILTER modelliert dagegen den spezifischen Klang und das Verhalten eines 18db selbstschwingenden Filters aus dem britischen EMS VCS3.

Hinzu gesellen sich CHORUS, DELAY, DISTORTION, PARAMETRIC EQ (3-Band-EQ, wobei bei jedem Band aus sechs Filtertypen ausgewählt werden kann), PHASER und REVERB (mit den drei Algorithmen Large, Medium, Small). Jeder Effekt verfügt über vier Modulationspunkte mit einer SOURCE- und DESTINATION-Auswahlmöglichkeit, die mit einem AMOUNT-Regler verbunden sind.

Da Ring X sowohl in der Bedienung als auch in den resultierenden Effekten flexibel aufgebaut ist, kommt das Plug-in mit einer ganzen Reihe von Presets daher. Alle sind über den integrierten Preset-Manager (mit nur einem Fenster) zugänglich, der es einfach macht, den richtigen Patch zu finden, Presets und Soundbanks zu verwalten und eigene Tags zu erstellen. Inspirierende und musikalische Multieffekte sind also nur einen Klick entfernt, aber wer tiefer in die Materie einsteigen möchte, um seine musikalischen Bedürfnisse zu befriedigen, kann dies laut Entwickler jederzeit tun!

In den folgenden Videos seht ihr Ring X in Aktion, weitere Videos gibt es auf der XILS-lab Website.

Ring X ist als iLok-geschütztes virtuelles Effekt-Plug-in (installierbar an bis zu zwei unabhängigen Orten) zu einem Einführungspreis von 69,00 EUR bis zum 31. Oktober 2023 erhältlich, danach steigt der Preis auf eine UVP von 179,00 EUR. Eine zeitlich begrenzte Vollversion von Ring X kann zu Demozwecken hier angefordert werden.

Ring X ist in 64-bit AAX (nativ)-, AU-, VST2.4- und VST3-kompatiblen Formaten für macOS (10.9+) und 64-bit AAX (nativ)-, VST2.4- und VST3-kompatiblen Formaten für Windows (7/8/10) direkt von XILS-lab downladbar.